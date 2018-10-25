Будьте здоровы: мониторинг ИТ-инфраструктуры в медицинских учреждениях

Здравоохранение очень быстро становится одной из самых высокотехнологичных отраслей. Медицинское оборудование, сложные ИТ-системы, программные решения – весь комплекс технологий, применяемых в медицинских учреждениях, нуждается в постоянном контроле. Об особенностях ИТ-инфраструктуры организаций здравоохранения и о задачах ее мониторинга рассказывают специалисты компании Paessler, производителя решения мониторинга PRTG.

«На национальный проект «Здравоохранение» выделяется более 1,36 трлн рублей. Это огромная сумма, на шесть лет…», – заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова 3 сентября после заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Ожидается, что государственные больницы и поликлиники получат деньги на развитие инфраструктуры и внедрение цифровых технологий.

Частные клиники продолжат закупать ИТ-решения. Аналитическое агентство EY («Эрнст энд Янг») отмечает в своем исследовании, что говоря о планах до 2020 г., большинство медучреждений намерены открыть новые филиалы, расширить перечень услуг и повысить операционную эффективность. Реализация этих планов повлечет закупки медицинского и ИТ-оборудования, программных решений.

Работа медицинских учреждений зависит от состояния ИТ-инфраструктуры. Чтобы реагировать на инциденты, предупреждать возникновение сбоев, отслеживать производительность систем в каждом филиале, медучреждения внедряют системы мониторинга.

Системы ИТ-мониторинга используют: Лаборатории с двумя и более офисами, выполняющие более 100 видов анализов

Больницы, оснащенные клинико-диагностической лабораторией, отделением функциональной диагностики, рентгеном, МРТ, единой информационной системой.

Больницы или поликлиники с несколькими корпусами, развернутой локальной сетью, имеющие свыше 50 единиц компьютерной техники и медицинскую информационную систему

Система мониторинга позволяет централизовано собирать информацию о работе всех устройств и приложений сети. Особенно решения мониторинга востребованы в организациях и предприятиях с парком устройств и приложений от разных производителей, с оборудованием, расположенным в удаленных офисах.

Системы мониторинга инфраструктуры находят широкое применение в медицине.

Мониторинг традиционной ИТ-инфраструктуры: серверов, рабочих станций, приложений, сетевого оборудования, температуры в серверной комнате и др

Работа медучреждения зависит от доступности серверов, приложений, информационных систем. Нет доступа к информационной системе – и пациенты сидят у ресепшена, ждут восстановления доступа. Сбой в сети – и результаты анализов вовремя не поступили. Если у вас частная клиника, это может привести к негативными отзывам и потере клиентов. Клиники внедряют системы мониторинга, чтобы находить быстро причины неисправности, и предотвращать возникновение сбоя.

С помощью систем мониторинга клиники планируют расходы на устройства и приложения. Медицинское оборудование стоит дорого, поэтому в больницах стараются не закупать лишнего. Системы мониторинга позволяют оценить нагрузку на серверы, частоту использования приложений – это помогает определить, какое оборудование необходимо закупать.

Интерфейс PRTG. Объекты мониторинга на карте больницы.

Мониторинг медицинского оборудования. Мониторинг доступности медицинского оборудования отличается от мониторинга стандартных устройств сети, которые поддерживают SNMPили NetFlow. Медицинское оборудование использует собственные протоколы для передачи информации. HL7 – стандарт для обмена данными, DICOM – стандарт для обмена изображениями.

Мониторинг медицинского оборудования – это не только мониторинг доступности оборудования и передачи данных. Один из главных признаков неполадки рентгена – перегрев оборудования, в частности трубки рентгена. Показания датчика температуры заводятся в систему мониторинга, как только температура поднимается выше установленного порога, ответственный за рентген получает уведомление на телефон.

Для комплексного мониторинга медицинского оборудования рекомендуется отслеживать состояние электроснабжения оборудования. Большинство медучреждений приобретают источники бесперебойного питания вместе с оборудованием. Многие источники бесперебойного питания (ИБП) уже оснащены системами мониторинга. Когда в компании установлены системы мониторинга от различных производителей ИБП – следить одновременно за работой всех ИБП становится затруднительно. Поэтому компании приобретают централизованные системы мониторинга.

Мониторинг передачи медицинских данных. Система мониторинга должна поддерживать отраслевые медицинские протоколы. В медицинских системах пока нет единых стандартов обмена данными. Чаще всего используются стандарты HL7 и DICOM. HL7 – для обмена медицинскими данными. DICOM - для хранения и передачи диагностических изображений. Есть и другие стандарты, но DICOM и HL7 – самые популярные.

Мониторинг стандарта DICOM позволяет оценить корректность передачи и сохранения DICOM изображений. Доступность DICOM серверов в сети, Использование полосы пропускания при передаче DICOM изображений. Архив PACS хранит диагностические изображения с устройств МРТ, рентгена, УЗИ, эндоскопии и предоставляет быстрый доступ к файлам при запросе других систем.

Мониторинг HL7 нужен, чтобы контролировать скорость передачи данных между медицинскими информационными системами (МИС) и лабораторными информационными системами (ЛИС). Отследить доступность HL7 интерфейсов, время отклика систем, работающих со стандартом HL7.

PRTG. Мониторинг протоколов передачи медицинских данных.

O PRTG

PRTG – система комплексного мониторинга от компании Paessler. Головной офис компании Paessler в городе Нюрнберг, Германия. Клиенты Paessler – компании из России, Германии, США, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Португалии и Китая.

Paessler сотрудничает с Cisco, Dell, IBM, HP, NetApp, Linux, AWS, Windows, VMware, Citrix, Apache, Oracle – предоставляет уже готовые сенсоры мониторинга для оборудования и приложений от этих производителей. Paessler предоставляет бесплатно полную функциональность системы мониторинга до 100 сенсоров.