Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование

Роль женщин в российской экономике постепенно растет. Все больше представительниц прекрасного пола занимают высокие посты в правительстве, государственных ведомствах, крупных компаниях. Примеры Татьяны Голиковой, Ольги Голодец, Вероники Скворцовой, Эльвиры Набиуллиной показывают, что дорога женщинам в России открыта, и они могут играть ключевые роли в управлении страной. В сфере ИТ – традиционно «мужской» отрасли – ситуация несколько сложнее. Если вы посмотрите на руководство Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, то не увидите в нем ни одного женского лица. CNews составил топ-10 женщин, оказавшихся на первых ролях в крупных ИТ-организациях и проектах цифровизации за прошедший год. Список не является рейтингом, все его участницы расположены в алфавитном порядке.

Елена Бойко, заместитель министра здравоохранения

В конце 2018 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Елены Бойко на пост заместителя Министра здравоохранения по цифровой трансформации. Новая должность CDO (Chief Digital Officer) появилась в министерстве по инициативе министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова. Елена Бойко пришла на должность директора ИТ-департамента Минздрава в 2014 г. из Минкомсвязи, где она занималась интеграцией медицинских сервисов в Портал госуслуг и курировала Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). С 2016 г. курировала проект «Электронное здравоохранение».

Елена Бойко, заместитель министра здравоохранения

Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ

Несмотря на непростые политические и экономические условия, под руководством Татьяны Бочарниковой компания NetApp в России показывает впечатляющие финансовые результаты: рост компании продолжается десять кварталов подряд, за 2017 финансовый год компания выросла на 60%, за первые два квартала 2018 г. – на 30%. Компания занимает первое место в России по поставке All-Flash решений. Их доля составила примерно половину от всех СХД, проданных NetApp в России. Компания также занимает второе место в России среди поставщиков SAN-решений.

Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ

Ольга Дергунова, заместитель президента – председателя правления ВТБ

Ольга Дергунова – одна из известнейших женщин в российских ИТ. С 1994 по 2007 возглавляла российское представительство Microsoft. В 2007 стала членом правления ВТБ, в 2012–2016 гг. возглавляла Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. С 2016 г. – заместитель президента-председателя правления ВТБ. В прошедшем году ИТ-департамент банка, который курирует Ольга Дергунова, запустил собственный акселератор и начал пилотные проекты в сотрудничестве со стартапами. Банк получил свой первый патент – на технологию создания мультиэмитентных расчетных и платежных систем на блокчейне. Технология позволит ВТБ создавать цифровые продукты, сервисы и платежные инструменты, решая задачи учета взаиморасчетов между практически неограниченным количеством участников системы. В феврале 2019 г. банк объявил о планах увеличить штат ИТ-сотрудников до 5 тыс. человек.

Ольга Дергунова, заместитель президента – председателя правления ВТБ

Ирис Джеба, генеральный директор IBM в России и СНГ

В конце 2018 г. Компания IBM сообщила о смене генерального директора в своем подразделении в России и СНГ. Им стала Ирис Джеба (Iris Dzeba), впервые пришедшая в IBM в 2005 г. Работа Ирис в компании началась с должности торгового представителя, а в период с 2009 г. по 2015 г. она занимала различные руководящие посты в регионе стран Центральной и Восточной Европы. Непродолжительное время она была генеральным директором представительства IBM в Сербии, после чего возглавила продажи серверных решений System X и конвергентных решений PureSystems в Центральной и Восточной Европе. В январе 2015 г. Ирис Джеба перешла в европейское представительство китайской корпорации Lenovo, где до сентября 2017 г. руководила подразделением Data Center Group в Восточной Европе. В октябре 2017 г. Ирис Джеба вернулась в IBM на новую для себя должность директора по стратегическим инициативам IBM в России и СНГ.

Ирис Джеба, генеральный директор IBM в России и СНГ

Светлана Никифорова, инвестор в ИТ-стартапы, ментор, бизнес-ангел

Светлана Никифорова, супруга экс-министра связи, – одна из самых финансово успешных женщин российского ИТ-рынка. Ее доход растет в разы ежегодно. В 2011 г. Светлана Никифорова основала бизнес-акселератор «Стартобаза», цель которого – развитие, поддержка и финансирование ИТ-стартапов и команд с российскими корнями, способных стать глобальными игроками рынка инноваций. «Стартобаза», в которой Светлане Никифоровой принадлежит 95% компании, завершила 2017 г. с крупной чистой прибылью – ₽971 млн, что следует из ее бухотчетности, содержащейся в базе Росстата. Это гораздо выше показателей за предыдущие годы, когда ее прибыль варьировалась от ₽2,9 млн до ₽99,8 млн. В 2017 г. «Стартобаза» увеличила свою долю в компании-разработчике «Автодория» с 55 до 63,5%. Но в конце года Светлана Никифорова продала всю свою долю сооснователю компании Артему Лопатину. Сумма данной сделки не известна, но из налоговой декларации Николая Никифорова, которую он подавал как член правительства, известно, что в 2017 г. доход его супруги составил ₽63 млн.

Светлана Никифорова, инвестор в ИТ-стартапы, ментор, бизнес-ангел

Ольга Скоробогатова, заместитель председателя ЦБ РФ

Ольга Скоробогатова курирует в Центробанке вопросы развития национальной платежной системы и информационных систем, обеспечения автоматизации и информатизации деятельности структурных подразделений Банка России и многое другое. В 2018–2019 гг. по инициативе и под контролем Центробанка были реализованы такие крупные технологические проекты как единая биометрическая система и система быстрых платежей.

Ольга Скоробогатова, заместитель председателя ЦБ РФ

Екатерина Солнцева, Росатом, CDO

В мае 2018 г. Екатерина Солнцева была назначена директором по цифровизации «Росатома» (Chief Digital Officer, CDO). На этой должности она отвечает за разработку цифровой стратегии «Росатома», перед которым стоит задача консолидировать все цифровые активности и усилия госкорпорации. Ключевые задачи на этом посту – развить полноценный бизнес из продаж цифровых продуктов и услуг внешним заказчикам. В конце 2018 г. Екатерина Солнцева назначена руководителем секции Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Екатерина Солнцева, Росатом, CDO

Кристина Тихонова, президент Microsoft

15 марта 2019 г. Кристина Тихонова вступает в должность президента Microsoft в России. Кристина Тихонова хорошо известна российскому рынку своей карьерой и более чем 20-летним опытом в сфере управления, продаж, развития бизнеса и построения стратегий. До прихода в Microsoft она занимала позицию старшего вице-президента по продажам в инвестиционной компании ESW Capital в США. Большую часть своей профессиональной деятельности Кристина посвятила телекоммуникационной индустрии: она занимала руководящие посты в компаниях VEON (бывший Vimpelcom, материнская компания оператора «Билайн»), Nokia Networks, Nec, Mitsui & Co и др.

Кристина Тихонова, президент Microsoft

Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Микрон»

Под руководством Гульнары Хасьяновой российский «Микрон» не только переходит от традиционной серийной продажи микросхем к разработке и поставке законченных системных решений, но и активно завоевывает зарубежные рынки. В начале 2019 г. компания объявила о старте экспортных поставок своей продукции для нужд производителей автомобильной электроники в Азии. Первые образцы уже были отправлены заказчикам в Китай и на Тайвань. ИТ-карьера Гульнары Хасьяновой началась в 1992 г. с позиции специалиста по маркетингу в одном из филиалов «Ростелекома», где она проработала до 2005 г., покинув компанию с должности коммерческого директора. С 2007 по 2011 г являлась генеральным директором «Скай Линк». В 2016 г. возглавила завод «Микрон». Ключевой задачей, поставленной перед ней акционерами предприятия, стало расширение масштабов бизнеса за счет дальнейшей коммерциализации новых технологических возможностей.

Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Микрон»

Елена Чернякова, директор Департамента информационных технологий Министерства финансов

Елена Чернякова занимает должность директора ДИТ Минфина с 2011 г. За это время при ее участии реализовывались различные проекты в области цифровизации госсектора. Один из последних и самых масштабных – законопроект «О систематизации и гармонизации информации в Российской Федерации», согласно которому вся юридически значимая информация о гражданах должна быть систематизирована. На данный момент разработкой стратегии занимается подкомиссия Минфина по систематизации информации, в которой участвуют все ключевые федеральные органы власти, включая Минэкономразвития, Роскомнадзор и крупные держатели информационных ресурсов. При непосредственном участии Минфина был создан и с 1 октября 2018 г. начал функционировать по всей России Единый государственный реестр (ЕГР) записей актов гражданского состояния (ЗАГС). В ходе работ по созданию системы были структурированы различные справочники и нормативы, выработаны единые требования представления информации для всех архивных записей ЗАГС начиная с 1926 г. А также законодательно были определены правила долгосрочного хранения электронных документов, с обеспечением их юридической значимости.

Елена Чернякова, директор Департамента информационных технологий Министерства финансов

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