Когда российские заказчики перейдут на All Flash

NetApp продолжает фокусироваться на управлении данными, уделяя большое внимание облачным решениям и технологиям для работы с искусственным интеллектом. На прошедшем в Москве пресс-завтраке специалисты компании рассказали о достигнутых за прошедший год успехах и представили ряд новых разработок, направленных на развитие облачных сервисов и оптимизацию работы с большими данными.

Компания NetApp, недавно сменившая вектор развития, стабильно отчитывается о впечатляющем росте – как в России, так и на мировом рынке. «Мы очень хорошо чувствуем себя и на мировом, и на российском рынке, – комментирует Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ. – За прошлый финансовый год мы выросли на 60%, рост за первые два квартала текущего года составил уже 30%. Мы показываем уверенные результаты уже 10 кварталов подряд».

На российском рынке компания уверенно занимает первое место по поставке All-Flash решений. Доля All-Flash составила примерно половину от всех СХД, проданных NetApp в России. Гибридные платформы также занимают значительную часть в портфеле NetApp – компания занимает второе место России среди поставщиков SAN-решений.

Не так давно на российском рынке произошли первые поставки гиперконвергентных решений: HCI и SolidFire. По словам Татьяны Бочарниковой, они востребованы в очень разных индустриях, у разных типов заказчиков.

Несмотря на объемный портфель решений, компания продолжает выпускать новинки и модернизировать уже работающие технологии. Часть из них была недавно представлена на мероприятии NetApp Insights в Лас-Вегасе.

«За прошедший год компания сильно перестроилась, – рассказывает Роман Ройфман, технический директор NetApp в Восточной Европе, Турции и странах СНГ. – Внутри NetApp мы выделяем три бизнес-подразделения: облачные решения, ориентированные на cloud-native потребителей, интеграция новых инфраструктур в on-prem решения и решения для ЦОДов внутри инфраструктуры заказчика. Но такое деление не предполагает движения в разных направлениях, наши бизнес-юниты тесно связаны друг с другом. Так, когда мы говорим о решении на All-Flash, мы подразумеваем, что оно обязательно должно быть связано с облачными решениями: ONTAP Cloud Services – это тоже решение, построенные на Flash».

Облачные инновации

За месяц до мероприятия NetApp объявила о поглощении компании Stack Point Cloud. Теперь в списке облачных сервисов NetApp появилась платформа Kubernetes-as-a-service, которая будет дополнять решения Cloud Data Services. Это позволит разворачивать системы, работающие с Kubernetes в разных гиперскейлерах и on-prem-решениях. Новый сервис будет тесно интегрирован с NetApp HCI, что позволит разворачивать быстрый Kubernetes на гиперконвергентных решениях.

Новое развитие получила платформа мониторинга систем управления данными, которая раньше называлась OnCommand Insight и применялась только на оборудовании заказчика. На замену ей пришел новый сервис NetApp Cloud Insights, доступный как SaaS-решение для динамических гибридных облачных инфраструктур.

«Новый сервис позволяет понимать, что происходит в инфраструктуре заказчика: анализировать потребление ресурсов различными сервисами на различных платформах, что крайне важно для работы с облачными решениями, – поясняет Роман Ройфман. – Это повышает эффективность использования ресурсов, позволяет оценивать распределение стоимости решений, и понимать, как связана производительность всех элементов системы, от сервисов, от виртуальных машин, в том числе и в облаках, до используемых ресурсов хранения».

Мониторинг облачной инфраструктуры с помощью NetApp Cloud Insights позволяет предотвратить до 80% возможных инцидентов. Время решения проблем сокращается на 90%, а расходы на облачную инфраструктуру уменьшаются в среднем на треть. Решение будет доступно в трех редакциях – премиальная, стандартная и базовая. Причем базовая будет доступна в решениях NetApp как бесплатный сервис.

Роман Ройфман: Когда мы говорим о решении на All-Flash, мы подразумеваем, что оно обязательно должно быть связано с облачными решениями

Новые возможности получил сервис Cloud Volumes ONTAP. Добавлена поддержка регуляторного хранения неизменяемых данных – SnapLock Enterprise доступен в AWS и Azure. Это позволяет соответствовать требованиям законодательных норм и внутренних политик организации и защищать данные от вредоносных атак, таких как вымогательство или криптовирусный шантаж.

Облака для разработки

Заметные обновления получил Trident – инструмент для автоматизированного выделения ресурсов, решающего проблемы с persistent storage для контейнеров.

Теперь это решение поддерживает NetApp Cloud Volumes ONTAP, резервное копирование и восстановление с использованием копий NetApp Snapshot, а также мультиоблачные среды.

«Trident – это модуль, который может подключаться к разным контейнерным решениям (OpenShift, Docker, Kubernetes), – поясняет Роман Ройфман, – что позволяет автоматизировать управление томами постоянного хранения в случае использования любого из контейнерных сервисов. Если раньше этот модуль работал только с физическими устройствами хранения, то сейчас мы добавили возможность разворачивания и использования Trident и в облаках».

Исторически сложившееся непонимание между разработчиками и производственными отделами всегда мешало сотрудничеству и являлось причиной замедления циклов разработки. Несмотря на то, что внутренние команды разработчиков играют важную роль в поиске новых источников повышения доходов для бизнеса. NetApp создает такие сервисы данных, которые способствуют доверию между разработчиками и производственными отделами. Одна из задач NetApp – найти такие инструменты, которые в сочетании с технологиями и методами DevOps позволяют заказчикам менять сложившуюся парадигму.

Также NetApp анонсировала новые возможности DevOps в NetApp Cloud Volumes для облачной платформы Google и NetApp Cloud Volumes для AWS.

NetApp Cloud Volumes для Google Cloud Platform — это сервис no-ops с действительно нативным опытом, включающий поддержку Google, Google Cloud UI для выделения ресурсов и управления ими. Сервис предлагает три уровня производительности: Standard, Premium и Extreme. Он ускоряет принятие решений за счет перемещения аналитики в облако и обеспечивает меньшее время окупаемости благодаря ускоренному копированию файлов, что позволяет разработчикам клонировать сотни сред, сокращая время тестирования и проверки качества.

NetApp Cloud Volumes для AWS вскоре можно будет приобрести на AWS Marketplace. Он обеспечивает расширенную гибкость DevOps благодаря поддержке REST API и предоставляет расширенные сервисы корпоративного уровня для облачных приложений, что обеспечивает выполнение рабочих нагрузок в облаке с предельной скоростью и предсказуемостью без ущерба для гибкости.

Все для искусственного интеллекта

По мнению аналитиков, искусственный интеллект становится одной из приоритетных статей инвестирования. По данным IDC почти 75% разработчиков будут встраивать функционал искусственного интеллекта в свои приложения. Предприятия готовы внедрять технологии ИИ, однако большинство разрабатываемых приложений требуют весьма внушительных ресурсов для работы с данными.

NetAppпредлагает своим заказчикам технологии DataFabric, работающие на периферии, в ЦОД и облаке и позволяющие эффективно работать с теми скоростью и объемами, с которыми данные генерируются сегодня инструментами интернета вещей, сенсорами, ЦОД и гибридными облачными средами.

Новая версия флагманского решения NetApp ONTAP 9.5, ориентированного на работу с системами искусственного интеллекта, теперь дополнена с расширенной сквозной поддержкой NVMe, которая значительно ускоряет выполнение критически важных рабочих нагрузок.

Также объявлено о выходе нового продукта – ПО MAX Data, которое позволяет заказчикам мгновенно повышать производительность приложений без переписывания их кода. MAX Data – это первое отраслевое решение для использования Persistent Memory на серверах для обеспечения сверхнизкого времени отклика, как у системной памяти, и емкости, как у Flash-носителей.

«Первоначально решение будет доступно совместно с использованием системами ONTAP, – поясняет Роман Ройфман, – и обеспечит согласованное управление данными. Также система предполагает использование вне систем хранения, на серверном оборудовании или в облачном решении, внутри облачных сервисов».

К решениям, поддерживающим работу технологий искусственного интеллекта, относится и новое объектное хранилище NetApp StorageGRID SG6060, ускоренное при помощи флэш-технологий.

Оно обеспечивает высокую производительность, а также высокую многопоточность рабочих нагрузок для интернета вещей, аналитики больших данных и сред машинного обучения.

Благодаря новым продуктам и сервисам NetApp помогает своим заказчикам внедрять инновации и повышать бизнес-результаты. Надежные облачные решения, продвинутое ПО и проверенные сервисы позволяют использовать данные для принятия более эффективных бизнес-решений, повышения качества клиентского опыта и использования интернета вещей для предоставления новых услуг, разработки новых бизнес-моделей, использования технологий искусственного интеллекта.