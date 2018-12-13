Порядок в данных гарантирует успех цифровой трансформации

В конце октября в Москве корпорация InterSystems представила принципиально новое решение. InterSystems IRIS Data Platform объединяет в себе систему управления базами данных, интеграционную платформу, а также инструменты аналитики и средства применения машинного обучения. Подробнее о новой платформе в интервью CNews рассказали Джо Лихтенберг (Joe Lichtenberg), директор по маркетингу платформ обработки данных, и Вадим Федоров, региональный директор InterSystems по продажам в России, странах СНГ и Балтии.

CNews: За последние годы на мировом и российском ИТ-рынке произошли серьезные изменения. Новые технологии, такие как искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей, завоевывают все большую популярность. Цифровизация проникает во все сферы жизни. Как позиционирует себя InterSystems в новых условиях?

Джо Лихтенберг: InterSystems разрабатывает технологии обработки данных уже 40 лет. Наши заказчики присутствуют в 80 странах мира, их количество исчисляется тысячами, а число проданных лицензий на программное обеспечение – миллионами. Технологии InterSystems используются для работы критически важных приложений, оперирующих большими объемами данных. Например, с помощью систем, созданных на наших технологиях, ежедневно обрабатывается 15% всех биржевых транзакций в мире, хранятся медицинские записи сотен миллионов пациентов в учреждениях здравоохранения по всему миру. Платформы InterSystems с успехом применяются в здравоохранении, финансах, государственном секторе, логистике, ритейле, по сути, мы работаем со всеми отраслями.

Вадим Федоров: Исторически InterSystems является одним из мировых лидеров в сфере информатизации здравоохранения. На решениях InterSystems работают национальные и региональные системы ведения электронных медицинских карт, технологии InterSystems используются в лучших в мире медицинских информационных системах. Кроме этого, компания InterSystems сама является разработчиком медицинских и лабораторных информационных систем, которые активно внедряются во многих странах, в том числе и в России.

Также среди наших заказчиков важное место занимают компании финансового сектора. За счет высокой производительности и масштабируемости технологии InterSystems используются для обработки данных в ведущих компаниях финансового сектора: крупнейших брокерских фирмах, инвестиционных банках, а также в крупнейших розничных банках, в том числе в России и в Казахстане.

Много проектов в госсекторе: компоненты электронных правительств на национальных и региональных уровнях для автоматизации процессов оказания государственных услуг и межведомственного взаимодействия, национальные проекты в правоохранительных органах.

Джо Лихтенберг: Наши технологии отвечают требованиям цифровой трансформации. Они поддерживают вертикальное и горизонтальное масштабирование, обеспечивают обработку больших данных, интеграцию приложений, управление программными интерфейсами приложений, предоставляют инструментарий аналитики, искусственного интеллекта и машинного обучения, работают в облаках. И самое главное, что выделяет InterSystems среди компаний-производителей ПО, – все эти возможности объединены в нашем флагманском решении InterSystems IRIS Data Platform.





1 | 2 | 3 Джо Лихтенберг (Joe Lichtenberg), директор по маркетингу платформ обработки данных InterSystems

CNews: Расскажите подробнее о внедрениях на технологиях InterSystems в России и странах СНГ.

Вадим Федоров: Наши партнеры и заказчики часто используют технологии InterSystems для создания интеграционных шин, автоматизации кросс-функциональных бизнес-процессов, управления программными интерфейсами приложений (API) и решения других интеграционных задач.

Например, один из наших партнеров системный интегратор «НТЦ Конструктор» внедрил на технологиях InterSystems корпоративную интеграционную платформу в Мосводоканале. Платформа используется для интеграции приложений заказчика с различными городскими и федеральными системами – Единой информационной системой в сфере закупок, Системой 112, ГИС ЖКХ и другими.

На технологиях InterSystems работает интеграционная шина розничной сети «Рив Гош». Специалисты заказчика самостоятельно решают интеграционные задачи, которые постоянно возникают в процессе цифровой трансформации.

В нескольких регионах РФ разрабатываются региональные сегменты единой государственной информационной системы здравоохранения. Технологии InterSystems используются для интеграции с федеральными сервисами Интегрированная электронная медицинская карта, Федеральная электронная регистратура, для управления нормативно-справочной информацией, создания порталов врача и пациента, автоматизации кросс-функциональных бизнес-процессов, аналитических систем.

Наши партнеры создают на основе технологий InterSystems и тиражируемые решения. Например, компания «Финстрим» разработала систему AnyWay для создания в банках зон самообслуживания клиентов с использованием банкоматов, терминалов, информационных киосков. После внедрения системы AnyWay устройство самообслуживания становится универсальным интерфейсом предоставления электронных услуг для клиентов банка. Технологии InterSystems обеспечивают высокую производительность и масштабируемость системы, обработку больших объемов данных, надежность и возможность быстрой интеграции с банковскими, информационными системами, биллинговыми системами поставщиков услуг.

Наши технологии используются в электронном правительстве Республики Казахстан на национальном уровне для автоматизации процессов предоставления государственных услуг. Интеграционная шина на технологиях InterSystems отвечает за интеграцию различных каналов предоставления государственных услуг. Так как взаимодействие между государственными органами Казахстана в процессе оказания услуг проходит через интеграционную шину, появляется возможность с помощью наших технологий контролировать качество оказания услуг.

CNews: Расскажите о платформе InterSystems IRIS Data Platform.

Вадим Федоров: InterSystems IRIS Data Platform содержит все необходимые инструменты и возможности для быстрой разработки транзакционных, аналитических и гибридных транзакционно-аналитических (hybrid transaction/analytical processing) приложений.

Разработчики могут в рамках одного приложения использовать NoSQL, реляционный и объектный способы доступа к данным, что положительно влияет на скорость разработки и помогает создавать инновационные приложения. Платформа масштабируется как по вертикали, так и по горизонтали, что крайне важно при работе с большими данными и при создании решений, с которыми работают десятки тысяч пользователей.

IRIS Data Platform – это еще и аналитическая платформа, которая позволяет, комбинируя различные средства исследования данных, бизнес-аналитики (OLAP), прогнозирования, анализа неструктурированных данных, создавать аналитические решения.

Платформа поддерживает инструментарий искусственного интеллекта и машинного обучения. Обеспечивается высокая производительность как при обучении моделей, так и при их применении. Кроме встроенных средств поддержки AI/ML можно для дизайна и отладки моделей использовать внешние среды (Spark ML, Python, R и т.п.), вызывать из InterSystems IRIS функции этих сред и получать результаты. Есть удобные средства оркестровки таких вызовов.

Наконец, в InterSystems IRIS включена мощная и гибкая технология для интеграции данных, приложений и бизнес-процессов для создания решений класса Enterprise Service Bus, Business Process Management и разработки композитных приложений в соответствии с сервис-ориентированной или микросервисной архитектурой.





1 | 2 | 3 Вадим Федоров, региональный директор InterSystems по продажам в России, странах СНГ и Балтии

IRIS Data Platform легко интегрируется в ИТ-инфраструктуры заказчиков за счет поддержки контейнеров, средств развертывания в облаках (Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services), встроенных средств администрирования и интеграции со средствами мониторинга третьих фирм.

Так как в IRIS Data Platform объединены все технологии, необходимые для разработки приложений, интеграции и аналитики, значительно снижается сложность разработки приложений, их дальнейшего сопровождения и развития.

CNews: Почему вы пошли по пути разработки платформы, а не покупки технологических компаний с готовыми решениями?

Джо Лихтенберг: В нашей компании работают блестящие инженеры, архитекторы. Большинство из них – выпускники Массачусетского технологического института. Там учился и основатель компании Терри Рейган, который по-прежнему управляет ей. Он сам когда-то был разработчиком, и его приоритетами являются долгосрочное технологическое развитие наших продуктов и успех наших заказчиков.

За 40 лет существования в InterSystems сформировалась огромная экспертиза в области разработки программного обеспечения. Наше ключевое отличие в том, что мы сами разрабатываем и развиваем все наши продукты, а не покупаем готовые решения с тем, чтобы потом пытаться объединить их в единое целое. А наше главное преимущество – то, что мы создаем единую платформу.

В то же время, наша платформа открытая. Вы можете использовать платформу InterSystems IRIS вместе с различными технологиями и парадигмами разработки приложений, такими Java, .Net, REST, JSON, C++ JavaScript, XML и т.д. Для задач искусственного интеллекта и машинного обучения применяются не только встроенные в InterSystems IRIS средства поддержки AI/ML, но и оркестровка вызовов функций Python, Spark ML и R.

CNews: Почему при создании InterSystems IRIS Data Platform вы решили сделать акцент на интеграции, аналитике и больших данных?

Джо Лихтенберг: Это те технологии, которые необходимы нашим заказчикам для цифровой трансформации. Ее первым этапом будет интеграция данных, и наша платформа обеспечивает управление всеми данными, которые есть у компании. В том числе, поступающими в режиме реального времени с умных устройств, из разрозненных источников, структурированными и неструктурированными. Все эти данные хранятся в мультимодельной базе для дальнейшей обработки.

После того как мы наведем порядок с данными, мы сможем заниматься оркестровкой бизнес-сервисов или микросервисов – создавать новые композитные приложения. А чтобы сделать их более умными, в InterSystems IRIS встроены средства поддержки технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Может быть, не все компании пока готовы к их использованию, но ведущие отраслевые аналитики говорят, что через несколько лет более 50% организаций будут использовать сервисы, которые основаны на искусственном интеллекте и машинном обучении. И именно поэтому мы предлагаем им InterSystems IRIS Data Platform с самым широким набором возможностей.

CNews: Было бы интересно на конкретных примерах понять возможности новой платформы.

Джо Лихтенберг: Давайте начнем с того, что мы предлагаем финансовым учреждениям. Дело в том, что их бизнес связан с обработкой интенсивного потока транзакций и анализом данных, зачастую из различных источников, в режиме реального времени. Это необходимо для алгоритмической торговли, управления рисками, проверки соответствия требованиям регуляторов. В последнее время объемы данных растут колоссальными темпами. И наши технологии успешно справляются с их обработкой в ведущих инвестиционных банках мира. Более того, наша платформа является более надежной и лучше масштабируется, чем конкурирующие с ней по производительности in-memory базы данных.

Кроме того, сегодня компании финансового сектора стремятся стать более открытыми. А для этого они должны предоставить своим клиентами и партнерам программные интерфейсы, которые позволят им работать с информацией. Наша платформа позволяет интегрировать внутренние системы банка и управлять программными интерфейсами.

Вадим Федоров: Еще один пример. Как вы знаете, наша компания активно работает на рынке здравоохранения. Один из наших партнеров, компания HBI Solutions, создала на InterSystems IRIS систему поддержки принятия решений для госпиталей. Разработчикам системы удалось построить модель, которая в режиме реального времени на основании данных из всех доступных ей источников выполняет вероятностную оценку наборов клинических рисков и периодически пересчитывает их, по мере того как в медицинских информационных системах появляются новые данные о пациентах. Наборы рисков характеризуют вероятность случаев потери сознания, сепсиса, повторной госпитализации, летального исхода, возникающих в ходе госпитализации. В результате внедрения системы количество случаев повторной госпитализации сократилось на 17%, уменьшились затраты и увеличилась лояльность пациентов.

Джо Лихтенберг: Еще один интересный кейс. Компания ScientificCloud использует технологии InterSystems для выявления случаев мошенничества при получении государственных услуг. Данные о гражданах хранятся в информационных системах различных ведомств. Вот здесь-то и нужны технологии, способные интегрировать различные источники информации и быстро проверить, действительно ли заявителю положено, например, пособие по безработице.

Платформа InterSystems отлично подходит для IoT-проектов: можно в режиме реального времени обрабатывать большие объемы данных, применяя AI/ML для решения таких задач, как управление качеством продукции, планирование техобслуживания и ремонта оборудования по фактическому состоянию, прогнозирование потребления электроэнергии, газа, воды, топлива и т.д.

CNews: На каких заказчиков на российском рынке вы ориентируетесь?

Вадим Федоров: Мы работаем и с системными интеграторами, которые выполняют уникальные проекты на основе наших технологий, и с компаниями-разработчиками тиражируемых систем и в ряде случаев непосредственно с конечными заказчиками. Есть интересная программа для компаний-провайдеров облачных сервисов.

CNews: Как организована работа с заказчиками в России?

Вадим Федоров: Московское представительство InterSystems существует с 1997 года, команда очень сильная. Технические консультанты нашего офиса активно работают с новыми и существующими заказчиками: выполняют пилотные проекты, помогают новым командам осваивать технологии InterSystems, создавать архитектуру решений. Наши консультанты участвовали в национальных и региональных проектах по автоматизации здравоохранения, электронного правительства, правоохранительных органов, работали с компаниями в ЖКХ, ритейл, логистика и т.д., так что накоплена большая экспертиза в решении различных отраслевых задач.

InterSystems предоставляет высокий уровень технической поддержки – это одно из наших традиционных конкурентных преимуществ. Как правило, проблемы российских заказчиков решают специалисты технической поддержки московского представительства, при этом они являются частью всемирного центра технической поддержки InterSystems (WRC), который обеспечивает сопровождение заказчиков в режиме 24*7.

CNews: Как начать работать с InterSystems IRIS Data Platform?

Вадим Федоров: В России InterSystems IRIS Platform доступна с января 2018 года. На нашем сайте есть доступ к контейнеру в облаке с ознакомительной версией InterSystems Data Platform. Как правило, работа над созданием новых решений на нашей платформе начинается с обучения разработчиков и пилотного проекта. У наших консультантов большой опыт работы с новыми командами разработчиков. Обучение проходит в учебных центрах наших партнеров или на территории заказчиков.

CNews: Расскажите о проектах на новой платформе InterSystems IRIS?

Вадим Федоров: В настоящий момент выполняется несколько интеграционных проектов в ритейле. Еще пример: наш партнер компания «Лаборатория Мир24» в этом году разработала решение для аналитики 360°. Система Rich Data Platform прежде всего предназначена для анализа и мониторинга социальных сетей. Важным преимуществом является возможность анализировать совокупность открытых данных социальных сетей и внутренних данных информационных систем заказчиков (CRM, e-commerce и так далее). Таким образом, можно, например, по реакции сообществ клиентов в социальных сетях отследить эффективность маркетинговых акций или другие события. В настоящий момент все новые проекты на наших технологиях выполняются на платформе InterSystems IRIS Data Platform.

Джо Лихтенберг: Партнеры и заказчики, использующие СУБД InterSystems Caché или интеграционную платформу Ensemble, могут бесплатно мигрировать на InterSystems IRIS Data Platform и получить совершенно новые возможности для развития. Ну и, конечно, мы предлагаем использовать новую платформу для цифровой трансформации всем новым заказчикам.

CNews: В чем вы видите основные конкурентные преимущества InterSystems IRIS?

Джо Лихтенберг: Платформа InterSystems IRIS используется для управления данными, разработки и интеграции приложений, управления бизнес-процессами и аналитики. Но самое главное ее преимущество в том, что она простая. Она создана как единый продукт с общими средствами разработки и администрирования. Один из наших заказчиков – логистическая компания CFAO, которая работает более чем в 40 странах мира, силами команды из двух разработчиков создала интеграционное решение по взаимодействию с контрагентами. Во многом, результат был достигнут именно благодаря InterSystems IRIS Data Platform.

Если вы захотите использовать для создания новой системы программное обеспечение от разных поставщиков, вам потребуется целый штат архитекторов и разработчиков, которые в нем разбираются. А значит стоимость, сложность и разработки, и обслуживания системы существенно возрастут. Ведь цифровая трансформация – это, в первую очередь, возможность быстро и эффективно реализовывать как можно больше инновационных проектов. И платформа для цифровой трансформации InterSystems IRIS призвана вам в этом помочь.