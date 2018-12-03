Как повышение НДС скажется на ИТ-отрасли? Мнение поставщиков и заказчиков ИТ

1 января 2019 г. ставка налога на добавленную стоимость в России повысится с 18 до 20%. Как показал опрос CNews, отечественный ИТ-рынок активно готовится к росту НДС. Некоторые заказчики учитывают грядущий рост цен при планировании ИТ-бюджетов, готовятся усиливать инсорсинг и отстаивать скидки. Поставщики допускают необходимость сокращения маржинальности или даже отказа от контрактов. ИТ-компании будут оптимизировать затраты и, возможно, попытаются по максимуму придать расчетам с заказчиками форму лицензионных выплат, по которым сохраняется льготное налогообложение.

Денис Сотин, член правления, директор по ИТ Росбанка В рамках обсуждения условий на следующий год – да, мы видим рост цен на ИТ-продукты и услуги. Безусловно, поставщики сейчас включают допрасход по НДС в новые цены. Мы учитываем фактор повышения цен при планировании ИТ-бюджета. В целом, повышение ставки НДС приведет к некоторому росту стоимостей для заказчиков. Однако, думаю, повышение не будет автоматическим, расход распределится в какой-то части между заказчиками и исполнителями. Плюс это дополнительный фактор к развитию собственной разработки.

Алексей Ананьев, председатель правления «Техносерв» Повышение ставки НДС не стало неожиданностью для рынка. И у интеграторов, и у заказчиков было достаточно времени для перестройки своих финансовых моделей таким образом, чтобы это не повлияло на прибыльность бизнеса. К тому же ИТ-бюджет чаще всего формируется без учета налога на добавленную стоимость. Это также говорит о том, что повышение ставки НДС существенным образом не скажется на ИТ-рынке.

Борис Бобровников, генеральный директор «Крок» В условиях высокой волатильности экономики многие компании чувствуют себя неустойчиво на протяжении ряда лет, а такие изменения как повышение ставки НДС могут принести эффект «последней капли». Как правило, в подобных случаях первым в зону риска попадает малый бизнес с неустойчивой позицией на рынке, а также компании, которые только начинают развиваться.

К сожалению, следует ожидать рост цен более чем на 2%, так как повышение ставки НДС повлечет за собой увеличение накладных расходов на всех этапах создания товаров и услуг. На мой взгляд, рост цен будет происходить в несколько этапов: первый – единовременное повышение цен с 1 января 2019 года, второй – постепенный рост цен в течение года в связи с возросшими затратами, для сохранения приемлемых показателей прибыльности. Повышение ставки НДС окажет влияние на рост затрат любого игрока ИТ-рынка. Уже сейчас понятно, что увеличатся затраты по долгосрочным контрактам, где не везде будет возможности скорректировать цену контракта с заказчиком. Помимо прямых, будут еще и косвенные – на согласование со всеми контрагентами новых условий, а также на реорганизацию учетной системы, в которой предстоит работать с двумя налоговыми ставками. Увеличение налогового бремени несомненно повлечет за собой оптимизацию затрат.

Глеб Лигачев, директор по ИТ СО ЕЭС Повышение ставки НДС никак не скажется на ИТ-отрасли. Мы не наблюдаем роста цен на ИТ-продукты и услуги. ИТ-расходы бюджетируем без НДС.

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие»: По нашему мнению, изменения произойдут. При этом в различных сегментах ИТ они будут проявляться по-разному и с различными задержками. Затраты на лицензирование ПО не будут затронуты. А что касается сервисов – все еще более будут стремиться перевести услуги, где это возможно, в форму лицензионных выплат. Однако, учитывая налоговые риски и экономическое содержание ИТ-услуг, такой тренд имеет существенные ограничения. В части закупок и сервисов, облагаемых НДС, также не ожидаем существенных проблем, поскольку дополнительные скидки в 2% – это предмет, о котором всегда можно договориться в силу его минорности. В результате предварительных переговоров на поставку с потенциальными поставщиками достигаются куда более существенные скидки. Так, аналогичные ИТ-бюджеты 2019 г. в банке формировались исходя из фактических затрат 2018 года без поправки на 2% увеличения НДС. В переходящих договорах НДС будет изменен автоматически подписанием дополнительных соглашений – здесь будет небольшое увеличение расходов. В части многолетних ИТ-проектов это увеличение в 2% вряд ли существенно скажется на общих затратах на внедрение, поскольку все постараются оптимизировать проекты и уложится в выделенные ранее бюджеты. Для нас более существенной является перспектива роста расходов, связанная с ростом валютного курса в части контрактов, где цены номинированы в валюте, а не от дополнительной налоговой нагрузки. Ожидаем безусловно незначительных соответствующих установленной законом цифре повышений по переходящим контрактам. В этой части нами проведен анализ действующих договоров и точечно увеличены затраты по необходимым статьям расходов. По новым контрактам увеличение надеемся нивелировать дополнительными скидками.