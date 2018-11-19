Какая польза от блокчейна при обслуживании самолетов

Чему АЗС стоит учиться у аэропортов, и какие технологии на земле развивает авиация? Рассказываем о том, как в России научились применять блокчейн и другие технологии «Индустрии 4.0» при заправках самого быстрого вида транспорта.

Блокчейн для заправок

В 2018 году Россия стала первой в мире страной, где оплата заправки регулярного авиарейса была произведена с использованием технологии блокчейн. Прецедент создала «Газпром нефть» в новосибирском аэропорту «Толмачево». Важность события подтверждает состав участников – на презентацию в Новосибирск приехали представители авиакомпаний и отраслевых регуляторов из Европы и Китая, в том числе международной ассоциация воздушного транспорта (IATA).

На презентации показали, что теперь авиакомпании могут заблаговременно создавать через блокчейн заявки на заправку воздушного судна, фиксируя стоимость топлива и параметры услуги заправки. В ходе мероприятия пилот самолета Sukhoi Superjet 100 продемонстрировал на рабочем планшете, как в несколько кликов можно зарезервировать требуемый объем топлива в смарт-контракт на блокчейне, передав на топливозаправочный комплекс информацию о плановой заправке перед вылетом. В смарт-контракте фиксируется объем необходимого топлива и рассчитана его стоимость. Эти сведения поступают в банк для резервирования нужной суммы на счете. После чего системой моментально формируется электронное техническое задание водителю топливозаправщика в аэропорту.

Кликните, чтобы просмотреть полностью. Источник: «Газпром нефть», 2018

После заправки деньги со счета авиаперевозчика автоматически переводятся топливному оператору. Также программа самостоятельно рассылает в коммерческие службы информацию о закрытии заявки со всеми отчетными документами.

От дней до секунд

Сегодня большинство авиакомпаний, согласно условиям договора, должны вносить предоплату за авиатопливо, тем самым замораживая значительные средства на продолжительное время. Также перевозчики вынуждены разбивать собственные средства для осуществления предоплаты по разным поставщикам и договорам. При этом точный объем топлива для рейсов заранее неизвестен и зависит от множества факторов: количества пассажиров и багажа, направления или, например, скорости ветра. Необходимость постоянного контроля наличия предоплаты и ведения отчетных операций существенно увеличивает трудозатраты как со стороны авиакомпаний, так и со стороны поставщиков. Документальное подтверждение и сверка параметров заправки в соответствии с расходным ордером в классическом бумажном виде может занимать несколько дней.

Цифровые смарт-контракты, которые успешно протестировала «Газпром нефть», позволяют проводить оплату за топливо непосредственно в момент заправки и моментально формировать всю отчетность в электронном виде. Благодаря технологии блокчейн информация обо всех сделках по смарт-контрактам будет открытой для всех участников рынка, подключенных к блокчейн-платформе. Все компании будут иметь равный доступ к данным о рыночных операциях, при этом ни один из участников платформы не сможет изменить данные «задним числом» или отключить ее. Данные о сделках теперь гарантированно сохраняться в системе AFSC (Aviation Fuel Smart Contracts).

Таким образом, авиакомпании получили возможность моментально оплачивать топливо по каждому отдельному рейсу непосредственно при заправке в самолеты без предоплаты, банковских гарантий и финансовых рисков для участников сделки. Это в несколько раз повышает оперативность финансовых операций, сокращает трудозатраты и позволяет извлечь прямой экономический эффект.

По словам эксперта Центра цифровых инноваций «Газпром нефти» Антона Егорова, после успешно реализованного кейса интерес к заправкам на блокчейне уже начали проявлять не только российские, но и зарубежные компании.

Электронный перрон

Планирование и контроль обслуживания самолетов в перспективе также будет производить электронная система, которая отвечает за управление заправкой воздушных судов на перроне аэропорта. Получив заявку от авиакомпании, система обработает данные от диспетчерской о номере рейса, стоянке, времени начала заправки и выводит на планшет водителя топливозаправщика всю необходимую информацию.

Сам автомобиль-топливозапращик становится все более высокотехнологичным: на нем устанавливаются контроллеры, электронные табло, счетчики-массомером, GSM-модули и другие цифровые устройства. Такой алгоритм работы позволяет оператору сократить время оформления первичной документации при заправке воздушного судна и исключить ошибки учета.

Чтобы начать работу с контроллером оператор должен авторизоваться с помощью смарт-карты, затем ввести данные о необходимом количестве топлива и дозировании присадки. Во время заправки на электронном табло в онлайн-режиме отображается вся необходимая информация по параметрам и режиму выдачи топлива в воздушное судно. При достижении заданного количества топлива система автоматически прекращает заправку, на принтере распечатывается расходный документ (чек), и с помощью GSM-модуля отчет о заправке поступает на сервер «Газпромнефть-Аэро» и в авиакомпанию. Благодаря цифровым технологиям оператор застрахован от ошибок при определении массы выданного топлива и заполнении первичной документации после заправки воздушного судна.

Первый робот

Как отмечают эксперты авиаотрасли, сейчас технологии подошли к такому уровню, что скоро датчики самолета смогут передавать наземным службам информацию о запасах авиакеросина в баках и рассчитывать объемы будущей заправки еще в процессе полета. А часть рутинного функционала, например, при загрузке нужных объемов топлива в машины-заправщики, могут взять на себя роботы.

Минувшей осенью в международном аэропорту Шереметьево «Газпром нефть» показала концепт роботизированной системы загрузки нефтепродуктов в аэродромный топливозаправщик. Процесс налива авиационного топлива был реализован автоматикой с помощью робота-манипулятора без участия персонала.

После успешного тестирования данная технология может получить широкое распространение на других производственных объектах. Модификации робота-манипулятора будут задействованы для автоматизации процесса налива нефтепродуктов для различных типов транспортных средств. Например, в железнодорожные цистерны.

По словам генерального директора «Газпромнефть-Аэро» Владимира Егорова, долгосрочная цель компании заключается во внедрении эффективного цифрового управления всеми производственными процессами практически без участия людей. «Внедрение автоматизированных систем на топливозаправочных комплексах является важным элементом системы «Нефтеконтроль». Это проект охватывает всю цепочку процессов логистики, нефтепереработки и сбыта продукции, меняя не только ИТ-ландшафт компании, но во многом и сами принципы ведения бизнеса», – подчеркнул он.





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