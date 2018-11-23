Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации

Программа «Цифровая экономика» стартовала совсем недавно, но многие государственные ведомства и фонды занялись цифровой трансформацией, не дожидаясь этого старта. Представители госведомств и ИТ-компаний поделились своим опытом на секции «Госсектор» организованного CNews Conferences и CNews Analytics очередного CNews Forum 2018.

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Технологии цифровизации

По оценкам экспертов, транзакционные издержки составляют от 20 до 60%затрат в зависимости от предприятия, отрасли и региона. Существенно снизить их можно путем внедрения цифровых платформ, начал свое выступление Дмитрий Галаган, директор сегмента «Государственные институты» IBS. Программой «Цифровая экономика» предусмотрено создание не менее 10 отраслевых цифровых платформ для основных предметных областей экономики.

IBS готова предложить рынку цифровую платформу в области строительства, которая может с успехом использоваться органами государственной власти, строительными и финансовыми организациями, поставщиками оборудования и услуг, управляющими компаниями, а также заказчиками, покупателями и арендаторами объектов недвижимости.

Функциональная архитектура цифровой платформы «Строительство»





Источник: IBS, 2018

Александр Богданов, коммерческий директор «Бинго-Софт», рассказал участникам секции «Госсектор» о созданном его компанией конструкторе «Акцент», позволяющем быстро разрабатывать качественные информационные системы учета произвольной сложности. Его использование для решения самых разных задач позволяет не только сэкономить время и бюджет, но и избавиться от необходимости создания подробного технического задания. Более того, разработанное решение затем можно самостоятельно развивать. Сегодня «Акцент» с успехом применяется в целом ряде российских регионов для автоматизации контрольно-надзорной и градостроительной деятельности, строительства и ЖКХ, в муниципальном управлении, социальной сфере и т.д.

Вячеслав Бутин, заместитель генерального директора «ТерраТех», предлагает для выявления приоритетных направлений развития региона использовать данные космического мониторинга. Созданная компанией система позволяет ежедневно получать сведения в необходимом формате, а затем совмещать их с данными ведомственной информационной системы и видеть актуальную картину с привязкой к целевым показателям. В качестве примеров он привел контроль за вырубкой леса, строительством заводов, использованием сельхозугодий и муниципальных земель, образованием свалок и т.д.

Так, по словам Вячеслава Бутина, объем недополученных доходов консолидированных бюджетов субъектов ПФО и муниципальных образований по статьям «Земельный и имущественный налог» из-за некорректного учета объектов недвижимости составляет от ₽500 млн до ₽1 млрд в зависимости от площади и плотности населения. И предлагаемая компанией система способна стать реально работающим инструментом решения этой проблемы.

Использование данных ДЗЗ для контроля свалок





Источник: ТерраТех, 2018

Для того, чтобы цифровая трансформация была успешно реализована, необходимы существенные изменения в структуре государственного управления, говорит Мария Шклярук, вице-президент Центра стратегических разработок. В настоящее время разработана функциональная структура Цифрового офиса и требования к специалистам, которые будут отвечать за цифровизацию. Среди них руководитель по цифровой трансформации, руководитель по цифровому проектированию и процессам, руководитель по работе с данными и т.д.

Делимся опытом

В Росимуществе цифровизация началась еще до того, как соответствующая программа была принята на федеральном уровне, уверена Александра Осипова, начальник управления информационных технологий Росимущества. По ее словам, ключевое отличие цифровизации от автоматизации состоит в том, что первая подразумевает трансформацию бизнес-процессов с учетом возможностей новых технологий. «Цифровая трансформация происходит на уровне сознания», – говорит Александра Осипова. Особое внимание в ведомстве было уделено повышению качества данных. Только в результате интеграции в информационными ресурсами Росреестра удалось добиться улучшения этого показателя на 70%.

Евгений Турчак, начальник департамента организации предоставления государственных услуг ПФР, рассказал, что АИС ПФР-2 активно развивается, и фонд намерен перейти к созданию АИС ПФР-3 – системы, ориентированной на предоставление услуг гражданам. Уже сегодня 70% обращений граждан в ПФР происходит в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР, мобильное приложение или портал государственных услуг.

Существенно сократились сроки предоставления услуг. Так, на получение СНИЛС теперь требуется не 21 день, а 1 минута. Оформление и выплата материнского капитала занимает в 2 раза меньше времени, чем раньше. В дальнейших планах ПФР переход к проактивному предоставлению государственных услуг, говорит Евгений Турчак.

Проактивное предоставление госуслуг ПФР





Источник: ПФР, 2018

ПФР также является оператором еще двух систем крупнейших государственных систем – ФГИС ФРИ и ЕГИССО. На базе последней, по словам спикера, может быть создано цифровое «социальное облако», объединяющее данные информационных систем ПФР, ФОМС и ФСС.

О цифровизации социального обеспечения на примере перехода на электронный больничный рассказал Григорий Прямов, начальник отдела развития прикладных систем ФСС России. По состоянию на 22.10.2018 г. фондом было выдано более 3,3 млн электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН). Сегодня их предлагают 54,5% медицинских организаций. В списке организаций, принимающих ЭЛН, крупнейшие компании, такие как Сбербанк, Газпром, «Тендер», НЛМК и др. – в них работает около 42% граждан.

ФСС стал первым государственным фондом, который начал осуществлять прямые выплаты на карты «Мир». Он также реализовал с РЖД проект по выдаче электронных талонов на проезд к месту лечения. Сегодня ФСС активно продвигает идею социального навигатора – единого ресурса, на котором можно получить полную информацию о том, какие социальные услуги положены гражданину и моментально их оформить.

Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы, рассказал об основных направлениях развития столицы как умного города. В области человеческого и социального капитала – это переход к единому ID, создание генетических паспортов и 3D-печать органов, внедрение сервисов совместного потребления и персональных образовательных траекторий. В области городской среды – автоматическая проверка разрешительной документации, использование искусственного интеллекта в сфере ЖКХ, 3D-печать элементов городской среды, умный дом, смарт-контракты и BIM-моделирование.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Представители госведомств и ИТ-компаний поделились своим опытом на секции «Госсектор» организованного CNews Conferences и CNews Analytics очередного CNews Forum 2018

Мобильные технологии помогут строить оптимальные маршруты от двери до двери, пользоваться беспилотным транспортом, проводить VR-встречи и устраивать трансляции с эффектом полного погружения. В сфере городской экономики появятся умные контракты, будет развиваться роботизация производства и услуг, появятся новые рынки сбыта. Цифровизация поможет наладить постоянный мониторинг состояния окружающей среды, перейти к предиктивному анализу угроз безопасности и обеспечить сохранность цифровых данных. Управление городом будет осуществляться в режиме реального времени, для общения с жителями будет широко использоваться искусственный интеллект, а государственные услуги будут оказываться проактивно.

Об автоматизации Службы крови рассказал Андрей Фишер, начальник отдела ИТ ФГБУЗ Центр крови ФМБА России. Проект создания и развития Единой информационной базы данных донорства крови и ее компонентов (ЕИБД) стартовал в 2008 г. в рамках национального проекта «Здоровье» и государственной программы «Развитие здравоохранения». На сегодняшний день в составе ЕИБД ведут свою деятельность 274 учреждения Службы крови, она объединяет более 5000 АРМ, а данные о противопоказаниях к донорству в нее передают более 500 специализированных медицинских учреждений.

Важной особенностью системы является то, что каждое учреждение Службы крови оснащено комплектом оборудования для обеспечения автономной и бесперебойной работы на случай чрезвычайной ситуации. Используется система многоуровневого резервного копирования как локальных баз данных, так и образов серверов в целом.

Юрий Торгашин, первый заместитель директора Департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО – Югры, поделился успехами региона в сфере цифровой трансформации механизмов государственного управления. Сегодня на едином портале госуслуг зарегистрировано 95,7% населения Югры старше 14 лет, что соответствует 1 месту по УФО и 5 месту среди субъектов РФ. В Югре досрочно достигнут показатель «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» – эта цифра в 2017 г. составила 71,2%. Количество услуг, оказанных в мобильном приложении «Госуслуги ХМАО» в 2018 г. составила 1,7 млн. В планах – перевести в цифровой вид максимальное количество социально значимых государственных услуг и сервисов.

Юрий Торгашин рассказал об интересном опыте. В регионе было принято решение о единовременной выплате всем гражданам ₽5000. Эту услугу можно было получить только через единый портал госуслуг. В результате за 9 месяцев 2018 г. было принято около полумиллиона заявлений. «С учетом того, что население округа составляет 1,65 миллионов человек, а в каждом домохозяйстве проживает в среднем по 3 человека, можно с уверенностью говорить о том, что цифровые услуги вошли в каждый дом», – говорит он.













1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Евгений Турчак, начальник департамента организации предоставления государственных услуг ПФР: АИС ПФР-2 активно развивается, и фонд намерен перейти к созданию АИС ПФР-3

За последние 5 лет нагрузка на информационную систему Росаккредитации выросла в 11 раз, говорит Юрий Бутенко, начальник управления административно-хозяйственной деятельности и развития ИТ Росаккредитации. Назрела необходимость ее модернизации. Было принято решение совместить этот процесс с импортозамещением. Так на смену СУБД Oracle и ПО Microsoft в Росаккредитации пришли PostgreSQL, единая система нормативно-справочной информации отечественного разработчика, Debian и другие отечественные продукты. В 2013-14 гг. ведомство полностью перешло на электронный документооборот и поставило целью наладить электронное взаимодействие с пользователями. Юрий Бутенко подробно рассказал о том, с какими сложностями пришлось столкнуться Росаккредитации на этом пути и как они преодолевались.

На секции «Госсектор» состоялось вручение премии «Инновация года 2018» в номинации «Мониторинг и устойчивое управление ИТ-инфраструктурой». Ее получила компания «Роспартнер» за создание продукта «Сервис-Монитор». «Сервис-монитор» собирает информацию о работе сервисов из разных систем мониторинга, в том числе функционального и инфраструктурного, и в автоматическом режиме направляет ее ответственным сотрудникам в мессенджеры, почту и в сервис-деск. Внедрение «Сервис-монитора» обеспечивает доступность ИТ-систем и приложений, повышает лояльность пользователей и снижает затраты на обслуживание ИТ-инфраструктуры. «Сервис-монитор» включен в реестр отечественного ПО.

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