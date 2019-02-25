Билайн обеспечил Ямал связью с помощью военной техники

Билайн завершил проект по обеспечению доступа к высокоскоростной передаче данных в нескольких городах Крайнего Севера. Работать приходилось в минус 60, а грузы порой доставляли собачьими упряжками. О том, как будет развиваться проект Билайна на Ямале и как создать всю необходимую инфраструктуру с нуля – посреди чистого белого поля, CNews рассказал Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами компании.

CNews: Мы с вами уже не представляем себе жизнь без мобильной связи и интернета. А тем временем во многих российских регионах эти привычные средства связи до сих пор работают плохо, а иногда и не работают вовсе. С чем это связано?

Герман Бородов: Сегодня в информационном обществе одна из главных ценностей – это доступ к данным, который обеспечивают телекоммуникации. Но эта ценность доступна далеко не всем. Наша страна огромна, и обеспечить равномерное качество покрытия везде – непростая задача. Да, сейчас правительство проводит программу по устранению цифрового неравенства, но я уверен, что без инициатив со стороны каждого оператора и здоровой конкуренции между ними эту программу будет сложнее реализовать в обозначенный срок – к 2024 году. Со своей стороны мы сделали важный шаг по обеспечению связью Арктики, что наглядно демонстрирует наш проект на Ямале.

CNews: Понятно, что развертывать сети связи в Центральной России – не то же самое, что строить объекты в регионах Крайнего Севера. Какие технологические сложности возникают в регионах? Сложнее ли там организовать работу?

Герман Бородов: Вы совершенно правы. Чаще всего основная сложность в таких проектах – это удаленность места стройки от инфраструктурных центров, трудная логистика и погода. Например, Ямал – это пятая ветровая зона, температура там достигает отметки в минус 60 градусов, а ветер – до 30 м/с. И в таких условиях тоже необходимо развертывать сети, строить инфраструктуру связи.

Крайний Север – суровая среда. Вокруг мест строительства на многие километры – только снег и ветер

Мы задействовали огромное количество техники, причем даже военной – другая не справлялась с такими условиями. К слову, с расхожим мнением, что отечественные машины хуже зарубежных, на Севере не согласятся. Иностранных грузовиков там нет – слишком нежные. Поэтому из Салехарда – от места окончания железной дороги – груз доставляли уже тракторы, болотоходы, «Витязи» и даже собачьи упряжки. И все же главный наш ресурс – уникальные специалисты, чью работу нельзя переоценить.

CNews: И несмотря на такие сложности, Билайну удалось реализовать уникальный проект – построить в ЯНАО радиорелейную линию связи протяженностью 420 км. Какие ресурсы были задействованы в проекте? Какие технические решения использовались? Какова стоимость проекта?

Герман Бородов: Крайний Север – суровая среда. Вокруг мест строительства на многие километры – только снег и ветер. При этом не лето, а именно зима – единственно возможный сезон для стройки. Объясняется это очень просто – в зимний сезон тундра становится дорогой для спецтехники, а с таянием льдов местность превращается в сплошное болото.

Помимо низких температур и сильного ветра, стройка в данном регионе осложняется полным отсутствием дорог. Для реализации нашего проекта нам пришлось проложить 400 километров «зимника» – временных сезонных дорог (снежную колею) для прохода техники. И по этим «зимникам» мы перевезли около 2000 тонн груза.

Чтобы развернуть высокоскоростной канал передачи данных в тундре, мы построили пятнадцать инфраструктурных объектов – однотипных 50-метровых башен (АМС). В пару к каждой башне мы поставили так называемые МКС. Нет, это не Международная космическая станция – это целое технологическое сооружение площадью 72 кв. м., которое стоит, как трехкомнатная квартира где-то в районе Садового кольца в Москве. Этот технологический гигант может работать автономно больше года (пока не кончится топливо).

CNews: Расскажите о ваших первых шагах по реализации проекта. Как вы составляли техническое задание? Не возникало ли впечатления, что эту задачу решить невозможно?

Герман Бородов: У нас не было права на ошибку в силу очень сжатых сроков строительства и особенностей местности. Началу работ предшествовали многочисленные экспедиционные поездки, чтобы заранее рассчитать и учесть каждую деталь касательно оборудования, стройматериалов, проживания людей и запасов.

Теперь мы знаем, что организовать эффективную работу можно и в крайне сложных с технической точки зрения условиях. Это вопрос стратегического планирования и слаженной командной работы. Это очень интересный, хотя, пожалуй, самый сложный наш проект с точки зрения задействованных ресурсов.

CNews: Расскажите подробнее, как живут люди в ЯНАО? Была ли у них возможность пользоваться интернетом и мобильной связью до этого?

Герман Бородов: Сотовая сеть носит очаговый характер, и даже там, где она была, работала через спутник, а это совсем другие возможности. Теперь, в результате запуска линии для завода «Ямал СПГ», мобильную связь стандарта LTE получат порядка 30 000 жителей Сабетты и Сёяхи.

Благодаря этой линии высокоскоростная мобильная связь вскоре появится также в Ямбурге, расширится емкость на магистральных каналах в Новом Уренгое, Салехарде, Надыме, где Билайн планирует улучшить мобильное покрытие и внедрить современные стандарты сотовой связи.

CNews: Сколько времени потребовалось на реализацию проекта?

Герман Бородов: Мы приступили к проекту в декабре 2017 года, когда начали доставлять грузы из разных точек страны к месту строительства. Учитывая то, что в условиях тайги строительство возможно только зимой, сроки проекта беспрецедентны: всего за год он должен быть полностью завершен, а сам объект перейдет на полную автоматизацию, как и было задумано. Сочетание такой длины «последней мили», сроков и условий строительства представляют собой первый подобный опыт в истории связи.

CNews: Как до введения в эксплуатацию новой линии связи работал ваш заказчик – «Ямал СПГ»?

Герман Бородов: До этого связь с большой землей осуществлялась через спутник, который, в силу особенностей технологий (большие задержки), не давал работать некоторым критическим бизнес-приложениям. Наш проект помог достичь полной автоматизации завода «Ямал-СПГ» и обеспечить связью сотрудников и местных жителей.

CNews: И теперь о результатах. Что получил заказчик и изменится ли от этого жизнь местных жителей?

Герман Бородов: Строительство нашей линии связи поможет синхронизировать производственные процессы между офисами клиента и всеми участниками проекта по всему миру, чтобы решать бизнес-задачи в режиме реального времени.

Для местных жителей доступ к сети откроет окно в будущее, в другой мир. Это доступ к образованию, к новостям, возможность быть на связи. По большому счету, это переход на новый уровень комфорта жизни, такого опыта у них попросту еще не было.

CNews: С ваших слов понятно, что ЯНАО – это такой другой мир. Наверняка вам приходилось сталкиваться с какими-то нестандартными ситуациями. Было бы интересно о них узнать.

Герман Бородов: Пока мы строили, на объекты приходили песцы, олени, прилетали полярные совы и куропатки, а как-то раз строителям даже удалось вблизи увидеть белого медведя. Такое могло случиться только на Крайнем Севере.

Север по-настоящему завораживает, это действительно совершенно другой мир, почти что край земли. Когда оказываешься там впервые, будто вновь открываешь для себя Россию. Кстати, прошлой зимой мы сняли документальный фильм о людях, которые работали в таких тяжелых климатических условиях и реализовали этот проект вопреки всем сложностям. Мы его так и назвали – «Край земли».

Вообще самое удивительное, с чем мы столкнулись – это именно люди, живущие за Полярным кругом. Они особенные: дружелюбные, немногословные, но очень открытые, всегда готовы прийти на помощь. На Севере очень быстро проявляется истинный характер человека. Находясь в условиях, близких к экстремальным, сразу видно, кто надежный человек, а кто – нет.

CNews: Планируете ли вы развивать сотрудничество с НОВАТЭК? Может быть, в рамках нового проекта компании – «Арктик СПГ-2»?

Герман Бородов: После реализации этого уникального инфраструктурного проекта в Билайне появилось отдельное направление для решения подобных задач. Учитывая полученный нами бесценный опыт, мы уверены, что готовы к реализации не менее сложных и интересных задач.

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