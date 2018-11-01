Есть из чего выбрать: 9 новых принтеров и МФУ линейки Canon i-SENSYS

Лазерные принтеры давно перестали прятаться в офисных заповедниках, завоевывая все новые ниши использования: коммерческую печать, документооборот в компаниях среднего и крупного бизнеса, применение в доме для бытовых и учебных нужд. Устройства для всех групп пользователей выпускают сразу несколько компаний, и Canon — oдна из наиболее известных.

Компания Canon производит широкий спектр лазерных принтеров и МФУ. Особую популярность пользователей приобрела линейка Canon i-SENSYS, которая сочетает высокое качество и скорость печати с надёжной конструкцией, эргономичностью и широким набором возможностей администрирования.

i-SENSYS включает несколько серий устройств: монохромных и цветных, созданных для небольших и средних предприятий и рабочих групп. Этой весной линейка i-SENSYS пополнилась еще тремя новыми сериями монохромных лазерных устройств: i-SENSYS LBP210, i-SENSYS MF420 и i-SENSYS MF520 — которые в совокупности выводят на рынок сразу девять моделей.

Какая из новинок подойдёт именно вам? Давайте разбираться.

Если нужен только принтер

Если для работы с документами функции МФУ — такие, как сканирование и копирование, — кажутся излишними, то следует обратить внимание на серию Canon i-SENSYS LBP210. Она состоит из лазерных монохромных принтеров и включает три модели: i-SENSYS LBP212dw, i-SENSYS LBP214dw и i-SENSYS LBP215x.

Отличия между ними в первую очередь касаются скорости печати, а также наличия у модели i-SENSYS LBP215x большого (5 дюймов по диагонали) сенсорного дисплея. Этот дисплей дает устройству понятный графический интерфейс и ряд дополнительных возможностей, которые упрощают работу c устройством и повышают его производительность. Эти возможности мы подробно опишем ниже в статье.

Когда время печати имеет значение

Одним из основных улучшений нового поколения лазерных принтеров и МФУ линейки Canon i-SENSYS стало увеличение скорости печати (в сравнении с предыдущим). Тем не менее, выбирая нужное устройство именно по этому параметру, нужно обратить внимание на конкретные цифры.

Самой быстрой из девяти представленных моделей является, разумеется, флагманская i-SENSYS MF525x — за минуту это МФУ печатает в одностороннем режиме до 43 листов в формате А4, а в двухстороннем — до 34,4. Такие же возможности и у второго представителя серии Canon i-SENSYS MF520 — модели i-SENSYS MF522x.

Чуть меньше в минуту печатают принтеры i-SENSYS LBP215x и i-SENSYS LBP214dw из серии Canon i-SENSYS LBP210 — в одностороннем формате это максимум 38 документов формата А4, а в двухстороннем — до 30,3. Столько же копий в минуту (и в одностороннем формате, и в двухстороннем) выдают и все МФУ серии Canon i-SENSYS MF420 — то есть, модели i-SENSYS MF429x, i-SENSYS MF428x, i-SENSYS MF426dw и i-SENSYS MF421dw.

Наконец, принтер i-SENSYS LBP212dw в одностороннем режиме печатает до 33 страниц в минуту. В двухстороннем — до 26,4 листов в формате А4.

Что касается качества печати, то оно у всех (подчёркиваем — у всех) девяти новых моделей принтеров и МФУ одинаково отличное. Базовое разрешение при печати составляет 600 на 600 точек на дюйм. Отметим, что Canon традиционно славится прогрессивными технологиями лазерной печати, благодаря которым в разрешении 600 на 600 точек хорошо читается текст 4-го кегля.

А что со сканированием и копированием?

Как уже было сказано выше, из девяти новых моделей только шесть являются МФУ — то есть, могут не только печатать, но и копировать и сканировать документы.

МФУ собраны в сериях Canon i-SENSYS MF420 (i-SENSYS MF421dw, MF429x, MF428x, MF426dw) и Canon i-SENSYS MF520 (i SENSYS MF525x и MF522x).

По возможностям сканирования все шесть моделей идентичны. Все они поддерживают режим двухсторонней однопроходной оцифровки оригинала как в монохромном, так и цифровом режимах. При цветном сканировании глубина равна 24 битам, монохромный режим позволяет выделить 256 градаций серого цвета. Максимальное базовое разрешение сканера составляет 600 на 600 точек на дюйм, однако, программным путём его можно увеличить до 9600 на 9600 точек на дюйм. Максимальная скорость сканирования достигается всеми МФУ в режиме двухсторонней однопроходной оцифровки в разрешении 600 на 300 точек на дюйм — она равна 70 копиям в секунду.





Скорость копирования всех МФУ зависит от скорости печати каждого из них. Её мы озвучивали ранее. Качество оцифровки при копировании документов равно 600 на 600 точкам на дюйм. Копировать документы можно как в одностороннем, так и в двухстороннем режиме. В последнем случае вывод копий можно настроить: на две стороны одного листа (как в оригинале), либо на два листа (каждая страница — на свой лист).

Наконец, отметим, что четыре из шести новых МФУ: i-SENSYS MF429x, i-SENSYS MF428x, i-SENSYS MF525x и i-SENSYS MF522x — позволяют совершать внутреннюю конвертацию документов в формат PDF с шифрованием и в формат PDF с цифровой подписью.

Если нужно МФУ с факсом

Если помимо стандартных для МФУ возможностей печати, копирования и сканирования вам часто требуется функция отправки факсимильных сообщений, то вам подойдут модели i-SENSYS MF429x и i-SENSYS MF426dw из серии Canon i-SENSYS MF420, а также на флагманская для этого поколения модель i-SENSYS MF525x из серии Canon i-SENSYS MF520.

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Документооборот растёт — как быть?

Помимо качества и скорости печати, копирования и сканирования, многие пользователей интересуют показатели нагрузки на принтеры и МФУ. Стоит сказать, что новые модели линейки Canon i-SENSYS вполне чётко рекомендуют себя, как универсальные решения не только для малого, но и среднего и крупного бизнеса.

Так, принтеры серии Canon i-SENSYS LBP210 (то есть, модели i-SENSYS LBP215x, i-SENSYS LBP214dw и i-SENSYS LBP212dw) рассчитаны на рекомендуемую печать 4000 страниц в месяц. Общая производительность принтеров равна 80 000 страницам. Все принтеры серии Canon i-SENSYS LBP210 получили новый печатающий узел, работающий с обновлённым картриджем увеличенной ёмкости. Для удобства работы с документами новинки комплектуются устройством подачи бумаги на 250 листов и универсальным лотком на 100 листов. Также к принтерам можно докупить устройство для подачи бумаги ёмкостью 550 листов и лоток на 150 листов.

Все МФУ серии Canon i-SENSYS MF420 (модели i-SENSYS MF429x, MF428x, MF426dw и MF421dw) также позволяют печатать от 750 до 4000 листов в месяц. Общая производительность устройств — до 80 000 листов в месяц. Новые МФУ поставляются с картриджем Canon 052, ёмкостью 3100 оттисков. Дополнительно сэкономить на печати можно, используя картриджи повышенной емкости Canon 052Н, рассчитанные на печать 9200 документов формата А4. В стандартную комплектацию МФУ серии Canon i-SENSYS MF420 входит устройство для автоматической подачи бумаги с кассетой на 550 листов и лоток для вывода документов ёмкостью 250 листов.

Заявленная месячная нагрузка на модели i-SENSYS MF525x и i-SENSYS MF522x из серии Canon i-SENSYS MF520 составляет 2000-7500 страниц в месяц при общей максимальной производительности до 150 000 страниц в месяц. Печатающие узлы i-SENSYS MF525x и i-SENSYS MF522x используют обновлённые картриджи Canon 041 (объём красящего порошка рассчитан на 10 000 страниц формата А4) или Canon 041Н (объём рассчитан на 20 000 страниц формата А4). В стандартную комплектацию Canon i-SENSYS MF525x и Canon i-SENSYS входит устройство для автоматической подачи бумаги с кассетой на 550 листов и лоток для вывода документов ёмкостью 250 листов.

Чем ещё хороши новые принтеры и МФУ Canon i—SENSYS?

Семь из девяти принтеров и МФУ этого поколения — за исключением моделей i-SENSYS LBP212dw и i-SENSYS LBP214dw — оснащены сенсорным дисплеем. Сенсорный дисплей, графический интерфейс и всё что с ними связано — одна из главных особенностей новинок. Во-первых, на большом пятидюймовом экране подробно отображается текущая информация о ходе печати и выводится система меню, а также QR-коды для синхронизации принтера с современными мобильными устройствами.

Во-вторых, сенсорный интерфейс может быть настроен и расширен под индивидуальные запросы пользователя. Делается это с помощью установки в память МФУ (и принтера) специальных утилит (приложений). Эти приложения позволяют одном нажатием на экран запустить мгновенную печать документов в PDF с заранее заданными параметрами (формат, качество, дуплекс и т.д.), начать последовательное сканирование и отправку документов по заранее заданному адресу электронной почты (на сервер или в облако), копировать документы особых типов и форм (бланки, визитные карточки, чеки…).

Также эти приложения могут выводить сервисную информацию о работе МФУ и показывать текущие затраты на расходные материалы.

Контроль расходов — крайне важная опция для многих корпоративных клиентов. Чаще всего она обеспечивается интеграцией офисной техники в единую сеть и администрированием.

Облегчить и упростить администрирование новых МФУ линейки Canon i-SENSYS позволяют решения ULM (universal login manager) и uniFLOW.

К примеру, возможности ULM включают создание и управление личными аккаунтами для каждого пользователя МФУ, создание для него индивидуальной карты рабочих процессов (включая доступ к различным возможностям МФУ или принтера), а также отслеживание его действий и запросов, подсчёт затрат на печать и на расходные материалы.

Итоги

В новом поколении представлены девять моделей монохромных лазерных принтеров и МФУ. Среди выведенных на рынок девяти устройств можно найти как «чистые» принтеры, так и МФУ (со встроенным факсом и без него). Новинки демонстрируют высокое качество и скорость печати. При этом те пользователи, которые не гонятся за рекордными скоростями, могут слегка сэкономить при покупке более простых моделей.

Семь из девяти новых устройств оснащены сенсорным дисплеем. Он не только значительно упрощает работу с МФУ за счёт графического сенсорного интерфейса и возможности персонализации процессов, но и позволяет развернуть в офисе полноценную систему администрирования техники на основе сопутствующих приложений ULM (universal login manager) и uniFLOW.

Модель Сканер+копир Факс Скорость печати и копирования Конвертация и шифрование в PDF Сенсорный дисплей Нагрузка в месяц Canon i SENSYS LBP212dw Нет Нет 33/26,4 Нет Нет 80 000 Canon i SENSYS LBP214dw Нет Нет 38/30,3 Нет Нет 80 000 Canon i SENSYS LBP215x Нет Нет 38/30,3 Нет Есть 80 000 Canon i SENSYS MF421dw Есть Нет 38/30,3 Нет Есть 80 000 Canon i SENSYS MF426dw Есть Есть 38/30,3 Нет Есть 80 000 Canon i SENSYS MF428x Есть Нет 38/30,3 Есть Есть 80 000 Canon i SENSYS MF429x Есть Есть 38/30,3 Есть Есть 80 000 Canon i SENSYS MF522x Есть Нет 43/34,4 Есть Есть 150 000 Canon i SENSYS MF525x Есть Есть 43/34,4 Есть Есть 150 000 По этой ссылке можно ознакомиться с полными техническими характеристиками моделей, а также узнать, где приобрести оборудование.







Источник: ZOOM.CNews