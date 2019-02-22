Перенос VDI во внешнее облако сократит затраты на 23%

Миграция на тонкие клиенты позволяет сократить затраты на закупку инфраструктуры рабочих мест сотрудников и время ее развертывания. Однако в этом случае потребуется крупные единовременные инвестиции в оборудование дата-центра. Эту проблему призван решить сервис Cloud Desktop от DataLine, которые позволяет перевести капитальные издержки в операционные за счет аренды ресурсов из публичного облака.

Бремя ИТ-ответственности

Развертывание рабочих мест является весьма затратным проектом, особенно если компания имеет территориально-распределенную структуру, а в ее филиалах трудятся сотни сотрудников. Каждого специалиста необходимо обеспечить компьютером, офисной техникой, доступом к корпоративным системам. В штате необходимо держать инженеров и системных администраторов, так как помимо закупки, установки и первоначальной настройки оборудования, кто-то должен заниматься поддержкой и ремонтом. В результате ИТ-подразделение разрастается в большую громоздкую конструкцию с непонятной и непрозрачной структурой расходов. Перед руководством возникает вопрос: как минимизировать издержки на ИТ, чтобы сосредоточиться на ключевых бизнес-процессах?

Ответом на желание заказчика сэкономить на рабочих местах стала технология виртуальных рабочих мест – Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Данный подход основан на принципе браузера и веб-приложений – в офисе устанавливаются недорогие тонкие клиенты, подключенные по выделенному каналу к ЦОД. Вся обработка и хранение информации происходит в удаленном дата-центре. Внедрение VDI позволяет сократить издержки на закупку рабочих компьютеров, а также на их настройку и поддержку. Кроме того, снижается риск утечек и несанкционированного доступа к данным, так как конфиденциальная информация хранится не на пользовательских устройствах, а находится в защищенном периметре дата-центра.

Быстрее, дешевле, проще

Недостатком VDI-подхода являются затраты на строительство собственного ЦОД или выделенного кластера на площадке коммерческого дата-центра. Предложение Cloud Desktop от компании DataLine позволяет отказаться от содержания собственного ЦОД – все вычислительные ресурсы, необходимые для функционирования рабочих станций, располагаются во внешнем облаке провайдера. Экономия по сравнению с решением на основе частного облака составляет около четверти затрат.

«Например, реализованный одним из наших заказчиков проект на 350 рабочих мест VDI с характеристиками каждой рабочей станции 4vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD обходился в p1,6 млн ежемесячно (в расчете на одно место – p4576 ), – приводит пример ведущий специалист по развитию продуктов DataLine Дмитрий Харламов. – В то же время при реализации аналогичной конфигурации через облако DataLine стоимость одного рабочего места составит p3512, или p1,23 млн, таким образом, экономия составляет 23% от первоначальных затрат или p370 тыс. ежемесячно».

Стоимость проекта на 350 рабочих мест 4vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD

Собственная инфраструктура DataLine Cloud Desktop Стоимость рабочего места 4576 руб. в месяц 3512 руб. в месяц Совокупные операционные издержки 1,6 млн руб. в месяц 1,23 млн руб. в месяц

В случае самостоятельной реализации данного VDI-проекта заказчику потребовалось бы арендовать стойко-места в дата-центре с подведенной мощностью 5 кВт, подготовить инженерную инфраструктуру, провести оценку администрирования кластеров виртуализации, закупить физическое оборудование (серверы, СХД, LAN ,SAN) и лицензии.

«Представьте, какое количество времени требуется на разворачивание системы для VDI. При организации выделенной инфраструктуры это может занять месяцы. При заказе облачного решения – дни. Кроме того, нельзя забывать о сроках поставок оборудования. К недостаткам такого решения также можно отнести оборудование. Ведь даже новые, передовые системы со временем уступают в производительности, и соответственно его необходимо обновлять, что повлечет повторные капитальные затраты», – объясняет директор по продуктам Dataline Антон Гуденко.

Помимо экономии, предприятие получает сервис более высокого качества. Дата-центры DataLine сертифицированы согласно международному стандарту Tier III, что гарантирует высокую степень отказоустойчивость сервиса (уровень надежности дата-центра уровня Tier III равняется 99,982%,). Как правило, для частной компании строительство площадки с подобным уровнем надежности является неоправданно затратным. Таким образом, внешнее облако – это возможность получить сервис более высокого качества по более низкой цене.

Наконец, не стоит забывать о гибкости и масштабируемости сервиса из коммерческого облака. Чтобы развернуть новые рабочие места, достаточно установить и подключить новые тонкие клиенты, необходимые вычислительные ресурсы могут быть выделены в режиме реального времени без необходимости закупать новое железо для ЦОД и заранее планировать будущие потребности в расширении VDI.

Качество сервиса подтверждается договором SLA, который гарантирует доступность сервиса на 99,95% (без простоя, связанного с техническим обслуживанием инфраструктуры). Время реакции на инцидент, прописанное в договоре, составляет 15 минут, а срок восстановления работы должен составить не более полутора часов. Максимальная задержка в скорости передачи данных, согласно SLA, составляет не более 1,5 часов. В случае неисполнения условий договора провайдер несет финансовую ответственность перед заказчиком.

Преимущества решения Cloud Desktop Экономия 23% затрат по сравнению с реализацией через собственное облако Скорость развертывания Несколько дней по сравнению с несколькими месяцами при организации выделенной инфраструктуры Отказоустойчивость Уровень надежности дата-центра уровня Tier III равняется 99,982% Гибкость При подключении новых рабочих мест дополнительные ресурсы выделяются в режиме реального времени Безопаcность Корпоративные данные не покидают защищенный контур ЦОДа

Рабочее место на личном устройстве

Развитие широкополосного доступа ведет к росту мобильности сотрудников – все чаще люди работают из дома или «с колес» – во время путешествия, деловой поездки, используя при этом свои личные устройства. Нередки случаи, когда работники предпочитают использовать собственный ноутбук даже находясь на рабочем месте. Для адептов подхода bring your own device в Cloud Desktop предусмотрен вариант доставки рабочего места в формате «терминальной сессии» или VDI . В этом случае пользователь подключается по протоколу Remote Desktop Protocol (RDP) к удаленному рабочему столу на ОС Windows или VMware Horizon Client. Стоимость решения составляет от p1150 в месяц в расчете на одно подключенное устройство.

Разработчики Microsoft уже позаботились о встроенной функции по удаленному подключению через RDP, поэтому остаются только последние шаги для использования – настройка компонентов, развертывание виртуальных мощностей. Получив необходимые доступы к терминальному серверу и инструкцию, заказчик получает решение в пару кликов. Настроек по умолчанию вполне достаточно для работы. Однако на других ОС данный клиент придется скачать и установить самостоятельно.

Ключевым параметром для использования подобного решения будет наличие каналов связи достаточной пропускной способности. Количество трафика, потребляемое RDP клиентом, сильно зависит от его параметров сжатия, отображения, глубины цвета, быстродействия и, непосредственно, сценария его использования. Если у пользователя на удаленном экране ничего не происходит, то и потребление трафика будет минимальным. Если же пользователь активно работает с различными приложениями, используя максимально возможные параметры отображения и глубины цвета, то количество трафика существенно возрастет.

Гибкая инфраструктура при экономии затрат

Таким образом, рабочие места, развернутые из публичного облака внешнего провайдера, позволяют заказчику оптимизировать работу ИТ-службы сразу по нескольким направлениям. При внедрении Cloud Desktop сокращается время развертывания инфраструктуры рабочих мест, а данные хранятся в пределах периметра надежной площадки, отказоустойчивость которой подтверждена международным сертификатом. Кроме того, важным фактором является сокращение расходов, а также возможность перевести СAPEX (капитальные затраты на строительство собственного ЦОД-а) в операционные издержки. Наконец, сервис DataLine позволяет обеспечить рабочими местами не только работников офиса, но и мобильных сотрудников.

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