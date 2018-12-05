Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г.

Изменения в федеральном законодательстве затронули такие сферы, как государственная поддержка социально значимых проектов и кинематографии, а также конфиденциальность в банковской деятельности. Отдельные изменения внесены в некоторые акты правительства, Положение о Межведомственном совете по развитию Национальной электронной библиотеки, Положение о федеральном государственном надзоре в области связи и в Правила оказания услуг телефонной связи. На региональном уровне новые законодательные акты регламентируют работу региональных информационных систем, информационную политику регионов и цифровизацию отдельных ведомств.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2018 г. N 1417 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, государственную поддержку непериодических изданий в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)»

Установлены правила предоставления издательствам субсидий на выпуск книг, ориентированных на воспитание и образование подрастающего поколения, на повышение уровня образования, культурной и профессиональной компетентности, на формирование общекультурного потенциала страны. В частности, это очередные тома Православной энциклопедии.

Издательство должно существовать не менее 1 года, иметь право использовать соответствующие произведения, печатать книги на отечественной полиграфической базе на территории России. Конкретные издательства отбирает Роспечать. Субсидируются расходы на бумагу, переплетные материалы и полиграфические услуги.

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2018 г. N 1412 «Об определении Министерством культуры Российской Федерации оператора единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах»

Закон о господдержке кинематографии предусматривает ведение единой информсистемы, которая содержит сведения о показах фильмов в кинозалах. Оператором ресурса выступает Минкультуры или определенная ведомством некоммерческая организация, учрежденная Правительством РФ и основной целью деятельности которой является поддержка отечественной кинематографии. Кабмин установил порядок и критерии определения оператора информсистемы. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2018 г. N 1404 «Об особенностях раскрытия кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности»

Если в отношении банков и (или) членов советов директоров, главных бухгалтеров, а также в отношении руководителей, главных бухгалтеров филиалов банков введены санкции, то такие банки вправе не предоставлять или предоставлять в ограниченном объеме информацию, подлежащую раскрытию. Банки должны сообщить ЦБ РФ о своем решении.

Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2018 г. N 1369 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» на реализацию комплекса мер по обеспечению устойчивости функционирования сети телерадиовещания в части резервирования спутниковой доставки сигнала в цифровом формате и создания системы резервирования передающего оборудования»

Правительство РФ определило порядок субсидирования ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» на следующие цели: приобретение и монтаж оборудования; доработку и переустановку программного обеспечения блоков системы управления сетью телерадиовещания; переустановку программного обеспечения технологического оборудования на объектах телерадиовещания; монтажные и пусконаладочные работы. Средства предоставляются на основании соглашения между предприятием и Роспечатью. Определены предоставляемые документы. Закреплены основания для возврата средств.

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2018 г. N 1391 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Правительство РФ уточнило ряд актов в связи с переименованием Министерства связи и массовых коммуникаций РФ в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2018 г. N 1334 «О внесении изменений в Положение о Межведомственном совете по развитию Национальной электронной библиотеки»

Межведомственному совету по развитию Национальной электронной библиотеки поручено организовать на ее основе единое российское электронное пространство знаний.

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2018 г. N 1317 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном надзоре в области связи»

В качестве основания для внеплановых проверок в области связи Роскомнадзор будет использовать индикаторы риска нарушения обязательных требований, утвержденные Минкомсвязью России.

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2018 г. N 1310 «О внесении изменений в Правила оказания услуг телефонной связи»

Правительство РФ скорректировало Правила оказания услуг телефонной связи. Уточнено, что организации-абоненты представляют оператору связи список лиц, использующих соответствующее оборудование, не ежеквартально, а единожды в течение 15 дней со дня заключения договора. Об изменении списка по-прежнему нужно сообщать в течение 15 дней с даты изменения. В течение 30 дней оператор должен проверить достоверность данных как непосредственно об абонентах, так и о лицах из списка. В случае недостоверности направляется SMS. Уточненные данные нужно предоставить в течение 15 дней, иначе оператор может приостановить оказание услуг связи.

Региональное законодательство

Закон Кировской области от 7 ноября 2018 г. N 185-ЗО «О признании утратившим силу Закона Кировской области «Об утверждении Перечня поселений Кировской области с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Признан утратившим силу закон, утверждающий перечень поселений, на которые не распространяется требование об отражении фактов розничной продажи алкогольной продукции в ЕГАИС (единой государственной автоматизированной информационной системе). Полномочие определять перечень таких поселений с 1 июля 2017 г. перешло к Правительству РФ, в том числе по представлению органов государственной власти субъектов РФ. Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 г.

Постановление Администрации Волгоградской области от 6 ноября 2018 г. N 506-п «Об утверждении распределения в 2018 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»

Утверждено распределение в 2018 г. субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки: Верхнепогроменское сельское поселение Среднеахтубинского муниципального района – p27529,22; Клетское сельское поселение Среднеахтубинского муниципального района – p55099,30; Краснооктябрьское сельское поселение Среднеахтубинского муниципального района – p27418,1; Фрунзенское сельское поселение Среднеахтубинского муниципального района – p57591,82; городское поселение город Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района – p51661,54. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства Нижегородской области от 1 ноября 2018 г. N 726 «Об автоматизированных системах безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на территории Нижегородской области»

Определено, что автоматизированная система безналичной оплаты проезда (далее – АСОП) вводится для использования в транспортных средствах, применяемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по нерегулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным маршрутам на территории Нижегородской области. Целью введения АСОП является предоставление возможности безналичной оплаты проезда в транспортных средствах перевозчиков, установивших транспортные терминалы, с помощью персональных, неперсональных и льготных транспортных карт, банковских транспортных карт, бесконтактных банковских карт МИР, Visa, MasterCard, иных электронных средств оплаты проезда (в том числе с помощью электронных устройств, на которые установлено электронное приложение транспортной карты).

Кроме того, определены: порядок выдачи транспортных карт; порядок использования электронных средств оплаты проезда и порядок их блокировки (в части электронного приложения транспортной карты); порядок пополнения транспортных карт и лицевых счетов пользователей АСОП; права и обязанности пользователей и операторов АСОП, а также права и обязанности перевозчиков, применяющих АСОП. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы и Московского городского фонда обязательного медицинского страхования от 13 ноября 2018 г. N 760/485 «Об утверждении Регламента предоставления сведений о полисе обязательного медицинского страхования и страховой медицинской организации с использованием государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы», интегрированной с автоматизированной информационной системой «Официальный портал Мэра и Правительства Москвы»

Сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации в электронной форме предоставляются с использованием Портала государственных и муниципальных услуг г. Москвы. Поставщиком сведений для предоставления электронного сервиса является Московский городской фонд обязательного медицинского страхования. Предоставление электронного сервиса осуществляется Департаментом информационных технологий. При запросе на предоставление сведений пользователь Портала заполняет обязательные поля интерактивной формы электронного сервиса. Результатом выполнения запроса является предоставление пользователю информации о том, что указанный полис является действующим, а также о наименовании страховой организации, в которой застрахован по ОМС гражданин, либо об отсутствии указанных сведений. Электронный сервис предоставляется бесплатно.

Постановление Правительства Самарской области от 6 ноября 2018 г. N 643 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 681 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014–2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований государственной программы составлял p1851,9191908 млн, сейчас он увеличен на p8,204458 млн и утвержден в размере p1860,1236488 млн. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Камчатского края от 8 ноября 2018 г. N 469-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 19.12.2008 N 429-П «Об утверждении Положения об Агентстве по информатизации и связи Камчатского края»

Изменениями установлено, что круг полномочий Агентства расширен. Теперь, среди них также координация работы в области цифрового развития, в том числе по достижению в Камчатском крае соответствующих показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ; содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства в установленной сфере деятельности; учреждение наград и поощрений Агентства. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 г. N 136-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственных информационных системах Свердловской области»

Изменения подготовлены в целях реализации нового правотворческого полномочия Свердловской области. Установлена возможность создания государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности. Закон вступает в силу с 1 января 2019 г.

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12 ноября 2018 г. N 528 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан от 11 декабря 2014 г. N 572 «О государственной информационной системе «Социальное обслуживание населения»

Установлено, что информация о поставщиках социальных услуг, информация о получателях социальных услуг, а также о предоставлении им социальных услуг размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».

Постановление Правительства Архангельской области от 6 ноября 2018 г. N 523-пп «Об утверждении Положения по определению угроз безопасности персональных данных, актуальных при их обработке в информационных системах персональных данных в исполнительных органах государственной власти Архангельской области, подведомственных им государственных учреждениях Архангельской области»

Актуальной считается угроза, которая может быть реализована в информационной системе и представляет опасность для персональных данных. Угроза безопасности может исходить как от внешних, так и от внутренних нарушителей. Результатом несанкционированного доступа к персональным данным могут стать их уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение, а также иные неправомерные действия. Для оценки возможности реализации угрозы применяются два показателя: уровень исходной защищённости информационной системы и вероятность реализации рассматриваемой угрозы.

К актуальным угрозам безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах обеспечения типовой деятельности относятся: кража носителей информации; кража ключей и атрибутов доступа; вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи; несанкционированное отключение средств защиты; утрата ключей и атрибутов доступа; непреднамеренная модификация, уничтожение информации сотрудниками; непреднамеренное отключение средств защиты; выход из строя аппаратно-программных средств; разглашение информации, модификация, уничтожение сотрудниками, допущенными к её обработке. К актуальным угрозам безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах обеспечения специальной деятельности помимо вышеуказанных угроз относятся: угроза «Анализ сетевого трафика»; угрозы выявления паролей по сети; угрозы навязывания ложного маршрута сети; угрозы подмены доверенного объекта в сети; угрозы типа «Отказ в обслуживании»; и другие. Актуальные угрозы безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах, изменяются по мере выявления новых источников угроз, развития способов и средств их реализации. Указанные изменения согласовываются с ФСТЭК России и ФСБ России. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ Главного управления информационной политики Омской области от 16 ноября 2018 г. N 32 «О проведении конкурса профессионального мастерства среди сотрудников муниципальных и региональных средств массовой информации Омской области»

Правом на участие в конкурсе обладают корреспонденты зарегистрированных периодических печатных изданий, сетевых изданий, телеканалов, радиоканалов независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих свою деятельность на территории Омской области. Конкурс проводится по следующим номинациям: журналистский материал года; премия Губернатора Омской области за лучшую журналистскую работу; премия «Газпром нефти» за лучший журналистский материал о развитии промышленности Омской области; специальная номинация за лучший журналистский материал по антинаркотической тематике; специальная номинация за лучший журналистский материал по антитеррористической, антиэкстремистской тематикам и вопросам межнационального согласия. В конкурсе оцениваются материалы, опубликованные в период с 1 января 2018 г. до 30 ноября 2018 г., которые соответствуют целям и условиям, обозначенным в номинациях конкурса.

Постановление Администрации Томской области от 22 ноября 2018 г. N 449а «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим поставку и монтаж абонентского спутникового оборудования домохозяйствам в населенных пунктах Томской области, в которых недоступно эфирное цифровое телевидение»

В целях предоставления малообеспеченным жителям отдаленных населенных пунктов области доступа к эфирному телевидению установлена субсидия из областного бюджета на возмещение части затрат юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим поставку и монтаж абонентского спутникового оборудования одиноко проживающим гражданам или семьям, среднедушевой доход которых на дату монтажа такого оборудования не превышает размера двух величин прожиточного минимума на душу населения в Томской области, проживающим в населенных пунктах региона, в которых недоступно эфирное цифровое телевидение.

Определены условия и правила предоставления из областного бюджета таких субсидий. Указаны перечень документов, которые получатель субсидии представляет в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, основания для отказа в предоставлении. Приведен порядок расчета размера субсидии. При этом уточнено, что максимальная величина размера субсидии по одному договору не может превышать значения p6750. Утвержден перечень населенных пунктов Томской области, в которых недоступно эфирное цифровое телевидение.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу Закона Томской области о внесении изменений в областной бюджет на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. в части, касающейся выделения бюджетных ассигнований на предоставление указанной субсидии, и действует до 31 декабря 2019 г.

Постановление Правительства Белгородской области от 6 ноября 2018 г. N 411-пп «Об утверждении Положения о департаменте цифрового развития Белгородской области»

Департамент цифрового развития Белгородской области является органом исполнительной власти Белгородской области, обеспечивающим проведение единой государственной политики в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, связи, информационной безопасности и технической защиты информации, осуществляющим управление в установленной сфере деятельности и координацию деятельности в этой сфере иных органов исполнительной власти, государственных органов области. Определены цель деятельности, основные задачи, функции и полномочия департамента, а также порядок организации его деятельности. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ Министерства экономического развития Тверской области от 12 ноября 2018 г. N 288-нп «Об утверждении перечня пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию в Тверской области, в отношении которого возмещаются затраты отдельным категориям граждан на его приобретение»

Министерство экономического развития Тверской области в перечень пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию в Тверской области, в отношении которого возмещаются затраты отдельным категориям граждан на его приобретение, включило цифровую приставку, телевизор с тюнером DVB-T2 с поддержкой видеосигнала MPEG4 и антенну с необходимыми характеристиками. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Постановление Администрации Липецкой области от 9 ноября 2018 г. N 564 «Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков на территории Липецкой области на 2018 г.»

Для получения субсидии необходимо представить в срок с 12 по 26 ноября 2018 г. главному распорядителю бюджетных средств в сфере инновационной и промышленной политики заявку на получение субсидии. Показателями результативности использования субсидии являются увеличение количества рабочих мест, созданных резидентами индустриального (промышленного) парка, по отношению к предыдущему календарному году не менее чем на 10 единиц, а также увеличение объема производства продукции по отношению к предыдущему календарному году не менее чем на 1,5 %. Определен перечень оснований для отказа в предоставлении субсидии. В случае выявления нарушений целей, условий и (или) порядка предоставления субсидий осуществляется возврат полученных средств.

Постановление Правительства Ярославской области от 13 ноября 2018 г. N 823-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии из областного бюджета организациям Ярославской области на осуществление инновационных проектов»

Грант в форме субсидии предоставляется в целях финансовой поддержки организаций Ярославской области, осуществляющих инновационные проекты по приоритетным направлениям научной деятельности. Заявителями на получение гранта являются организации зарегистрированные на территории Ярославской области; осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность не менее 12 мес. на дату подачи заявки и осуществляющие инновационный проект по приоритетному направлению научной деятельности; а также организации, уровень средней заработной платы которых, не ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения области на дату подачи заявки; организации, у которых отсутствует просроченная задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Также организация-заявитель должна иметь в штатной структуре в течение последних 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, не менее 3 работников, имеющих ученую степень не ниже кандидата наук и осуществляющих трудовую деятельность в организации по основному месту работы; и иметь возможность финансировать инновационный проект за счет собственных средств в размере не менее 50% от общей суммы планируемых затрат на осуществление инновационного проекта.

Грант предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе. Размер гранта в рамках одной заявки составляет 50% от общей суммы планируемых затрат на осуществление инновационного проекта, но не более p3 млн. Заявитель вправе обратиться за получением гранта не более чем с двумя заявками. Постановление вступает в силу с момента подписания.