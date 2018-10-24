Зачем нужен компьютер в автобусе

Пассажирские перевозки на транспорте переживают время автоматизации отрасли. В ней при непосредственном участии государства и муниципалитетов идут серьезные ИКТ-проекты, благодаря которым повышается качество услуг, оптимизируются ресурсы транспортных компаний, появляются возможности для снижения транспортной нагрузки в городах. Решению этих задач должны способствовать интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Подробно о них в интервью CNews рассказывает Пётр Рыбаков, начальник отдела управления процессами и сервисами компании RedSys.

CNews: Насколько актуальна тема автоматизации транспортной отрасли?

Пётр Рыбаков: Процессы автоматизации идут достаточно давно, но не было никаких нормативных документов, позволяющих их стандартизировать. Это существенно ускорило бы внедрение ИКТ на транспорте. Наконец, в 2016 году, с появлением ГОСТ Р 56829-2015 был введен термин «интеллектуальная транспортная система» и подготовлена вся необходимая нормативная база, – а это примерно 100 ГОСТов, – была проведена большая работа по обеспечению безопасности пассажирских перевозок с помощью определения требований по обеспечению безопасности объектов критической информационной структуры.

Один из ключевых ГОСТов Р 56294-2014 описывает требования к функциональным и физическим архитектурам ИТС. В нем подробно описываются блоки ИТС, которые позволят покрыть весь объем задач, стоящих перед системой уровня города.

Все это, а также наличие большого числа незанятых ниш для автоматизации и больших планов развития транспортной системы России до 2030 года, позволяет с уверенностью сказать, что вложения по созданию готовых решений гарантированно окупятся и будут востребованы на рынке.

CNews: За решение каких задач взялись вы?

Пётр Рыбаков: Компания RedSys создает собственную интеллектуальную транспортную систему. В существующих ИТС есть два ключевых элемента: центр управления и бортовой компьютер транспортного средства. Обеспечение качества пассажирских перевозок в большей степени зависит от бортового оборудования и установленного на нем программного обеспечения. И мы начали создание своей системы именно с разработки бортового компьютера – комплекса оборудования и ПО, который получил название «RS: Интеллектуальный транспорт». Этот комплекс, в свою очередь, может быть интегрирован с ИТС, установленной у клиента в центре управления движением.

Пётр Рыбаков: «RS: Интеллектуальный транспорт» – это законченное решение для применения в автобусах и на легком рельсовом транспорте

Ядро системы, которую мы разработали – бортовой компьютер. Датчики и контроллеры только собирают данные и передают их для последующей обработки в компьютер и далее в центр управления движением. В этом и есть весь смысл: не просто собрать информацию, а проанализировать и интерпретировать ее. Компьютер превращает сырые данные в информацию, которая нужна центру: количество пассажиров, оплата проезда бесконтактными картами, продажа разовых билетов, он учитывает соответствие скоростных показателей рекомендуемым на данном участке, время отклонения от расписания. Он же позволяет водителю обмениваться информацией с центром управления движением при помощи голоса или текстовых сообщений, и передавать голосовые сообщения пассажирам.

Кроме того, бортовой компьютер обрабатывает часть данных самостоятельно. Так, он оценивает динамику разгонов и торможений, и способен распознать в них опасную манеру вождения – тогда он выдаст на экран водителя соответствующую рекомендацию. Эти данные могут быть направлены работодателю, если у него уже есть аналитическая система, с которой можно интегрировать ИТС, или налажен процесс выгрузки данных из имеющихся систем. Тогда он может объективно оценить, создают ли водители риски для пассажиров и имущества своей манерой вождения, и принять административные меры.

CNews: Какие ключевые требования предъявляются к оборудованию?

Пётр Рыбаков: Одно из самых главных требований – обеспечение бесперебойной передачи данных от датчиков на бортовой компьютер и далее в центр управления. Если происходит сбой и мы, например, пропустили одну остановку, то данные о числе вошедших и вышедших пассажиров уже не актуальны, и в другую информацию также вносятся искажения. Оборудование должно бесперебойно поддерживать как GPS/ГЛОНАСС, так и GSM/LTE там, где они доступны.

CNews: Как вы распознаете «зайцев»?

Пётр Рыбаков: Мы устанавливаем над дверями лазерные датчики пассажиропотока RS: Monitoring, которые распознают контуры входящих и выходящих людей с точностью не ниже 96%. Благодаря им мы знаем число людей в салоне и можем сравнить его с данными об оплате проезда, которые поступают от валидаторов RS: Payment Terminal и автоматов по продаже разовых билетов АПРБ.

ИТС в центре управления движением подсчитывает число «зайцев» в салоне и в случае превышения порогового значения отправляет оповещение диспетчеру и водителю. На этом основании на маршрут может быть направлена бригада контролеров, снабженных мобильными терминалами RS: Controler.

CNews: Кто потенциальные потребители системы?

Пётр Рыбаков: Наиболее заинтересованы в ИТС, естественно, перевозчики. Ключевые показатели в их экономических взаимоотношениях с городскими службами-заказчиками – это количество перевезенных пассажиров, количество оплаченных поездок и пройденное расстояние по маршрутам. В зависимости от полученных данных происходят расчеты, и стороны должны быть уверены в достоверности этих данных.

Помимо них, информация о перевозках может быть интересна государственным контролирующим службам. Например, в Санкт-Петербурге ГКУ «Организатор перевозок» взяло на себя основные функции управления пассажирскими перевозками, включая контроль качества соблюдения расписания. Подобным организациям во всех населенных пунктах нужно, чтобы данные, поступающие от участников перевозок, соответствовали действительности.

CNews: Будут ли полезны ИТС не только в области пассажирских перевозок?

Пётр Рыбаков: Да, в них заинтересованы, например, городские сервисные компании, отвечающие за вывоз мусора. Единственная разница – нет пассажиров, а все остальное – закрепленный маршрут, расписание, остановки в определенных местах – аналогично пассажирским перевозкам. Поэтому систему легко можно адаптировать под их требования.

Страховым компаниям интересны такие показатели, как манера вождения владельца застрахованного транспортного средства, динамика разгонов и торможений, соблюдение правил дорожного движения. В зависимости от выводов о вероятных рисках компания может изменить условия договора о страховании в следующем периоде.

CNews: Какие у вас планы развития системы?

Пётр Рыбаков: «RS: Интеллектуальный транспорт» – это законченное решение для применения в автобусах и на легком рельсовом транспорте. У нас готово все необходимое оборудование и ПО для него. Теперь в наших планах создание серверной части, находящейся на стороне центра управления движением. Это – планирование перевозок, составление маршрутов, анализ данных и контроль движения транспортных средств. ИТС учитывает и изменения в городской инфраструктуре: строительство и снос зданий, строительство и ремонт дорог, появление новых информационных систем, которые необходимо поддерживать.

Кроме того, мы заинтересованы в том, чтобы автоматизировать смежные области: транспортные сервисные службы, светофорные объекты, управление дорожными сетями – все, что связано с отслеживанием и контролем транспортной обстановки на дорогах. В итоге будет развиваться комплексное решение, закрывающее потребности перевозчиков и других интересантов.