Какую ИТ-стратегию выбирает Росбанк и группа Societe Generale в России

О том, какой ИТ-стратегии будет придерживаться Росбанк и группа Societe Generale в России, как расходуется ИТ-бюджет, какие результаты принесло пилотное внедрение единой биометрической системы, а также о ключевых ИТ-проектах банка и планах на будущее рассказал в интервью CNews ИТ-директор Росбанка Денис Сотин.

CNews: Денис, какое место ИТ-блок занимает в структуре Росбанка?

Денис Сотин: В наше время информационные технологии во многом определяют развитие банка, поэтому ИТ-блок занимает, безусловно, важное место в его структуре. Если говорить о численности персонала, то это одно из крупнейших подразделений в нашей компании – на сегодня это порядка 10% от всего количества сотрудников. В совокупности в различных ИТ-подразделениях Росбанка работает около тысячи человек.

CNews: Каковы расходы банка на технологии?

Денис Сотин: Крупные банки много инвестируют в развитие новых технологий. Так, например, Societe Generale является одним из лидеров в мире по развитию банковских технологий, объединяющий 23 500 ИТ-специалистов с ИТ-бюджетом в 3,8 миллиарда евро в 2017 году. Для поиска новых идей крупные банки активно привлекают и финансируют финтех-компании по всему миру.



Что касается Росбанка, то у нас есть определенная часть операционных расходов, которую мы контролируем и принимаем меры для того, чтобы эти расходы не увеличивались. Нам удается расти, не раздувая бюджет, даже несмотря на то, что количество людей и разрабатываемых сервисов постоянно увеличивается. Операционная часть расходов на ИТ составляет порядка 2,5 миллиардов рублей в год.



С другой стороны, есть также проектная составляющая бюджета, которую мы инвестируем в развитие новых технологий и новых платформ в рамках бизнес-проектов. Ежегодно мы тратим на такие проекты порядка двух миллиардов рублей, и эта часть расходов постепенно увеличивается. Сейчас мы выходим на стабильный уровень инвестиций, поскольку основные платформы либо уже находятся в стадии реализации, либо запланированы для внедрения в следующем году. Таким образом в дальнейшем мы перейдем на планомерное развитие имеющихся платформ, а также развитие новых сервисов.

CNews: Расскажите, пожалуйста, о ключевых ИТ-проектах, реализованных за прошедший год

Денис Сотин: Наше развитие базируется на ИТ-стратегии, которую мы определили в середине 2015 года, и каждый год актуализируем. В этом году мы подготовили единую ИТ-стратегию для группы Societe Generale в России (Росбанк, «Русфинанс банк», банк «Дельтакредит») на четыре года, с 2018 по 2021, и в соответствии с ней у нас уже реализован либо реализуется целый ряд программ. Начинали мы с разработки комплекса платформ для улучшения функциональности розничного бизнеса. В первую очередь это розничная CRM 360 View, новый call-центр, большое количество новых сервисов, которые мы могли бы интегрировать с другими элементами ландшафта. В рамках этой программы мы запустили новый кредитный процесс, новый кредитный фронт и новый модуль принятия решений. Сейчас мы движемся к завершению интеграции оставшейся части функциональности фронта в офисах в единую платформу, что произойдет в конце первого квартала следующего года. Как итог, мы получим единую платформу, которая будет предоставлять единые сервисы и продукты во всех каналах банка.

Денис Сотин: Если сравнивать, например, развитие дистанционных банковских услуг, развитие мобильных и интернет-банков, то я могу сказать, что на том уровне, на котором это направление развито в России, оно не развито больше нигде

Кроме этого, мы завершили успешный реинжиниринг корпоративного хранилища данных. Поскольку исторически в Росбанке, учитывая процессы слияний и поглощений, накопились несколько корпоративных хранилищ, было принято решение о запуске проекта по их оптимизации и объединению. Он был успешно завершен, и сейчас на базе обновленного хранилища данных мы развиваем функциональность по регуляторной и управленческой отчетности.



В этом и следующем году очень большое внимание мы планируем уделить развитию наших дистанционных каналов. У нас есть ряд проектов для различных сегментов бизнеса как Росбанка, так и группы в России в целом: для физических лиц, крупных корпоративных клиентов, для малого и среднего бизнеса. Мы создали отдельные команды, которые работают над развитием различных дистанционных сервисов, и уже в следующем году наши клиенты смогут воспользоваться новыми услугами, причем часть из них будет уникальна для рынка, и Росбанк, надеюсь, предложит их первым или одним из первых.



Еще один очень важный момент – это работа с данными. Мы движемся к модели датацентричного банка, и у нас достаточно много внедрений и экспериментов, проведенных в предыдущие годы. Мы уже активно работаем с большими данными: например, у нас есть сервис Smart Recovery – он дает возможность получить полную картинку по клиентам, используя как наши собственные данные, так и общедоступные, из других источников, и наша служба по работе с просроченными задолженностями активно его использует. Успешно также применяются и решения по работе с большими данными в рамках розничных рисков. Кроме того, для целей обработки данных для регуляторной отчетности в этом году мы запустили пилот, который сейчас плавно переходит в стадию промышленного внедрения. Думаю, в будущем году на его основе будет построен datalake для онлайн-обработки данных, что позволит значительно оптимизировать скорость обработки и скорость использования данных в бизнес-целях, а также сократить стоимость хранения данных.



У нас много изменений, мы планомерно внедряем ту целевую архитектуру, которую мы утвердили в конце 2016 года, детализируя и уточняя ее по ходу реализации из года в год. Наша задача в этом и следующем году – максимально уйти от зависимостей от наследованных старых АБС, которые, безусловно, существуют в нашем банке, как и, наверное, у 95% представителей банковской системы. При этом мы уходим от монолитных АБС к платформенным решениям и развитию новых сервисов и продуктов на их основе.

CNews: Вы упомянули про уникальные сервисы, которые, возможно, первыми предложите рынку. Можете рассказать о них?

Денис Сотин: Пока рано об этом говорить, так как они на текущий момент находятся в разработке. Поскольку Societe Generale в России представлена тремя банками, у нас есть возможность комбинировать различные продуктовые приложения, так как «Русфинанс банк» концентрируется на автокредитовании и потребительском кредитовании, а банк «ДельтаКредит» предоставляет услуги ипотечного кредитования. В рамках тех решений, которые будут представлены рынку в конце этого и начале следующего года, мы сделаем акцент на общей витрине финансовых продуктов Группы и двинемся во внебанковскую сферу – это, например, страхование, лизинг, и другие виды бизнеса, так или иначе связанные с банковским. У Росбанка и у всей банковской группы в России сформировано уникальное положение, охватывающее все направления банковского бизнеса: активно развиваются корпоративное и розничное направления, сервисы для малого и среднего бизнеса, инвестиционный банкинг и премиальное обслуживание. К тому же мы можем использовать технологии и наработки группы, что дает нам возможность создавать по-настоящему комплексные продукты.

CNews: Росбанк участвовал в создании Единой биометрической системы и одним из первых подключился к использованию этой технологии. Можете поделиться первыми результатами этой работы?

Денис Сотин: Проект по созданию Единой биометрической системы, который осуществляется и активно поддерживается Центральным Банком, Ростелекомом и Правительством, имеет очень большое значение. Мы активно включились в эту инициативу, и итогом нашей работы стал запуск 1 июля в офисах Росбанка сервиса по сбору и передаче биометрических данных граждан Российской Федерации в Единую биометрическую систему. 62 отделения Росбанка, расположенные в 34 регионах присутствия банка (40 городов по всей России), готовы принять и направить биометрические данные клиентов в Единую биометрическую систему. До окончания 2018 года к системе будет подключено еще более 40 отделений Росбанка. Количество клиентов, которые сдали свои данные в систему биометрической идентификации, пока, конечно, невелико, и исчисляется сотнями, но мы видим, что интерес к технологии растет, и количество пользователей будет также активно расти. Это, в том числе, и развитие на перспективу. Создание такого сервиса – правильный шаг, в том числе, для формирования правильного восприятия этой технологии у населения. Безусловно, дальнейшее развитие не только сбора данных, но и использования их для подтверждения личности клиента, позволит внедрять новые продукты и сервисы, минимизировать физическое взаимодействие клиента и банка. В целом, сервис сильно упрощает жизнь клиента и позволяет ему в рамках единого цифрового пространства получать различные финансовые услуги и сервисы, не выходя из дома. А для банков он открывает новые возможности для развития, совершенствования качества продуктов и сервисов.

Денис Сотин: В Росбанке мы уже сегодня применяем технологии искусственного интеллекта, а именно – машинное обучение

CNews: Как, по вашему мнению, в России обстоят дела с информатизацией банковской сферы?

Денис Сотин: Я могу сказать, что в части банковских технологий Россия очень сильно развита, и во многих случаях мы опережаем европейский и американский рынки. В силу исторических обстоятельств банковская система у нас в стране развивалась очень стремительно, а конкуренция на рынке всегда была высокая, у банков было крайне мало времени для внедрения и применения новых технологий, продуктов и сервисов. Мы развиваемся достаточно быстро, и зачастую цикл, который занимает в Европе порядка 3–5 лет, мы проходим за полгода-год. Если сравнивать, например, развитие дистанционных банковских услуг, развитие мобильных и интернет-банков, то я могу сказать, что на том уровне, на котором это направление развито в России, оно не развито больше нигде.



Но у этого есть и обратная сторона. Многочисленность продуктов и сервисов и скорость их внедрения, а также частая смена технологий привели к тому, что мы имеем сложные ландшафты, так как не всегда уделяли достаточно внимания стратегии развития и целевой архитектуре систем. Практически у всех банков накопилось большое количество наследованных технологий.

CNews: Одна из самых серьезных проблем – кибербезопасность. Как вы защищаете свой бизнес и своих клиентов?

Денис Сотин: Вопрос информационной безопасности в любом банке должен быть первым приоритетом, так как обеспечение безопасности операций – это то, что гарантирует доверительное отношение клиента к банку. Поэтому и группа Societe Cenerale в целом, и банки Группы в России уделяют этому особое внимание. Объем инвестиций в эту сферу достаточно велик, мы не жалеем средств и пытаемся внедрять абсолютно все самые современные решения по различным направлениям, связанным с информационной безопасностью, будь то предотвращение утечки данных, кибербезопасность или что-либо другое. Основная задача – реализовать все так, чтобы клиент этого не замечал, но в то же время знал, что его банковские операции совершенно безопасны.

CNews: Центральный банк планирует в скором времени возложить на банки обязательства по предоставлению отчетности в формате XBRL. Вы готовы к этому?

Денис Сотин: Да, безусловно. Мы ведем активную подготовку: участвуем в рабочих группах, прорабатываем этот вопрос и на уровне ИТ-подразделений, и на уровне отдельных специалистов. Внедрение XBRL– это понятный и достаточно логичный шаг, который надо поддерживать. Я полагаю, что ближе к 2020 году банки будут обязаны предоставлять отчетность в XBRL, так как уже сейчас в ряде учреждений работают пилотные проекты. Безусловно, есть определенные нюансы, и участники рынка находятся в разной степени готовности, но в целом, я думаю, через два-три года будет достигнут должный уровень проработки, и мы постепенно перейдем на предоставление таких данных. Поскольку Росбанк, как часть группы Societe Generale, работает, в том числе и в рамках европейского регулирования, я знаю, что европейские регуляторы движутся в том же направлении и переходят к передаче всех первичных данных и к дальнейшему уходу от отчетных форм.

CNews: Как далеко банки продвинулись в направлении открытых API банковских систем? Есть ли у вас наработки в этом направлении?

Денис Сотин: Проекты по открытию API уже существуют. Не секрет, например, что банки достаточно активно стандартизируют API, открывая их для своих партнеров по эквайрингу, платежных провайдеров и так далее. Некоторые банки также активно прорабатывают открытие API для предоставления определенных сервисов и платежей между банками. Основным двигателем в этом вопросе должна быть коммерческая заинтересованность банков. Со стороны регулятора производятся определенные действия в направлении создания единого поля возможностей для различных банков. Мы тоже вовлечены в этот проект и в рамках ассоциации «Финтех» участвуем в его проработке. Но конкретные кейсы, которые уже сейчас есть на рынке, и те, которые будут появляться, будут связаны с конкретным бизнес-применением тех или иных API.

CNews: Каково ваше отношение к технологиям искусственного интеллекта? Приведет ли их применение к серьезному сокращению числа сотрудников?

Денис Сотин: В Росбанке мы уже сегодня применяем технологии искусственного интеллекта, а именно – машинное обучение. На данный момент мы пока еще очень далеки от того набора технологий, который был бы приближен к человеческому разуму. Но, тем не менее, пул технологий, относимых к искусственному интеллекту, уже применяется и дает большой эффект, поскольку позволяет работать с различными гипотезами, выбирать из них наиболее правильные и на их основе принимать решения.



Я не думаю, что искусственный интеллект заменит людей в ближайшем будущем. Здесь скорее имеет смысл говорить о перепрофилировании – мы уходим от рутинной работы, отдавая ее технологиям, и приходим к более творческим или интеллектуальным задачам по управлению технологиями ИИ.

CNews: У вас есть конкретные примеры, где вы используете такие технологии?

Денис Сотин: Мы сейчас используем элементы машинного обучения в работе с просроченной задолженностью и в рамках тех моделей, которые формируются розничными рисками. Более того, у нас создан Центр инноваций, в котором мы собрали людей из различных подразделений – из ИТ, бизнеса, управления рисками. В нем проводятся эксперименты с различными технологическими новинками, анализ их применения для различных бизнес-кейсов. То есть это не оторванное от бизнеса исследование, не чистое RnD, а возможность применения технологий для решения конкретных бизнес-задач.

CNews: Подводя итог, каковы ваши цели и планы на ближайшее будущее?

Денис Сотин: Наша задача на ближайший год – продолжение масштабной трансформации. Мы планируем стать одним из технологических лидеров рынка, научиться еще быстрее и качественнее внедрять новые продукты и сервисы. Росбанк – самый надежный банк по оценке Forbes, но мы хотим быть еще и самым технологичным банком. У нас есть все необходимые ресурсы для достижения этой цели.