На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения

В России будет создан Единый цифровой контур здравоохранения, который объединит все медицинские учреждения, вплоть до фельдшерско-акушерских пунктов, с ЕГИСЗ. Каким он будет и что необходимо сделать для того, чтобы в стране появились реально работающие цифровые медицинские сервисы, обсудили участники организованной CNews Conferences конференции « ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года ».

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Главным событием конференции «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» стало выступление Елены Бойко, директора Департамента цифрового развития и ИТ Минздрава России. Оно было посвящено созданию Единого цифрового контура (ЕЦК) здравоохранения на базе ЕГИСЗ, который должен объединить всю ИКТ-инфраструктуру медицинских организаций, МИС и региональные ГИС с ЕГИСЗ. Речь идет о подключении к нему всех 70 тыс. медицинских организаций, в том числе ФАП. «Уже разработанпаспорт федерального проекта, он согласован со всеми ведомствами и субъектами. Паспорт включает в себя планы работ по каждому субъекту и федеральный план с соответствующими целевыми показателями», – говорит Елена Бойко.

Федеральным проектом предусмотрено внедрение МИС во всех медицинских организациях. Минздравом уже разработаны единые требования к медицинским информационным системам, в ближайшее время будет издан соответствующий приказ. Самое главное, что МИС должны быть не просто учетными системами, в которых врач заполняет какие-то формы, а обеспечивать его информационную поддержку и помогать лечить пациента. А отчетные формы должны заполняться автоматически.

На региональном уровне предлагается создавать не просто интеграционные шины, а цифровые платформы, объединяющие все региональные сервисы в области здравоохранения: медицинскую помощь, лекарственное обеспечение, социальную поддержку. В ЕГИСЗ будет содержаться единая НСИ, федеральные реестры врачей, медицинских организаций, оборудования и т.д., а также храниться обезличенная информация из медицинских карт для проведения глубокой аналитики и выработки новых алгоритмов лечения. Планируется, что к Единому цифровому контуру также подключатся частные и ведомственные клиники. В конечном итоге, интеграция c ЕЦК станет необходимым условием получения лицензии на медицинскую деятельность.

Цифровая платформа здравоохранения





Источник: Минздрав, 2018

Развитию информационного взаимодействия с Миздравом в социальной сфере было посвящено выступление Дмитрия Селиванова, руководителя Департамента ИТ и защиты информации ФСС. Фонд последовательно развивает электронные сервисы для граждан и страхователей. Уже созданы и работают калькуляторы пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ), личный кабинет застрахованного, социальный навигатор, электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН), электронный талон на проезд РЖД, производятся прямые выплаты социального обеспечения на карту «Мир» и так далее.

Так, по состоянию на 28.11.2018 г. ФСС выдано уже более 4 млн электронных больничных. В этом процессе участвует почти 160 тыс. страхователей – крупнейших российских компаний, в которых работает 46,3% граждан. Выдачу ЭЛН поддерживают 47 различных медицинских информационных систем и основные бухгалтерские системы – «1С», «Парус» и пр.

В ближайших планах ФСС дальнейшее развитие электронных сервисов, таких как запуск системы гарантированного исполнения социальных обязательств «Социальный СМАРТ-контракт», получение компенсации без посещения ФСС, электронный родовый сертификат и путевка в санаторий и т.д.

Что предлагают разработчики

Облик аптечных сетей меняется, начала свое выступление Лариса Петрова, старший менеджер Департамента цифровых мобильных технологий Samsung. В борьбе за клиента они все больше стремятся сделать свои торговые точки особенными и привлекательными, использовать яркую рекламу для продвижения товаров. И все это на небольших торговых площадях. Samsung предлагает для этого полный спектр разнообразных решений – видеостены и видеопанели, прозрачные дисплеи и интерактивные киоски и витрины. С помощью решения Magic Info можно централизовать управление контентом во всех аптеках сети, а во внерабочее время использовать то же самое оборудование для обучения сотрудников.

Разработанные Samsung мобильные решения находят себе применение в сфере здравоохранения для эффективного управления лечением, обеспечения стационарного ухода в домашних условиях, удаленного контроля состояния здоровья пациентов. Компания также предлагает все необходимое для использования VR-технологий в здравоохранении. Лариса Петрова привела несколько примеров самых невероятных способов использования VR в медицине.













1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Что необходимо сделать для того, чтобы в стране появились реально работающие цифровые медицинские сервисы, обсудили участники организованной CNews Conferences конференции «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года»

Также Samsung готов предоставить самый широкий спектр мобильных решений для бизнеса. Это и ударопрочные защищенные планшеты со встроенным сканером штрих-кода, которые будут незаменимы в проектах по маркировке лекарственных средств, и мобильные кассы по 54-ФЗ, с которыми могут работать торговые представители, и терминалы сбора данных на базе планшетов. Особое внимание компания уделяет защите от фрода и злонамеренного вмешательства в ПО, а также нецелевого использования оборудования. Для этого используется специально разработанная технология Samsung Knox.

Инсталляции Samsung в аптеках





Источник: Samsung, 2018

Основными требованиями к решениям в области информационной безопасности являются целостность и конфиденциальность данных, а также возможность реализовать права доступа к ним, уверен Демьян Раменский, директор направления хостинга ИСПДн компании CorpSoft. «Я хотел бы добавить к этому списку еще аутентичность и неотказуемость», – продолжает он. Все медицинские информационные системы работают с персональными данными, а значит при подключении к ним должны использоваться шифрование данных, электронная цифровая подпись и пр. То же самое касается организации доступа к другим государственным системам, содержащим ПДн.

Схема работы хостинга ИСПДн





Источник: CorpSoft, 2018

CorpSoft предлагает услугу хостинга ИСПДн, которая позволяет операторам персональных данных существенно сократить затраты, сроки и риски при организации обработки и защиты персональных данных за счет использования облачных вычислительных ресурсов.

«Центры обработки данных в большинстве больниц пока оставляют желать лучшего, – отмечает Борис Меркулов, инженер по безопасности Linxdatacenter. – При этом каждый из нас неоднократно сталкивался с утечкой своих персональных данных. В сфере здравоохранения предотвратить такие утечки особенно важно». Он предложил воспользоваться для размещения медицинских информационных систем услугами профессионального провайдера. В ЦОДе Linxdatacenter регулярно проводится аудит информационной безопасности. При этом компания предлагает «коробочное» безагентное решение, которое обеспечивает полное соответствие требованиям регуляторов, но при этом оказывает минимальное влияние на бизнес-процессы, информационные потоки и ресурсы заказчика.

Владимир Соловьев, директор по развитию направления «Здравоохранение» компании «Нетрика», рассказал об облачном решении N3.Health – интеграционной платформе, предназначенной для организации обмена данными между прикладными системами в сегменте частной медицины. Платформа создана для интеграции частных медицинских учреждений, страховых компаний и лабораторий.

Запись на прием к врачу с помощью N3.Health





Источник: Нетрика, 2018

По словам Владимира Соловьева, сегодня пациенты вынуждены самостоятельно собирать все результаты обследований в разных клиниках для того, чтобы потом передать их следующему врачу. Даже простейшая процедура записи на прием через страховую компанию может занимать до 3 дней. Разработанная «Нетрикой» облачная платформа позволит объединить всех игроков рынка ДМС и таким образом обеспечить быстрый и удобный доступ к данным как пациента, так и представителей медучреждений и страховых компаний.

Дарья Жупанова, руководитель направления автоматизации медицинских организаций «Фирмы 1С», рассказала об использовании ERP-системы 1С в сфере информатизации медицины. Среди основных преимуществ решения процессный подход к автоматизации медицинских организаций, увязка финансов, материальных, трудовых ресурсов и качества оказания медицинской помощи, позволяющая управлять ими согласованно, мониторинг себестоимости оказываемой медицинской помощи и калькуляция затрат.

Облачное решение позволит существенно упростить и удешевить интеграцию МИС каждого медучреждения на региональном уровне. Дарья Жупанова привела примеры использования такого подхода при автоматизации финансовых учреждений Москвы и Иркутской области, медицинских учреждений Тюмени.

Екатерина Смирнова, руководитель практики по интеллектуальной собственности и ИТ адвокатского бюро «Качкин и Партнеры» посвятила свое выступление правовому статусу и рискам интернет-платформ при оказании телемедицинских услуг. Она подчеркнула, что оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий не является отдельным видом медицинской деятельности. Екатерина Смирнова подробно остановилась на особенностях правового регулирования деятельности провайдеров информационных систем, предоставляющих онлайн-платформу для оказания телемедицинских услуг.

Что уже сделано

Автоматизации службы крови было посвящено выступление Андрея Фишера, начальника отдела ИТ Центра крови ФМБА России. Проект создания и развития Единой информационной базы данных донорства крови и ее компонентов (ЕИБД) стартовал в 2008 г. в рамках национального проекта «Здоровье» и государственной программы «Развитие здравоохранения». На сегодняшний день в составе ЕИБД ведут свою деятельность 274 учреждения Службы крови, она объединяет более 5000 АРМ, а данные о противопоказаниях к донорству в нее передают более 500 специализированных медицинских учреждений.

Важной особенностью системы является то, что каждое учреждение Службы крови оснащено комплектом оборудования для обеспечения автономной и бесперебойной работы на случай чрезвычайной ситуации. Используется система многоуровневого резервного копирования как локальных баз данных, так и образов серверов в целом.

По словам Олега Симакова, заместителя руководителя ФБ МСЭ Минтруда России, врачи ждут от автоматизации существенного сокращения времени поиска необходимой информации, помощи при постановке диагноза, а также возможности ускорения процесса предоставления помощи пациентам за счет телемедицинских услуг. Пока же автоматизация не упростила, а лишь усложнила их работу. «Врачи вынуждены заполнять многочисленные электронные формы вместо того, чтобы работать с пациентом», – говорит Олег Симаков.

Изменить ситуацию могло бы использование сквозных технологий при построении Единого цифрового контура здравоохранения. В их числе большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии распределенного реестра, квантовые технологии, промышленный интернет и интернет вещей, технологии беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальностей. Олег Симаков подробно остановился на задачах и эффективности сквозных технологий для медицины. «Сквозные технологии, в большинстве своем, могут быть рекомендованы для использования в здравоохранении, – считает он. – Ограничениями являются только создание законченных решений и регистрация как самих технологий, так и построенных на их основе медицинских систем у регулятора».

Опытом автоматизации работы службы вызова врача на дом поделился Анатолий Балабанов, заместитель гендиректора по ИТ «Клиники ЛМС». Все звонки пациентов поступают в единый контакт-центр, который интегрирован с МИС. Оператор может мгновенно связаться с врачом и передать заявку диспетчеру, который обеспечивает логистику. При этом благодаря возможности удаленного доступа к МИС врач имеет возможность ознакомиться с историей болезни пациента и внести в нее необходимые записи прямо в ходе посещения.

2018 год стал годом бурного развития телемедицины, говорит Денис Швецов, директор по развитию компании «Доктор рядом». В конце 2017 г. телемедицинскими услугами компании пользовалось 126 тыс. человек, а в ноябре 2018 г. – уже 3,4 млн. В ближайшие годы рост этого рынка продолжится. Все более широкое распространение на нем получат системы искусственного интеллекта, сервисы будут объединяться в единые системы с различными вариантами входа для клиента. Не за горами тот день, когда появятся системы, которые смогут не только объединить внутренние процессы, но и связываться с системами других компаний и государства.

Мнением о том, как измерить уровень цифровизации здравоохранения региона, поделился Геннадий Орлов, эксперт цифрового развития здравоохранения. Он предложил, в частности, методику оценки системы записи на прием к врачу, основанную на развитии 25 эталонных сервисов для пациентов и руководителей, таких как функциональные сервисы для граждан, обеспечивающие сервисы системы идентификации пациента, сервисы управления (мониторинга показателей). На основании соответствия этих сервисов эталонному показателю формируется интегральный индекс развития системы в целом.





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