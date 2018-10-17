Евгений Комиссаров: КИС СОЮ позволила максимально автоматизировать рутинные процессы в нашем суде

Как внедрялась Комплексная информационная система судов общей юрисдикции (КИС СОЮ) Москвы в Преображенском районном суде, насколько удобно и полезно оказалось новое решение, удалось ли разработчикам облегчить работу сотрудников суда и сделать взаимодействие с ними более удобным для граждан, в интервью CNews рассказал Евгений Комиссаров, председатель Преображенского районного суда Москвы.

CNews: Как происходило внедрение КИС СОЮ в Преображенском районном суде?

Евгений Комиссаров: КИС СОЮ – достаточно сложный аппаратно-программный комплекс, цель которого максимально автоматизировать и систематизировать выполнение рутинных операций в процессе ведения судебного делопроизводства, а также оптимизировать систему межведомственного взаимодействия, от эффективного функционирования которой, в свою очередь, напрямую зависит своевременное рассмотрение дел и исполнение судебных актов. Кроме того, КИС СОЮ призвана обеспечить доступ к информации для всех участников судопроизводства, а также для тех, кто просто интересуется деятельностью суда. В рамках внедрения нам необходимо было, во-первых, определить, насколько имеющаяся в нашем распоряжении вычислительная техника готова к работе с новыми подсистемами. А во-вторых, провести обучение сотрудников аппарата суда работе с системой. В результате у нас был полностью обновлен компьютерный парк, созданы новые каналы связи для обеспечения взаимодействия с Мосгорсудом и другими организациями, госорганами. С сентября 2015 года мы работали параллельно в старой системе (ГАС «Правосудие» – прим. CNews), а с 2016 года - полностью перешли на КИС СОЮ.

CNews: Какие возможности системы стали для вас наиболее полезными?

Евгений Комиссаров: Внедрение системы позволило, в первую очередь, максимально автоматизировать процессы регистрации и учета дальнейшего движения документов, поступающей корреспонденции по всем видам судопроизводства. Сейчас при первичной регистрации каждому документу, поступающему в суд, присваивается штрих-код. Этот штрих-код позволяет «привязать» документ к конкретному гражданскому, уголовному либо административному делу, создать электронный образ дела. Это существенно облегчает работу и сводит к минимуму риск потери документов. А для любого суда, тем более большого, например, как наш, через который проходит 20-30 тысяч документов в год, это очень важно.

Во-вторых, составление и подготовка статистических отчетов – как гибких, оперативных, так и привязанных к определенным датам, квартальных, полугодовых. Например, теперь для того, чтобы сформировать полугодовой или годовой статистический отчет, достаточно условно «нажать» несколько кнопок, а затем отправить готовый документ в Управление Судебного департамента по Москве или Московский городской суд. Также практически полностью автоматизировано оформление судебных извещений (повесток).

Еще одна важная возможность – ведение аудио-видеопротоколирования судебных заседаний. Система позволяет это делать непосредственно в программном комплексе и автоматически закрепляет произведенную в ходе судебного заседания видеозапись к протоколу судебного заседания по рассматриваемому делу. Кроме того, во многом решена задача автоматизации подготовки целого ряда судебных документов. Например, на сегодняшний день подсистема учета и контроля оплаты постановлений по оплате услуг переводчиков и адвокатов автоматически формирует проекты постановлений, и нам остается только добавить в них фамилии конкретных людей, посчитать отработанные ими часы и отправить в электронном виде на исполнение в Управление Судебного департамента в Москве, подписав электронной подписью. Раньше этот вопрос решался очень долго, и мы получали много жалоб от адвокатов и переводчиков на задержки выплат.

Отдельно хочется отметить, что КИС СОЮ позволила перейти к формированию электронных дел и предоставлению гражданам доступа к материалам дел в электронном виде. Это новое направление в деятельности судов, согласующееся с основными тенденциями развития электронного правосудия. Так, на едином портале московских судов общей юрисдикции любой гражданин может завести личный кабинет и с его помощью отправить документ в суд или получить доступ к материалам своего дела в электронном виде. Эта возможность серьезно упрощает жизнь участникам судебного процесса – им больше не надо ехать в суд, стоять в очередях и тратить время. В то же время, этот сервис возлагает на сотрудников аппарата суда дополнительные обязанности. При подаче в бумажном виде исковых заявлений и других документов уполномоченный сотрудник суда должен отсканировать эти документы, разместить их в базе данных для дальнейшего прикрепления к конкретному делу и прикрепить к делу.

CNews: А что можете сказать насчет межведомственного взаимодействия?

Евгений Комиссаров: Конечно, нельзя не сказать о межведомственном взаимодействии судов с целым перечнем государственных ведомств, таких, как Прокуратура г. Москвы, Главное следственное управление Следственного комитета по г. Москве, ФГУП «Почта России», Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве и пр. Самый яркий пример, на мой взгляд, – появление возможности отправки электронного исполнительного листа сначала в Управление Федеральной Службы Судебных приставов по г. Москве, а со 2 апреля 2018 года – в адрес всех территориальных органов Федеральной Службы Судебных приставов. Это позволяет оперативно взыскивать штрафы, расходы по оплате государственной пошлины и другие задолженности в доход бюджета. Конечно, это серьезно облегчает и нашу работу. Раньше на выписку одного исполнительного листа подготовленным работником, у которого есть все необходимые материалы, в среднем тратилось 15 минут. Затем исполнительный лист надо поместить в конверт, составить почтовую опись, отнести на почту, проконтролировать, получил ли его адресат и возбудил ли он исполнительное производство. Сейчас все делается очень быстро. Формируется исполнительный лист, подписывается электронной подписью судьи и за считанные минуты напрямую отправляется приставам. Конечно, бывает иначе. Например, в органах предварительного следствия МВД, Следственного комитета, система межведомственного взаимодействия находится в зачаточном состоянии, и наладить с ними электронное общение нам пока не удается. Надеюсь, их руководство займется решением этой проблемы в самое ближайшее время.

CNews: Вы занимаетесь оцифровкой уже закрытых дел?

Евгений Комиссаров: Мы занимаемся оцифровкой только тех дел, которые были приняты к производству суда после введения Регламента, определяющего порядок их оцифровки. Дела, рассмотренные до введения КИС СОЮ, на данный момент оцифровать технически невозможно, поскольку такие дела регистрировались и велись в старой системе, которой создание электронного дела не предусмотрено, кроме того, такая оцифровка требует колоссальных временных затрат. В суде два планетарных сканера и шесть поточных, которые работают практически круглосуточно в канцеляриях и экспедиции суда. В условиях нехватки сотрудников аппарата, решение задачи оцифровки всех дел, имеющихся в суде, включая архивные, – это не близкая, перспективная задача.

CNews: Как проходило обучение сотрудников аппарата суда?

Евгений Комиссаров: Сложнее всего было преодолеть некий страх людей перед новыми технологиями. Своеобразный психологический барьер. Тем не менее, нам это удалось. Когда люди начинают понимать, что изменения приносят положительный результат, сотрудники суда осознанно приходят к тому, что новые технологии надо применять, это становится внутренней потребностью. Специалисты «Крок», разработавшие и внедрившие систему, организовали обучение отдельно для сотрудников аппарата суда, отдельно для судей. Сегодня, если у нас возникают какие-то сложности, мы связываемся с представителем разработчика, он приезжает в суд и помогает их решить. Единственная проблема – текучка кадров. Мы проводим обучение сотрудников, а спустя 2-3 месяца они увольняются. И нам приходится заново начинать процесс обучения. Благо сейчас на внутреннем портале КИС СОЮ есть специальный раздел с учебными материалами по работе в системе.

CNews: Лично вы до сих пор работаете с бумажными документами или полностью цифровизировались?

Евгений Комиссаров: Сегодня гражданин может направить иск в суд в электронном виде. Впоследствии этот электронный документ становится основой электронного образа дела. Но по регламенту мы все равно должны его распечатать. Так что ко мне документы попадают в бумажном виде. Думаю, что со временем мы будем все дела оформлять только в электронном виде.

CNews: Можно ли сказать, что цифровизация подталкивает законодателей к доработке законов?

Евгений Комиссаров: Безусловно. Понятно, что процессуальный кодекс, который действовал во времена Царской России, существенно отличается от существующего. Сегодня появляются новые технологии обработки информации. И я думаю, законодатели должны их учитывать. Тем более, что уже есть изменения в ряде процессуальных законов, позволяющих подавать документы, ходатайства в электронном виде с последующим их рассмотрением и вынесением соответствующих процессуальных решений.

CNews: Как внедрение аудио- и видеопротоколирования повлияло на число жалоб на протоколы?

Евгений Комиссаров: Мы не ведем такую статистику. Дело в том, что у нас пока, к сожалению, не все залы судебных заседаний оборудованы подсистемой аудио-видеофиксации. Но если есть аудио-видеопротокол, то при рассмотрении замечаний на протокол судебного заседания достаточно просто сопоставить его с протоколом на бумажном носителе и принять решение об его корректности и полноте. Это очень удобно. Тем более, что с 2019 года аудиофиксация станет обязательной при рассмотрении не только административных дел.

CNews: Какие проблемы возникают в процессе эксплуатации КИС СОЮ?

Евгений Комиссаров: Проблемы всегда возникают, если систему эксплуатировать. Если ее не эксплуатировать, конечно, проблем не будет. Новая система, как я говорил ранее, безусловно, сложная, и ошибки будут возникать. Это свойство сложных систем. При надлежащем сервисном сопровождении проблемы и ошибки устраняются. Например, иногда у нас возникают сложности с доступом к системе с помощью специальных карт-ключей, предусмотренных в рамках двухфакторной авторизации. Ключ имеет определенный срок действия, а его оформление – достаточно длительная процедура, в которой участвует не только районный суд, но и Московский городской суд и удостоверяющий центр. Были отдельные проблемы с алгоритмами подсчетов статистических сведений, учета движения дел. Но каких-то серьезных проблем у нас нет. Система работает хорошо.