Как «1С-Битрикс» вернула в Россию миллиард файлов

Соблюдая требования новых законов, компании перенесли персональные данные клиентов в дата-центры на территории России. Но «1С-Битрикс» пошла дальше и провела миграцию всех данных, созданных российскими пользователями, в дата-центры Mail.Ru Cloud Solutions. О том, как мигрировать петабайт из одного облака в другое, рассказывает руководитель направления облачных сервисов «Битрикс24» Александр Демидов.

Какой была предыстория вопроса? Почему нужно было мигрировать данные в Россию?

Александр Демидов: Один из главных продуктов нашей компании – «Битрикс24». Это корпоративный портал для коммуникации между сотрудниками, для общения, хранения файлов, документов, ведения CRM, задач, календарей и тому подобных задач.

В 2012 году мы запускали «Битрикс24» как облачный сервис, и перед нами стоял вопрос, использовать для него нашу собственную ИКТ-инфраструктуру или приобрести инфраструктуру как сервис у облачного провайдера. Уже тогда практически не было сомнений в том, что нужно выбирать провайдерское облако. Такое решение позволяло нам обойтись без капитальных вложений в инфраструктуру.

Кроме того, на старте проекта было очень сложно спрогнозировать, как он будет воспринят рынком и с какой скоростью станет расти, а облачный сервис позволяет использовать только те ресурсы, которые нам нужны, не испытывая дефицита и не переплачивая за «лишние» мощности. И, наконец, гораздо проще администрировать облачную инфраструктуру, а не собственное оборудование.

На тот момент оптимальным выбором стало предложение Amazon Web Services, на базе его хранилища мы запустили «Битрикс24» сразу в трех локализациях: на русском, английском и немецком языках. Сейчас их уже более десяти.

Александр Демидов: Для нас работать с Mail.Ru Cloud Solutions оказалось выгоднее, чем с Amazon

В 2015 году для выполнения новых требований законодательства мы перенесли в Россию часть инфраструктуры, чтобы здесь хранились персональные данные наших граждан. Основные задачи мы решили, но оставался вопрос, как обеспечить хранение пользовательских документов и других файлов. Мы хотели снизить риски и стать территориально ближе к пользователям, что существенно ускорило бы скорость работы с их данными.

На тот момент мы продолжали использовать облачное хранилище Amazon, потому что в России для наших объемов данных было сложно найти альтернативу. Речь шла о хранении примерно миллиарда объектов, составлявших почти петабайт данных.

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Какие альтернативы рассматривались? Какие доводы стали решающими при выборе сервиса?

Александр Демидов: Нам требовалась очень специфичная услуга: объектное облачное файловое хранилище. В России есть всего несколько провайдеров, способных его предоставить. Мы со всеми общались, работали. И каждый раз видели, что на наших объемах данных, скорее всего, не сможем запуститься без проблем.

Другой вариант – строить собственную инфраструктуру. Этого мы тоже не хотели, потому что сервис «Битрикс 24» рос очень активно, пришлось бы постоянно обеспечивать масштабирование. А это вообще не наша специфика, нам не нужно набирать компетенции в этой сфере, тем более, что речь идет о технически сложных задачах, с которыми далеко не каждый специализированный провайдер может справиться. Мы хотим сосредоточиться на своих продуктах, а поддержкой инфраструктуры пусть занимается компания, для которой это ключевой бизнес.

Поэтому, когда Mail.Ru Cloud Solutions запустила свое облачное объектное хранилище для горячих данных Hotbox, мы стали его рассматривать как вариант реализации нашей задачи. И увидели главное, что именно Mail.Ru Group сможет работать с нашими объемами данных.

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Расскажите, пожалуйста, как проходила миграция данных в российское облако.

Александр Демидов: Поскольку вопросы соответствия законодательству о защите персональных данных уже были решены, нас никто не подгонял, и можно было делать проект поэтапно. С нашей стороны им занималась небольшая команда из пяти человек – в этом тоже плюс инфраструктуры как сервиса. Два месяца мы вели подготовительные работы, и еще два месяца заняла миграция данных.

Никаких сложностей в ходе проекта не возникало – все шло в рабочем режиме, и с коллегами из Mail.Ru Cloud Solutions сразу установился хороший контакт. С хранилищем мы начали работать уже с первого дня. Сначала запускали сервисы в тестовом режиме, потом выводили их на реальные объемы данных. Конечно, были доработки – они затрагивали вопросы API, производительности, скорости, но все решалось очень оперативно.

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Какой эффект вы получили в результате перевода данных в Россию?

Александр Демидов: Самый главный эффект ощутили наши пользователи. Их данные теперь физически ближе к ним – следовательно, меньше задержки отклика, выше производительность. В в результате клиентам становится удобнее, проще и быстрее работать.

Если говорить про результаты, полученные компанией «1С-Битрикс», то их два. Первый – мы разделили связанные ранее регионы и тем самым снизили риски по отказоустойчивости и производительности. Российские пользователи сейчас обслуживаются в российских ЦОДах, зарубежные – в Amazon.

Вторым результатом стала экономия. Для нас работать с Mail.Ru Cloud Solutions оказалось выгоднее, чем с Amazon, потому что изначально мы оплачивали достаточно дорогой трафик, что существенно влияло на общую стоимость решения.

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Как вы планируете развивать решение?

Александр Демидов: У нас есть планы использовать облачный сервис Mail.Ru Cloud Infra для создания виртуальных машин. Кроме того, мы работаем над улучшением существующего облачного объектного хранилища. В частности, продолжаем дорабатывать его API.

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Какие перспективы развития рынка IaaS и PaaS вы видите?

Александр Демидов: Мы наблюдаем интересную картину: всемирная сеть Интернет все больше сегментируется. Страны принимают новые регулирующие законы – у нас это 152-ФЗ и другие про хранение персональных данных, в Европе – их аналог GDPR. Практически все хотят хранить данные граждан у себя, локально, и регулировать деятельность в интернете. У нас это было особенно хорошо заметно по истории с попытками Роскомнадзора заблокировать Telegram.

Сейчас растут риски связанности сегментов интернета друг с другом. Стремление снизить эти риски и существующая необходимость выполнять требования законодательства приведут к тому, что будут развиваться локальные рынки. Компании будут вынуждены хранить данные пользователей на территории своих стран. Я думаю, что это даст импульс для развития облачных сервисов в России: IaaS, PaaS и всех остальных.

На примере «Битрикс 24» могу сказать, что за последние полтора года мы зарегистрировали в сервисе столько же компаний, сколько за все время до этого. Сегодня их общее число составляет около трех миллионов по всему миру. И рост российского сегмента означает рост мощностей, которые мы арендуем у Mail.Ru Cloud Solutions.