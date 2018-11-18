Быть или не быть цифровой трансформации в России

Национальная программа «Цифровая экономика» принята, на ее реализацию выделено более 3 трлн рублей. Удастся ли претворить в жизнь все заложенные в ней идеи? Об этом говорили участники организованного CNews Conferences и CNews Analytics очередного CNews Forum 2018. Лучшие ИТ-проекты года были удостоены награды CNews Awards.

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Для построения в России цифровой экономики необходимо уже в ближайшее время принять как минимум 50 законодательных актов, открыл Пленарное заседания CNews Forum 2018 Анатолий Аксаков, председатель Комитета ГД по финансовому рынку. Однако работа над ними идет медленнее, чем предполагалось. Во многом это вызвано объективными причинами. Например, закон о цифровых финансовых активах требует внесения изменений в Гражданский кодекс, а это целый ряд дополнительных согласований с профильными ведомствами. Тем не менее, по словам Анатолия Аксакова, он будет принят до конца текущего года.

Также ведется работа над законодательством в области электронного документооборота. Соответствующий законопроект уже подготовлен и находится на этапе согласования. Планируется, что в 1 кв. 2019 г. он будет внесен в Государственную Думу, а в 1 полугодии 2019 г. принят. По словам Анатолия Аксакова, организации наконец-то получат возможность полностью перейти к электронным документам и отказаться от огромных бумажных архивов. В числе других важных направлений, нуждающихся в нормативном регулировании, спикер упомянул мобильные технологии, большие данные, особенно необходимость разделения пользовательских и персональных данных, и цифровые инвестиционные платформы.

О том, как организована работа проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика», рассказал Владислав Онищенко, руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ. По его словам, самая сложная задача – координация инициатив отдельных ведомств между собой, согласование множества как федеральных, так и региональных пилотных проектов. При этом проектный офис старается максимально перейти на согласование всех документов в электронном виде. Еще одна обязанность – подготовка аналитических материалов, позволяющих планировать и контролировать мероприятия, предусмотренные нацпрограммой.

По мнению Владислава Онищенко, для достижения успеха цифровой экономики необходимо в первую очередь изменить принципы работы отраслей, предприятий и отдельных людей. Кроме того, должна быть создана цифровая среда доверия, в рамках которой и граждане, и организации смогут совершать привычные действия – заключать контракты, проводить платежи и т.д. И третье – необходимо установить единые требования к форматам данных, хранящихся в многочисленных информационных системах, – без этого невозможно организовать обмен ими между всеми заинтересованными сторонами. И, конечно, важно, чтобы в процесс цифровизации как можно скорее включились регионы.

Бизнес готов к цифровой трансформации

По словам представителей бизнеса, на рынке уже созданы все необходимые для успешной цифровой трансформации технологии. Например, преимущества облаков уже ни у кого не вызывают сомнения. Однако крупный бизнес до сих пор стоит перед выбором, где хранить свои данные и приложения: в частном или публичном облаке, говорит Яссер Эйса, вице-президент по облачным сервисам IBM Европа. IBM предлагает ему использовать гибридные облака, размещая в них информационные ресурсы так, как это наиболее удобно. Облако IBM имеет открытую и гибкую архитектуру. Кроме того, компания предоставляет все необходимые для решения бизнес-задач инструменты и уникальную методологию организации работы в частном, гибридном или публичном облаке.



















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Удастся ли претворить в жизнь все идеи «Цифровой экономики»? Об этом говорили участники организованного CNews Conferences и CNews Analytics очередного CNews Forum 2018

На настоящий момент компания предоставляет облачные сервисы из 60 дата-центров, 16 из которых расположены в Европе. 10 специализированных команд готовы оказать помощь в реализации любых облачных проектов в соответствии с требованиями локального законодательства.

На первом этапе развития интернета его основная задача заключалась в установлении связей между людьми, начал свое выступление Алексей Соловьев, технический директор подразделения IT Division компании Schneider Electric в России и СНГ. Сегодня она трансформировалась в задачу установления связей между 5 млрд людей и 30–50 млрд вещей и машин. «С интернетом вещей мы сегодня находимся там, где были с интернетом люди в 90-х годах, – говорит Алексей Соловьев. – Активное развитие интернета вещей обеспечивается как искусственным интеллектом, так и дополненной реальностью. Благодаря появлению огромных объемов данных перед нами открываются новые возможности».

В тоже время, живя в цифровом настоящем стоит задуматься об электрифицированном будущем, уверен он. Люди постепенно переходят к децентрализованному использованию солнечной энергии. А интернет вещей приводит к смещению трафика на периферию. Таким образом, вычисления и системы преобразования энергии постепенно децентрализуются, но для управления данными по-прежнему требуются масштабируемые большие вычислительные мощности. Schneider Electric c 1997 г. занимается развитием экосистемы EcoStruxure, которая включает в себя платформу, экспертный анализ, сообщество и инструменты управления жизненным циклом, предназначенные как раз для того, чтобы организовать эффективное управление как периферийными данными, так и облаком.

Рынок объединенных коммуникаций и совместной работы растет за счет все большей популярности CCaaS, сервисов совместной работы и облачных АТС. Преимущества таких решений очевидны – это и обеспечение доступа к информации мобильным и удаленным работникам, партнерам и заказчикам, и снижение затрат при одновременном повышении эффективности сотрудников, и улучшение бизнес-процессов благодаря интеграции средств коммуникации с бизнес-приложениями и системами искусственного интеллекта.

По словам Сергея Размахаева, директора по продажам Unify в России и СНГ, использование современных коммуникационных решений позволяет повысить эффективность работы офисного персонала на 30%. В портфеле Unify есть полный спектр необходимых для этого решений для корпораций и небольших компаний, основанных на самых современных технологиях, например, таких как искусственный интеллект.

На российском рынке появляется все больше отечественных продуктов, направленных на полномасштабную цифровую трансформацию бизнеса. Несколько ярких примеров привел Андрей Нестеров, директор по ERP-решениям «Фирмы 1С». Компания предлагает целый комплекс решений для стратегического управления бизнесом при цифровой трансформации, которые уже используются на новом автомобильном заводе BELGEE, в ГК «ЛокоТех», на МПЗ «Иней», в «БрянскЭлектро», розничной сети «Магнит» и так далее.

Один из самых нестандартных проектов был реализован в Белгородской области, где 60 коровам внедрили в желудок датчики, которые каждые 10 минут передают по радиоканалу на центральный сервер сбора данных информацию о температуре и pH животного. Затем эта информация обрабатывается и в персонифицированном виде поступает в программу «1С:Селекция в животноводстве. КРС», где производятся различные расчеты, например, количества и состава комбикорма для кормления конкретного животного, осуществляется контроль за состоянием его здоровья, накапливаются данные для проведения племенной и селекционной работы. Результат проекта – увеличение надоев примерно на 4 кг в сутки.

По мнению Ильи Фридмана, директора по развитию бизнеса Cinimex, цифровая трансформация – это не столько внедрение новых ИТ-решений, сколько изменение бизнес-процессов компаний. Основные задачи этих изменений – повышение операционной эффективности, проактивное реагирование на проблемы клиентов, повышение уровня сервиса, улучшение текущих и своевременный вывод на рынок новых продуктов, а также взаимодействие со смежными отраслями и государством. Компания готова предоставить свои клиентам полный набор самых эффективных инструментов для решения этих задач и многолетний опыт сотрудничества с самыми известными компаниями финансового сектора.

















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Яссер Эйса, вице-президент по облачным сервисам IBM Европа: На рынке уже созданы все необходимые для успешной цифровой трансформации технологии

Все большее число жителей Земли предпочитает жить в городах. Только благодаря внедрению информационных технологий во все сферы городской жизни становится возможным поддерживать работу городской инфраструктуры, говорит Тимур Аитов, заместитель генерального директора группы компаний «Программный продукт». Он привел несколько интересных примеров решений, которые скоро могут стать неотъемлемой частью нашей жизни. Например, это cервис для водителей, попавших в пробки, который путем рассылки СМС предлагает альтернативный маршрут, включая перехватывающую парковку, или полноценный маршрут общественного транспорта. «Включение концепции умного города в процессы цифровой трансформации, происходящие в России, – уже реальность, – говорит Тимур Аитов. – Умные города – это ближайшая перспектива для руководства российских городов и большой рынок для ИТ-компаний».

О возможностях технологий вспомогательной реальности (Assisted Reality, AR) рассказал Игорь Гулянский, заместитель генерального директора, руководитель направления AR «Инлайн Груп». Они могут быть использованы в работе инженеров по техническому обслуживанию оборудования, на сборочном производстве и на складах, в работе лаборатории и HR-службы, страховом бизнесе, на выставках и в образовательных учреждениях. Результаты первых внедрений AR в мире впечатляют – благодаря им компаниям удалось повысить эффективность отдельных бизнес-процессов на 20%-90%. «Инлайн Груп» разработала собственную программную платформу XR, которая позволяет компаниям применять AR-очки в самых разных бизнес-процессах и таким образом повышать их эффективность.

Результаты внедрения AR в мире





Источник: Инлайн Груп, 2018

Цифровизация глазами заказчиков

Своим мнением о перспективах цифровой трансформации в ходе CNews Forum 2018 поделились также представители ключевых отраслей бизнеса. «Сегодня банки столкнулись с такой скоростью изменений, к которой они не привыкли, – говорит Александр Сахаров, руководитель блока ИТ Альфа-Банка. – Если раньше они имели возможность внедрять новые решения в течение года, то сегодня эти сроки сократились в разы». Особенно быстрыми темпами растут объемы данных, которые необходимо обрабатывать. Сегодня это уже не классические данные из внутренних информационных систем, а неструктурированная информация из интернета, для обработки которой требуются принципиально новые технологии.

Все большее число банковских операций начинают выполнять роботы. Тем не менее, по мнению Александра Сахарова, полная цифровизация банковскому сектору не грозит. Классические отделения всегда будут востребованы, потому что люди всегда будут испытывать потребность в личном общении.

Тему новых подходов к ведению бизнеса продолжил Андрей Попов, руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка. «Мы все знаем, что на самом деле Agile – это не очень хорошо, – говорит он. – Он плохо масштабируется, зачастую сложен в восприятии, часто идет против желания человека переложить принятие решения на соседа и заставляет не экономить, а тратить больше и больше». Однако сегодня это единственно возможный способ создания по-настоящему прорывных решений. «Продукт должен хотеть максимально расширяться: уметь работать с максимальным количеством компонентов и покрывать максимальное количество умений», – уверен Андрей Попов. А для этого команда, которая его создает, должна работать с любым запросом пользователей. Только так можно создать гибкое решение, которое будет востребовано бизнесом. По его мнению, в достижении эффектов трансформации (скорость, эффективность, новые технологии и создание ценностей) все зависит от организации труда людей, их вовлечения и мотивации, их способности и желания вписать себя в рамки системы бизнеса.

Матрица применимости глобальных ИТ-трендов в страховании





Источник: Ингосстрах, 2018

О необходимости трансформации корпоративной культуры в условиях цифровизации говорил и Алексей Клепиков, вице-президент по ИТ «Ингосстрах». Он поделился с участниками Форума 10 лайфхаками, как это сделать. По его словам, надо высказывать поддержку новой стратегии трансформации, новым подходам на каждой встрече и совещании, изменить подход к оценке вклада членов команды в успех, стимулировать быстрое принятие решений. Большую роль играет визуализация бизнес-результатов и мотивация команд на обсуждение реально важных задач, а также умение говорить «Да!». Алексей Клепиков посоветовал взять на себя ответственность за управление корпоративной культурой и даже провести Culture Hackaton.

О том, как меняется под воздействием цифровизации одна из крупнейших розничных сетей, рассказал Сергей Сергеев, директор по ИТ компании «М.Видео». Компания использует и стандартную проектную методологию разработки, и Agile, а также активно сотрудничает со стартапами. «У нас есть несколько примеров, когда решения, которые только появились на рынке, были в течение года доработаны и внедрены в качестве замены тяжелых корпоративных систем», – говорит он. Сергей Сергеев привел несколько примеров того, как технологии больших данных и машинного обучения помогают серьезно повысить эффективность бизнеса.

«Большие компании редко оказываются в числе тех, кто готов первым внедрять инновации. Чаще всего они плывут по волнам новых технологических трендов», – говорит Кирилл Меньшов, старший вице-президент по ИТ Ростелеком. В современном мире тренды возникают и исчезают или, напротив, развиваются очень быстро. Поэтому надо успевать не только их отслеживать, но и оперативно принимать решения.

Рейтинг сквозных трендов





Источник: Ростелеком, 2018

По данным исследования, проведенного Ростелекомом, наиболее актуальными трендами сегодняшнего дня являются мобильность, искусственный интеллект и интернет вещей. Мобильность заставляет организации коренным образом пересматривать свои бизнес-модели, которые теперь ориентированы на построение экосистемы вокруг клиента и его потребностей. При этом для того, чтобы быть по-настоящему успешным, бизнес должен ориентироваться на самые разные группы клиентов. «Например, регионы, где нет и никогда не будет интернета и мобильной связи есть и будут всегда, – пояснил Кирилл Меньшов. – И для них тоже необходимо иметь соответствующую модель работы с бизнесом, ориентированную на необходимые им сервисы».

Тому, как избежать превращения идеи всеобщей цифровизации в очередной модный тренд, посвятил свое выступление Глеб Лигачев, директор по ИТ СО ЕЭС. Одна из самых серьезных проблем – моральный и физический износ ИТ-инфраструктуры многих предприятий. По мнению Глеба Лигачева, необходимо ввести интегральный показатель Индекс технико-функционального состояния ИТ-оборудования (ИТФС) – формализованную оценку актуального и прогнозного технико-функционального состояния находящегося в эксплуатации ИТ-оборудования для обоснованного принятия решения о необходимости проведения его реновации. Это позволит увеличить достоверность и обоснованность выбора подлежащего реновации ИТ-оборудования, существенно снизить влияние субъективного фактора при принятии решений в филиалах и между различными подразделениями, ускорить процедуры планирования потребностей в реновации, в том числе на перспективу, и создать необходимый временной задел для внедрения принципиально новых технических решений в тех случаях, когда экстенсивная реновация отдельных систем неэффективна.

Экспертная система для Доменной печи





Источник: ЕвразХолдинг, 2018

О том, какие направления цифровой трансформации считают для себя приоритетными в «ЕвразХолдинг» рассказал Артем Натрусов, вице-президент по ИТ. Во-первых, это внедрение экспертных (киберфизических) систем, таких как традиционные экспертные системы, основанные на физико-химических моделях процессов, и математические модели и цифровые двойники на основе машинного обучения и других элементов искусственного интеллекта. Во-вторых, системы предиктивного обслуживания оборудования (predictive maintenance) на основе прогноза его состояния. И в-третьих, электронный документооборот с использованием электронно-цифровой подписи. Артем Натрусов привел примеры уже работающих в компании решений, например, экспертных систем доменной печи, конвектора, фабрики по обогащению угля и пр. Всего по итогам 2017 г. в «ЕвразХолдинг» было реализовано 19 проектов в области цифровой трансформации, 16 находилось в стадии реализации и 11 – на этапе проработки.

Презентации участников

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