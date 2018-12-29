Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2018 г.

Изменения в федеральном законодательстве затронули такие законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», коснулись правил раскрытия информации, подлежащей раскрытию и лицензионных требований для вещателей телеканалов. На региональном уровне некоторые изменения в законах связаны с переходом к цифровому телерадиовещанию, а также нововведения регламентируют работу автоматизированных информационных систем, информационную политику регионов и цифровизацию отдельных ведомств.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. N 472-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Группы в сетях, которые вовлекают несовершеннолетних в противоправную деятельность, будут блокировать без судебного решения незамедлительно, а не в течение суток. Наряду с запрещенным ранее суицидальным контентом также блокируется информация, побуждающая детей к действиям, угрожающим жизни и здоровью, а также направленная на склонение или иное их вовлечение в совершение преступных действий. Сроки для принятия мер по блокировке сомнительных сайтов сокращены.

Федеральный закон от 11 декабря 2018 г. N 465-ФЗ «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «О связи»

Радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства, подлежащие регистрации, теперь должны устанавливаться по месту, указанному при регистрации, не позднее 30 дней с даты их регистрации. Ранее обязанность владельца зарегистрированных РЭС и ВЧУ установить их в определенном месте не предусматривалась. Кроме того, срок в 30 дней позволит пресечь практику «резервирования» радиочастотного спектра без цели использовать его в дальнейшем для оказания услуг связи.

Перечень поручений по итогам совещания по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения (утв. Президентом РФ 17 декабря 2018 г. N Пр-2420)

Президент РФ поручил: создать единый регистр граждан, получающих льготные лекарства и полностью обеспечить лекарствами этих граждан при амбулаторном лечении как минимум в объеме перечня ЖНВЛП. Также поручено ускорить внедрение электронных рецептов; поддерживать отечественных производителей орфанных лекарств, для чего предлагается ограничить практику определения единственных поставщиков лекарств для госнужд. Также фармпроизводителям будет установлен срок для дополнения инструкции по применению лекарств новыми данными о побочных действиях.

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. N 1546 «Об определении лиц, в отношении которых не осуществляется раскрытие информации, подлежащей раскрытию в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

Правительство РФ разрешило Промсвязьбанку не раскрывать информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится. Банкам, привлекающим денежные средства граждан, также разрешено не раскрывать сведения об их нахождении под контролем или влиянием Промсвязьбанка. При этом указанная информация должна быть раскрыта ЦБ РФ.

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. N 1545 «Об определении лица, в отношении которого не осуществляется раскрытие информации, подлежащей раскрытию в соответствии с частью седьмой статьи 62.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Небанковские кредитные организации вправе не раскрывать информацию об АО «Промсвязьбанк» и (или) раскрывать ее в ограниченном объеме. О принятии соответствующего решения должен быть уведомлен Банк России. Информация доводится до мегарегулятора, однако ему не рекомендуется раскрывать ее.

Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2018 г. N 1633 «О внесении изменений в приложение к перечню радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации»

Правительство решило уточнить изъятия из перечня радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации. Не надо регистрировать абонентские земные станции, находящиеся в движении в рамках конкретной спутниковой сети связи и работающие через космические аппараты на геостационарной орбите в полосах радиочастот 29,5–30 ГГц и 19,7–20,2 ГГц.

Расширен перечень нерегистрируемых радиомикрофонов. Список изъятий пополнили устройства для обнаружения и спасания пострадавших от снежных лавин, активные медицинские имплантаты и связанное с ними допоборудование, устройства для измерения уровней жидкостей, локаторы (измерители) нелинейностей, радиоэлектронные средства телемеханической системы контроля бодрствования машиниста. Установлены возможные рабочие полосы радиочастот.

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. N 1562 «О внесении изменения в Положение о лицензировании телевизионного вещания и радиовещания»

С 1 января 2020 г. для вещателей телеканалов вводится новое лицензионное требование. Они должны сделать доступными для инвалидов по слуху не менее 5% телепрограмм и телепередач в неделю (без учета тех, что идут в эфир без предварительной записи). Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2018 г. N 1474 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2020 годы)»

Правительство скорректировало ФЦП по развитию единой госсистемы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2020 гг.). Общий объем финансирования программы сокращен на ₽8,3 млрд. До 2020 г. проведут комплексные кадастровые работы в отношении не менее 163 тыс. объектов недвижимости в кадастровых кварталах. Заново перераспределены средства на реализацию ФЦП.

Региональное законодательство

Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 14 декабря 2018 г. N 354-у «Об утверждении порядка направления нормативных правовых актов Республики Алтай для размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»

Порядок определяет процедуру направления нормативных правовых актов Республики Алтай для размещения на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Направление актов осуществляется на основании технических требований к размещению законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации. На портал для размещения направляются Конституция Республики Алтай, конституционные законы Республики Алтай, законы Республики Алтай, указы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, постановления Правительства Республики Алтай и нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти Республики Алтай. Постановления Государственного Собрания Республики Алтай, носящие нормативный правовой характер, направляются Государственным Собранием самостоятельно. Нормативные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, либо сведения конфиденциального характера, не подлежат размещению на портале. Ответственность за размещение нормативного правового акта на портале (в течение 10 дней со дня подписания) несет субъект опубликования.

Постановление Правительства Ставропольского края от 4 декабря 2018 г. N 549-п «Об утверждении Перечня населенных пунктов Ставропольского края, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом «О связи» (для целей реализации полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)»

В перечне представлены 214 населенных пунктов края. Перечень сформирован из категории населенного пункта, его наименования (в т.ч. на территории какого района он находится, в состав территории какого городского округа, поселения входит); а также уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре в Федеральной информационной адресной системе. На данные населенные пункты не распространяется требование по учету объема оборота и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Пензенской области от 18 декабря 2018 г. N 676-пП «Об утверждении Положения об Управлении цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области»

Управление цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области является исполнительным органом государственной власти Пензенской области, уполномоченным осуществлять реализацию государственной политики в сфере цифрового развития, информационных технологий и связи. Постановлением определены задачи, права и полномочия Управления.

Постановление Правительства Ярославской области от 5 декабря 2018 г. N 891-п «Об утверждении Программы обеспечения информационной безопасности детей и молодежи, производства и оборота информационной продукции для детей и молодежи Ярославской области на 2018 - 2020 годы»

В целях формирования региональной системы, обеспечивающей информационную безопасность детей и молодежи Ярославской области, производимой и находящейся в обороте информационной продукции для детей и молодежи области разработана Программа обеспечения информационной безопасности детей и молодежи, а также производства и оборота информационной продукции для них.

Основными задачами Программы являются создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью, внедрение систем исключения доступа к информации, в том числе средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств; формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде; а также информационное просвещение совершеннолетних граждан о необходимости и путях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Постановление Правительства Мурманской области от 12 декабря 2018 г. N 572-ПП «О внесении изменений в государственную программу Мурманской области «Информационное общество»

На 2018 год за счет средств областного бюджета увеличено финансирование программы на ₽141,3 тыс. и составляет теперь ₽3 117 803,9 тыс. Дополнительное финансирование выделено на реализацию таких основных мероприятий подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства» как совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения, обеспечение комплексной защиты информации в информационно-вычислительной сети исполнительных органов государственной власти, создание условий для получения населением актуальной, достоверной информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

Помимо этого, изменен расчетный норматив затрат по техническому сопровождению АРМ «Муниципал». Теперь он составляет ₽593,4 тыс. в год, что на ₽22,83 тыс. больше, чем предыдущий показатель.

Постановление Правительства Мурманской области от 5 декабря 2018 г. N 563-ПП «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области в части размещения информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения»

В связи с необходимостью, в соответствии с федеральным законодательством, размещать информацию об оказании государственной социальной помощи в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, ряд постановлений правительства Мурманской области был дополнен соответствующей нормой.

Приказ комитета информационных технологий Волгоградской области от 17 декабря 2018 г. N 168-о/д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета на иные цели государственным бюджетным учреждениям Волгоградской области, в отношении которых комитет информационных технологий Волгоградской области осуществляет функции и полномочия учредителя»

Субсидии учреждениям предоставляются в соответствии с законом об областном бюджете, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Комитету на соответствующий финансовый год и плановый период, на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Субсидии учреждениям предоставляются на мероприятия, проводимые в рамках государственных программ и ведомственных целевых программ, не относящихся к выполнению государственного задания, выполнение работ по текущему и капитальному ремонту недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления, находящегося в безвозмездном пользовании, аренде, погашение кредиторской задолженности за предыдущие отчетные периоды. В список субсидируемых действий также вошли исполнение судебных актов по искам, принятым в отношении учреждений по обязательствам Волгоградской области, а также по обязательствам учреждений в рамках осуществления ими основных видов деятельности, не связанных с оказанием платных услуг и прочие мероприятия, не относящиеся к оказанию государственных услуг (выполнению работ), предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами, договорами, соглашениями, регламентирующими цели и реализацию указанных мероприятий.

Учреждения ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Комитет отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной соглашением. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Закон Приморского края от 6 декабря 2018 г. N 413-КЗ «О социальной поддержке граждан Российской Федерации, жилые помещения которых расположены на территории Приморского края в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового эфирного телерадиовещания»

Социальная поддержка предоставляется в виде компенсации расходов на приобретение комплекта оборудования приема телевизионного спутникового вещания, включающего: параболическую или иного типа приемную антенну, конвертер (малошумящий преобразователь принимаемого антенной сигнала в сигналы промежуточной частоты), ресивер (устройство преобразования сигналов промежуточной частоты в сигналы, непосредственно принимаемые телевизионным приемником) и его установку в указанном жилом помещении в целях обеспечения доступа к обязательным общедоступным телеканалам.

Компенсация предоставляется однократно в форме единовременной денежной выплаты в размере фактически понесенных расходов, но не более 6 000 рублей: гражданам, являющимся получателями пенсии, предоставляемой территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, многодетным семьям, малоимущим семьям или малоимущему одиноко проживающему гражданину.

Предоставление компенсации осуществляется в отношении расходов, понесенных гражданами с 15 июля 2018 г. по 31 декабря 2020 г. Граждане вправе обратиться за предоставлением компенсации не позднее 1 апреля 2021 г. Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 июля 2018 г.

Закон Челябинской области от 4 декабря 2018 г. N 823-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию»

Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются следующим категориям граждан: 1) семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области; 2) одиноко проживающим гражданам, размер дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области; 3) инвалидам Великой Отечественной войны; 4) участникам Великой Отечественной войны; 5) вдовам участников Великой Отечественной войны; 6) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Вышеуказанным гражданам, постоянно проживающим в населенных пунктах вне зоны приема эфирного цифрового наземного сигнала и не имеющим спутникового оборудования, будет предоставлена выплата на возмещение расходов на его приобретение в размере фактической стоимости и фактических расходов на установку, но не более 6500 рублей. А гражданам, которые не имеют телевизионных приемников, поддерживающих прием эфирного цифрового наземного вещания, цифровых приставок или спутникового оборудования, – на приобретение цифровой приставки и приемной антенны в размере их фактической стоимости, но не более 1000 рублей.

Единовременные выплаты предоставляются один раз на одно домохозяйство. Лица, совместно проживающие и ведущие хозяйство с получившим единовременную выплату гражданином, право на получение указанной выплаты не имеют. Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2019 г.

Указ Губернатора Алтайского края от 6 декабря 2018 г. N 194 «Об утверждении Положения о Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края»

Министерство цифрового развития и связи является органом исполнительной власти Алтайского края, осуществляющим функции по реализации государственной политики в сфере развития цифровой экономики, информационных технологий, электросвязи и почтовой связи. Министерство возглавляет министр цифрового развития и связи. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств краевого бюджета.