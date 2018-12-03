Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS

В ходе организованного CNews Conferences и CNews Analytics очередного CNews Forum 2018 были отмечены лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 года. Они были удостоены награды CNews Awards.

В ходе CNews Forum 2018 были отмечены лучшие ИТ-проекты года. В номинации «ИТ в промышленности» награду CNews Awards получила компания «Локомотивные технологии». «ЛокоТех» объединяет более 250 производственных площадок по всей России, занимающихся ремонтом локомотивов и выпуском деталей для них.

Для реализации стратегии цифровой трансформации «ЛокоТех» выбрал одним из своих ключевых партнеров компанию «1С». Чтобы повысить эффективность своей работы, компания построила единую информационную среду на базе комплекса систем «1С:Предприятие 8». В результате у руководства появилась возможность отслеживать процесс ремонта локомотивов на всех стадиях: от планирования работ до финального контроля качества. На 10 локомотивных заводах «ЛокоТех» была внедрена система «1С:ERP Управление предприятием 2» для полной автоматизации учета работ, расчетов между заводами, расчета себестоимости, работы с поставщиками и покупателями. Автоматизация свыше 4000 рабочих мест помогла повысить производительность труда, сократить время обработки заказов, снизить себестоимость продукции и оптимизировать складские запасы.

Дмитрий Сергиенко, управляющий директор по развитию цифровых технологий «ЛокоТех»

В номинации «ИТ-сервис года для ритейла» награды была удостоена «Платформа ОФД» – надежный поставщиков ИТ-сервисов для розничного бизнеса в сфере кассовой техники. Автоматическая регистрация касс в ФНС, встроенная аналитика, профильные сервисы для бизнеса – эти и другие возможности сделали инструменты «Платформы ОФД» одними из самых популярных среди компаний ритейла.

Сегодня каждая 4-я касса страны работает через «Платформу ОФД». Решениями компании пользуются свыше 200 тыс. клиентов. В 2018 г. «Платформа ОФД» заняла 1 место в рейтинге крупнейших операторов фискальных данных, составленном CNews Analytics. В этом году компания запустила магазин приложений для бизнеса на базе ОФД, помогающих розничным предприятиям сдавать отчетность, контролировать и анализировать продажи. Эти ИТ-сервисы подходят для решения разных задач прежде всего малого и среднего розничного бизнеса. В числе реализованных технических новаций для ритейла - реклама в электронных чеках, мониторинг работы кассовой техники и работы продавцов в режиме онлайн.

Сегодня «Платформа ОФД» тестирует и запускает новые решения для торговых точек и индустрии питания на основе обработки массивов данных, на основе обогащения информацией из внешних источников. Это и сервисы по упрощенному кредитованию для малого бизнеса и сервисы для развития бизнеса на основе аналитики по товарам и услугам.

Алексей Баров, генеральный директор компании «Платформа ОФД»

В номинации «Защита сетевой инфраструктуры» награду получила команда разработчиков компании «Код безопасности», которая развивает направление сетевой защиты уже более 20 лет.

Наработанный опыт защиты сетей федерального уровня и тесное взаимодействие с крупнейшими российскими заказчиками позволили компании создать инновационный программно-аппаратный комплекс. «Континент 4» – это централизованный комплекс нового поколения для защиты сетевой инфраструктуры и создания VPN-сетей с использованием алгоритмов шифрования ГОСТ. Решение представляет собой высокопроизводительный межсетевой экран корпоративного уровня. Принципиально новая архитектура позволяет обрабатывать трафик в 10 раз быстрее прежней версии продукта. Устройство осуществляет фильтрацию трафика на уровне сетевых приложений, обнаруживает и отражает сетевые атаки, встроенная система кластеризации обеспечивает непрерывность работы. «Континент 4» позволяет создавать VPN-сети с использованием российских алгоритмов шифрования.

Андрей Голов, генеральный директор компании «Код безопасности»

В номинации «ИТ-проект года в транспортной отрасли» награду CNews Awards получила компания «Аэрофлот». В 2018 г. «Аэрофлот» при участии «Рамакс» начал прямые продажи авиабилетов по стандарту NDC, принятому Международной ассоциацией воздушного транспорта.

Новый стандарт открывает широкие возможности обмена информацией между авиакомпаниями и туристическими агентствами по протоколу XML. Это позволяет турагентам продавать билеты по спецтарифам, оформлять дополнительные услуги, а также делать персонализированные предложения от имени авиакомпаний. Внедрение нового стандарта позволило «Аэрофлоту» начать прямые продажи авиабилетов и дополнительных услуг через метапоисковые порталы SkyScanner и Aviasales. Прямые продажи оказались очень эффективными и уже увеличили конверсию предложений на 40%.

В результате проекта «Аэрофлот» вошел в число авиакомпаний-лидеров по внедрению стандарта NDC наряду с American Airlines, British Airways, China Southern Airlines, Finnair, Lufthansa и др.

Алексей Зотов, заместитель директора Департамента управления проектами «Аэрофлот»

В номинации «Билетные ИТ-системы: проект года» был отмечен масштабный проект Центральной Пригородной Пассажирской Компании и компании «Программный Продукт» по модернизации билетной системы, которая реализует продажу и контроль проездных документов для более чем 1,8 млн пассажиров в день в 11 регионах России, включая Москву и Московскую область.

Сложность проекта состояла в том, что требовалось создать программное обеспечение для всех существующих и развивающихся бизнес-процессов компании, обеспечить поддержку около 20 моделей устройств, расположенных на 1440 станциях, поддержать самый широкий в России спектр билетных носителей (включая карты «Тройка», «Стрелка», социальные карты), а также сформировать в компании центр экспертизы по новой системе. Все эти задачи были выполнены. Созданная в результате модернизации билетная платформа построена на современных технологиях, в том числе, по защите данных. Открытая архитектура позволяет развивать систему, оперативно создавая новые пассажирские сервисы.

В ЦППК сформирован центр экспертизы для самостоятельной поддержки и модернизации системы. Привлекать внешних подрядчиков можно теперь только для существенных доработок.

Игорь Евдокимов, начальник управления ИТ ЦППК и Дмитрий Чурсин, заместитель генерального директора «Программный Продукт»

В ходе открытого голосования участники CNews Forum 2018 выбрали также победителя в номинации «Современная страна. ИКТ в госсекторе». На награду претендовали 3 проекта: Система ИБ на Чемпионате мира по футболу, Единая биометрическая система и Единый реестр ЗАГСов. В результате 49,8% голосов получила заработавшая в 2018 г. в России Единая биометрическая система. Эта цифровая платформа для удаленной идентификации создана Ростелекомом по инициативе Центробанка и Минкомсвязи.

С 30 июня, зарегистрировавшись в системе и предоставив биометрические данные для своего «цифрового образа», граждане России могут дистанционно открывать счета в любых российских банках. Идентификация происходит одновременно по голосу и лицу. Сегодня с системой работают более 100 финансовых учреждений в 120 городах России. Дистанционные услуги по открытию счета, вклада или получению кредита уже предоставляют такие крупные кредитные организации, как Почта Банк, Банк Хоум Кредит, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Совкомбанк и другие.

Со временем биометрия сможет использоваться как дополнительный фактор дистанционной аутентификации и в других сферах, например, в дистанционном обучении или телемедицине. К концу 2018 г. услуга регистрации в биометрической системе и создания цифрового образа должна появиться в 20% подразделений каждого банка, подключенного к системе, а к концу 2019 г. — во всех подразделениях подключенных банков.

Иван Беров, директор по цифровой идентичности «Ростелеком» и Дмитрий Дубинин, начальник управления анализа и регулирования департамента финансовых технологий Банка России

Номинантами награды «Экспансия года. Развитие ИТ за пределами России» стали «Вокорд», «Диасофт» и SimbirSoft. Участники CNews Forum 2018 отдали 49,8% голосов российской компании «Вокорд», чье решение для распознавания лиц c 2018 г. используется в национальной базе данных Индонезии - одной из крупнейших биометрических баз данных в мире, которая содержит сведения почти о 200 миллионах человек.

Управление и обмен данными производится более чем с 10 000 компьютеров пользователей по всей стране. Каждый гражданин Индонезии получает электронное удостоверение личности, которое содержит уникальный номер, фамилию и имя, а также биометрические данные о радужной оболочке глаза, отпечатке пальца и фотографию. При получении госуслуг индонезийцы предъявляют электронное удостоверение личности и автоматически проверяются по биометрической базе данных с помощью технологий распознавания лиц компании «Вокорд». Алгоритмы «Вокорд» обеспечивают высокую точность работы с низкой вероятностью ошибки. Лица распознаются практически с любыми поворотами, в темных очках, с сильным макияжем и с большой разницей в возрасте между присланной и исходной фотографией, занесенной в национальную базу данных.

Алексей Кадейшвили, технический директор компании «Вокорд»

Система распознавания лиц компании «Вокорд» также используется для обеспечения безопасности на улицах Джакарты. Более 140 специализированных камер VOCORD установлены на центральных улицах столицы Индонезии. Система в реальном времени детектирует и распознает лица прохожих и проверяет их по полицейским базам данных. Особенность системы – большая база данных розыска – до 1 миллиона человек. Большой поток лиц, поступающий с камер (до 300 лиц в секунду) обрабатывается в дата-центре полиции Джакарты на современных GPU-серверах. Оповещения о совпадениях приходят в ситуационный центр полиции и выводятся на видеостену.

Мисс ИТ России 2018 – Анастасия Ермилова, HR Директор SAPRUN Group

Награду «Мисс ИТ России 2018» получила Анастасия Ермилова, HR Директор SAPRUN Group.