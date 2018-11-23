Amazon в эпицентре внимания: способны ли гаджеты стать ключевыми свидетелями

Юридический казус, возникший в ходе расследования двойного убийства, не только в очередной раз заострил внимание на вопросе «что важнее: общественная безопасность или защита персональных данных», но и обозначил несколько проблем. Это и растущий спрос со стороны правоохранительных органов на получение данных из умных гаджетов и устройств интернета вещей, и нежелание технологических гигантов раскрывать объемы информации, которую они собирают о своих клиентах.

Суд американского Нью-Гэмпшира потребовал от компании Amazon предоставить данные с цифрового помощника Echo, который находился в доме, где год назад произошло убийство двух женщин.

С чего все началось

29 января 2017 г. под крыльцом черного хода одного из домов, расположенных в городе Фармингтон, штат Нью-Гемпшир, полиция обнаружила тела 48-летней Кристин Салливан и 32-летней Дженны Пеллегрини. Женщины были убиты двумя днями ранее. Орудиями преступления стали три больших ножа – они, завернутые во фланелевую рубашку, были закопаны недалеко от тел. Обвинение утверждает, что убийца – 34-летний Тимоти Веррил. Якобы, он заподозрил, что одна из жертв сообщила полиции о его причастности к торговле наркотиками.

Согласно судебным документам, попавшим в распоряжение американского канала CBS, следователи предполагают, что нападение на одну из женщин было совершено на кухне. Там же, при исследовании места преступления, позже было обнаружено умное устройство Amazon Echo. В связи с этим прокуроры считают, что есть достаточные основания полагать о наличии доказательств, сохранённых голосовым помощником.

Распространено мнение, что умные устройства, такие как Amazon Echo и Google Home, ведут аудиозапись после того, как «услышат» определенную голосовую команду. Это может быть «Алекса» или «Хей, Google». Но встречаются доказательства того, что устройства записывают больше, чем утверждают компании-производители. К примеру, как в случае с семьей из Орегона, когда голосовой помощник Echo случайно сохранил беседу супругов и отправил ее по одному из списка контактов. После этого Amazon признала, что Alexa может неправильно интерпретировать бытовые шумы, такие как разговоры, музыка или звук телевизора, и использовать их в качестве побуждающей голосовой команды к началу записи.

Вследствие этого прокуроры считают, что важнейшие доказательства по делу Тимоти Веррила могут находиться на серверах Amazon, где компания хранит записи взаимодействия клиента с устройством после использования «ключевого слова». Возможно, голосовой помощник Echo мог записать аудио-версию происходящего во время убийства и последующего перемещения тел.

Судья согласился с доводами следствия и потребовал от технологического гиганта предоставить необходимую информацию: «Суд считает, существуют достаточные основания полагать, что сервер(ы) и/или базы данных, поддерживаемые Amazon.com, содержат аудио-ролики, сделанные умной колонкой Echo, которые ... включают в себя доказательства преступлений, совершенных против мисс Салливан, в том числе нападение и возможное удаление тела с кухни. … Компании Amazon.com предписывается незамедлительно передать суду все записи, сделанные умной колонкой Echo с установленным голосовым помощником Alexa, а также всю информацию, идентифицирующую сотовые устройства, которые были сопряжены с этой умной колонкой в течение запрашиваемого периода времени».

Amazon уже выступила с заявлением, в котором говорится, что компания не будет «передавать информацию о клиентах без действительного и обязательного юридического требования, должным образом поданного на имя организации», и что «Amazon возражает против чрезмерных или иных несоответствующих требований, выдвигаемых как само собой разумеющееся». При этом представители технологического гиганта не прокомментировали, будет ли оспорено само решение суда.

Фото: depositphotos.com В будущем разведслужбы могут использовать интернет вещей для идентификации, наблюдения, контроля, отслеживания местоположения и ориентации на вербовку или получения доступа к учетным данным пользователей

Нужно отметить, что это не первая попытка правоохранительных органов получить записи, сделанные голосовым помощником под управлением Alexa. Год назад прокуроры из Арканзаса выдали ордер с требованием к Amazon передать данные для другого судебного разбирательства по делу об убийстве. Технологический гигант отказался предоставить запрашиваемую информацию, заявив, что защита разговоров пользователей подпадает под первую поправку к Конституции США. Но, в конечном итоге, компания согласилась передать данные после того, как адвокат обвиняемого попросил помочь доказать невиновность его подзащитного.

Примечательно, похожий аргумент использовался Apple в нашумевшем противостоянии с ФБР. История началась в 2015 г., когда в результате массового расстрела в Сан-Бернардино было убито 14 человек, еще 22 получили ранения. Нападавшие погибли в перестрелке. Позднее у одного из них был обнаружен заблокированный iPhone. После этого представители ФБР обратились к Apple с просьбой разблокировать смартфон стрелка. Запрос о помощи был подкреплен постановлением суда, однако, компания отказалась сотрудничать со спецслужбами. Apple подала апелляцию на судебное решение и разместила на своем сайте открытое письмо генерального директора Тима Кука, тем самым превратив юридическую битву в публичный спор.

В своем послании, Кук заявил, что постановление суда подрывает право пользователей на конфиденциальность, и его исполнение будет иметь «последствия, выходящие далеко за пределы юридических процессов». В итоге, чтобы вскрыть iPhone, ФБР наняло хакеров, потратив на это $1,3 млн. Взлом прошел успешно и спецслужбы официально заявили, что больше не нуждаются в помощи компании.

Однако, всего два года спустя отношение Apple к вопросу защиты пользовательских данных кардинально поменялось. 5 ноября 2017 г. в результате нападения, совершенного в Первой баптистской церкви Сазерленд-Спрингс, штат Техас, погибли 26 человек и более 20 человек получили ранения. Нападавший не смог скрыться от полиции и застрелился. У него нашли заблокированный iPhone. И в этом случае ФБР даже не пришлось обращаться к Apple за помощью – технологический гигант сам пошел навстречу и предложил сотрудничество.

«У нас нет симпатий к террористам, – рассказал тогда Тим Кук в интервью ABC News. – На мой взгляд, они оставили свои права, когда решили сделать ужасные вещи ... Мы не защищаем их конфиденциальность, мы защищаем права ... и общественную безопасность всех остальных».

Все что подключено, может быть использовано против вас

Интерес правоохранительных органов к данным, собранным умными устройствами, распространяется не только на смартфоны и умные колонки. Известны случаи, когда в раскрытии преступлений помогала информация, полученная с фитнес трекеров.

Так полиция использовала данные браслета Fitbit, чтобы собрать воедино улики и арестовать 90-летнего Энтони Айелло по обвинению в убийстве его 67-летней падчерицы. Монитор сердечного ритма Fitbit жертвы предоставил полиции точное время смерти, а близлежащие камеры наблюдения засекли машину Айелло вблизи места преступления.

Данные с фитнес трекеров также применялись для расследования случаев сексуального насилия.

Корпорация Fitbit отказывается комментировать взаимодействие с правоохранительными органами, ссылаясь на свою политику конфиденциальности, где говорится о соответствии юридическим процессам при обмене данными.

Даже медицинские устройства, подключенные к интернету вещей, могут быть использованы для сбора улик. В 2016 г. житель Огайо Росс Комптон утверждал, что когда в его доме начался пожар, он крепко спал, но огонь разбудил его. Упаковав вещи в чемодан, Комптон выбросил его наружу и покинул дом. Чтобы проверить его показания, полицейские получили ордер на проверку всех электронных устройств Комптона, в том числе, кардиостимулятора. Изучив данные о его сердечном ритме подозреваемого во время происшествия, эксперт-кардиолог сделал вывод, что он лжет. Позже Комптону были предъявлены обвинения в поджоге и страховом мошенничестве.

Все эти инциденты подчеркивают одно: технологические гиганты владеют большим количеством информации о пользователях. Как указывают эксперты, не вызывает сомнений, что эти данные прежде всего используются для таргетированной рекламы, но также ясно, что компании не совсем готовы рассказать о том, сколько данных и для чего они собирают.

Так ведущий специалист Electronic Frontier Foundation Атторни Нейт Кардосо (Attorney Nate Cardozo) рассказал, что правоохранительные органы давно запрашивают у технологических компаний данные, полученные с подключенных устройств. Подобная практика существует, по крайней мере, с начала 2000х, когда следователи начали вести наблюдение с использованием умной электроники, встроенной в автомобили. И с ростом количества устройств интернета вещей, получающих прописку в домах пользователей, это случается все чаще.

«Сейчас везде установлен микрофон или сенсор, – говорит Кардосо. – Объем данных вырос на несколько порядков».

В исследовании Gartner говорится, что к 2020 г. к интернету вещей будет подключено свыше 20,4 млрд устройств. И это заметный рост с 11,2 млрд устройств интернета вещей, используемых в 2018 г. Чем больше приборов, таких как голосовые помощники, домашние камеры видеонаблюдения, бытовая техника и даже лампочки, выходят в сеть, тем быстрее растет объем интимных данных, которые переходят в распоряжение технологических компаний.

Люди добровольно устанавливают гаджеты, которые записывают их разговоры, отслеживают их сердечный ритм, сохраняют координаты пройденного пути; которые производят персональные и потенциальные доказательства в реальном времени; которые могут быть использованы правоохранительными органами.

И это касается не только полиции. Два года назад Джеймс Клеппер (James Clapper), занимавший на тот момент должность директора национальной разведки США, заявил, что спецслужбы могут использовать умные домашние устройства в своих целях.

«В будущем разведывательные службы могут применять устройства интернета вещей для идентификации, наблюдения, контроля, отслеживания местоположения и ориентации на вербовку или получения доступа к сетям либо учетным данным пользователей», – приводит слова Клеппера издание Guardian.

Вопросы без ответов

Многие пользователи неспроста обеспокоены этими прецедентами. В настоящее время опросы показывают, что Amazon является вторым наиболее надежным учреждением в США, сразу после военных. Результаты исследований также говорят, что после финансового кризиса доверие населения к Amazon больше, чем к банкам. Это огромное доверие к одной компании. Но нет никаких законов, которые точно определяют, как и когда госорганам разрешено запрашивать и использовать частные данные, которые собирают Amazon и другие компании.

До сих пор точно неизвестно, что именно и в каком объеме записывает Alexa. Эксперты утверждают, что голосовой помощник всегда «слушает» происходящее вокруг, но записывает лишь то, что последовало после произнесения голосовой команды. Так ли это – покажет исход уголовных дел.

Если прокуроры из дела об убийстве в Фармингтоне действительно найдут доказательства на записях Echo, это поднимет множество других вопросов: будут ли умные устройства считаться очевидцами? Должна ли полиция конфисковывать все гаджеты с места преступления? И должны ли правоохранительные органы иметь право использовать любые данные, если устройства принадлежат частным лицам?