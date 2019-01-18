Дубай отказывается от бумажных документов и заработает на управлении данными $2,7 млрд

Дубай в декабре 2021 г. полностью откажется от бумажного документооборота. А на цифровизации государственного управления и управления данными регион сможет заработать $1,7–2,7 млрд.

Совместные электронные услуги и данные

Штат Дубай – один из семи штатов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – реализует ряд правительственных инициатив по формированию экономики данных, созданию экосистемы умных городов и образованию благоприятного климата для ведения предпринимательской деятельности. Презентация соответствующих проектов была проведена в ходе ежегодно проходящей в Дубае выставке Gitex.

Для выработки предложений и контроля за соблюдением Закона о данных порядка 30 государственных и частных организаций поставщиков данных объединились в проектные дата-команды. Во взаимодействии с созданным в 2014 г. Комитетом по открытым данным Дубая упомянутые команды участвуют в разработке стандартов и политики, работая с фокус-группами.

Эти инициативы помогают сокращать государственные расходы, повышать эффективность работы государственных ведомств, открывать новые рабочие места, стимулировать инновации за счет создания новых продуктов и сервисов.

Сейчас в концепции цифровой трансформации страны активно используется термин electronic shared services (ESS, «совместные электронные услуги»). Речь идет об общем для всех органов власти сервисе, который предоставляется из облака на общих принципах подписки.

К примеру, на таких принципах работает единая система планирования правительственных ресурсов GPR. Ее работу поддерживает сайт с авторизованным доступом, представляющий собой систему управления и регулирования бэкофисной работы ведомств.

История GPR началась в 2003 г. с объединения деятельности 15 ведомств, реализующих кадровые, бухгалтерские, закупочные функции и пр. На текущий момент количество подключенных к общему сервису ведомств возросло до 71. Сейчас в системе 70 тыс. зарегистрированных пользователей. Более 95% публичного бюджета и проектов управляются через GPR и связанные с ним сервисы.

В этом году разработчики создали панель мониторинга, которая помогает выбрать и подключить новую функциональность для государственных ведомств. На панели мониторинга организация может ознакомиться с результатами работы сервиса и принять решение о приобретении новой системы или функциональности, уже подключенной к GPR.

Год назад правительство штата опубликовало отчет об экономическом воздействии концепции ESS. Согласно документу, в период 2003–2015 гг. совместные сервисы сэкономили бюджету $1,2 млрд. Сейчас правительство экономит до $9,7 млн ежемесячно. Основные статьи экономии формируют стоимость технической поддержки, инсталляции софта и закупки оборудования.

Умный город и безбумажное правительство

В феврале 2018 г. в Дубае было принято объявить 12 декабря 2021 г. днем последнего печатного документа. Это означает полный переход на электронный документооборот: в 2022 г. правительство больше не будет выдавать, получать или запрашивать какие-либо бумажные документы.

В настоящее время идет пилот с 6 государственными структурами. Далее произойдет редизайн пользовательского опыта, предполагающий реорганизацию административных процессов под сложившуюся практику получения услуг самими гражданами, и, как следствие, формирование проактивных услуг.

Существующие в настоящее время 1,6 тыс. государственных служб объединятся в 72 общих направления, в каждом из которых можно будет получить комплексную услугу на единой платформе, выбрав подходящее направление: регистрация автомобиля, лицензия на определенную деятельность, покупка недвижимости, переезд, социальное обеспечение и т.д.

Бизнес-акселератор Fintech Hive действует в международном финансовом центре DIFC, свободной экономической зоне штата. В нем развиваются стартапы не только из ОАЭ, Африки и ближайших стран, но и США, Китая, Великобритании.

Фундаментом развития технологий умного города в ОАЭ считается управление данными и их оптимизация. В октябре 2015 г. был принят закон о регулировании распространения и обмена данными в Эмирате Дубай. Управление заключается в раскрытии данных и обмене ими между государственным и публичным сектором.

Комитетом по открытым данным был создан портал данных как единая точка входа на базе платформы Smart Dubai. На этой платформе для пользователей доступны аналитические инструменты, статистические панели, справочники и приложения, работающие в реальном времени.

Стратегия регулирования оборота данных строится на четырех основных элементах. Закон определяет структуру публикации и обмена данными, права и обязанности участников. Политика регулятора обеспечивает соблюдение требований, однократного ввода и многократного использования данных, а также информационную безопасность. Также в стратегии присутствуют стандарты обмена информацией вместе с оркестровкой бизнес-процессов и универсальная электронная платформа Smart Dubai для непосредственной публикации и обеспечения транзакций.

Стратегию реализовывали в два этапа. На первом этапе прошла оптимизация публичных услуг. На втором прорабатывалась кооперация между государственными и частными сервисами. Одним из принципов дорожной карты «умной экономики» является снятие монополии на данные там, где это не нарушает частных прав и интересов государственной безопасности.

В отличие от России, где для доступа к разным госорганам или услугам еще пока требуется разная авторизация, в Дубае реализован сценарий единого ID для работы с публичными порталами и приложениями.

Территория развития финтеха

Еще одним предметом гордости ОАЭ является технологическая зона, международный финансовый центр DIFC, в рамках которой действует бизнес-акселератор Fintech Hive. Центр был заложен в 2004 г. По сложившейся для ОАЭ традиции это произошло в пустыне.

Сейчас в DIFC числится около 2 тыс. зарегистрированных компаний и 493 финансовых сервисных компании. Среди них 180 банков и около 100 страховых компаний. Ежедневно в городе работает 23 тыс. человек. Управляет деятельностью финансовых организаций специальная структура – Dubai Financial Service Authority.

DIFC располагает своим судебным органом, который специализируется на разрешении финансовых и банковских споров. Также в центре есть и юридические компании для оказания поддержки резидентам.

Бизнес-акселератор Fintech Hive – крупнейший в регионах Африки и Юго-Восточной Азии, насчитывающий 6 партнерских программ для развития финтех-стартапов. Общий объем привлеченных стартапами средств в 2017 г. составил $10 млн.

Учитывая региональные потребности, в акселераторе появляются новые программы: InsureTech (страхование), RegTech (регуляторика), Исламский финтех. Одно из преимуществ DIFC по сравнению с другими мировыми центрами – здесь считают необходимым предоставление стартапам доступа к обширной сети финансовых партнеров, а также оперативное оформление и продвижение инвестиционных проектов и вложений.

Поэтому, как считает руководство акселератора, в нем можно встретить стартапы не только из ОАЭ, Африки и ближайших стран, но и США, Китая, Великобритании. Заявки на участие в 2018 г. поступили из 45 государств.

Не обошли вниманием в Центре и тему блокчейна: по ней работает целое направление. В конце 2018 г. Департамент экономики Дубая должен представить первые результаты по пилотным проектам в этой области и выработать стратегию поведения на последующие годы.