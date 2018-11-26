Банк «Открытие» рассказал о своей облачной стратегии

В этом году банк «Открытие» принял стратегию развития, предполагающую создание бизнес-модели современной кредитной организации, которая активно использует в своей работе новейшие технологии. Создание централизованной ИТ-инфраструктуры станет одной из ключевых целей компании. Директор департамента ИТ-инфраструктуры банка «Открытие» Андрей Иващенко рассказал CNews об основных приоритетах кредитного учреждения при работе с облаками.

Расскажите, пожалуйста, как организовано хранение данных в вашем банке. Какова стратегия в этом направлении?

Андрей Иващенко: Облачные технологии – это одна из наиболее растущих областей ИТ в настоящее время. Облака используются как для хранения данных, так и в качестве гибких вычислительных мощностей. Что касается банка «Открытие», то основной объем данных и все критичные информационные системы работают на классической инфраструктуре. Отдельные элементы ИТ-инфраструктуры и прикладного ПО располагаются на виртуализованной платформе.

В банке «Открытие» нет выделенного подразделения для развития эксплуатации облачных технологий. Все задачи, касающиеся виртуализации, консолидации ресурсов решаются экспертами инфраструктурных подразделений.

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Как вы определяете стратегию хранения для разных типов данных: частное, гибридное, публичное облако? Каковы ваши планы в этом направлении?

Андрей Иващенко: Приоритетным направлением развития облачных технологий в банке является использование частных облаков, размещенных в собственной ИТ-инфраструктуре банка. Тем не менее, некоторая часть сервисов (например, публичный сайт или тестовые системы) может располагаться в гибридных и публичных облаках внешних провайдеров. Решение по такому размещению должно приниматься исходя из чувствительности обрабатываемой информации и экономической эффективности решения.

Андрей Иващенко: В среднесрочной перспективе мы предполагаем рост платформы виртуализации

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Какие вы видите преимущества и недостатки для облачных технологий?

Андрей Иващенко: К неизменным преимуществам облачных технологий можно отнести гибкость и оперативность при управлении ресурсами, что очень применимо в задачах тестирования и при резких ростах нагрузки (отчетные периоды, пики продаж и т.п.), что потенциально позволяет получить экономию. Однако при использовании облаков необходимо всегда помнить о соблюдении требований обеспечения конфиденциальности чувствительных данных, трансграничной передаче данных. Не стоит также забывать и о существенных санкционных рисках в случае использования услуг внешних провайдеров.

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Планы на будущее: рассматриваете ли вы расширение присутствия облачных технологий? К каким технологиям присматриваетесь?

Андрей Иващенко: Безусловно, в среднесрочной перспективе мы предполагаем рост платформы виртуализации и внедрение ключевых компонентов в ИТ-инфраструктуру банка с учетом экономической эффективности переноса задач на эту платформу, но задачи любой ценой все перенести в облако у нас нет. Основным приоритетом Блока ИТ банка является обеспечение непрерывности, бесперебойной работы процессов обслуживания клиентов банка, а также повышение доступности информационных систем для достижения бизнес-стратегии банка.

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