Как цифровизация изменила экономику облачных услуг

Цифровизация поставила новые задачи не только перед самим бизнесом, но и перед сервисными провайдерами. Подход к тому, какими должны быть облака – один из основных элементов трансформации – за последние годы серьезно видоизменился.

Чего бизнес ждет от провайдеров

На рынке публичных облаков сформировались новые эталоные практики построения облачных сервисов. Специалисты называют их прозрачными, но, вместе с тем, достаточно агрессивными. Ключевые критерии – гибкость, эффективность, стоимость услуг и время окупаемости. И именно облачные провайдеры теперь в ответе за то, насколько серьезное давление может выдержать корпоративная ИТ-инфраструктура.

«Основными факторами для компании, которая выбирает облачного провайдера, помимо гарантированного уровня безопасности, будут эффективность и гибкость, – рассказывает Джем Мерджан (Cem Mercan), старший консультант программы для сервис-провайдеров Fueled by NetApp. – Важно обеспечивать минимальный уровень затрат при максимальной выгоде от внедрения. Это относится и к ценообразованию, и к обслуживанию, и к качеству поддержки. А наличие гибких ресурсов нужно для управления, например, сезонными изменениями спроса. Масштабируемость позволяет платить за то, что компания использует фактически, и это – одно из больших преимуществ облака перед покупкой и созданием собственной инфраструктуры».

При этом работа с сервисными провайдерами перестала быть вотчиной исключительно ИТ-департаментов. В качестве услуг в первую очередь заинтересованы бизнес-подразделения, которые работают с приложениями: именно они теперь и заказчики, и потребители, и оценщики. Подобную трансформацию определяют по-разному, «Инфраструктура 2.0» или «ИТ как услуга», но в конечном счете все эти определения сводятся к появлению центров обработки данных следующего поколения.

Новые облачные подходы

Философия архаичных ЦОДов, от использования которых сейчас уходит бизнес по всему миру, и которые все реже предлагаются сервис-провайдерами и интеграторами, предполагала единого арендатора (суть – получатели этих услуг), изолированные рабочие нагрузки, наличие выделенной инфраструктуры с предварительно просчитанными и выделенными мощностями, а также ручным администрированием.

Гибкость центров обработки данных следующего поколения достигается за счет изменения этих подходов. Среди них – наличие нескольких арендаторов, для которых создаются изолированные пространства (multitenant), фактически – изолированные облачные среды; поддерживаются рабочие нагрузки смешанного типа и общая инфраструктура, новые объемы предоставляются за считанные секунды по требованию за счет масштабируемости высокого уровня, и, самое главное, – все это происходит в автоматическом режиме. Понятно, что за всем этим должна стоять отказоустойчивость и непрерывность сервисов. (Желательно еще использовать модульные центры обработки данных с разделением на логические и физические зоны, что позволяет самим провайдерам предлагать более широкий портфель решений для разных сегментов бизнеса).

«В современных программно-определяемых центрах обработки данных нового поколения поддерживается высокий уровень управления хранилищем в зависимости от варианта использования, типа самого хранилища и политик, – уточняет Джем Мерджан. – Для обеспечения эффективности важно иметь разные типы хранилищ, в том числе – более дешевое объектное хранилище данных и высокопроизводительное флэш-хранилище для критически важных данных, которое немного дороже».

Джем Мерджан: Масштабируемость позволяет платить за то, что компания использует фактически, и это – одно из больших преимуществ облака перед покупкой и созданием собственной инфраструктуры

Другим основным трендом развития центров обработки данных следующего поколения, которые будут доминировать на рынке в ближайшие 5–10 лет, можно считать ориентир на малый и средний бизнес, либо отдельные департаменты крупных компаний. Также можно говорить об изменении самих принципов их использования и четком разделении создателей облаков в зависимости от моделей потребления.

Поставщики услуг – на передовой трансформации

Изменения, которые происходят с сервис-провайдерами, по мнению аналитиков, коснутся повышения гибкости и упрощения моделей доставки и потребления. Другими отличительными особенностями будут сотрудничество гиперскейлеров по созданию мультиоблачных сред, создание уникальных SaaS-стратегий совместно с разработчиками независимого программного обеспечения, искренняя ориентированность на повышение ценности самого бизнеса. Все это направлено на то, чтобы провайдеры становились фактически облачными брокерами своих клиентов вне зависимости от места расположения инфраструктуры.

Ориентирами бизнеса самих провайдеров станут получение максимальной выгоды от флэш-накопителей, активное использование объектных хранилищ, переход на модель «резервное копирование как услуга» и гиперконвергентные HCI-системы.

«В старой модели вы платили сразу и за объемы данных, которые можно поместить в хранилище, и за саму скорость работы с данными, – напоминает Джем Мерджан. – В центрах обработки данных нового поколения вы платите только за то, что вам необходимо, имея широкие возможности выбора».

Определить новые рыночные условия с разбега получается далеко не у всех поставщиков облачных услуг. Поэтому NetApp запустил программу Fueled by NetApp, которая помогает изучать имеющиеся у компаний возможности и разрабатывать целые рыночные стратегии. Помогают в этом и архитектуры NetApp следующего поколения, которые можно использовать в качестве базовой части инфраструктуры.

Глобальная цель проекта – помочь поставщикам услуг понять, как оценить потребности компаний из разных сегментов и создать выгодное предложение, после чего претворить его в жизнь и успешно продать хранилище. Программа очень тесно сотрудничает как с сервис-провайдерами, так и с клиентами, что помогает провайдерам обладать достаточным набором данных для разработки бизнес-концепций.

Такой формат, безусловно, станет важным шагом для развития концепции центров обработки данных нового поколения, а значит, поставщики облачных услуг окажутся на передовой цифровых изменений и помогут бизнесу выигрывать конкурентную борьбу быстрее, принося серьезные преимущества: от повышения лояльности клиентов до сокращения вывода времени продуктов на рынки.

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