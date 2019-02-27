Казахстан переходит на облачную связь

Стенды MWC 2019, 33-го по счету Мобильного конгресса, который проходит в Барселоне, как всегда, отражают самые актуальные тенденции в развитии глобального телекома. Так, на стенде АО «Казахтелеком» можно познакомиться с наиболее яркими проявлениями цифровой трансформации крупнейшего телекоммуникационного оператора Казахстана.

Каждый год в феврале вся мировая индустрия связи устремляется в Барселону, чтобы увидеть, какие технологии и продукты будут определять будущее мобильной индустрии в ближайшем будущем и более отдаленной перспективе. Последнее десятилетие это движение определяется мощным трендом преобразования традиционных операторов связи в провайдеров разнообразных цифровых услуг. Например, крупнейший телекоммуникационный оператор Казахстана «Казахтелеком» сегодня предоставляет услуги не только фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения, но и специализированные услуги: обеспечение кибербезопасности, интернет вещей (IoT), «умный город», «умный дом». Офисы оператора превратились в пункты сервисного обслуживания, а для поддержки услуг создана сеть территориально-распределенных Data-центров.

Новые услуги: новые вызовы и новые архитектуры

Трансформация крупного оператора связи в провайдера цифровых услуг сопровождается серьезными вызовами в отношении бизнес-моделей и эффективных методов коммерциализации имеющихся ресурсов. Один из таких серьезных вызовов – сложность модернизации специализированных узлов связи, обслуживающих инфраструктуру каждого вида сервисов, – они отличаются по архитектуре, оборудованию, платформам, хотя физически могут располагаться в одном здании. Как правило, внедрение новой услуги или функции требует модернизации большого количества узлов сети, что превращает бизнес-инновацию в затратное мероприятие, как по стоимости, так и по длительности реализации.

Сегодня интерес операторов вызывает идея виртуализации сетевых функций Network Function Virtualization (NFV), которая заключается в переводе аппаратных, физических функций телекоммуникационной сети на программные платформы. На острие внимания мирового телекоммуникационного сообщества сегодня находится концепция CORD (Central Office Re-architected as a Datacenter), которая родилась в некоммерческой организации под названием ON.Lab, основанной изобретателями SDN из Стэнфордского Университета и Университета Беркли в Калифорнии. Эта концепция была с энтузиазмом воспринята разработчиками услуг крупнейшего оператора связи США AT&T в начале 2016 г., и в августе того же года AT&T уже провела «полевые испытания» данной концепции.

Основным преимуществом CORD является то, что в такой архитектуре можно разместить практически все разнотипные сети: фиксированные, мобильные, корпоративные, мультимедийные, и прочие, на стандартной переиспользуемой инфраструктуре, по принципу «многоарендности» (multi-tenant). При этом виртуализация сетевых функций АТС в стандартном серверном оборудовании дата-центра позволяет производить ввод новых услуг и функций быстро и легко, удельные затраты оказываются невысокими. Например, три сменных сервисных инженера на обычном узле связи могут обслуживать около 10 тыс. условных абонентских линий (стандартная емкость городской АТС), то в рамках эти же сотрудники могут обслуживать несколько сотен тысяч условных абонентских линий. Снижение операционных затрат – это только один аспект бизнес-эффективности CORD для оператора.

Не удивительно, что такой путь цифровой трансформации выбирают крупнейшие телеком-компании, для которых CORD является экономически эффективным способом гибко наращивать функционал своих цифровых услуг, повышать гибкость и эффективность бизнеса. «Мы стоим на пороге грандиозных преобразований, требующих выполнения масштабных и амбициозных задач. Их успех зависит от множества факторов, таких как создание технологических ИТ- и облачных платформ, не используемых ранее операторами. Создание принципиально новой и коммерчески эффективной телеком-платформы в условиях бурно развивающихся и не оформленных цифровых технологий является для операторов настоящим вызовом», – уверен Нурлан Мейрманов, управляющий директор по инновациям АО «Казахтелеком».















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Нурлан Мейрманов: Мы стоим на пороге грандиозных преобразований, требующих выполнения масштабных и амбициозных задач

CORD по-казахски

26 февраля на MWC-2019 АО «Казахтелеком» презентовал проект по развертыванию первого облачного узла связи CORD. «На этапе создания первых узлов CORD мы закладываем технические возможности, обеспечивающие решение данных задач, чтобы получить максимальный и долгосрочный эффект от вложенных средств», – отметил Нурлан Мейрманов. В числе таких возможностей – использование дезагрегированного оборудования, создаваемого на основе открытых спецификаций OCP (Open Compute Project).

Этот подход закреплен в качестве базового в стратегии технологической трансформации АО «Казахтелеком». Нурлан Мейрманов пояснил, что он существенно расширяет круг поставщиков, позволяя минимизировать стоимость оборудования, в том числе затраты на эксплуатацию, и, кроме того, создает для компании хороший инфраструктурный потенциал – его «Казахтелеком» намерен максимально использовать в процессе трансформации в облачного провайдера». Иными словами, преимуществом выбранного компанией подхода является экономически выгодная модель, при которой возможно расширение круга поставщиков и возможность сделать выбор в пользу лучших предложений по цене и производительности. Это позволит, в частности, выбирать различные аппаратные компоненты CORD узлов от разных производителей, соответствующие выбранной оператором спецификации Open Rack v2. Следует отметить, что данный подход существенно отличается от SDN/NFV решений традиционных производителей, которые предлагают вертикально-интегрированные системы, обязывающие операторов использовать оборудование только этих производителей.

Дезагрегируемый путь в облако

АО «Казахтелеком» объявил о завершении первого этапа создания облачной системы CORD на базе принципов OCP.

Так, внедрено решение, разделяющее системы виртуализации (продукты Red Hat, в томч силе, Linux/KVM, OpenStack и ODL SDN-контроллер) и системы оркестрации (продуктам Cisco NSO). Таким образом, АО «Казахтелеком» разделяет облачные узлы связи на три уровня, реализуемых независимо друг от друга: уровень физической инфраструктуры, уровень виртуализации и уровень оркестрации.

В компании отметили еще одну особенность реализации CPRD. Использование OpenStack на уровне виртуализации телеком-инфраструктуры (NFVI) достаточно распространено у операторов связи, так как чаще всего OpenStack вендоры интегрирует в свои SDN/NFV решения. А выбор «Казахтелеком»в пользу OpenStack от независимого поставщика позволяет оператору выбирать физическое оборудование CORD-узлов отдельно от систем уровней виртуализации и оркестрации.

В числе прочего, это устраняет необходимость использования закрытых компонентов одного производителя, прежде всего аппаратных. Проще говоря, оператор снижает риск зависимости от единственного производителя, одновременно повышая гибкость решения.

Еще одним участником проекта CORD АО «Казахтелеком» стала компания Cisco – с ней на MWC-2019 оператор подписал меморандум о взаимопонимании. Соглашение предполагает совместное изучение возможностей и обмен опытом по вопросам цифровой трансформации, виртуализации SDN/NFV и построения Telco Cloud инфраструктуры, которая подразумевает виртуализацию сетевых и вычислительных сервисов телекоммуникационного оператора.

В рамках текущих работ по созданию облачной инфраструктуры оператора используется продукт Cisco NSO, который выполняет функции мультисервисного оркестратора, NFV-оркестратора и SDN-контроллера, управляющего фабрикой коммутации облачного узла связи. Кроме того, в качестве VNF-менеджера используется Cisco ESC. Эти LSO/MANO продукты используются для управления виртуальной инфраструктурой (NFVI) и менеджером виртуальной инфраструктуры (VIM) от независимых поставщиков на базе открытых решений OCP (Open Compute Project) и ресурсов: Nokia AirFrame и RedHat Linux/OpenStack.

Опыт открытости

Говоря о практической реализации облачного узла связи, Нурлан Мейрманов отмечает, что ключевой задачей на пути цифровой трансформации и, в частности, при создании бизнеса облачного инфраструктурного провайдера на базе 5G, является максимальная автоматизация всех процессов. На этом фоне стратегический принцип открытости при выборе решений, позволяющий избежать зависимости от одного производителя и обеспечить возможность гибкой, оперативной и коммерчески эффективной адаптации решений под текущие особенности без привлечения производителя, – задача, безусловно, нетривиальная. «Выбор в пользу NSO был сделан вследствие использования в данном продукте принципов открытости и модельно-ориентированного подхода, позволяющего оперативно создавать сервисные шаблоны и интегрировать NSO как с вышестоящими, так и с нижестоящими системами», – пояснил Нурлан Мейрманов.

В рамках описанного подхода «Казахтелеком» рассматривает возможность дальнейшей совместной работы с Cisco по тестированию решений по виртуализации и оркестрации сетевой архитектуры в рамках Telco Cloud. В частности, претендентами на тестирование могут стать системы, обеспечивающие автоматизацию выполнения сервисных процедур (workflow), процедур управления сетью, которые, в свою очередь, позволят достичь сокращения времени вывода на рынок сервисов, уменьшения операционных расходов и повышения качества сервисов. Другие претенденты – системы сбора и аналитики данных, позволяющие организовать закрытый контур управления, осуществляющий автоматическое реагирование на изменения и предотвращающий ухудшение качества сервисов.

«Первый запуск CORD является для нас крайне важным и знаковым событием, определяющем наши возможности осуществления цифровой трансформации в целом и создания бизнеса 5G инфраструктурного оператора в частности», – отметил Нурлан Мейрманов. Пожелаем компании успехов в реализации своей нетривиальной стратегии цифровой трансформации.