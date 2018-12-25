В России развивается аналог платформенных решений SAP, IBM, Microsoft, Oracle

Геополитическая ситуация, в которой находится Россия, несет с собой угрозы для критической информационной инфраструктуры страны. Обеспечить безопасность поможет переход госведомств и госкомпаний на отечественные аналоги иностранных программных продуктов. У российских разработчиков уже есть все необходимые для этого решения.

12 июля 2017 г. был принят закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ). Он вступил в законную силу 1 января 2018 г. В нем прописана не только серьезная ответственность за кибератаки на объекты КИИ, но и обязанность их владельцев предотвращать попытки неправомерного доступа и сообщать о таких инцидентах государству.

6 декабря первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов подписал директиву, обязывающую госкомпании поэтапно переходить на российское ПО. Речь идет о компаниях, где государство является контролирующим акционером или имеет большинство в Совете директоров. Они должны будут за 2 месяца подготовить и утвердить план перехода, рассчитанный на период до 2021 г. В плане должны быть прописаны конкретные действия и сроки поэтапного импортозамещения, бюджеты, KPI и ответственные за переход. Все это касается не только самих госкомпаний, но и их «дочек», в которых доля госкомпании превышает 50%.

План перехода на российское ПО госведомств и государственных внебюджетных фондов был утвержден в июле 2016 г. В начале 2016 г. заработал Реестр отечественного ПО, в котором на настоящий момент находится более 5000 отечественных аналогов продуктов, используемых в госорганах. Таким образом, на сегодняшний день госведомства имеют достаточно широкие возможности для поступательного импортозамещения. Чего нельзя сказать о государственных корпорациях, чей отраслевой ИТ-ландшафт также попадает под определение критической информационной инфраструктуры РФ.

Чем рискуют госкомпании

Большинство госкомпаний в качестве основы ИТ-ландшафта используют middleware-продукты западных вендоров с надстроенными на ними отраслевыми прикладными решениями, а также компонентами, автоматизирующими ключевые бизнес-функции общего профиля: модули HR, CRM, «Управление активами» и пр. Это несет с собой целый ряд рисков.

Подавляющее большинство внедренных иностранных программных решений не проходило проверку на наличие недекларированных возможностей на уровне программного кода, а значит есть вероятность утечки конфиденциальной информации, намеренного искажения данных и нарушения работы по сигналу извне.

Кроме того, западные вендоры могут прекратить поддержку своих продуктов в России, а значит, работа критической информационной инфраструктуры окажется под угрозой. Примеры, когда подобные сценарии использовались в информационной войне, уже появились. Так, с 29 января 2018 г. Oracle прекратила сотрудничество с российскими предприятиями, внесенными в санкционный список США, среди которых «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз».

Что предлагают российские разработчики

Компания ОТР более пяти лет активно развивает универсальную технологическую (middleware) платформу «ОТР.Опора».

«ОТР.Опора» является российским аналогом платформенных решений ведущих западных брендов, таких как SAP, IBM, Microsoft, Oracle и пр. А значит, ее использование в полной мере отвечает решению задачи импортозамещения. С помощью платформы можно создавать централизованные высоконагруженные отраслевые и государственные прикладные системы со встроенной бизнес-логикой (в т. ч. класса ERP, ECM, MDM), а также объединять различные информационные ресурсы.

Возможности «ОТР.Опора»

Источник: ОТР, 2018

В состав платформы входят технологические компоненты, такие как портал с личными кабинетами, среда исполнения приложений, бизнес-процессы и интеграция, информационная безопасность, криптография и электронная подпись, аналитика. Встроенные средства разработки включают в себя все необходимые инструментальные и методологические элементы, единую базу знаний, документы и средства обучения, а также инфраструктуру управления.

Помимо технологических компонентов, выступающих основой для создания новых информационных систем, в «ОТР.Опора» имеется набор готовых прикладных решений для различных отраслей. Их использование позволяет существенно сократить сроки и стоимость внедрения.

Как это работает

На базе «ОТР.Опора» уже реализован целый ряд проектов для государственных ведомств, банков и коммерческих организаций. Так, Федеральное казначейство создает на ее основе ряд подсистем крупнейшей финансовой ГИИС «Электронный бюджет». В банке «Ренессанс Кредит» на «ОТР.Опора» реализовано решение по работе с агентами и партнерами. В ряде организаций используются решения по документообороту, автоматизации финансово-хозяйственной деятельности, сбору отчетности, автоматизации внутрикорпоративных процессов. Общее количество пользователей информационных систем, реализованных на «ОТР.Опора», на сегодняшний день составляет несколько десятков тысяч работающих ежедневно, а число обрабатываемых документов превышает 100 тыс. в день.

«Одним из направлений, которое будет определять развитие компании ОТР в предстоящем году, станет дальнейшее динамичное расширение партнерства с экспертными компаниями в таких областях, как энергетика, транспорт, ЖКХ, а также в ряде других отраслей, – говорит Арман Коспанов, директор направления федеральных проектов и ведомственных решений компании ОТР. – Синергетический эффект от такого сотрудничества позволит ОТР обеспечить уверенное лидерство на рынке, предлагая качественные и высокоэффективные отраслевые программные решения российского производства, закрывающие потребности корпоративных заказчиков без привнесения рисков, связанных с использованием западных программных платформ».