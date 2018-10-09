Все на виду: как работает ИТ-мониторинг в ритейле

Компании, автоматизирующие свои бизнес-процессы, часто сталкиваются с необходимостью контролировать работу многочисленных устройств и сервисов. Обычно для таких задач приобретаются системы мониторинга ИТ-инфраструктуры, позволяющие следить за состоянием серверов и приложений. Возможности комплексных систем ИТ-мониторинга, как правило, шире: это не только контроль за состоянием ИТ-систем, но и контроль за изменениями бизнес-показателей, работой специализированного оборудования. О том, как работают и какие задачи решают подобные системы, рассказывают эксперты компании Paessler.

Системы комплексного мониторинга незаменимы в таких «сложных» отраслях, как, например, ритейл. С помощью системы мониторинга торговая компания может отслеживать микроклимат в складских помещениях, остаток складских запасов, выполнение планов по продажам в торговых точках, посещаемость сайта, состояние оборудования в торговых центрах. Вся эта информация доступна в единой панели управления.

Российские ритейлеры активно автоматизируют самые разные бизнес-процессы. Большинство наших клиентов используют учетные, складские, бухгалтерские, кадровые системы. В более продвинутых компаниях мы встречаем кассы самообслуживания, системы прогнозирования продаж, отслеживания посещаемости и поведения покупателей, управления акциями и программами лояльности.

Продажи торговых компаний зависят от того, как работают установленные приложения и оборудование. Состояние ИТ-систем важно контролировать, и эффективнее делать это через единое окно, а не снимать показатели с каждого устройства и приложения по отдельности. Поэтому компании внедряют комплексные решения ИТ-мониторинга.

Интерфейс PRTG. Объекты мониторинга на карте помещения

Больше половины наших заказчиков в России, Германии, Италии, Португалии, США используют мониторинг PRTG, чтобы предупредить сбой системы или определить причину уже произошедшего инцидента. Они отслеживают загруженность сети, памяти, процессора, температуру и влажность в серверной комнате, доступность приложения или устройств сети.

Возможности систем мониторинга становятся шире, если загружать в них показатели бизнес-процессов. Например, отслеживать финансовые показатели, данные о поставках из систем управления ресурсами предприятия (ERP), финансовых систем.

Представляем несколько вариантов расширенного использования систем мониторинга.

Мониторинг хранения товаров. С помощью комплексного решения мониторинга компании централизовано отслеживают температуру и влажность по всем складам и холодильным установкам. Самый простой вариант – контролировать температурные условия с помощью usb-термометров, подключаемых к компьютеру. Чтобы передать данные в PRTG, потребуется лишь написать небольшой скрипт. Все показатели визуализируются, изменение температуры выводится на графиках. Если установить пороговые значения и настроить оповещения, ответственный технический специалист будет получать SMS при повышении температуры хранения на каждом из объектов. Еще одно распространенное решение - автоматизированный контроль «холодной цепочки»: датчики влажности и температуры закладываются в контейнер с продуктами на ферме и показатели микроклимата поступают в систему в течение всего пути от фермы до магазина. В этом случае показатели с датчиков можно завести в PRTG и отслеживать вместе с другими показателями.

Мониторинг остатка складских запасов. Российская региональная торговая компания использовала систему управления складскими запасами (WMS). Информация о состоянии склада поступала ответственному менеджеру. После инцидента, связанного с нехваткой складских запасов, руководство потребовало усилить контроль за работой складов и иметь постоянный доступ к статистике запасов. Компания уже использовала PRTG, поэтому решено было использовать возможности системы мониторинга, не закупая дополнительный доступ к WMS. Администратор написал небольшой скрипт, который подгружал данные о запасе товара из базы данных WMS в PRTG, установил пороговое значение для показателя остатка на складе и настроил оповещение. Как только количество остатка товара опускается ниже порогового значения, ответственный руководитель получал SMS. В Германии был кейс, когда SMS-оповещение о снижении запасов товара доставлялось сразу напрямую поставщику.

Мониторинг продаж по торговым точкам. PRTG позволяет отслеживать данные о поступлении денег на счет. Источником служат базы данных систем бухгалтерского учета, в том числе и 1С. Загрузка данных из 1С в PRTG также как и в остальных случаях осуществляется с помощью скрипта. При необходимости настраиваются пороговые значения, в качестве которых могут выступать показатели выполнения плана для точек продаж. В случае невыполнения плана, показатель выделяется красным цветом. В Германии торговая компания во время отчетных собраний выводила на мониторе в приложении PRTG карту страны cпоказателями выполнении плана по продажам своих магазинов – для этого не требовалось готовить отдельных презентаций.

Интерфейс PRTG. Объекты мониторинга на географической карте

Мониторинг онлайн-продаж. Наш клиент, российский онлайн-магазин, долгое время использовал решение PRTG для мониторинга производительности веб-серверов. Статистику посещаемости сайта компания собирала из инструментов Google, данные о продажах поступали из 1C. В онлайн магазинах технологии и продажи тесно связаны. У компании появилась необходимость одновременно контролировать и поступление денег на счет, и посещаемость сайта, и доступность веб-сервера. А также получать уведомления в случае отклонения показателей. Онлайн-магазин смог реализовать задачу с помощью PRTG: добавил в систему мониторинга показатели посещаемости сайта и подгрузил статистику по продажам. Установил пороговые значения для работы систем и настроил оповещения. В США в офисе крупного онлайн-ритейлера постоянно висел экран, куда через PRTGодновременно выводились данные о поступлении денежных средств на счет компании и данные о посещаемости сайта ритейлера.

Мониторинг территории торгового центра. Российский торговый центр приобрел PRTG, чтобы контролировать доступность видеокамер, точек Wi-Fi, датчиков дыма, открывание дверей в служебных помещениях, температуру, влажность в помещениях, доступность серверов. Чтобы проще ориентироваться на большой территории торгового центра, администратор загрузил в PRTGсхему помещений торгового центра и разместил на ней объекты для мониторинга. Когда устройство становилось недоступным, ответственный сотрудник уже знал, в каком помещение это произошло. Также компания смогла контролировать доступ в закрытые служебные помещения и серверную комнату – для этого был реализован мониторинг датчиков открывания соответствующих дверей.

Интерфейс PRTG. Объекты мониторинга на карте помещения

Чтобы избежать аварий, простоев в работе, торговые компании вынуждены отслеживать состояние устройств и приложений. Когда в сети работают десятки устройств от разных производителей, сложно контролировать производительность всей системы. Это занимает много времени и влечет высокий риск ошибок. Поэтому подходящим решением становятся комплексные решения мониторинга всей ИТ-инфраструктуры.

O PRTG

PRTG – система комплексного мониторинга от компании Paessler. Головной офис компании Paessler в городе Нюрнберг, Германия. Клиенты Paessler – компании из России, Германии, США, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Португалии и Китая.

Paessler сотрудничает с Cisco, Dell, IBM, HP, NetApp, Linux, AWS, Windows, VMware, Citrix, Apache, Oracle – предоставляет уже готовые сенсоры мониторинга для оборудования и приложений от этих производителей. Paessler предоставляет бесплатно полную функциональность системы мониторинга до 100 сенсоров.