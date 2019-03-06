Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2019 г.

Изменения в федеральном законодательстве затронули такие сферы, как организация государственного надзора за обработкой персональных данных, а также правила использования на российской территории спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств. На региональном уровне новые законодательные акты касаются информационной политики субъектов РФ, осуществления закупок путем проведения открытого конкурса с ограниченным участием в электронной форме, а также цифровой трансформации основных отраслей экономики и социальной сферы.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2019 г. N 154 «Об утверждении характеристик объектов по добыче, производству, переработке, сжижению, обогащению, преобразованию, хранению, передаче, распределению, транспортировке, поставкам, перевалке, перегрузке, отгрузке, реализации энергетических ресурсов, продуктов их переработки, снабжению ими для отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся инвесторами (концессионерами, частными партнерами), заказчиками (застройщиками) строительства (реконструкции) указанных объектов, к субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса»

Правительство РФ определило характеристики объектов ТЭК, инвесторы и заказчики строительства которых признаются субъектами ГИС ТЭК и обязаны представлять информацию для включения в ГИС. Речь идет об объектах по добыче, производству, переработке, сжижению, обогащению, преобразованию, хранению, передаче, распределению, транспортировке, поставкам, перевалке, перегрузке, отгрузке, реализации энергоресурсов и продуктов их переработки, снабжению ими.

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. N 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий»

Правительство РФ определило порядок разработки, установления и пересмотра нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей ее состояния.

Нормативы разрабатываются отдельно для атмосферного воздуха, вод поверхностных водных объектов, вод подземных водных объектов, почв на основании: лабораторных испытаний; наблюдений, отбора проб, измерений на эталонном участке (для территорий и акваторий); сведений из единого госфонда данных о состоянии окружающей среды, водного и лесных госреестров, госфонде недр, ЕГРН, фонде данных экологического мониторинга.

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. N 146 «Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных»

Установлен порядок организации и осуществления Роскомнадзором и его территориальными органами контроля и надзора за обработкой персональных данных (ПД) соответствующими операторами. Плановые проверки по общему правилу проводятся раз в 3 года. Исключение – сбор ПД в ГИС, сбор биометрических и специальных категорий ПД, трансграничная передача ПД на территорию государства, не обеспечивающего адекватную защиту прав субъектов ПД, обработка ПД по поручению иностранного субъекта, не зарегистрированного в России. Таких операторов проверяют в плановом порядке раз в 2 года.

Внеплановые проверки проводятся в случае неисполнения или частичного исполнения предписаний об устранении нарушений, по обращениям граждан, по поручению Президента или Правительства РФ, по требованию прокурора, по решению органа по контролю и надзору, если нарушения выявлены в ходе контроля без взаимодействия с оператором.

Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2019 г. N 175 «О внесении изменений в Правила использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств»

Российские операторы связи, использующие любую иностранную спутниковую систему, обязаны формировать российский сегмент этой системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего пользования. Весь трафик, формирующийся абонентскими станциями на территории России, включая станции иностранных абонентов, должен проходить через такую станцию сопряжения. Постановление вступает в силу через 6 месяцев со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2019 г. N 88 «О внесении изменения в Положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации»

Минкомсвязь уполномочена устанавливать публичный сервитут в отношении земель для их использования: в целях размещения линий и сооружений связи федерального значения; для реконструкции указанных инженерных сооружений, переносимых в связи с изъятием земельных участков, на которых они располагались.

Постановление Правительства РФ от 2 февраля 2019 г. N 79 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)»

Правительство РФ скорректировало госпрограмму «Информационное общество». Это связано с переходом в Дальневосточный федеральный округ Бурятии и Забайкальского края.

Постановление Правительства РФ от 2 февраля 2019 г. N 77 «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»

Правительственная комиссия по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности преобразована в Правительственную комиссию по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. В связи с этим уточнен ряд правительственных актов по вопросам: подготовки нормативных правовых актов; деятельности Правительства РФ; функционирования единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Региональное законодательство

Постановление Администрации Псковской области от 18 февраля 2019 г. N 58 «О реализации Закона области от 30 декабря 2009 г. N 936-ОЗ «О порядке утверждения перечней информации о деятельности государственных органов Псковской области, размещаемой в сети Интернет»

Утвержден перечень информации о деятельности Администрации области, размещаемой в сети интернет. Установлена периодичность размещения информации и сроки ее обновления. Организация размещения информации поручена Управлению цифрового развития и связи Администрации Псковской области.

Постановление Правительства Пензенской области от 8 февраля 2019 г. N 48-пП «Об утверждении Перечня населенных пунктов Пензенской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»

Постановлением определены населенные пункты Пензенской области, в которых отсутствует доступ к сети интернет, в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом «О связи». В этих населенных пунктах к учету объема розничной продажи алкогольной продукции не применяется требование Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» об обязательном оснащении оборудования для учета объема оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции техническими средствами фиксации и передачи информации в единую государственную автоматизированную информационную систему.

Постановление Администрации Курской области от 19 февраля 2019 г. N 104-па «О размещении и наполнении подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официального сайта Администрации Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Согласно принятому постановлению утверждаются требования к размещению и наполнению подразделов официального сайта Администрации Курской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет, посвященных вопросам противодействия коррупции, закрепленных за исполнительными органами государственной власти Курской области, которые распространяются на исполнительные органы государственной власти Курской области, которые размещают информацию по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в подразделе «Противодействие коррупции» в соответствующем разделе официального сайта Администрации Курской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

В соответствии утверждается Методика мониторинга наполнения подразделов официального сайта Администрации Курской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет, посвященных вопросам противодействия коррупции, закрепленных за исполнительными органами государственной власти Курской области с соответствующим инструментарием балльной оценки соблюдения исполнительными органами государственной власти положений этого постановления.

Постановление Правительства Москвы от 6 февраля 2019 г. N 59-ПП «Об информационной системе «Единая система мониторинга и администрирования телекоммуникационных услуг»

Информационная система «Единая система мониторинга и администрирования телекоммуникационных услуг» (далее – ЕСМА) используется для осуществления мониторинга, управления и учета телекоммуникационных услуг, оказываемых пользователям, информационных ресурсов, используемых для оказания таких услуг; сбора и обобщения информации о сбоях в оказании телекоммуникационных услуг; автоматизированного взаимодействия с информационными системами организаций, оказывающих телекоммуникационные услуги, в целях обеспечения контроля качества, объемов и сроков оказания услуг; формирование статистических и оперативных отчетов о функционировании телекоммуникационного оборудования и качестве оказываемых услуг пользователям ЕСМА.

В ЕСМА входят следующие подсистемы: подсистема мониторинга, подсистема предоставления информации, подсистема учета и хранения данных о ресурсах, подсистема учета и администрирования телекоммуникационных услуг. Пользователями ЕСМА являются органы исполнительной власти Москвы и подведомственные им организации, исполнители по контрактам (договорам) на оказание телекоммуникационных услуг. ЕСМА является собственностью города Москвы.

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 февраля 2019 г. N 8-ЗАО «О внесении изменений в статью 4 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об ограничении на территории Ямало-Ненецкого автономного округа розничной продажи и распространения электронных систем доставки никотина»

Изменениями предоставлено право продавцу потребовать у покупателя электронных систем доставки никотина (ЭСДН) документ, удостоверяющий личность, для того, чтобы установить его возраст. Если потребитель является несовершеннолетним, то, соответственно, продавец должен отказать в продаже. Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Приказ Комитета государственного заказа Ленинградской области от 8 февраля 2019 г. N 1-п «Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению закупок путем проведения открытого конкурса с ограниченным участием в электронной форме»

Определен перечень вопросов, которые предстоит решать комиссии по осуществлению закупок путем проведения открытого конкурса с ограниченным участием в электронной форме. Это, в частности, создание условий для экономного и эффективного расходования бюджетных средств при осуществлении закупок для госнужд, недопущение злоупотреблений и коррупции при их проведении, обеспечение предоставления равных условий участникам аукциона и объективности при рассмотрении и оценке представленных ими заявок на участие.

Прописан порядок формирования комиссии. Она должна состоять минимум из 5 человек. Оговорено, каким лицам следует отдать предпочтение при включении в состав комиссии (прошедшим профпереподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также обладающим специальными знаниями, относящимися к объекту закупки), а какие лица не могут быть в нее включены вовсе. Определены права и обязанности членов комиссии, установлена ответственность.

Постановление Правительства Орловской области от 8 февраля 2019 г. N 68 «Об утверждении Положения об управлении связи Департамента информационных технологий Орловской области»

Управление связи Департамента информационных технологий Орловской области является структурным подразделением Департамента информационных технологий Орловской области. Его основными задачами определены: обеспечение осуществления развития сетей и средств связи в Орловской области, а также осуществление взаимодействия с организациями связи; внедрение результатов космической деятельности на территории Орловской области. Управление возглавляет начальник, который непосредственно подчиняется руководителю Департамента.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 8 февраля 2019 г. N 25-п «О государственной информационной системе управления кадрами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

В Югре создается государственная информационная система управления кадрами (далее – Система). Основные ее цели: информационное обеспечение гражданской службы автономного округа; автоматизированное выполнение технологических процессов сбора, накопления и обработки информации о государственных гражданских служащих автономного округа: ведение реестра должностей государственной гражданской службы автономного округа, реестра государственных гражданских служащих автономного округа, единой базы данных о государственных гражданских служащих автономного округа и др.

Система обеспечивает анализ качества и количества кадров государственной гражданской службы автономного округа, минимизацию объема представляемой информации на бумажном носителе, осуществление передачи и обновления данных в онлайн-режиме, хранение информации на серверах базы данных Системы и др. Установлен порядок функционирования Системы.

Постановление Правительства Республики Алтай от 7 февраля 2019 г. N 39 «Об утверждении Порядка предоставления меры государственной поддержки гражданам, проживающим в Республике Алтай, чьи денежные средства привлечены для долевого строительства многоквартирных домов на территории Республики Алтай, и отнесенным к числу пострадавших граждан в соответствии с федеральным законодательством, в форме консультационной и информационной поддержки по вопросам создания жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов»

Предоставление консультационной и информационной поддержки по вопросам создания жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов пострадавшим гражданам, чьи денежные средства привлечены для долевого строительства многоквартирных домов на территории Республики Алтай, или отказ в предоставлении поддержки осуществляется специалистом Министерства регионального развития Республики Алтай. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 4 февраля 2019 г. N 72 «О создании комиссии Департамента здравоохранения города Москвы по рекламно-информационной и коммуникационной деятельности»

Комиссия Департамента здравоохранения по рекламно-информационной и коммуникационной деятельности является постоянно действующим органом. Комиссия рассматривает вопросы, готовит предложения и рекомендации по организации информационного сопровождения деятельности Департамента здравоохранения и санитарно-просветительской, рекламно-информационной и коммуникационной деятельности в медорганизациях, аптечных предприятиях и образовательных учреждениях системы здравоохранения.

Приказ комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области от 4 февраля 2019 г. N 2 «Об экспертном совете по вопросам полиграфической деятельности при комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области»

Образован экспертный совет по вопросам полиграфической деятельности при комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области. Задачей экспертного совета является координация деятельности, выработка предложений по совершенствованию организационно-управленческой структуры, повышению качества работы полиграфических предприятий на территории Волгоградской области.

Для решения возложенной на нее задачи экспертный совет имеет право рассматривать на своих заседаниях предложения по вопросам, относящимся к его компетенции, и принимать по ним решения. Заседания экспертного совета проводятся по мере необходимости. Заседание экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов экспертного совета.

Ранее действующий документ признан утратившим силу. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства Алтайского края от 8 февраля 2019 г. N 34 «О комиссии по цифровой трансформации основных отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края»

Комиссия является постоянно действующим координационным органом, образованным в целях обеспечения комплексной реализации мероприятий по формированию в Алтайском крае электронного правительства, развитию информационного общества, телекоммуникационной инфраструктуры. Главной задачей Комиссии является координация деятельности органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления. Деятельность Комиссии основана на принципах гласности, законности и коллегиальности.

Закон г. Москвы от 20 февраля 2019 г. N 5 «Об инновационном кластере города Москвы»

Инновационный кластер создается с целью развития инновационного потенциала Москвы, создания условий для реализации приоритетных направлений научно-технического развития РФ, разработки и внедрения инновационных технологий, обеспечения научно-технической и производственной кооперации и координации взаимодействия участников кластера. Предполагается, что создание кластера позволит обеспечить стимулирование его участников на создание новых инновационных продуктов и услуг; содействие участникам кластера в оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности; содействие в коммерциализации результатов инновационной деятельности; стимулирование роста инвестиций в модернизацию оборудования и технологическое перевооружение участников кластера и т.д.

Правительством создается специализированная организация, которая будет обеспечивать функционирование и развитие кластера, финансовое обеспечение реализации инновационных проектов участников. Юрлица и индивидуальные предприниматели приобретают статус участника кластера со дня их включения в реестр участников. Определены права и обязанности участников кластера.

Участникам кластера могут быть предоставлены финансовая, информационная, консультационная поддержка, поддержка развития их кадрового потенциала и другие виды поддержки, установленные Правительством Москвы. Финансовая поддержка осуществляется специализированной организацией путем предоставления грантов. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы от 12 февраля 2019 г. N П-18-12-28/9-1 «О проведении ежегодного конкурса для предпринимателей «Прорыв года»

Конкурс для предпринимателей «Прорыв года» проводится для выявления субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся наибольших успехов в сфере экономики, развития собственного бизнеса и реализации социальных проектов; систематизации опыта работы лучших предприятий и индивидуальных предпринимателей города для дальнейшего распространения и вовлечения широких слоев населения в предпринимательскую деятельность; формирования благоприятного имиджа предпринимателя; поддержки предприятий и индивидуальных предпринимателей – московских производителей товаров, работ, услуг. Организатором конкурса является Департамент предпринимательства и инновационного развития.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с 4 марта по 15 апреля 2019 г. Приводится перечень документов, предоставляемых вместе с заявкой на участие в конкурсе. Участвовать в конкурсе могут любые субъекты малого и среднего предпринимательства. Определен перечень требований к участникам. Так, участник должен быть зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Москве; соответствовать критериям одной из номинаций конкурса; у претендента не должно быть задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты и т.д.

Конкурс проводится по девяти номинациям. Победители награждаются дипломом и статуэткой. Информация о победителях размещается на информационных конструкциях, в интернете и СМИ.

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