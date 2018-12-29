Облака станут драйвером роста технологического рынка
Разнообразные исследования и прогнозы развития ИТ-индустрии говорят о том, что в 2019 г. рынок облачных платформ и услуг продолжит свой рост и развитие. Как указывают эксперты, на эту тенденцию окажет влияние не только внедрение новых технологий, но и модернизация уже существующих решений.
Главный рост - в облаках
Программное обеспечение и услуги по-прежнему будут самой крупной отраслью на глобальном технологическом рынке. Причем основным фактором роста станет облако. Об этом говорится в прогнозе на 2019 г., опубликованном исследовательской компанией Forrester Research. Ожидается, что корпоративные облачные расходы будут расти по мере модернизации основных бизнес-приложений, таких как электронная коммерция, системы обработки транзакций, ключевые базы данных, реестр и CRM. И этот процесс подтолкнет к увеличению закупок ПО на 7,3% в постоянных валютах (на 8,3% в долларовом эквиваленте) до $738 млрд в 2018 г. и на 7,4% – в 2019 г. В целом, глобальный рынок облачных вычислений, включая облачные платформы, бизнес-услуги и SaaS, как ожидается, в 2019 г. покажет 20% рост и превысит $200 млрд.
Исследователи из Forrester Research утверждают, что в этом году «крупнейшие облачные провайдеры станут еще крупнее, контейнеры изменят каждую облачную платформу, а сочетание недорогой инфраструктуры и высокоценных услуг по разработке надежно утвердит облако в качестве новой корпоративной цифровой платформы».
Аналитики рынка обращают внимание на несколько ключевых трендов, которые продолжат оказывать влияние на облачные стратегии.
Мультиоблако выходит в мейнстрим
Облако перестало быть простым набором серверов или хранилищ. И теперь зачастую это даже не одна единственная платформа. Результаты недавнего опроса, проведенного RightScale, говорят: компании наращивают одновременное использование сразу нескольких публичных облаков, а не работают с единственным поставщиком. Более 80% респондентов отметили, что уже располагают мультиоблачной стратегией.
Существует ряд причин, которые подогревают интерес организаций к использованию мультиоблачной среды. Считается, что благодаря диверсификации предприятия могут сократить время выхода на рынок, увеличить инновации и оптимизировать затраты, разместить рабочую нагрузку как можно ближе к пользователю и минимизировать риски, оставаясь при этом гибкими. В то же самое время они не зависят от единственного провайдера, и этот подход может пригодиться в случае блокировки поставщика.
Но, как указывают эксперты, теория выглядит проще, чем практика: при реализации мультиоблачного подхода важно добиться сетевой связности и доступности приложений и данных, обеспечить повторяемость и организовать единое управление ресурсами на разных площадках. И в идеале, прежде чем выбрать мультиоблачную стратегию, руководители ИТ-отделов должны провести анализ соотношения уровней риска и выигрыша. В результате компании выбирают шаблоны, которые обеспечивают перенос данных и приложений между разными поставщиками.
Рост популярности услуг по аварийному восстановлению
Цель облачного аварийного восстановления (disaster recovery, DR) – предоставить организациям возможность реанимировать потерянные данные и/или реализовать переход на другой ресурс в случае антропогенной или природной катастрофы. Обычно операции многочисленных центров обработки данных обеспечивают избыточность, необходимую большинству критически важных приложений. Однако, риски сбоя остаются. Так, к примеру, 28 февраля 2018 г. случился масштабный отказ в работе облачной платформы Amazon Web Services (AWS) Amazon. Тогда перестали работать тысячи сайтов и сервисов, включая, например, интернет-ресурс Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
А 4 сентября из-за удара молнии временно вышел из строя дата-центр Microsoft, расположенный в Сан-Антонио, США. Это привело к тому, что были недоступны не только службы, базы данных и виртуальные машины, размещенные на объекте в Техасе, но также Azure Active Directory. И это, в свою очередь, привело к длительным перебоям в работе, с которыми столкнулись пользователи Azure в ЕС, США и других странах.
Еще один свежий пример: в конце ноября в течение нескольких дней пользователи сервисов Microsof дважды столкнулись с тем, что центр аутентификации Azure (MFA) был недоступен для работы.
Неудачи – большие и малые – неизбежны. Но, что является неприемлемым, – это длительные периоды простоя. По словам эксперта по устойчивости к угрозам кибербезопасности в компании Mimecast Пита Банхама (Pete Banham), подобные инциденты – это очередное напоминание того, что компаниям нужно самостоятельно создавать мощности для резервного копирования данных, а не полагаться на одного поставщика.
«Когда все работает гладко, организации могут легко осудить план резервного копирования, как ненужные расходы. Но, как показывают инциденты, потенциальный сбой в работе может оказаться гораздо дороже, – рассказал SC Media Пит Банхам. – Каждая компания должна оценить, есть ли у нее правильный план киберустойчивости и непрерывности, чтобы оставаться в рабочем состоянии независимо от любых будущих инцидентов».
И по мере того, как предприятия перемещают приложения и данные в облако, многие из них проявляют заинтересованность в подборе услуг по резервному копированию и аварийному восстановлению данных. Это одна из причин того, что рынок «аварийного восстановления как услуги» (disaster-recovery-as-a-service, DRaaS) стал одним из самых быстрорастущих сегментов среди ИТ-отраслей. Темпы его роста составляют около 40% в год.
Оркестрация контейнеров становится реальностью
Как говорится в еще одном прогнозе Forrester Research, в 2019 г. начнется крупная трансформация устаревших приложений. Она пройдет с использованием мощных платформ на основе облачных вычислений и контейнеров. И как указывают эксперты, платформа Kubernetes (K8s), созданная Google, будет доминировать в оркестрации контейнеров, опережая Apache Mesos и встроенный в Docker режим роя.
Но высокая популярность Kubernetes привела к неожиданной проблеме – на рынке труда образовался острый дефицит квалифицированных кадров, имеющих навыки работы с K8s. Так, согласно данным, собранным лабораторией по найму персонала Indeed.com, с сентября 2017 г. по сентябрь 2018 г. количество вакансий, содержащих термин «Kubernetes», увеличилось на 230%. В то же время, рост предложения со стороны соискателей работы значительно отстает от запроса работодателей.
В связи с этим эксперты советую ИТ-директорам включать в планы по оркестрации контейнеров не только шаги по разработке и развитию, но и обучение сотрудников.
Облачная культура разработки приложений
Многие предприятия стремятся воспользоваться преимуществами более быстрой доставки программного обеспечения путем модернизации существующей культуры разработчиков, включая внедрение методов DevOps и Agile для более выгодного использования масштабируемости и гибкости облака.
Как указывают эксперты, облачные задачи, в значительной степени зависящие от быстрой подготовки кода с использованием передовых инструментов и платформ, требуют изменения существующей культуры разработки.
В отчете Interop ITX and InformationWeek 2018 State of DevOps говорится, что только 9% опрошенных предприятий не планируют принимать DevOps. По сравнению с 20% в предыдущем году эта цифра снизилась более чем в два раза. 33% опрошенных уже внедрили принципы DevOps, что значительно больше по сравнению с 18% в 2017 г. И только 3% респондентов заявили, что незнакомы с DevOps, годом ранее об этом рассказали 15%.
Учитывая растущий интерес к DevOps, неудивительно, что все больше поставщиков начинают предлагать эти инструменты или расширяют линейку уже существующих решений. Хотя встречаются примеры недобросовестного отношения к вопросу, когда разработчики наносили ярлык DevOps на продукты, которые были созданы с использованием более традиционных ИТ-подходов.
Периферийные вычисления получат ощутимый импульс
По прогнозам аналитической компании Gartner, edge computing (периферийные, граничные вычисления) станет одним из 10 главных технологических трендов наступившего года. Суть этой модели в том, что часть мощностей «выходит» за пределы центров обработки данных и переносится на периферию – к устройствам, расположенным у края. Обработка информации происходит ближе к источнику данных, и ее не нужно отправлять в удаленное облако. Зачем это необходимо?
Одним из важных факторов интереса к периферийным вычислениям стал быстрый рост количества и разнообразия подключенных устройств. По прогнозам экспертов, к 2020 г. более 20 млрд устройств будет подключено к интернету вещей. И массивный приток данных, собираемых с каждого из них, станет существенной проблемой: где и как может обрабатываться такое количество информации, как обеспечить ее бесперебойную передачу? Сама по себе облачная архитектура не может справиться с таким взрывным притоком данных.
Периферийные вычисления предлагают предприятиям оперативность, производительность, эффективность и скорость, необходимые им для поиска мощных вычислительных ресурсов по всей сети и сокращения задержек в ответах на запросы. Ожидается, что граничные вычисления дополнят традиционное облако, распределив ресурсы хранения и вычислительные ресурсы между миллиардами устройств.