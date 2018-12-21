Из умных теплиц – на умные прилавки: как цифровизируется агропром

Стратегию производства мировых гигантов определяет новая модель ритейла. Ее составные части – контролируемая цепочка поставок вплоть до потребителя, роботизация производства и складских помещений, автоматизация сельского хозяйства и даже выращивание продуктов в городских условиях. Они не называют это «импортоопережением», но именно этим свойством и отличаются их решения: стабильное производство с уверенным планированием и прозрачная логистика, подстроенная под клиента, получающего товар прямо в руки. Как меняется производство овощей, способы их доставки и потребления в цифровую эпоху, можно рассмотреть на примере комплекса разработок компании Panasonic.

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Известный в России в основном как производитель бытовой техники концерн Panasonic берет на вооружение новую технологию доставки товаров. В прицеле – ритейл завтрашнего дня и SCM-менеджмент – управление цепочками поставок. Иногда этот подход к организации логистики называют «доставкой до двери». Различные технологичные и логистические компании стараются обеспечить полный цикл движения товара от производителя до потребителя, минуя как можно больше посредников или ненужных действий. Клиент получает более персонализированный сервис за счет возможности удобного выбора товаров и способа их получения.

Поставками управляют с момента производства

Современный SCM-менеджмент выглядит следующим образом. Во-первых, у покупателя есть возможность дистанционного выбора товаров и их комбинирования. При заказе продуктов, например, можно размещать даже определенный рецепт блюда для доставки, но, что более важно, покупатель видит характеристики товара и его описание. Что позволяет выбирать более свежие продукты, соответствующие гастрономическим пристрастиям. При этом доставку можно заказывать не только у ритейлеров и торговых сетей, но и напрямую у производителей.

На современном складе происходит контроль движения на всей его площади. Перемещение товаров и обработка заказов производится роботами

Второй этап – организация доставки, непременным атрибутом которой является мониторинг движения и сроков (так называемый трекинг), который начинается с момента производства. Платформа предполагает объединение различных данных от производителя, которые доступны покупателю в приложении. После совершения заказа платформа отслеживает все основные точки движения. Для логистических компаний этот функционал шире, он предполагает управление поставкой на всех стадиях маршрута, включая контроль оборудования, фиксирующего состояние продуктов и сберегающего их.

Третий этап – получение товара в умных шкафах и ячейках самообслуживания. Их уже активно применяют Walmart и Amazon. В Китае тоже набирает популярность потребительская философия Click&Collect – заказ товара в онлайн-режиме и получение его в умных шкафах самообслуживания. Появились и беспилотные мини-маркеты, оборудованные системами оплаты и охраны, а также дисплеями управления заказа. Фактически – это уже небольшой магазин самообслуживания без персонала. Альтернативный вариант – доставка товара курьером непосредственно к двери.

Укрупненно весь этот путь содержит этапы производства, поставки (включая ритейлеров, если это необходимо), распределения на последней миле, получения потребителем.

Что управление поставками дает бизнесу

Этот мегатренд должен не только удовлетворить возрастающие потребности в персональном сервисе со стороны потребителя, но и решить глобальную проблему утилизации и возврата, к примеру, пищевой продукции. Ведь в новой схеме покупатель будет заказывать себе ровно то количество продуктов, которое ему необходимо. Соответственно, производитель и поставщик не будут зависеть от заполняемости полок. В этом случае объем производимой и поставляемой продукции может быть равен объему сделанных на нее заказов.

Интересно, что среди тех, кто рассматривает перспективы ведения подобного бизнеса – не только логистические и транспортные компании. Схема предполагает более комплексную услугу, чем просто транспортировка, – это целая платформа. Одним из провайдеров нового подхода стала как раз японская компания Panasonic. Там просчитали, что основу бизнеса будет составлять технологичная цепочка на стыке использования специального оборудования, программного обеспечения и новой поведенческой модели. В этой связи в Panasonic обратили внимание на перспективы превращения в такого поставщика сервиса, который сможет сочетать все перечисленные функции. Это стало основой для зарождения новой бизнес-идеи по доставке продуктов.

Перспективность этого направления для экспертов очевидна благодаря формирующимся условиям потребления. Это подход «на вырост»: уже сейчас понятно, что в ближайшем будущем поколение Z сформирует новые требования к сервису. Развитие сетей 5G, подключенные устройства, сокращение стоимости датчиков и затрат на обработку данных – все это сделает необходимостью применение дистанционных методов торговли. Основной частью трудоспособного населения (а значит – потребителей) в скором времени станут представители цифрового поколения, которым не подойдут устоявшиеся формы предоставления услуг. И рынок будет все больше зависеть от их модели потребительского поведения, в основе которой окажутся самообслуживание и индивидуализация.

К слову, на популярность опции доставки до последней мили будет влиять появление новых логистических инструментов, таких, как беспилотники и дроны. На укоренение новых сервисов по доставке окажет влияние и стремление сократить потери продуктов при транспортировке и хранении в розничных магазинах. Panasonic видит в этой модели определенный простор для монетизации. Например, в производстве соответствующего оборудования для хранения продуктов, роботизации, оптимизации складских помещений, обработке больших данных, удаленного мониторинга сервиса, оборудования для считывания кодов и видеонаблюдения. При этом компания не ограничивается своей линейкой предложений и участвует в популяризации всей бизнес-модели, активно используя возможности потенциальных партнеров.

В некоторых аэропортах Японии на внутренних линиях введен автоматизированный паспортный контроль. К считывателю прикладывается паспорт, система определяет его валидность, а камера сличает изображение владельца

В итоге рынок и потребитель получат прозрачные процессы и контроль производства, поставки и получения. Японские специалисты называют это мониторингом движения. Эта модель напоминает намерения российского правительства по мониторингу продуктов в режиме «от поля до прилавка». Для убедительности даже приводится китайский опыт производства фейков и подделок, с которыми, по мнению разработчиков, новые модели способны побороться. Правда, в России не доверяют рыночным механизмам контроля, какие рассматривают зарубежные вендоры, а предпочитают внедрять обязательные кодирования и маркировки с централизованной системой управления и единым оператором.

В противовес подобной практике Walmart и IBM, например, на сентябрь 2019 г. запланировали запуск совместного проекта по внедрению системы прозрачного продуктового отслеживания, основанной на блокчейн-технологии. В России в октябре 2018 г. премьер-министром дано поручение о проработке вопроса создания аналога «продуктовой ЕГАИС» (системы учета алкогольной продукции).

Овощи растут в городах

Еще одним проектом в новой продуктовой концепции Panasonic стал запуск вертикальных ферм по производству листовых овощей. Такое производство не зависит от географической точки и времени года. К этой разработке японских инженеров и агрономов подтолкнули глобальные климатические изменения и необходимость сделать процесс выращивания продукта более прогнозируемым, экологичным и доступным для потребителя. Важным свойством вертикальной фермы стала возможность выращивать овощи в городских условиях. Для этого теплица и спроектирована вертикально, чтоб вписываться в городской ландшафт. Это, понятно, приносит дополнительные выгоды за счет экономии на доставке, ведь потребители живут преимущественно в городах.

Вертикальная ферма отличается от обычной теплицы техническим оснащением, от которого зависит все производство. Контролируются температура, освещение и полив, есть встроенные сенсоры мониторинга окружающей среды, доступна возможность быстрого реагирования на аномальные ситуации, скажем, появление насекомых-вредителей. Весь процесс фактически автоматизирован, что позволяет запускать такие фермы в любом месте, где это будет выгодно, прежде всего, экономически. Цена на продукцию такой фермы не подвержена внешним погодным факторам, кроме, разве что, стоимости технической поддержки. Да и ее в таком формате гораздо легче прогнозировать. Производство в целом более стабильно для планирования. Пока в таких теплицах можно выращивать листовую зелень или лук. Другие виды овощей – картофель, огурцы, тыкву и помидоры – пока лучше оставить традиционным пассивным теплицам.

Робот-сборщик овощей способен определять степень зрелости плода и срезает только спелые помидоры. Он работает без перерывов на сон и обед, а главным недостатком остается производительность: на обработку одного плода уходит 10 секунд. Правда, еще несколько лет назад эта операция занимала 30 секунд

Говоря о готовности к массовому производству, японские специалисты отмечают, что сейчас уже не то время, когда на рынок выводился полностью законченный и испытанный продукт с жизненным циклом на десятилетие. Теперь его можно дорабатывать уже в ходе эксплуатации, а потому важным свойством технологии становится возможность быстрого «апдейта».

«В новом веке мы должны апдейтить свои продукты в соответствии с ситуацией, особенностями конкретного пользователя, временем и спросом. Поэтому, представляя новинки, мы должны будем помнить о некоторой их незавершенности, – говорит Казухиро Цуга, президент Panasoniс Corporation. – Эти продукты будут соответствовать всем требованиям безопасности и качества. Но они будут намеренно незаконченными, с заложенным потенциалом для развития, в соответствии с потребностями их будущего владельца».

Овощное производство в вертикальных теплицах, неформально иногда называющихся «ИТ-фермами», уже стартовало в Японии и Китае. Первая известная «фабрика салатов» была запущена в 2014 г. в Сингапуре. Совместный проект с лабораторией МГУ им. М. Ломоносова и Сколково прорабатывается и в России. Еще в 2016 г. Panasonic начал сотрудничество с кластером биомедицинских технологий Сколково. Годом позже в здании технопарка была оборудована агролаборатория, где на площади 75 кв.м. разместились пилотная вертикальная теплица для различных культур с системой онлайн-прогнозирования роста растений. Она стала площадкой для совместных работ с МГУ им. М.В.Ломоносова. В конце 2018 г. между сторонами был подписан меморандум о локализации японских технологий вертикальных городских теплиц.

Panasonic совместно со Сколково и МГУ им М. Ломоносова запускает в Москве вертикальную ИТ-ферму по производству листовых овощей

Ожидается, что исследования специалистов МГУ помогут оптимизировать состав почвенных субстратов и натуральных питательных растворов для получения богатых витаминами овощей, чьи вкусовые характеристики будут соответствовать пристрастиям потребителей из самых разных регионов России. Производство овощей в закрытых контролируемых условиях с LED-освещением может быть востребовано в России из-за обширной географии и климатических особенностей. Здесь выращивание овощей непосредственно в регионе потребления особенно актуально, поскольку транспортировка приводит к потере большей части витаминов и достаточно затратна.

Умный маркет – новый пользовательский опыт

Еще один аспект нового подхода к ведению продуктового бизнеса – это трансформация розничных супермаркетов. В феврале 2018 г. в японском городе Фукуока открылся умный супермаркет. Он входит в торговую сеть Trial, использующую технологии компаний Panasonic и Remmo. Умный магазин, названный Super Center Trial, привлек внимание своими инновациями: увеличением покупательской корзины, внедрением специальной карты магазина для выбора товара, соответствием услуг потребностям клиента с использованием искусственного интеллекта, минимизацией трудозатрат на складские и операционные работы за счет автоматизации. Поиск новых форм обслуживания вызван не только технологическим бумом, но и, как признаются руководители крупных супермаркетов, дефицитом подходящего персонала.

Одной из главных достопримечательностей Super Center Trial стали смарт-карты, которые были разработаны совместными усилиями Trial и Remmo. В магазине покупатель использует умную тележку, оборудованную монитором со всеми представленными в магазине товарами. С помощью смарт-карты покупатель идентифицируется и складывает в корзину физические товары с прилавка, сканируя при этом на мониторе их штрихкоды. Если для конкретного покупателя есть специальные предложения, то он также сможет увидеть их на дисплее тележки. При выходе на весь товар распечатывается чек, который оплачивается либо банковской картой, либо смарт-картой самого магазина. Единственный человек, которого можно встретить в умном супермаркете, – бдительный сотрудник, который все-таки сверит бумажный чек с содержимым корзины при выходе.

Все эти инновации увеличили средний чек покупателя. Для самого же клиента поход в магазин стал более комфортным и удобным, подросла и лояльность – благодаря предоставлению полезной информации о скидках и специальных акциях.

Умный маркет – это не только улучшенный пользовательский опыт, но и увеличенный средний чек

Кроме того, руководство супермаркета автоматизировало и собственные механизмы управления. В помещении используется около 700 камер видеонаблюдения с технологией распознавания изображения для оценки полок с товарами и поведения покупателей. Некоторые камеры передают данные о движении в магазине и являются, по сути, камерами безопасности. Но одновременно определяются наиболее посещаемые зоны магазина, популярные товары. Другие камеры оценивают эффективность рекламных кампаний, степень взаимодействия клиентов с дисплеями на полках и так далее.

Около 100 камер предназначены для отслеживания взаимодействия с клиентами и используют платформу Panasonic «Vieureka». Они анализируют перемещения покупателей и собирают демографические данные (пол и возраст), сохраняя при этом конфиденциальность личности.

Чтоб снизить стоимость внедрения функцию половины камер выполняют смартфоны Sony Vaio. Это обычные недорогие модели для внутреннего японского рынка, но они дополнены специальным программным обеспечением, разработанным специалистами Trial. Смартфоны обеспечивают хорошее качество изображения и обработку данных уже на устройстве.

На своих производствах Panasonic внедряет технологию «цифровых близнецов». Чтобы цифровое дублирование было действительно точным и эффективным, надо проделать определенную работу, поэтому пока показатель внедрения составляет 10% от всех операций предприятия. В ближайший год он будет доведен до 30%

Старший вице-президент компании, владеющей сетью Trial, Ёсими Хякутакэ объясняет необходимость запуска магазина нового формата совсем не данью цифровой моде. Умный маркет, по мнению менеджера, – это, в первую очередь, улучшенный пользовательский опыт: «Искусственный интеллект серьезно эволюционирует и изменяет старые процессы. Особенно этот тренд очевиден в розничной торговле. Все супермаркеты оказывают людям одну и ту же услугу – продают товары. Поэтому главной проблемой для них становится не только сокращение издержек, но и обеспечение покупателя большим удобством и положительными эмоциями от покупок».

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