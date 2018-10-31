Переход в облако стал повседневной задачей для среднего бизнеса

О том, как изменились требования клиентов к облачным услугам на корпоративном рынке за последние восемь лет, какими техническими и организационными критериями стоит руководствоваться современному заказчику при выборе поставщика облачных услуг (IaaS, 1С-SaaS) и почему потрет самого потребителя облачных сервисов стал совсем иным, чем в самом начале «облачной эры» рассказал Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

CNews: Как связаны три ключевых направления работы CorpSoft24: облачные услуги (IaaS, SaaS), внедрение и сопровождение решений на базе 1С и системная интеграция?

Константин Рензяев: Это очень серьезный вопрос, фактически он описывает всю бизнес-стратегию CorpSoft24. Изначально, в 2009 году, наша компания создавалась для того, чтобы по разумной цене предоставлять клиентам гибкую и доступную ИТ-инфраструктуру в облаке (IaaS), а также программное обеспечение от Microsoft и 1С (SaaS). Однако почти сразу к нам стали приходить многочисленные запросы от клиентов – строительных организаций, медицинских учреждений, компаний-ритейлеров– на доработку и сопровождение систем 1С в облаке. Поэтому в компании появилось целое подразделение по сопровождению и поддержке клиентов, работающих с 1С. Вскореоно переросло в проектную практику по внедрению решений этого вендора.

Сегодня направление по внедрению и сопровождению решений на базе 1С работает очень активно. Каждое внедрение системы в 100% случаев ведет к использованию облачных услуг. Таким образом, эти два направления гармонично дополняют и развивают друг друга. Это подтверждает тот факт, что за последние два года мы дважды получали награды в номинации «Проект года» от компании «1С».

Также у клиентов часто возникают вопросы по проектированию и поставке оборудования, и наши инженеры, обладая высокой компетенцией, качественно выполняют свою работу. Мы гордимся тем, что нам удалось собрать команду настоящих профессионалов.

CNews: Если говорить только об облачных сервисах, то какова ваша целевая аудитория? Компании какого масштаба преобладают в вашей клиентской базе? С какими тенденциями на современном рынке связан портрет современного клиента?

Константин Рензяев: За последний год многое изменилось. Если до 2017 года в нашей клиентской базе преобладал преимущественно средний и малый бизнес, то, начиная с 2018 года к нам значительно чаще стали поступать новые запросы от крупного бизнеса. Да и запросов от существующих клиентов из сегмента Enterprise становится намного больше – в среднем на 30–40% ежемесячно. Это связано не только с нежеланием крупного бизнеса увеличивать капитальные вложения в условиях нестабильной экономической обстановки, но и с тем, что последние сомнения в неэффективности облаков окончательно исчезли. Облачный рынок достиг максимальной степени зрелости. Использование облачных услуг крупным и средним бизнесом перестало быть чем-то исключительным, как это было в самом начале «облачной эры».

В свою очередь у малого бизнеса денег становится все меньше, и будем честны — он фактически умирает. Конечно, появляются стартапы, но «первую скрипку» в развитии облаков в сегменте виртуализации на основе решений VMware однозначно играет крупный и активно растущий средний бизнес (ближе к крупному, с годовым оборотом порядка 1 млрд в год).

CNews: Какими были ваши первые клиенты, желающие перейти в облако? Насколько сильно и чем именно потребности первых клиентов отличаются от потребностей нынешних заказчиков?

Константин Рензяев: Я хорошо помню одного из наших первых клиентов – это была крупная строительная компания, за время своего существования сменившая название и прошедшая ряд реорганизаций. Ей требовалось дешевое облако, поэтому мы предложили виртуализацию на Xen – это было дешевле, чем на VMware. Впоследствии выяснилось, что это было ошибкой. У заказчика не оказалось специалистов, которые могли бы поддерживать и развивать Open Source решение, делать так, чтобы оно успевало за нуждами организации и действительно помогало решать ее задачи. С тех пор мы предлагаем крупным клиентам только Vmware – решение уровня Еnterprise с гарантированной технической поддержкой.

Константин Рензяев: «Первую скрипку» в развитии облаков в сегменте виртуализации однозначно играет крупный и активно растущий средний бизнес

Конечно, за те восемь лет, в течение которых мы оказываем облачные услуги, требования к сервису значительно возросли. Если раньше чаще всего требовались по отдельности IaaS или SaaS, то сейчас клиентам, как правило, нужен комплекс услуг, включающий удобную масштабируемую инфраструктуру в облаке, 1С (аренда их лицензии, проведение обмена и других операций с вендором) и квалифицированную поддержку внедренных облачных решений (так называемый «системный администратор в облаке»).

CNews: Какие риски при переходе в облако вышли сегодня на первый план, а какие стали неактуальными? Как можно нивелировать те, которые все еще присутствуют?

Константин Рензяев: Теперь переход в облако – не из ряда вон выходящее событие, а повседневная задача для средней и, тем более, крупной организации. Провайдеры постоянно работают над повышением уровня надежности сервиса. Это касается и степени безопасности хранения данных. Даже незначительные ошибки недопустимы, иначе облачного провайдера ждет потеря репутации и расставание со многими клиентами.

Конечно, сейчас практически каждый месяц появляются все новые облачные провайдеры, которые в погоне за быстрым ростом клиентской базы и оптимизацией расходов начинают работать на OpenStack-платформах. Да, это дешево, но нужно иметь штат отличных инженеров, которые будут постоянно «допиливать» платформу и оперативно дописывать скрипты под требования клиента. Причем о стабильности работы платформы можно будет только мечтать. В таких случаях нередки случаи потери данных при авариях. Именно поэтому для минимизации рисков необходимо выбирать оператора с уже накопленной экспертизой, компетентными специалистами в штате и солидным портфелем крупных проектов в их сфере.

CNews: На что в первую очередь должен обратить внимание крупный или зрелый средний клиент при выборе облачного провайдера? И на что он обращает внимание в действительности?

Константин Рензяев: В первую очередь клиенты обращают внимание на известность облачного провайдера, его репутацию и, конечно, на стоимость услуг. Все это верно, однако есть еще несколько критериев, которые клиент обязательно должен учесть при выборе надежного поставщика. Например, качество оборудования, которое использует облачный провайдер. Заказчику желательно уточнить модель, класс и производителя оборудования. Стоит спросить и о характеристиках используемой провайдером площадки: она должна соответствовать стандартам безопасности мирового уровня. Также необходимо уточнить уровень SLA, который провайдер гарантирует. Чем он выше, тем надежнее будут работать сервисы, предоставленные облачным провайдером. Например, мы предлагаем своим клиентам уровень доступности SLA 99,95%.

Не менее важен график работы технической поддержки. Для бесперебойной работы облака его сопровождение должно осуществляться в режиме 24/7. И, конечно, облачный провайдер должен быть готов подтвердить свою квалификацию и компетенции посредством необходимых сертификатов и лицензий. Их наличие гарантирует Вам профессиональный уровень предоставления облачных услуг и отсутствие проблем во время проверок контролирующими органами.

CNews: Какое направление в CorpSoft24 является магистральным и почему?

Константин Рензяев: Все направления работы нашей компании важны и неразрывно связаны друг с другом. CorpSoft24 предлагает своим клиентам целый комплекс ИТ-услуг. Кроме того, что наша компания – признанный автоматизатор производственных и управленческих процессов на базе продуктов 1С, мы известны благодаря всей совокупности облачных услуг: IaaS, SaaS и хостингу ИСПДн.

CNews: Насколько быстро и успешно развиваются сопутствующие направления, с чем это связано?

Константин Рензяев: Каждый год мы совокупно растем на 50-100%. Я связываю это с тем, что мы работаем в сфере услуг, а это растущий сегмент российской экономики. Наиболее перспективным из наших сопутствующих направлений является аутсорсинг инфраструктуры и бухгалтерии компаний-клиентов. Вспомогательные сервисы не должны отнимать у бизнеса драгоценное время, которое он может и должен потратить на основную деятельность. Помощь в четкой организации работы любой компании – в этом мы видим свою миссию.

CNews: Расскажите о том, как в современных условиях создать действительно надежную и отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру, которая бы оперативно реагировала на большое количество изменений.

Константин Рензяев: Нужно соблюдать всего несколько правил. Во-первых, максимально грамотно проектировать любое ИТ-решение с детализацией до последнего патч-корда. Во-вторых, использовать только оборудование уровня Enterprise. Мы, например, используем сервера и СХД компании Nec, собранные в Японии. А также СХД NetApp, о надежности которых, думаю, не стоит даже и говорить. Также в нашем активе решения по виртуализации от VMware, которая внедрила стандарт масштабирования своей платформы для любых облачных задач, популяризировав решение vCloud/VSAN. И задала неограниченный потенциал роста и развития для любых типов облаков и проектов с их участием. И, наконец, мы вкладываем время, деньги и силы в постоянное развитие и наращивание наших компетенций –у нас работает грамотная служба технической поддержки в режиме 24/7.

CNews: Что вы можете сказать о клиентоориентированности CorpSoft24? Расскажите о специальных предложениях и условиях, которые уже оказались эффективными или только запускаются.

Константин Рензяев: При работе с клиентами мы тщательно изучаем их требования, стараемся подобрать для них действительно оптимальные услуги. В зависимости от набора технических запросов менеджеры рассчитывают цену за определенный комплекс услуг. Практически всегда мы идем навстречу клиентам и делаем скидку, размер которой также определяется индивидуально. У нас постоянно проходят разные акции. Часто мы предлагаем выгодные пакетные предложения, позволяющие клиентам значительно сэкономить, но при этом получить качественные услуги. Всю информацию об акциях мы размещаем на нашем сайте.

Сейчас у нас действует несколько акций. Самая интересная акция – «0 рублей за пакет услуг». По условиям акции при заключении контракта от p15000 в месяц (с учетом НДС) резервное копирование и канал шириной 10 Мбит/с предоставляются бесплатно.

CNews: Что делать потенциальному клиенту, если он не до конца уверен, что облачные услуги или готовые ИТ-решения точно ему подойдут или полностью решат его задачи?

Константин Рензяев:Для тех, кто хочет сначала оценить наши услуги, у нас предусмотрен тестовый доступ. В течение определенного времени (конкретные сроки обсуждаются индивидуально) потенциальный клиент получает доступ в облако, свободно пользуясь всем нужным функционалом. После этого заказчик делает выводы и, если ему все нравится, заключает договор. Кроме того, у клиентов всегда есть возможность получить консультацию наших специалистов по телефонам 8 (495) 983-04-12, 8 (800) 707-04-12 или с помощью специальной формы на сайте. С вопросами также можно обратиться, написав нам на e-mail: corp@corpsoft24.ru