Облака, автономность и искусственный интеллект: как цифровизуются лидеры рынка

Впервые конференция Oracle OpenWorld прошла в Дубае. ИТ-гигант представил последние новинки клиентам региона, а его заказчики обозначили основные направления своей трансформации. Зашла речь и о России: Oracle готова поддерживать местные стартапы и масштабировать стратегию цифровизации на всю страну.

Крупнейшая в мире конференция Oracle OpenWorld традиционно проходит в Сан-Франциско. И именно там корпорация объявляла о своих планах и анонсировала новые технологии. Но в этом году решила «локализовать» бренд и помимо основного мероприятия провести региональные – в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Выбор Дубая очевиден – город уже давно стал одной из деловых столиц мира, а потому первая конференция OpenWorld на Ближнем Востоке собрала гостей не только из этого региона, но и из Европы, Африки, Индии и, конечно, России. Всего – 6 тыс. человек: топ-менеджеров и спикеров из штаб-квартиры и ЕМЕА, партнеров и заказчиков, тех, кто уже внедряет решения Oracle, и тех, кто к ним только присматривается. Многие, включая российских клиентов, делились результатами.

Облака – синоним цифровизации

В открывающих Oracle OpenWorld Middle East выступлениях главы ключевых направлений корпорации сразу расставили акценты и всей конференции, и расширения продуктовой линейки. Облака, автономные базы данных, искусственный интеллект и кибербезопасность – четыре ключевых аспекта, без которых, по мнению выступавших и участников встречи, полноценная цифровизация практически невозможна.

«Цифровая трансформация дает большие возможности и нынешнему поколению, и грядущим, – подчеркнул Эндрю Сазерленд (Andrew Sutherland), старший вице-президент Oracle по технологиям и системам в регионах EMEA и APAC. – И она же ставит определенные вызовы. Инструменты Oracle будут иметь ключевое значение и для госуправленцев, и для руководителей компаний по всему миру, помогая им решать важнейшие задачи на основе данных».

Облака, автономные базы данных, искусственный интеллект и кибербезопасность стали четырьмя главными темами конференции

Облака – практически синоним цифровизации. Об этом участники конференции говорили особенно много. Более быстрое и эффективное использование облачных продуктов компании, встраивание искусственного интеллекта, интеграция с локальными решениями – это уже суть нескольких представленных новых предложений и кейсов заказчиков. Отдельное внимание уделяли модели Cloud at Customer.

Она дает возможность приобретать по подписке полноценную версию Oracle Cloud и размещать ее на собственной площадке в соответствии с требованиями регуляторов и внутренней безопасности компаний. При этом Oracle берет на себя управление и обслуживание. На встрече в Дубае об этом решении говорили как об альтернативе существующим вариантам с публичными и хорошем дополнении к гибридным облакам. Подобная технология есть пока только у Oracle, и корпорация интегрирует в эту философию и другие решения, представленные на форуме.

Конференция Oracle OpenWorld впервые прошла в Дубае

«Практически все технологии, о которых мы здесь говорим, можно назвать прорывными, – уверен старший вице-президент Oracle по облачным технологиям Стив Дахеб (Steve Daheb). – Это касается и машинного обучения, которое имеет ключевое значение для роботехники и будет доминировать на облачном рынке, и блокчейна, который уже используют наши заказчики, причем, даже небольшие компании. Посмотрите на то, как меняет мир интернет вещей и какой уровень аналитики стал возможен с помощью цифровых интерфейсов. Практически все направления нашей работы меняют бизнес».

Доступность для разных сфер бизнеса

Одна из последних прорывных разработок в индустрии – автономная база данных Oracle. Она автоматически настраивается системой по запросу пользователя, после чего поддерживает разные режимы работы практически без вмешательства со стороны. В ее основе три принципа – cамоуправляемость, самозащита, самовосстанавление. Именно это решение приковало наибольшее внимание посетителей Oracle OpenWorld Middle East, и именно о нем чаще всего разговаривали в кулуарах форума.

«Компании переходят в облака даже быстрее, чем мы ожидали. 100% приложений скоро будут иметь в своей основе искусственный интеллект, а 50% данных будут обрабатываться автономно», – предсказал Стив Дахеб.

Обсуждавшиеся в Дубае инновации будут основой цифровизации в ближайшие годы

«Это самое инновационное предложение, которое я встречал за 25 лет работы в Oracle, – сказал Эндрю Сазерленд. – Автономная база данных настраивается и устанавливается самостоятельно. Она масштабируется соответствующим образом. Она сама корректирует ошибки. Она никогда не выключается. Такая автоматизация позволяет сосредоточиться на инновациях, улучшить обслуживание клиентов и повысить вовлеченность сотрудников».

«Когда говорят о базах данных, важно понимать, что мы – лидеры. И в Gartner, и в IDC считают,что мы имеем преимущество в 5-10 лет. Нельзя просто взять алгоритм, поместить его в СУБД и получить автономную базу данных. Надо проделать серьезную работу. И у нас очень продуманная дорожная карта», – добавил Стив Дахеб.

Стив Дахеб: Компании переходят в облака даже быстрее, чем мы ожидали

Важное преимущество облачных сервисов – их доступность для самых разных сфер бизнеса и для компаний разной величины. Руководители Oracle подчеркнули, что большое значение для них имеет продвижение и автономных баз данных, и других продуктов на европейский и ближневосточный рынок, в том числе – рынок стартапов. Россия, где Oracle лидирует во многих сегментах, не остается в стороне.

«Мы находимся в едином тренде со всем остальным миром. Клиенты успешно трансформируют бизнес, переходят в облака – публичные, гибридные, в модели Oracle Cloud at Customer, которая особенно актуальна в России, тестируют автономную базу данных, – уточняет региональный директор Oracle в России и СНГ Олег Жуков. – Для нас важно, как рынок реагирует на новинки, в том числе – представленные здесь, поэтому мы пригласили сюда наших заказчиков, чтобы они могли напрямую пообщаться с разработчиками из штаб-квартиры, обменяться мнениями с коллегами и представить свои проекты другим заказчикам из разных стран. Очень приятно, что российским компаниям есть, что показать, на Oracle OpenWorld».

Как Oracle развивает цифровизацию в России

О том, как развивается цифровизация в России, много говорили представители компаний, которые уже давно пользуются продуктами Oracle. Локальные ключевые интересы – те же самые: облака, машинное обучение, искусственный интеллект. Глобальные – цифровизация экономики и всей жизни.

«Все хотят ускорить вывод продукта на рынок и получить более гибкие инструменты разработки», – говорит о российском рынке вице-президент по информационным технологиям СПАО «Ингосстрах» Алексей Клепиков.

У «Ингосстраха» с Oracle долгосрочное сотрудничество, основа которого – базы данных. Последнее внедрение, которое сейчас на стадии тестирования – быстродоступная инфраструктура. В ее основе – облачные сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer, разворачиваемые внутри периметра по модели «облако Oracle у клиента». Проект даст «Ингосстраху» возможность оперативного выделения отказоустойчивой и высокопроизводительной тестовой IaaS-среды под отдельные проекты. Сам факт перехода в облака еще и сэкономит компании средства на дорогих аппаратных системах.

Алексей Клепиков: Все хотят ускорить вывод продукта на рынок и получить более гибкие инструменты разработки

«Перед нами стоит задача снизить число конфликтов в разработке, которые возникли из-за резкого росла числа ИТ-сотрудников. Все они работают в одних и тех же средах. Нам необходимо было также расширить их доступность и повысить гибкость. При этом высокие нагрузки у нас непостоянны, именно поэтому выбор был сделан в пользу облачной инфраструктуры», – уточняет Алексей Клепиков.

«Oracle Cloud – это доступ ко всем необходимым облачным инструментам для предоставления новых сервисов нашим продавцам-консультантам, которых более одного миллиона, – говорит Валерий Капленко, директор по информационным технологиям компании Faberlic, единственного российского представителя в списке 100 крупнейших парфюмерно-косметических компаний мира. В компании на базе Oracle Cloud создается микросервисная архитектура учетной системы второго поколения.

«Мы развернули контейнеры, начали трансляцию данных, есть тестовые среды, где эти сервисы уже разрабатываются. Партнерство с Oracle – это одновременно инновации и надежность. Первые сервисы мы планируем запустить работу в июле этого года и до конца года – перевести в облако наиболее критичные», – добавляет Валерий Капленко.

Компания «ФосАгро», крупнейший производитель фосфорсодержащих удобрений в России и Европе, активно цифровизуется. Реализуется RPA-проект: роботизированы порядка 10 процессов в центре обслуживания, отделах ИТ и снабжении. В рамках продолжения этого проекта предполагается также рассмотреть внедрение BPM-системы для закрытия пробелов в автоматизации цепочек бизнес-процессов. В 2018 г. компания реализовала около полутора десятков проектов. Все они так или иначе были связаны с развитием корпоративной информационной системы Oracle E-Business Suite R12. Одним из достижений является внедрение интегрированного бизнес-планирования на базе модуля SNO.

«Это позволяет нам синхронно осуществлять планирование по всем четырем направлениям: логистика, производство, снабжение и сбыт, – объясняет Андрей Нисанов, директор по реализации и управлению проектами «ФосАгро». – Нам это должно дать серьезное повышение маржинальности».

Именно о повышении маржинальности говорили десятки других заказчиков из России, прибывших на Oracle OpenWorld Middle East, и о том же думали представители тысяч компаний со всего мира во время выступлений руководителей Oracle. Конференция в Дубае, по их мнению, даст толчок внедрению последних разработок вендора в близлежащих регионах. И Россия не является исключением.