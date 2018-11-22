Почему сети 5G в России могут быть развернуты быстрее и дешевле

В Москве состоялась крупная международная конференция «Mobile 360 Series – Россия и СНГ», центральной темой которой стали сети 5G. О том, какие преимущества они несут для бизнеса и пользователей, как будет работать интернет вещей, какие проекты в сетях 5G будут приносить деньги и за счет чего будет формироваться спрос на них, в эксклюзивном интервью CNews рассказал Валентин Рыжиков, руководитель департамента по работе с операторами связи в России и СНГ, Cisco.

CNews: Что представляет собой стандарт 5G? Какие преимущества он даст бизнесу и конечным пользователям?

Валентин Рыжиков: В соответствии с 3GРР под 5G принято понимать набор спецификаций, описывающих системные требования, архитектуру и протоколы. Эти спецификации охватывают три основных направления: сеть радиодоступа, пакетное ядро и терминалы – то, чем пользуются абоненты. В рамках 3GPP уже приняты спецификации для нескольких опций присоединения терминалов к 5G New Radio и к пакетной сети. Высокие скорости 5G достигаются в миллиметровых диапазонах (более 24 Ггц). При этом в низкочастотных диапазонах до 1 Ггц скорости 5G ненамного превышают возможности стандарта 4G.

Если попытаться в двух словах перечислить преимущества, которые новый стандарт откроет для рынка, то, во-первых, 5G позволяет существенно экономить на передаче данных. Во многих регионах трафик 3G/4G по-прежнему растет на 100% в год, а, например, в Индии в прошлом году он подппрыгнул более чем на 400%. В сетях 5G эти объемы будут еще больше – и при этом дешевле. Мы ожидаем, что трафик может вырасти в 5 раз по сравнению с 4G. При этом стоимость 5G на бит информации может составлять менее половины того, что актуально для 4G, и четверть стоимости 3G.

Второе преимущество 5G – это монетизация совершенно новых услуг, требующих не столько скорости соединения, сколько лучшего времени отклика (latency). Тут можно перечислить дополненную реальность (AR), виртуальную реальность (VR), тактильный интернет, промышленный интернет вещей. Все эти области крайне чувствительны к быстрому отклику, поэтому в текущих сетях их применение связано в некоторыми трудностями.

В целом, 5G открывает дополнительные возможности роста, в первую очередь, для игроков рынка в сегменте В2В, которые смогут предлагать совершенно новые услуги, которых сейчас не существует по причине технологических ограничений. В дальнейшем конечные пользователи смогут оценить новые услуги, которые станут доступны благодаря технологии 5G.

CNews: Что принципиально нового дает эта технология операторам, сервис-провайдерам?

Валентин Рыжиков: На базе технологии 5G операторы связи будут предоставлять услуги для различных индустрий. На данный момент сложно представить себе все примеры решений, которые возможны в сетях 5G. Самый популярный из уже существующих кейсов – беспилотные автомобили.

Некоторые компании уже давно тестируют автономное вождение. Мы видели ряд проектов по созданию беспилотных автобусов, однако на данный момент они не используют 5G: автобус определяет свое положение в пространстве и принимает решение о движении на основании данных с камер и радаров. После появления сети 5G беспилотный транспорт можно будет объединять в сеть и управлять им централизованно, что приведет, как минимум, к снижению аварийности, к снижению пробок. Сейчас это рискованно ввиду значительного времени отклика – в сетях 4G машины могут не успеть вовремя среагировать на изменяющуюся ситуацию.

Второй пример – «тактильный интернет», который способен передавать не только данные, но еще и тактильные ощущения – прикосновение, движение. Эта технология требует очень высокой полосы пропускания. Серьезные перспективы при появлении 5G получают также дополненная и виртуальная реальность. Со временем таких технологий станет все больше.

CNews: Как в 5G будет работать интернет вещей? Будут ли реализованы специальные протоколы, как в 4G, например?

Валентин Рыжиков: Интернет вещей разделяется на узкополосный (работающий через NB-IoT), промышленный и массированный. Узкополосный доступен уже сейчас в LTE – это датчики, паркоматы и аналогичные устройства, которые передают несколько сотен байт данных в сутки. Промышленный необходим для управления роботами и тому подобными устройствами в реальном времени. Массированный интернет вещей – это высокоплотные подключения миллионов устройств на ограниченной площади.

В целом, текущий 3GPP релиз ориентирован на широкополосный мобильный интернет и коммуникации с низкими задержками и высокой надежностью. Следующий релиз будет ориентироваться на массированный интернет вещей.

CNews: Что сейчас мешает развертыванию 5G сетей? Насколько реальны прогнозы появления коммерческих 5G-сетей на западе к 2020 г.?

Валентин Рыжиков: За рубежом сети 5G уже разворачиваются. Лидерами являются Япония, Корея и Соединенные Штаты. Если мы говорим про Россию, то, на мой взгляд, основное ограничение развертывания 5G сетей лежит в области регуляторики и работы операторов с регулятором. Технологически решения для развертывания 5G сетей доступны уже сейчас. Абонентские устройства с поддержкой 5G в продаже мы ожидаем в первом квартале 2019 года.

Валентин Рыжиков: Инфраструктура 5G не стоит дороже, просто ее нужно больше с точки зрения частот и установки базовых станций

В начале 2019 года мы ожидаем коммерческие запуски сетей 5G в Соединенных Штатах Америки, Японии и Корее. Как известно, первая коммерческая сеть 5G запущена первого октября этого года в США.

В России пока есть ограничения на строительство 5G сетей. Это связано, прежде всего, с выделением частотного диапазона до 2021 года.

CNews: А есть ли экономические препятствия? Инфраструктура для 5G сетей дороже, чем 4G?

Валентин Рыжиков: Не совсем. Инфраструктура не стоит дороже, просто ее нужно больше с точки зрения частот и установки базовых станций. С точки зрения эффективности внедрения, на наш взгляд, инфраструктура 5G будет дешевле. По нашим прогнозам, инвестиции в ее развертывание окупятся в течение 5 лет. Драйвером роста станут новые услуги, которые позволят игрокам рынка 5G открыть для себя новые источники дохода.

CNews: А какие проекты, кроме беспилотных автомобилей, будут обеспечивать монетизацию сетей 5G?

Валентин Рыжиков: Прежде всего, это телемедицина и массированный интернет вещей, когда вам необходимо подключить большое количество датчиков с ограниченной площади. Технология 5G позволяет это делать.

Есть ряд уже реализованных кейсов на стадионах. Стадионы – это так называемые high density объекты, когда большое количество абонентов сосредоточены на очень малом пространстве. В этом случае в таких местах оператор может получать прибыль, например, с продажи дополнительных услуг. Это возможно за счет более эффективного использования частотного диапазона. В силу того, что основной актив любого оператора – это частотный диапазон, сети 5G гораздо более эффективны с точки зрения использования диапазона для передачи трафика.

CNews: Какие задачи встанут перед операторами при переходе на 5G с учетом прогнозируемых высоких темпов роста?

Валентин Рыжиков: По прогнозам GSMA Intelligence, LTE по-прежнему останется основной технологией, которая используется конечными абонентами. В своем сентябрьском отчете они прогнозируют к 2025 году долю 5G всего 15%. С точки зрения оператора, чтобы внедрять технологию 5G, необходимы инвестиции в частоты, в оптические транспортные сети, в сети доступа 5G X-Haul и в базовые станции миллиметрового диапазона, имеющие зоны покрытия в несколько сотен метров. Это основные затраты, которые ожидают наших операторов для поддержания взрывных темпов роста.

CNews: То есть, основная задача – просто вложить деньги, а спрос на эти услуги появится сам собой?

Валентин Рыжиков: Основная задача – построить сеть и начать предоставление услуг. Спрос уже есть, но самих продуктов, связанных с технологией 5G, пока мало. Есть конкретные кейсы, которые показали свою эффективность и востребованность бизнесом, но их тоже немного. Вокруг любой технологии должна сложиться экосистема. Мы считаем, что это в большей степени будет покупка индустриального интернета, вокруг предоставления различных беспроводных услуг для абонентов.

CNews: Расскажите о ваших решениях для сетей 5G. Что Cisco предлагает операторам?

Валентин Рыжиков: Отмечу, что Cisco не производит обрудование базовых станций, при этом мы предлагаем наиболее полный спектр решений для построения сетей между базовой станцией и приложениями интернет. К ним относятся решения для построения сетей 5G X-Haul, транспортных и магистральных сетей с поддержкой сетевого слайсинга на основе технологии Segment Routing. Облачное решение Cisco Ultra Packet Core для пакетного ядра 5G, которое поддерживает подавляющее большинство сетевых функций в соответствии с архитектурой 3GPP. Решения, обеспечивающие сквозную безопасность 5G, что особенно важно в приложениях массированного интернета вещей, а также решения для построения облачных инфраструктур.

Кроме того, в феврале этого года компания Cisco объявила о создании экосистемы Open vRAN, призванной ускорить принятие отраслью архитектуры решения для построения открытых виртуализированных сетей радиодоступа. На мобильном конгрессе в Лос-Анжелесе в сентябре этого года мы продемонстрировали передачу видео данных с границы сети через 5G-модем и базовую станцию 5G компании PHAZR и облачное пакетное ядро 5G Cisco.

В целом, Cisco привержена идее открытого взаимодействия радиоподсистем, мы предоставляем транспортные сети для открытых протоколов, которые лежат в основе этого взаимодействия. Мы призываем всех поставщиков, которые следуют принципам мультивендорности в рамках одной сети, присоединяться к этой экосистеме.

CNews: В чем преимущества такого мультивендорного подхода для ваших заказчиков?

Валентин Рыжиков: До сих пор все демонстрации 5G-пилотов были моновендорными. Мы первыми показали мультивендорное решение с радио Samsung 5G и нашим пакетным ядром в начале этого года. И как уже упоминалось – недавно продемонстрировали совместную работу нашего пакетного ядра с оборудованием радиодоступа нескольких членов экосистемы OpenvRAN. Как всегда в мультивендорном подходе, ключевое преимущество – это более низкая цена и возможность выбрать лучшие компоненты, которые заведомо протестированы на работу друг с другом. Оператор может построить экономически эффективные решения, не ориентируясь на предложения одного вендора.

Мы пытаемся привлечь в нашу экосистему как можно больше производителей различных решений для того, чтобы обеспечить взаимозаменяемость и низкую стоимость сквозных решений для наших заказчиков.

CNews: Мы с вами сегодня общаемся на конференции Mobile 360 CIS. Можете поделиться своими впечатлениями от мероприятия?

Валентин Рыжиков: Нам приятно быть частью этого мероприятия. На наш взгляд, это первый в России форум, который смог привлечь такой интерес наших партнеров и наших клиентов. Я могу сравнить его только с аналогичным мероприятием в Барселоне, где было представлено такое количество заказчиков.

Мы видим, что рынок заинтересован в теме 5G. А значит, у наших заказчиков есть большой интерес к данной технологии, к теме цифровизации. Это одно из основных направлений развития экономики.

Безусловно, все страны двигаются в этом направлении с разной скоростью. Но мы видим большой интерес и наших клиентов, и государства, и это хороший знак, говорящий о том, что наши инвестиции в сети 5G оправданы.

У нас развертывание сетей 5G происходит с небольшим опозданием по сравнению с некоторыми другими странами. Но это может стать дополнительным преимуществом, потому что мы сможем избежать некоторых ошибок, которые совершают страны-первопроходцы. И мы их развернём в итоге быстрее, дешевле и, может быть, в чем-то эффективнее.