Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2019 г.

Изменения в федеральном законодательстве связаны с упразднением ФАНО, а также документами, которые контрольно-надзорные органы получают в рамках межведомственного информационного взаимодействия при проведении проверок. На региональном уровне затронуты вопросы противодействия терроризму и безопасности персональных данных.

Федеральное законодательство

Указ Президента РФ от 14 января 2019 г. N 6 «О внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203»

ФАНО России исключено из перечня органов, которые уполномочены распоряжаться гостайной. Данное ведомство было упразднено. Указ вступает в силу со дня подписания.

Распоряжение Президента РФ от 14 января 2019 г. N 3-рп «О внесении изменений в перечень должностных лиц органов государственной власти и организаций, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 16 апреля 2005 г. N 151-рп»

Президент РФ уточнил перечень должностных лиц органов госвласти и организаций, уполномоченных относить сведения к гостайне. Это связано, в том числе, с упразднением ФАНО, преобразованием Минобрнауки. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Распоряжение Правительства РФ от 19 января 2019 г. N 30-р

АО «Российский экспортный центр» подключено к единой системе межведомственного электронного взаимодействия. Определены документы и сведения, которыми АО «РЭЦ» может обмениваться с федеральными госорганами и организациями в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Это позволит реализовать механизм «одного окна» для участников внешнеэкономической деятельности.

Распоряжение Правительства РФ от 19 января 2019 г. N 35-р

Правительство РФ расширило перечень документов и информации, которые контрольно-надзорные органы получают в рамках межведомственного информационного взаимодействия при проведении проверок юрлиц и ИП. В перечень включено 48 позиций, в числе которых: выписка из реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных; сведения из паспорта безопасности опасного объекта; схема систем водопотребления и водоотведения и информация о ее согласовании; данные из государственного лесного реестра; информация из Федерального реестра сведений о документах об образовании и квалификации, документах об обучении; сведения из госреестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Эти данные больше не будут запрашивать у проверяемых лиц.

Информация Банка России от 28 января 2019 г. «Система быстрых платежей: старт проекта»

28 января 2019 г. начала действовать Система быстрых платежей. Система позволяет гражданам переводить деньги между своими счетами и другим гражданам независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя. Во второй половине 2019 г. планируется дать гражданам возможность переводить средства в пользу организаций, например, за товары и услуги, с использованием QR-кодов.

Региональное законодательство

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 января 2019 г. N 9 «Об утверждении Перечня населенных пунктов Краснодарского края, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом «О связи»

В Краснодарском крае перечень населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к интернету, в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом «О связи», остался неизменным. Таковых всего три. Это села Аибга, Ермоловка и Медовеевка (Муниципальное образование город-курорт Сочи). Согласно федеральному законодательству, на названные населенные пункты не распространяется требование о необходимости оснащения оборудования для учета объема оборота и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции техническими средствами фиксации и передачи соответствующей информации в единую ГАИС. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Постановление Администрации Приморского края от 14 января 2019 г. N 2-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2012 года N 436-па «Об утверждении Положения о департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края»

Установлено, что департамент информатизации и телекоммуникаций теперь осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе – принимает меры по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма, участвует в организации выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности Приморского края, организации выполнения юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении департамента, и контролирует их выполнение в соответствии с законодательством о противодействии терроризму. Департамент осуществляет и другие мероприятия по противодействию терроризму, участвует в противодействии экстремистской деятельности в пределах своих полномочий.

Постановление Правительства Орловской области от 15 января 2019 г. N 12 «Об утверждении Положения об отделе бюджетного планирования, бухгалтерского учета и отчетности Департамента информационных технологий Орловской области»

Отдел бюджетного планирования, бухгалтерского учета и отчетности Департамента информационных технологий Орловской области является структурным подразделением Департамента информационных технологий Орловской области. Основными функциями Отдела определены: участие в осуществлении функций главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотренных на содержание Департамента и реализацию возложенных на Департамент функций; участие в координации и анализе деятельности, финансировании подведомственных учреждений; ведение учета имущества, обязательств, хозяйственных операций; формирование бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности и представление ее в установленные сроки в соответствующие органы; участие в формировании реестра расходных обязательств в части объема средств областного бюджета, выделяемых Департаменту. Руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник, а в случае его отсутствия – главный специалист.

Постановление Правительства Ставропольского края от 10 января 2019 г. N 4-п «Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых при осуществлении деятельности Правительства Ставропольского края»

Под актуальными угрозами безопасности понимается совокупность условий и факторов, создающих актуальную опасность несанкционированного доступа к персональным данным при их обработке, результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия. Актуальные угрозы безопасности уточняются и дополняются по мере выявления новых источников угроз безопасности, развития способов и средств реализации угроз безопасности персональных данных в информационных системах. В Правительстве края создаются и эксплуатируются информационные системы, которые могут быть однотипными или разноплановыми с информационными системами иных органов исполнительной власти государственных органов, образованных Губернатором или Правительством.

Однотипные информационные системы предназначены для обеспечения типовой деятельности и используются для автоматизации деятельности органов власти в рамках исполнения ими типовых полномочий. В разноплановых информационных системах в качестве объектов информатизации выступают локальные или распределенные информационные системы регионального масштаба, подключенные к сетям общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена.

К актуальным угрозам безопасности относятся угрозы, реализуемые в ходе загрузки операционной системы и направленные на перехват паролей или идентификаторов; угрозы, реализуемые после загрузки операционной системы и направленные на выполнение несанкционированного доступа с применением стандартных функций; угрозы внедрения вредоносных программ (локально); угрозы «Анализа сетевого трафика» с перехватом передаваемой во внешние сети и принимаемой из внешних сетей информации; угрозы сканирования; угрозы выявление паролей и др.

Актуальные угрозы безопасности в разноплановых информационных системах, которые могут быть нейтрализованы только с помощью средств криптографической защиты, определяются оператором информационной системы персональных данных в частных моделях угроз. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Приказ Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края от 21 января 2019 г. N 9 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информационное сопровождение социально-экономического развития Алтайского края и его продвижение в информационном пространстве Российской Федерации»

В целях обеспечения информационной открытости деятельности органов государственной власти Алтайского края принята программа «Информационное сопровождение социально-экономического развития Алтайского края и его продвижение в информационном пространстве Российской Федерации». Срок реализации программы – 2019-2021 гг. В рамках выполнения программы планируется повысить уровень информированности населения о деятельности органов государственной власти Алтайского края до 74%; увеличить объем социально значимых материалов, публикуемых в федеральных, краевых и муниципальных СМИ; увеличить количество выпусков периодического печатного издания, публикующего правовые акты органов государственной власти Алтайского края, иную официальную информацию, до 245 ед.

Приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 11 января 2019 г. N СЭД-03-01-03-3 «Об утверждении Порядка расходования средств бюджета Пермского края на финансовое обеспечение участия в информационно-выставочных мероприятиях в сфере промышленности, науки и инноваций»

Порядок определяет правила расходования средств бюджета на финансовое обеспечение информационно-выставочных мероприятий. Средства на проведение мероприятий имеют целевой характер, и использование их на цели, не предусмотренные Порядком, не допускается. Главным распорядителем средств является Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Нормативные акты, ранее регулировавшие данные правоотношения, признаны утратившими силу.

Приказ Агентства по делам архивов Пермского края от 10 января 2019 г. N СЭД-07-01-06-1 «О внесении изменений в Порядок ведения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных архивных учреждений Пермского края в информационной системе «АЦК-Планирование», утвержденный приказом Агентства по делам архивов Пермского края от 20.11.2018 г. N СЭД-07-01-06-90»

Изменениями оговорены сроки уточнения показателей Планов в информационной системе «АЦК-Планирование». Уточнение показателей Планов учреждением осуществляется не чаще одного раза в месяц, за исключением декабря текущего финансового года. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2018 года.

Постановление Правительства Сахалинской области от 18 января 2019 г. N 18 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений инвесторов, поступающих через канал прямой связи, размещенный на инвестиционном портале Сахалинской области»

Обращение, размещенное на инвестиционном портале, в течение одного рабочего дня направляется администратором портала на адрес электронной почты приемной заместителя председателя Правительства Сахалинской области, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата в области.

Также обращения регистрируются в системе электронного документооборота и в тот же день передаются на рассмотрение заместителю председателя Правительства Сахалинской области, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата в области, который определяет ответственного за подготовку ответа. Ответ на обращение направляется инвестору в форме электронного документа не позднее 10 рабочих дней со дня размещения обращения на инвестиционном портале.

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