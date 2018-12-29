Облака станут драйвером роста технологического рынка

Разнообразные исследования и прогнозы развития ИТ-индустрии говорят о том, что в 2019 г. рынок облачных платформ и услуг продолжит свой рост и развитие. Как указывают эксперты, на эту тенденцию окажет влияние не только внедрение новых технологий, но и модернизация уже существующих решений.

Главный рост - в облаках

Программное обеспечение и услуги по-прежнему будут самой крупной отраслью на глобальном технологическом рынке. Причем основным фактором роста станет облако. Об этом говорится в прогнозе на 2019 г., опубликованном исследовательской компанией Forrester Research. Ожидается, что корпоративные облачные расходы будут расти по мере модернизации основных бизнес-приложений, таких как электронная коммерция, системы обработки транзакций, ключевые базы данных, реестр и CRM. И этот процесс подтолкнет к увеличению закупок ПО на 7,3% в постоянных валютах (на 8,3% в долларовом эквиваленте) до $738 млрд в 2018 г. и на 7,4% – в 2019 г. В целом, глобальный рынок облачных вычислений, включая облачные платформы, бизнес-услуги и SaaS, как ожидается, в 2019 г. покажет 20% рост и превысит $200 млрд.

Исследователи из Forrester Research утверждают, что в этом году «крупнейшие облачные провайдеры станут еще крупнее, контейнеры изменят каждую облачную платформу, а сочетание недорогой инфраструктуры и высокоценных услуг по разработке надежно утвердит облако в качестве новой корпоративной цифровой платформы».

Аналитики рынка обращают внимание на несколько ключевых трендов, которые продолжат оказывать влияние на облачные стратегии.

Мультиоблако выходит в мейнстрим

Облако перестало быть простым набором серверов или хранилищ. И теперь зачастую это даже не одна единственная платформа. Результаты недавнего опроса, проведенного RightScale, говорят: компании наращивают одновременное использование сразу нескольких публичных облаков, а не работают с единственным поставщиком. Более 80% респондентов отметили, что уже располагают мультиоблачной стратегией.

Фото: ru.depositphotos.com Облако станет основным фактором роста глобального технологического рынка

Существует ряд причин, которые подогревают интерес организаций к использованию мультиоблачной среды. Считается, что благодаря диверсификации предприятия могут сократить время выхода на рынок, увеличить инновации и оптимизировать затраты, разместить рабочую нагрузку как можно ближе к пользователю и минимизировать риски, оставаясь при этом гибкими. В то же самое время они не зависят от единственного провайдера, и этот подход может пригодиться в случае блокировки поставщика.

Но, как указывают эксперты, теория выглядит проще, чем практика: при реализации мультиоблачного подхода важно добиться сетевой связности и доступности приложений и данных, обеспечить повторяемость и организовать единое управление ресурсами на разных площадках. И в идеале, прежде чем выбрать мультиоблачную стратегию, руководители ИТ-отделов должны провести анализ соотношения уровней риска и выигрыша. В результате компании выбирают шаблоны, которые обеспечивают перенос данных и приложений между разными поставщиками.

Илья Летунов, руководитель платформы Mail.Ru Cloud Solutions: «Вокруг мультиоблака создали видимость мейнстрима, но в действительности это результат работы PR и маркетинга, его воплощение не идёт дальше стратегий. Спроса на эту услугу от реальных компаний пока нет. Причина простая: чтобы тебе понадобилось мультиоблако, нужно сначала освоить какое-нибудь «монооблако» и понять, чего тебе там не хватает и зачем нужно второе. Зрелого освоения облаков на российском рынке пока нет. Я думаю, спрос на мультиоблако появится через 2-3 года».

Рост популярности услуг по аварийному восстановлению

Цель облачного аварийного восстановления (disaster recovery, DR) – предоставить организациям возможность реанимировать потерянные данные и/или реализовать переход на другой ресурс в случае антропогенной или природной катастрофы. Обычно операции многочисленных центров обработки данных обеспечивают избыточность, необходимую большинству критически важных приложений. Однако, риски сбоя остаются. Так, к примеру, 28 февраля 2018 г. случился масштабный отказ в работе облачной платформы Amazon Web Services (AWS) Amazon. Тогда перестали работать тысячи сайтов и сервисов, включая, например, интернет-ресурс Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

А 4 сентября из-за удара молнии временно вышел из строя дата-центр Microsoft, расположенный в Сан-Антонио, США. Это привело к тому, что были недоступны не только службы, базы данных и виртуальные машины, размещенные на объекте в Техасе, но также Azure Active Directory. И это, в свою очередь, привело к длительным перебоям в работе, с которыми столкнулись пользователи Azure в ЕС, США и других странах.

Еще один свежий пример: в конце ноября в течение нескольких дней пользователи сервисов Microsof дважды столкнулись с тем, что центр аутентификации Azure (MFA) был недоступен для работы.

Неудачи – большие и малые – неизбежны. Но, что является неприемлемым, – это длительные периоды простоя. По словам эксперта по устойчивости к угрозам кибербезопасности в компании Mimecast Пита Банхама (Pete Banham), подобные инциденты – это очередное напоминание того, что компаниям нужно самостоятельно создавать мощности для резервного копирования данных, а не полагаться на одного поставщика.

«Когда все работает гладко, организации могут легко осудить план резервного копирования, как ненужные расходы. Но, как показывают инциденты, потенциальный сбой в работе может оказаться гораздо дороже, – рассказал SC Media Пит Банхам. – Каждая компания должна оценить, есть ли у нее правильный план киберустойчивости и непрерывности, чтобы оставаться в рабочем состоянии независимо от любых будущих инцидентов».

И по мере того, как предприятия перемещают приложения и данные в облако, многие из них проявляют заинтересованность в подборе услуг по резервному копированию и аварийному восстановлению данных. Это одна из причин того, что рынок «аварийного восстановления как услуги» (disaster-recovery-as-a-service, DRaaS) стал одним из самых быстрорастущих сегментов среди ИТ-отраслей. Темпы его роста составляют около 40% в год.

Илья Летунов, руководитель платформы Mail.Ru Cloud Solutions: «Disaster recovery (катастрофоустойчивость) для IT-инфраструктур на базе облака обещает стать одной из самых востребованных услуг. Неспроста в конце декабря на платформе Mail.Ru Cloud Solutions мы запустили облачный сервис Disaster Recovery. Облачная модель disaster recovery позволяет создать «горячий резерв» инфраструктуры и при этом заплатить за «дубль» вместо 100% стоимости основной инфраструктуры в среднем только 20%. Такая экономия возникает, потому что в «режиме ожидания» вы оплачиваете только стоимость виртуальных дисков с данными. В момент «катастрофы», когда основная инфраструктура становится недоступна, «резерв» просыпается за считанные минуты, к дискам подключаются виртуальные машины и воссоздают инфраструктуру, так что бизнес переключается на её использование. Виртуальные машины нужно оплачивать только на время восстановления основной инфраструктуры. Это новая для нашего рынка модель создания катастрофоустойчивости бизнеса, с 80% экономией, и поэтому я верю, что на неё будет хороший спрос».

Оркестрация контейнеров становится реальностью

Как говорится в еще одном прогнозе Forrester Research, в 2019 г. начнется крупная трансформация устаревших приложений. Она пройдет с использованием мощных платформ на основе облачных вычислений и контейнеров. И как указывают эксперты, платформа Kubernetes (K8s), созданная Google, будет доминировать в оркестрации контейнеров, опережая Apache Mesos и встроенный в Docker режим роя.

Но высокая популярность Kubernetes привела к неожиданной проблеме – на рынке труда образовался острый дефицит квалифицированных кадров, имеющих навыки работы с K8s. Так, согласно данным, собранным лабораторией по найму персонала Indeed.com, с сентября 2017 г. по сентябрь 2018 г. количество вакансий, содержащих термин «Kubernetes», увеличилось на 230%. В то же время, рост предложения со стороны соискателей работы значительно отстает от запроса работодателей.

В связи с этим эксперты советую ИТ-директорам включать в планы по оркестрации контейнеров не только шаги по разработке и развитию, но и обучение сотрудников.

Илья Летунов, руководитель платформы Mail.Ru Cloud Solutions: «Оркестрация контейнеров уже не кажется новостью. Kubernetes захватил рынок и с фазы хайпа уходит на плато, обрастает комьюнити. Enterprise и крупные компании начинают видеть Kubernetes не как стартап или какую-то хайповую технологию, а как реальный инструмент, который ускоряет DevOps и сокращает time-to-market для бизнеса. Эта технология будет двигаться дальше».

Облачная культура разработки приложений

Многие предприятия стремятся воспользоваться преимуществами более быстрой доставки программного обеспечения путем модернизации существующей культуры разработчиков, включая внедрение методов DevOps и Agile для более выгодного использования масштабируемости и гибкости облака.

Как указывают эксперты, облачные задачи, в значительной степени зависящие от быстрой подготовки кода с использованием передовых инструментов и платформ, требуют изменения существующей культуры разработки.

В отчете Interop ITX and InformationWeek 2018 State of DevOps говорится, что только 9% опрошенных предприятий не планируют принимать DevOps. По сравнению с 20% в предыдущем году эта цифра снизилась более чем в два раза. 33% опрошенных уже внедрили принципы DevOps, что значительно больше по сравнению с 18% в 2017 г. И только 3% респондентов заявили, что незнакомы с DevOps, годом ранее об этом рассказали 15%.

Учитывая растущий интерес к DevOps, неудивительно, что все больше поставщиков начинают предлагать эти инструменты или расширяют линейку уже существующих решений. Хотя встречаются примеры недобросовестного отношения к вопросу, когда разработчики наносили ярлык DevOps на продукты, которые были созданы с использованием более традиционных ИТ-подходов.

Периферийные вычисления получат ощутимый импульс

По прогнозам аналитической компании Gartner, edge computing (периферийные, граничные вычисления) станет одним из 10 главных технологических трендов наступившего года. Суть этой модели в том, что часть мощностей «выходит» за пределы центров обработки данных и переносится на периферию – к устройствам, расположенным у края. Обработка информации происходит ближе к источнику данных, и ее не нужно отправлять в удаленное облако. Зачем это необходимо?

Одним из важных факторов интереса к периферийным вычислениям стал быстрый рост количества и разнообразия подключенных устройств. По прогнозам экспертов, к 2020 г. более 20 млрд устройств будет подключено к интернету вещей. И массивный приток данных, собираемых с каждого из них, станет существенной проблемой: где и как может обрабатываться такое количество информации, как обеспечить ее бесперебойную передачу? Сама по себе облачная архитектура не может справиться с таким взрывным притоком данных.

Периферийные вычисления предлагают предприятиям оперативность, производительность, эффективность и скорость, необходимые им для поиска мощных вычислительных ресурсов по всей сети и сокращения задержек в ответах на запросы. Ожидается, что граничные вычисления дополнят традиционное облако, распределив ресурсы хранения и вычислительные ресурсы между миллиардами устройств.