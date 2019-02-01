Как упростить сдачу отчетности в ФНС

Привычные системы сдачи отчетности в налоговые органы постепенно уходят в прошлое. Им на смену приходят простые, удобные и безопасные веб-сервисы, такие как новое решение «Астрал Отчет».

1 февраля 2019 года «Калуга Астрал» запускает продажи нового веб-сервиса для сдачи отчетности – «Астрал Отчет». Разберемся, в чем его уникальность и какие возможности он дает пользователям.

Прогресс не стоит на месте: сервисы стремительно развиваются, что приводит к совершенствованию работы их пользователей. Применение новых технологий позволяет работать без привязки к конкретному месту. Облачные системы быстрее адаптируются под изменения: их не нужно устанавливать на устройство и беспокоиться о безопасности данных.

Проблемы коробочных версий

Почему привычные программы, устанавливаемые на ПК, уходят в прошлое? Пользователи программ сдачи электронной отчетности сталкиваются с многочисленными неудобствами. Во-первых, это необходимость покупки оборудования и расходов на установку ПО, которое может быть использовано только на одном рабочем месте. Перенос данных с одного рабочего места на другое может быть достаточно сложным.

Во-вторых, пользователи вынуждены сами контролировать сроки получения ответов на требования. В-третьих, им приходится по нескольку раз вводить заполненные до этого поля отчетных форм. А массовый экспорт документов, так востребованный в группах компаний, невозможен. Кроме того, в традиционных коробочных решениях, как правило, отсутствуют подсказки и удобная навигация.

Эти проблемы подтолкнули компанию «Калуга Астрал» к совершенствованию технологий. Новый веб-сервис позволяет устранить основные недоработки коробочных версий.

Новый «Астрал Отчет» – для вас

Разработчики нового «Астрал Отчета» учли потребности пользователей и сделали продукт максимально удобным.

Отчетность в облаке

Удобное подключение и возможность использования в любой точке мира с помощью различных устройств. Пользователю не страшно отправляться в командировку или разболеться в разгар отчетного сезона – веб-сервис всегда под рукой.

Высокий уровень защиты системы

Все данные хранятся на защищенном сервере и не смогут попасть в руки злоумышленникам. Доступ к сервису есть только у вас.

Обновления программы онлайн

Сервис обновляется автоматически в фоновом режиме без участия пользователя: больше нет необходимости скачивать файлы вручную.

Персональная доска задач

Список дел на главной странице не даст вам забыть об отправке отчетности, покажет неотвеченный запрос из ФНС и напомнит об окончании лицензии. Это облегчит работу и поможет грамотно распределить силы и время.

Умный редактор отчетов

Помощь в подготовке отчетности благодаря интерактивным подсказкам, сообщениям об ошибках и автоматическому заполнению ранее введенных данных. Искать совета в интернете нет необходимости: сервис подскажет всю информацию сам.

Новая система работы с требованиями

Автоматическая отправка подтверждения о получении запросов из ФНС к окончанию срока ответа гарантирует соблюдение налогового законодательства.

Источник: «Калуга Астрал» Система напомнит о необходимости отправки ответа в ФНС

Группа компаний под рукой

Сервис позволяет вести сразу несколько организаций одновременно, даже во время заполнения отчета. В существующих программах подготовки отчетности на каждое из юрлиц нужна отдельная учетная запись.

«Нам очень понравилась возможность работы с группой компаний. Теперь можно загрузить СЗВ-М по всем организациям и отправить все в один клик, – говорят в компании «Генерация НГО». – Также в программе очень удобный редактор – это отличный помощник, в котором видно и можно исправить все ошибки».

Почему стоит попробовать новый «Астрал Отчет»?

Новый веб-сервис заботится о безопасности персональных данных пользователя. Облачное решение помогает компаниям вести свой бизнес на одной платформе из любой точки мира с разных устройств. Также есть возможность получать и отправлять аналитические отчеты и документы в контролирующие органы.

«Мы регулярно пользуемся новым сервисом. В нем очень удобно формировать и отправлять отчеты, письма в ФНС», – такие отзывы о работе системы оставили пользователи из компаний «Мирбух» и «Космотех».