Искусственный интеллект и свободное ПО: как выглядят современные чаты

Традиционные чаты, которые многим в России кажутся пережитком 90-х, во всем мире обретают второе дыхание. Интеграция с ключевыми современными технологиями повысила их востребованность у бизнеса, а простые пользователи идут туда ради тотальной анонимности, которую не дают мессенджеры.

Эволюция чатов

Первый чат, созданный в 1973 г., был локальной задумкой Университета штата Иллинойс. В нем было всего пять пользователей, и с тех пор чаты прошли удивительный путь модификации: от тотального интереса со стороны миллионов пользователей по всему миру до, казалось бы, забвения и модификации в корпоративные инструменты и мессенджеры.

Подсчитать капитализацию рынка чатов непросто: большинство существующих площадок созданы для десктопов и не имеют приложений. Есть и исключения, например, популярный в Китае WeChat. По независимым оценкам, ежегодный доход его владельцев составляет $3 млрд при обороте в $8,4 млрд. Доходы его конкурента – решения Snapchat – за 2018 г. составили $1 млрд.

«Суммарно оценить рынок чатов сложно, – рассказывает Роман Васильев, создатель анонимного чата «Лонж». – Скорее всего, серьезные исследования в этой области не проводятся. Но аппроксимировав доход Snapchat можно предположить, что объем этого рынка – не меньше $10 млрд».

Объем рынка чатов может достигать $10 млрд

Прибыльность подобных проектов обеспечивается платными сервисами: подарками, стикерами и другим контентом. Впрочем, и у них, и у тех же мессенджеров, которые исследователи называют лишь модифицированными чатами, лишенными анонимности, есть серьезные недостатки.

«Сейчас рынок переполнен подобными продуктами, и тем удивительнее для меня стало отсутствие хотя бы одной площадки, на которой люди просто могут пообщаться, не отвлекаясь на агрессию, домогательства и прочий троллинг, – говорит Роман Васильев. – Все популярные места для общения, включая раскрученные мессенджеры, изобилующие комнатами, подкомнатами и прочими общественными местами, либо на 90% состоят из сомнительных личностей, либо пусты».

Вместе с тем, на Западе появляются все новые и новые проекты, возвращающие пользователей к чатам. Такой формат удобен своей анонимностью, а также (и в этом главное отличие от подобных решений 20-летней давности) высоким уровнем безопасности и контроля со стороны администрации ресурса. Само собой, чаты доступны и в десктопной версии, и в мобильном приложении. И использовать их могут не только простые люди, желающие поговорить по душам, но и бизнес-структуры.

Безопасные и высокотехнологичные

Развитие технологий предъявило к чатам новые требования. Ключевые трендовые истории, вроде искусственного интеллекта уже осваивают этот.

«У нас нагрузка пока невысокая, поэтому мы справляемся ручной модерацией. Но при существенном повышении нагрузки планируется обучение нейронной сети для выявления и пресечения в публичных комнатах агрессии, нецензурной лексики или порнографии», – приводит пример Роман Васильев.

Безопасность данных участников определяется, в первую очередь, конфиденциальностью их личностей. Сложно украсть персональные данные пользователя, который не оставил никаких персональных данных. В том же чате «Лонж» это реализовано через механизм особого защитного фильтра: доступ в чат возможен без регистрации, а при входе на площадку для него генерируется случайный ник и аватар. На техническом уровне современные чаты реализованы достаточно просто.

«Если говорить непосредственно об архитектуре решения, то ее основой стал сервер баз данных PostgreSQL, также мы используем систему отслеживания GNATS для уведомлений, – перечисляет Роман Васильев. – В качестве основного бэкенда используется Django rest framework. Но понемногу он переносится на GO. Для удобства кроссплатформенной разработки мобильного приложения/клиента используется GOMOBILE».

Следует отметить, что «Лонж» позволяет создавать не только комнаты, но и каналы, и даже видеотрансляции в них. Таким образом, общение может сопровождаться видеорядом или музыкой. А в дальнейшем, возможно, и инструментами виртуальной реальности.

Чаты приходят в бизнес

Еще одно важное отличие нынешних чатов – возможность сделать их бизнес-ориентированными. Создатели чатов отмечают, что на рынке еще осталась крупная ниша не заполненная корпоративными мессенджерами, чат-ботами и ПО для отдельных сотрудников служб поддержки.

«Речь идет о такой форме взаимодействия с клиентами, которая является, фактически, пограничной областью между корпоративными и персональными системами обмена сообщениями, – детализирует Роман Васильев. – В чатах возможно решение определенной проблемы клиента с помощью привлечения сотрудников сразу нескольких корпоративных отделов. При этом отсутствует необходимость включения клиента в корпоративную инфраструктуру».

Отдельное преимущество подобной формы общения – возможность структурирования контента. В проекте «Лонж», например, сам чат фактически объединен с форумом и доской объявлений, что достаточно удобно как для бизнеса и его клиентов, так и для простого общения.

«Любое сообщение может превратиться в ветку форума прямо в чате, – объясняет Роман Васильев. – В чатах достаточно часто обсуждаются очень важные вещи, но спустя какое-то время все эти данные уходят из поля зрения. Эту проблему решает отдельная колонка ресурсов, в которую добавляются значимые пункты чата. К ее формированию в дальнейшем опять же можно привлечь искусственный интеллект».

Таким образом, чаты, которые, как отмечают специалисты, столь же популярны во всем мире, но не так раскручены в России, как мессенджеры, на глазах обретают новую функциональность. А будучи подкреплены самыми современными технологиями, они могут быть интегрированы с корпоративными системами, что повышает их востребованность в глазах не только простых пользователей, но и бизнес-сообщества.

Скачать «Лонж» можно в Google Play и AppStore.