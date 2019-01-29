Как технологии больших данных меняют сферу обязательной отчетности

О том, как начинался и как развивается один из первых в России проектов по переходу к подготовке обязательной отчетности с использованием технологий больших данных в небанковской кредитной организации «Национальный Клиринговый Центр» нам рассказали Марианна Горина, главный бухгалтер, и Светлана Островская, заместитель главного бухгалтера центра.

CNews: Как менялась деятельность «Национального Клирингового Центра» за время его существования?

Марианна Горина: «Национальный Клиринговый Центр» – это уникальная кредитная организация, которая первой в нашей стране получила статус небанковской кредитной организации – центрального контрагента. Деятельность НКЦ регулируется Центральным банком Российской Федерации. НКЦ имеет лицензии на осуществление банковской и клиринговой деятельности, а также аккредитацию Банка России для выполнения функций оператора товарных поставок.

С момента создания в 2006 году и до присвоения нового статуса НКЦ функционировал как банк и имел универсальную лицензию на осуществление банковских операций (кроме операций с физическими лицами). А с декабря 2007 года он стал осуществлять клиринговую деятельность и функции центрального контрагента на валютном рынке ММВБ. Институт клиринговой организации – центрального контрагента развивался постепенно, но уверенно, и с каждым годом завоевывал все новые и новые рынки финансового сектора: фондовый рынок (2011 год), срочный рынок (2012 год), операции с драгоценными металлами на валютном рынке, рынок СПФИ (2013 год), товарный рынок «Мосэнергобиржа» (2014 год), рынок зерна (2015 год) и сахара на «Национальной товарной бирже» (2017 год).

В настоящее время НКЦ проводит банковские операции и осуществляет функции клиринговой организации – центрального контрагента на всех рынках группы «Московская Биржа». После изменения статуса НКЦ произошло существенное снижение регуляторного давления на нормативы, но количество сдаваемой отчетности, по сравнению с другими банками, существенно не изменилось. Поэтому внедрение надежной, основанной на самых современных технологиях, системы формирования банковской отчетности является одной из наших главных задач.

Марианна Горина: Кредитные организации в нашей стране предоставляют бесконечно большое количество форм и видов отчетности

CNews: Как эти изменения отразились на процессе подготовки отчетности? Появились ли какие-то новые формы, способы обработки данных?

Марианна Горина: Федеральным законом от 29 декабря 2015 года №403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» добавлены поправки, призванные унифицировать статус центрального контрагента. Одинаковыми для них всех стали как обязанности, так и права. Введены новые обязательные нормативы, применимые только для центральных контрагентов, числовые значения и методика расчета которых установлены нормативными актами Банка России.

В результате всех изменений – организационных, законодательных – отчетность НКЦ изменилась: добавились новые формы отчетности, были изменены и частично отменены некоторые формы отчетности по видам деятельности, не разрешенным для центральных контрагентов и не включенным в лицензию. В целом отчетность НКЦ, представляемую в Банк России, можно разделить на два вида: общую банковскую и специализированную отчетность центрального контрагента.

CNews: И какие пути для решения этой задачи вы рассматривали?

Марианна Горина: Кредитные организации в нашей стране предоставляют бесконечно большое количество форм и видов отчетности в различные регулирующие органы и, как правило, самый большой их объем готовится для Банка России. Но есть еще отчетность, предоставляемая в ФНС и Росфинмониторинг, для подготовки которой также приходится обрабатывать огромное количество данных. Ошибки или несоблюдение обязательных нормативов караются по всей строгости закона. Поэтому очень важно, чтобы программные средства, используемые для сбора данных, их обработки и последующей группировки в показатели отчетности, были очень надежными, мобильными, скоростными и могли обрабатывать большие объемы информации для разных видов отчетности.

Светлана Островская: C запуском каждого нового проекта или нового продукта на финансовом рынке группы «Московская биржа» время формирования банковской отчетности росло. И в процессе усложнения деятельности НКЦ возрастал риск того, что мы в какой-то момент не справимся с объемами информации и выйдем за временные рамки подготовки и сдачи отчетности. Именно так, постепенно, мы пришли к пониманию того, что нам нужна более высокопроизводительная ИТ-система. Одновременно задумались о необходимости вывести подготовку отчетности за пределы главной книги, чтобы снизить нагрузку на ту систему, в которой она ведется.

CNews: Но вы продолжали работать в старой системе, при этом объем информации рос, добавлялись новые сферы деятельности. Как происходил переход на новую систему автоматизации отчетности?

Марианна Горина: Подготовительная работа по формированию требований к новой системе отчетности заняла около двух лет. Мы анализировали собственные меняющиеся потребности в этой области, готовили техническое задание, оценивали сроки, а также возможные риски и финансовые затраты по этому проекту. Первоначально мы планировали перенос в новую систему только отчетности для Банка России. Но первый опыт вхождения в налоговый мониторинг (первое полугодие 2017 года), обусловил наше огромное желание автоматизировать все процедуры сбора и передачи информации в налоговые органы. Затем к такому же выводу мы пришли и в части отчетности для Росфинмониторинга, которая для нас весьма критична.

К моменту объявления конкурса на выбор ИТ-поставщика, у нас имелся обширный и весьма подробный перечень требований к будущей системе. Участие в проекте заинтересовало широкий пул ИТ-компаний. Но когда они узнавали весь объем наших требований, многие отказывались, так как признавали, что не готовы взять на себя такие серьезные риски. Тем не менее, мы провели тендер с выполнением тестового задания среди нескольких российских ИТ-компаний и выбрали ту, которая по результатам смогла получить наибольшее количество баллов.

Светлана Островская: Мы были готовы к такому повороту событий, одно дело – внедрение готовых форм банковской отчетности, и совсем другое – автоматизация процедур налогового мониторинга и отчетности для Росфинмониторинга. Поставщик должен быть готов к разработке с нуля уникальных форм отчетности, которые мы используем в работе. Далеко не все компании обладают необходимым уровнем экспертизы и запасом достаточных трудовых ресурсов.

Светлана Островская: Постепенно мы пришли к пониманию того, что нам нужна более высокопроизводительная ИТ-система

CNews: Кто стал вашим ИТ-партнером по реализации этого сложного проекта?

Марианна Горина: По итогам проведенного конкурса нашим ИТ-партнером стала российская ИТ-компании «Неофлекс», которая вместе с нами рискнула сделать новый шаг в области автоматизации разных видов отчетности. Например, налоговый мониторинг – новая неизведанная для всех область, но уже очевидно, что многим организациям в ближайшее время это направление станет интересно.

Еще одним фактором, который сыграл в пользу выбора этого поставщика, стала сама система, которую нам предложили. Neoflex Reporting Big Data Edition – одна из первых российских платформ с применением стека технологий больших данных, которая предназначена для автоматизации различных видов отчетности: Банка России, налоговой, управленческой и МСФО.

CNews: А как сейчас организован процесс сдачи отчетности? Есть ли какие-то кардинальные отличия? Проще ли им управлять?

Марианна Горина: На первом этапе мы автоматизировали подготовку новой обязательной банковской отчетности для центральных контрагентов на основе первичных данных о сделках на всех рынках Московской Биржи. И уже успели оценить преимущества новой ИТ-системы. Технологии больших данных позволяют существенно ускорить процесс получения сырых данных из различных систем, в которых проходит их первоначальная обработка и формирование отчетности. Если говорить о результатах в цифрах, то сейчас мы тратим около 25 минут с момента загрузки данных в систему и до получения готовой отчетности. Планируем, что в 2019 году мы автоматизируем всю отчетность, которая касается банковской деятельности и финмониторинга, а в 2020-м – запустим полноценный налоговый мониторинг.

Мы ожидаем, что по итогам реализации всех этапов проекта получим систему, которая сделает процесс подготовки отчетности полностью автоматизированным, легко управляемым, надежным и комфортным. А также предоставит возможности для гибкой адаптации к требованиям регуляторов и масштабирования в будущем.

Мы автоматизируем дополнительные процедуры математического и логического контроля, в том числе и межформенного, которого нет в стандартном программном обеспечении. И это, на наш взгляд, позволяет исключить вероятность ошибки и доверять отчетности, которую мы получаем в системе Neoflex Reporting Big Data Edition. Это важно как для специалистов, которые ее готовят, так и для проверяющих структур и внешних пользователей.

CNews: Мы с вами говорим о большом проекте, в реализацию которого пришлось вложить много усилий. Расскажите, есть ли в этой работе элемент творчества? И в чем вы черпали вдохновение?

Марианна Горина: Безусловно, реализация первой части проекта потребовала больших усилий. И, конечно, на этапе формирования наших целей и требований к новой ИТ-системе не обошлось без творческих споров с коллегами. Главной целью этих дискуссий и двигателем прогресса всегда было желание минимизировать риски и уйти от «полуручного» труда при подготовке отчетности, сделать этот процесс еще более прозрачным и красивым, если можно так выразиться. На этапе воплощения в жизнь наших идей большую роль также сыграла и заинтересованность нашего ИТ-партнера – компании «Неофлекс» – в успехе проекта. Когда работаешь с такими сложными заказчиками, как мы, коммуникация должна быть выстроена на высшем уровне. И у нас довольно быстро получилось наладить взаимодействие.

Этот проект позволил нам по-новому взглянуть на мир отчетности и сопутствующих ей процедур, а также завершить все ранее запланированные задачи по реинжинирингу бизнес-процессов. И реализовать такую архитектуру, при которой мы существенно сократили и наши трудозатраты, и способы обработки информации, отказались от тех бизнес-процессов, которые давно устарели. Единое хранилище, из которого мы можем брать исходные данные для формирования разных видов отчетности, позволяет уйти от предварительной обработки информации в разных источниках и службах, отказаться от трудоемкой проверки этих сведений, и в результате существенно сократить время на подготовку отчетности.

Светлана Островская: Еще раз хотелось бы отметить, что в результате проведенного тендера к нам пришла клиентоориентированная ИТ-компания, в которой работают высокопрофессиональные специалисты с большим запасом человеческого терпения и уважения. Они понимают наши потребности и активно включаются в процесс уже на этапе постановки функциональных заданий. Это очень важно для успешной реализации задач такого масштаба и сложности.