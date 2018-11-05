Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом

Глобальная ассоциация операторов GSM (GSMA) провела в Москве операторскую конференцию, где ведущие телеком-игроки стран СНГ встретились для обсуждения вопросов построения цифровой экономики. Разговор получился – страны-участницы внесли в общую копилку опыта свою уникальную практику. CNews выяснил на примере опыта Казахстана, как крупнейший телеком-оператор участвует в решении задач по построению цифровой экономики.

Интерес GSMA к региону СНГ понятен: здесь проживает в общей сложности 285 млн. чел., а по уровню проникновения мобильной связи (в среднем 80%) регион лишь немногим уступает мировым лидерам (Европа и США – 85 и 84% соответственно), но существенно опережает Латинскую Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион (по 67%). При этом, с точки зрения цифровых коммуникаций, страны СНГ не однородны: охват услугами связи колеблется от 60% в Туркменистане и Узбекистане, до 89% в России. Иными словами, опыт цифровой трансформации национального масштаба этих стран уникален, поскольку интегрирует наилучшие ИКТ-решения, как для современных урбанистических агломераций, так и сельского населения. К слову, Казахстан – отличный пример для анализа: девятая страна в мире по площади, а население распределено примерно пополам между городом и селом.

«Нет» - цифровому неравенству

Одной из приоритетных задач Республики Казахстан является создание надежной инфраструктуры национальной цифровой экономики. Очевидно, что это по плечу лишь опытному игроку с сильной базой и инфраструктурой. «В программе «Цифровой Казахстан» государство определило для телеком-сектора целый ряд задач, – отмечает Куанышбек Есекеев, председатель Правления АО «Казахтелеком». – Это понятно: оператору, который создает инфраструктуру цифровой экономики страны, принадлежит ключевая роль. Наша компания является, по сути, одним из локомотивов цифровизации Республики Казахстан».

Крупнейший проект, нацеленный на ликвидацию цифрового неравенства, стартовал в республике в начале октября: к 1200 сел (800 из которых оптоволокном обеспечит «Казахтелеком»), где проживает около 4,8 млн. человек, почти 2500 школ, больниц, акиматов (мэрий) и других госучреждений, будет проложено более 20 тыс. км волоконно-оптических линий связи. Из них львиную долю – 14,2 тыс. км ВОЛС проложит АО «Казахтелеком». Отметим, что глобальный проект был разработан Министерством информации и коммуникаций совместно с другими госорганами, в нем же утвержден список государственных учреждений в селах. Сейчас строительство ВОЛС идет полным ходом и уже до конца текущего года около 30 госучреждений будет подключено к широкополосному доступу к сети интернет.

Что любопытно, проект не предусматривает бюджетных финансовых вливаний. В рамках этого самого крупного в стране проекта частно-государственного партнерства инвестиции вносят коммерческие участники проекта («Казахтелеком», SilkNetCom, «Транстелеком»), а государство предоставляет гарантии потребления созданных ресурсов в течение 13 лет. Хорошую оценку финансовой проработке этого проекта дало, в частности, рейтинговое агентство S&P Global Ratings – в конце октября агентство подтвердило кредитный рейтинг «Казахтелекома» на уровне «BB+» прогноз «Стабильный».

Куанышбек Есекеев: Цифровая экономика – это всегда вопрос эффективности

Ключевой вопрос: какие услуги необходимо предложить стране, чтобы госгарантии потребления обернулись реальным коммерческим доходом? Простого ответа нет. «Цифровая экономика предполагает не только собственно цифровизацию, но и смену парадигмы и существующих бизнес-моделей, – подчеркивает Куанышбек Есекеев. – «Казахтелеком», как и все глобальные телеком-операторы сегодня стоит перед выбором дальнейшего стратегического направления развития». Вместе со всем мировым телекомом, оператор пытается разрешить «проблему трубы» и найти способ успешной коммерциализации с помощью таких прикладных услуг, которые обеспечат не только возврат вложенных инвестиций, но и постоянную дальнейшую монетизацию построенной инфраструктуры.

Новые сервисы

Доля Value Added Services (VAS) у сотовых операторов Казахстана составляет сегодня, по оценкам экспертов, 12–15%, у фиксированных – порядка 5–7%. Этот рынок находится на стадии развития, причем, не только экстенсивном – в плане расширения спектра услуг, но и интенсивном. «Известно, что в США самый высокий уровень транзакционных издержек, – рассказывает Куанышбек Есекеев. – Скажем, средний американец тратит в год 70 долларов на осуществление транзакций. Не на сами покупки по Интернету, а именно на обеспечение транзакций. На наших рынках этот показатель пока составляет 5–10 долларов. Понятно, что одно из направлений роста – повышение интенсивности пользования цифровыми услугами».

В данной сфере компания использует весь опыт, накопленный мировой телеком сферой. В частности, развивает сотрудничество с OTT-провайдерами, создает совместные видеосервисы в рамках абонентской сети. В результате приобретения интернет-магазина Chocomart оператор осуществляет выход на рынок электронной коммерции в сегментах купонных сервисов, онлайн-бронирования и покупки авиа- и железнодорожных билетов. В целом, СЕО «Казахтелекома» согласен с тем, что классический телеком вступает в эпоху большой конкуренции с индустрией цифровых сервисов. И на этом пути необходимо учитывать серьезные подвижки в ментальности подписчиков. Скажем, согласно, недавнему исследованию BCG, первые места в рейтинге пользовательских предпочтений занимает платное ТВ и видеоигры, следом идут новостные ресурсы, электронные газеты. Далее – цифровое видео, фильмы и лишь после всего этого – социальные сети. «Когда мы проводили по стране Интернет, мы работали с рациональным полушарием головного мозга. Теперь пришло время работать с иррациональным полушарием, – говорит Куанышбек Есекеев. – Кто мог еще пару лет назад предположить, что, скажем, киберспорт перерастет из маленьких клубов по интересам в крупные медийные площадки, охватывающие больше подписчиков, чем соцмедиа, и лишь немногим уступающие по интересу телевидению?»

Современные услуги передачи контента предъявляют особые требования к операторской инфраструктуре. На форуме Mobile360 «Казахтелеком» подписал соглашение с компанией «СДН-Видео», провайдером сетей доставки контента (CDN). В рамках договоренностей стороны будут развивать интернет-контент в Казахстане, обеспечат качественный доступ к популярным российским контент-ресурсам для жителей страны с помощью специальных механизмов оптимизации трафика в сети оператора. Сервисы для подписчиков теперь включают ускоренную загрузку видео, игрового контента, веб-сайтов и HTML5-трансляций – доля подобных сервисов в общем объеме потребляемого трафика сегодня составляет более 65%. Локализованная загрузка видео через CDN позволяет обеспечить более высокое качество картинки, в том числе, передачу видеопотоков HD и 4K. «Мы системно формируем инфраструктуру для локализации в Казахстане самых популярных мировых контент-ресурсов», – подчеркивает Куанышбек Есекеев. Это означает, что сервера других крупных генераторов трафика подобным образом распределяются по территории страны, что устраняет сетевые проблемы при передаче чувствительного к задержкам трафика по операторским каналам.

Более того, «Казахтелеком» целенаправленно развивает партнерские отношения с глобальными контент-провайдерами, имея в виду свое позиционирование в качестве крупнейшего локального поставщика интернет-контента в Среднеазиатском регионе. И это не единственный вариант коммерциализации выхода за границы собственной страны.

Магистраль

Растущий спрос на услуги широкополосного доступа к интернет-услугам означает серьезнейший вызов для магистральных операторов. По экспертным оценкам, в среднем рост числа интернет-пользователей в три раза требует увеличения емкости магистральных каналов в 12 раз. Кардинальный прирост магистральной емкости происходит в нынешнем веке с периодичностью в несколько лет. В таких условиях, с одной стороны, резко возрастают требования к технологиям передачи данных по магистральным каналам связи. На смену традиционным WDM-технологиям со спектральным уплотнением пришли более гибкие технологии, так называемой, лямбда-коммутации, которые дают возможность получать дополнительную прибыль за счет предоставления сервисов, использующих отдельные длины волн. С другой стороны, головокружительные темпы магистральной модернизации открывают новые ниши. Одна из них весьма амбициозная – стать оператором информационного транзита между Европой и Азией.

Стоит отметить, что перспективность данного маршрута оценена игроками рынка давно. Несколько лет назад аналитики J’son & Partners Consulting прогнозировали, что в условиях стабильной экономики Россия будет демонстрировать рост доходов от передачи международного трафика на уровне 10% в 2017–2021 гг., а основными точками роста объемов транзита станут направления: Европа-Азия, а также страны СНГ (Беларусь, Украина и Казахстан). Практика подтверждает прогнозы. Так, «Ростелеком» концентрируется на развитии транзитных проектов Европа – Азия, Ближний Восток/Закавказье – Европа и СНГ – Европа.

Идея «Казахтелекома» заключается в том, чтобы запустить альтернативу старым магистральным каналам связи, проложенным из Китая в Европу по дну Средиземного моря, Суэцкого канала и т.д. «У данных каналов связи высокий показатель задержки передачи данных, что не позволяет выдерживать требования современного трафика. Наш наземный маршрут значительно короче и дешевле», – поясняет Куанышбек Есекеев.

У компании есть удачный опыт. Пять лет назад «Казахтелеком» и «Мегафон» запустили DREAM – совместный проект предоставления транзитных каналов на направлении Европа-Китай. В нем «Казахтелеком» обеспечивает организацию каналов связи по территории Казахстана с выходом на пограничные переходы для присоединения к сетям связи операторов Китая. А «Мегафон» – от пограничного перехода на границе Казахстан/Россия до европейского узла обмена трафиком во Франкфурте. В сентябре оператор объявил о запуске в эксплуатацию нового наземного маршрута с говорящим названием PEARL (Persia Europe Alternative Rapid Link) через страны Европы, Россию, Казахстан, Туркменистан и Иран с последующим выходом на страны Персидского залива и Индию.

Куанышбек Есекеев указывает на изменения в характере международного трафика: «Во-первых, постоянно растут объемы трафика, передаваемого между Европой и Азией. Во вторых, увеличивается интенсивность и охват пользования современными сервисами типа китайского мессенджера WeChat, услугами электронной коммерции и другими финансовыми сервисами. Операторы сопредельных стран ищут альтернативы существующим телекоммуникационным путям для более надежной и стабильной работы сервисов. Вот почему мы считаем PEARL настоящей «жемчужиной» телекоммуникаций Азии». Компания планирует к 2025 г. занять до 15% всего евразийского трафика данных. К этому времени пропускная способность магистрали достигнет 12 Тб/с, а задержки в передаче данных – менее 153 мс.

«Цифра» для государства

В госпрограмме «Цифровой Казахстан» развитие инфраструктуры передачи, хранения и обработки данных, как внутри страны, так и для реализации транзитного потенциала, образно называется реализацией цифрового Шелкового пути. Однако для развитой цифровой экономики необходимы не только электронные супермагистрали, но и региональные центры обработки данных (ЦОДы), которые хранят и оперативно предоставляют потребителям нужный им контент. Именно в операторских центрах обработки данных в ближайшем будущем будет происходить самая бурная рыночная жизнь. Сегодня в 15 ЦОДах «Казахтелекома» размещены сервера зарубежных партнеров с востребованным контентом: поисковые системы, социальные сети, популярные игровые сервисы. Завтра они окажутся вместилищами разнообразных ИТ-решений и систем, обслуживающих заказчиков по модели облачных услуг. Первые ростки уже появились: в таком режиме функционирует несколько проектов умных городов, система видеонаблюдения для школ страны, мониторинг контрольно-кассовых машин.

Куанышбек Есекеев: Наша компания является, по сути, одним из локомотивов цифровизации Республики Казахстан

Фактически на следующем этапе развития цифрового общества Казахстана в ЦОДах «Казахтелекома» будут размещаться платформы, обеспечивающие предоставление потребителям разнообразных цифровых услуг. Рассказывает Куанышбек Есекеев: «Мы планируем даже блокчейн как сервис сделать для государства. С технической точки зрения, задача вполне решаема. Другое дело, насколько общество готово свои процессы сделать неизменяемыми? Мы же издавна привыкли, что в любой системе есть право супер-администратора, который может что-то подправить в любой системе или отчете. А в блокчейне это невозможно… В этом смысле блокчейн для госсервисов – это большая ментальная революция».

Следует отметить, что в программе «Цифровой Казахстан» предусмотрена трансформация подходов к взаимодействию государства с гражданами и бизнесом на принципах открытой архитектуры (Open API), согласно которым будет выстраиваться «качественно новый уровень кооперации с коммерческим сектором». При этом «последняя миля» по оказанию госуслуг окажется в ведении неправительственного и бизнес-сообщества, что позволит более активно развивать коммерческие ЦОДы. Впрочем, новые принципы взаимодействия государства с обществом всегда красиво выглядят на бумаге. На практике благие намерения, как правило, начинают пробуксовывать на неровных дорогах спроса и монетизации. Что с этим в Казахстане?

Как пройти к интернету вещей?

Рынок интернета вещей, как рассказывает Куанышбек Есекеев, «Казахтелеком» начал осваивать с помощью онлайн-касс. В отличие от РФ, в Казахстане единственный оператор фискальных данных, и этот проект позволил охватить базовым сервисом умных вещей широкий слой потребителей, вплоть до индивидуальных предпринимателей. Для следующих шагов нужно не ошибиться в концептуальных вещах. «Раздумывая над наилучшей моделью умного города, мы выделили три типа основных интересантов любого такого проекта: жители, которые хотят получить больше комфорта и удобства, мэрия (акимат), которой необходимо эффективно управлять местными ресурсами, и государство, чья главная цель – обеспечить безопасную жизнь своих граждан», – рассказывает Куанышбек Есекеев. Соответственно, образовались три ключевых проектных направления.

Социальные сервисы: телемедицина в районных центрах, школьная безопасность и видеонаблюдение в школах, социальное страхование, в первую очередь, выплата пенсий. Поскольку половина населения Казахстана живет в сельской местности, оно может ощутить цифровое государство лишь в форме удобных онлайн-сервисов.

Безопасная среда обитания. Помимо безопасности школ, речь идет о развитой системе видеонаблюдения в подъездах, которая в многоквартирных домах предоставляется как сервис и оплачивается отдельной строкой в платежной коммунальной квитанции.

Эффективное управление ресурсами ЖКХ. В начале октября компания объявила о завершении первого этапа строительства крупнейшей в Центральной Азии энергоэффективной сети LP-WAN на базе технологий LoRa в городах Астана, Алматы и Шымкент. Всего же сети LoRa «Казахтелеком» развернуты в 20 городах Казахстана и включают около 400 базовых станций. Проекты такого рода на базе умных приборов ЖКХ, помимо анализа эффективности управления государственными коммунальными ресурсами, создают рынок предоставления услуг для небольших частных компаний: «Казахтелеком» обеспечивает их услугами хостинга данных и прикладных платформ.

На форуме Mobile360 оператор подписал меморандум о взаимопонимании с компанией Samsung в части совместного изучения возможностей технологии 5G. Речь идет, в первую очередь, о вариантах использования технологий 5G, расширяющих возможности организации фиксированного доступа. Беспроводной фиксированный доступ (FWA), реализуемый с использованием технологий 5G, рассматривается оператором в качестве доступного по цене средства существенного повышения скорости доступа для абонентов, которых не удовлетворяют скорости DSL. Кроме того, «Казахтелеком» рассматривает технологии 5G в качестве основы для создания новых инфраструктурных сервисов. Такие возможности, как предоставление по запросу виртуальных инфраструктурных ресурсов, виртуальных сетевых функций, составляющих виртуальное пакетное ядро и виртуальные базовые станции, и даже целых виртуальных сетей мобильной связи (сетевые слайсы), вполне поддаются монетизации при развертывании сетей 5G, уверены в компании.

Все это хорошо. Но на кого из вышеуказанных интересантов делать основную ставку при продвижении цифровых сервисов на базе инфраструктуры цифровой экономики?

В чем сила, брат?

В настоящее время более полутора десятка стран реализуют национальные программы цифровизации. И у каждой – свои собственные приоритеты цифрового развития. В ряде стран государство играет ключевую роль, при этом успех зависит от вовлечения частных игроков — это называется «цифровая приватизация». Вместе с тем, сегодня наблюдается все больше примеров, когда государство объявляет своего рода «тендер» на закрытие тех или иных «неэффективностей», идентифицированных как приоритетные. Казахстан, судя по всему, относится к этой группе стран.

«Я думаю, что цифровая экономика – это всегда вопрос эффективности, – рассказывает Куанышбек Есекеев. – И успех этого проекта зависит от того, насколько конечные интересанты: государство, бизнес, граждане, – будут хотеть этой эффективности». При таком подходе очевидно, что потребности в цифровизации наиболее выражены в среде частных лиц и госуправления. Первым цифровая экономика обещает улучшение качества жизни за счет полезных прикладных сервисов. Вторым – улучшение качества управления за счет аренды ИКТ-инфраструктуры и программных решений, необходимых для предоставления гражданам тех самых полезных сервисов.

В данной модели госцифровизации рыночные игроки предлагают государству различные концепции цифрового развития. Государство квалифицирует предложения и выбирает победителя по итогам конкурса пилотных проектов. Победитель, как правило, не пользуется прямыми государственными субсидиями, но получает право реализовать свой проект «под ключ». Государство при этом берет на себя поддержку в области нормативной базы, а также создание стимулов для игроков «цифровизируемых» отраслей. Задача, между прочим, совсем не простая.

В частности, сегодня в Казахстане идет большой разговор операторов с регулятором относительно эффективных методов стимулирования инвестиций в развитие телеком-инфраструктуры. Переход на новые способы работы с магистралью данных не излечивает старой болезни отрасли – несоответствия вложений в поддержку растущего трафика и получаемого дохода. Мировой телеком пока придумал для этого лишь механизм совместного владения телекоммуникационной инфраструктурой (sharing infrastructure). Однако это означает радикальный перелом национальной регуляторики, в том числе, снижение отчислений в пользу государства. Немногие страны мира пока на это решились. Будем с интересом наблюдать, как этот «риф» монетизации пройдет телеком Казахстана.