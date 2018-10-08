Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации

Готов ли российский облачный рынок к грядущей цифровизации экономики? Какие сервисы на нем уже существуют, а какие появятся в самое ближайшее время? Об этом говорили участники организованной CNews Conferences конференции « Облака 2018: новые высоты в цифровую эпоху ».

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«Законодательство об облаках, которое должно было появиться еще 3 года назад, к счастью, еще не принято, – начал свое выступление модератор конференции Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ. – У нас еще есть время, чтобы вносить свои предложения». О том, какие возможности уже имеются у российских заказчиков, желающих разместить свою ИТ-инфраструктуру в облаке, говорили представители крупнейших компаний, работающих в сфере облачных ИТ-услуг.

Удобно и доступно

«Сегодня все только и говорят о блокчейне, интернете вещей, искусственном интеллекте, – напомнил Андрей Пачикин, руководитель направления Oracle Cloud представительства Oracle в России и СНГ. – Особенно много мифов связано с искусственным интеллектом. Он противопоставляется человеческому, в то время как по своей сути это обычные алгоритмы, которые создает человек и которые способны обучатся на основе анализа имеющегося опыта». Людям все сложнее становится управлять информационными системами, поэтому необходимы решения, которые смогут решать задачи автоматической защиты, мониторинга, резервного копирования, восстановления, настройки и обновления данных, применения политик безопасности без простоя, а также максимизировать доступность приложений.

Такое решение разработано Oracle и уже доступно в рамках Oracle Autonomous Cloud Platform. В состав платформы входят самоуправляемые сервисы на базе искусственного интеллекта, позволяющие обеспечить автономное управление данными, безопасностью, интернетом вещей, аналитикой и т.д.

Компания «Ростелеком» предлагает своим клиентам услуги сети ЦОДов, расположенных по всей России, а также экосистему доступа к ним и все необходимые сервисы, рассказал Евгений Белов, директор департамента архитектуры и технической поддержки продаж «Ростелеком-ЦОД». Сегодня речь идет о 5 тыс. стойко-мест, однако к 2022 г. их будет уже 12 тыс. «Национальная облачная платформа» представляет собой публичное облако, ориентированное на предоставление услуг среднему и малому бизнесу. Платформа «Тионикс» создана на базе открытого ПО и готова оказывать услуги государственным организациям и крупному бизнесу. В частности, она является единственной в России отечественной VDI-платформой. Благодаря переходу государственных органов на сервисную модель бюджет страны сможет сэкономить около 15% затрат, выделяемых на развитие ИТ, уверен эксперт.

Об облачной платформе еще одного российского телеком-оператора рассказал Антон Захарченко, руководитель по стратегии и продуктовому развитию CloudMTC. Она активно развивается – недавно МТС купил ЦОД «Авантаж» на 2240 стоек, один из крупнейших в России по количеству стойко-мест. Сегодня оператор предоставляет своим клиентам по всей России самый широкий спектр сервисов, в том числе Azure Stack. Готовятся к запуску сервисы Kubernetes, Oracle PaaS, S3 Object Storage и т.д. Кроме того, клиенты облака CloudMTC имеют возможность воспользоваться инфраструктурой оператора и услугами его профессиональной команды технической поддержки, которая готова помочь не только переехать в облако, но и в дальнейшем поддерживать его работоспособность.

О наиболее значительных изменениях в GDPR рассказал участникам конференцииИнгус Хомка, консультант по решениям дата-центров Lattelecom. Новым законом предусмотрены более широкие права субъектов на информацию об использовании их персональных данных, установлена обязанность для компаний регистрировать внутреннюю обработку данных, предоставлять доказательства соответствия требованиям их защиты, сообщать о нарушении в течение 72 часов, а также более строгие требования к ИТ-системам и большие штрафы за нарушения.

Таким образом, кража персональных данных становится выгодной для преступников – ведь компания должна будет заплатить за это большой штраф, а ее руководство может быть привлечено к уголовной ответственности. Между тем, около 80% угроз целостности персональных данных в телеком-компаниях можно отнести к категории внутренних. Ингус Хомка рассказал о том, какие меры необходимо предпринять для их минимизации и поделился опытом Lattelecom в этом направлении.

Дмитрий Соколов, эксперт по развитию IoT MindSphere департамента «Цифровое производство» Siemens считает, что наиболее доступные для цифровизации индустрии уже начали трансформацию, и сейчас настало время цифровизации производства. Основной проблемой является то, что 85% оборудования не подключено к сети, а большинство используемых промышленными предприятиями информационных систем является закрытыми.

Siemens предлагает построить открытую облачную систему, в которой будут размещены приложения, необходимые для подключения различных устройств. Компанией при поддержке партнеров уже создана открытая облачная платформа и операционная система IoT MindSphere, к которой могут подключиться промышленные предприятия для того, чтобы собирать данные с имеющегося у них оборудования и анализировать их. На сегодняшний день MindSphere уже работает в Amazon, а в ближайшее время появится и в Azure. Таким образом, у пользователей появится возможность быстро запустить интернет вещей в своих компаниях без значительных финансовых вложений и глубокой экспертизы.

Александр Николаев, руководитель направления Департамента маркетинга и поддержки продаж корпоративного и государственного сегмента ТТК привел примеры использования облачной АТС в компаниях самых различных сфер бизнеса. Виртуальная АТС (ВАТС) от ТТК позволяет отказаться от приобретения дорогостоящих решений классической АТС без потери качества работы и мгновенно запустить все необходимые сервисы. А после интеграции с облачной CRM клиент получает дополнительный функционал, повышающий эффективность продаж и качество обслуживания клиентов.

Как цифровизировать бизнес

В компании Metsa Group стараются отдавать максимальное количество рутинных операций на аутсорсинг, рассказал Иван Козлов, ИТ-директор Metsa Group, Россия. Так, на аутсорсинг уже выведены услуги Service Desk, компания использует облачную ИТ-инфраструктуру. Пока она арендует серверное оборудование по модели HaaS, но в ближайших планах перейти на IaaS. Благодаря переобучению уже имеющихся локальных системных администраторов на сегодняшний день они занимаются настройкой производственного оборудования. Также в Metsa Group планируют полностью отказаться от ноутбуков в пользу мобильных устройств и док-станций. Основная проблема – это обеспечение безопасности ИТ-инфраструктуры. Для этого компания тоже прибегает к услугам аутсорсеров. Также рассматривается возможность использования все более популярной в Европе SIAM – модели, позволяющей объединить услуги нескольких сервис-провайдеров в единый сервис с общими требованиями.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 О том, какие возможности уже имеются у российских заказчиков, желающих разместить свою ИТ-инфраструктуру в облаке, говорили представители крупнейших компаний, работающих в сфере облачных ИТ-услуг

Роман Кадыков, начальник отдела управления базовыми сервисами компании «Прогресс» рассказал об основных ошибках, которые совершают заказчики при модернизации ИТ-инфраструктуры. По его словам, как правило, они сначала выбирают модель (IaaS, SaaS, PaaS и пр.), оценивают каналы связи, а затем переносят свои ресурсы. При этом несовершенство имевшейся локальной инфраструктуры накладывается на ошибки, возникающие в процессе миграции. «Если процессы в компании официально не задокументированы, то каждый сотрудник поступает так, как считает нужным, в соответствии с собственными понятиями о прекрасном», – говорит Роман Кадыков. Он призвал участников конференции внимательнее относиться к вопросам регламентации внедрения инноваций, чтобы с одной стороны, это не привело к появлению «зоопарка», а с другой, не стало тормозом на пути цифрового развития.

Опытом цифровизации процесса закупок поделился Андрей Суслин, руководитель направления бизнес-проектов ПЭК. У компании возникали серьезные проблемы при поиске поставщиков – на их поиск, проверку, мониторинг цен, заключение договора уходило очень много времени. В результате копания теряла около 5% возможной выручки. Проблему удалось решить путем внедрения CRM и преобразования воронки продаж в воронку закупок, а также использования SaaS (ЭТП для оповещения поставщиков, СПАРК – для их проверки, ЭДО – для заключения договоров и пр.)

Максим Матосов, заместитель ИТ-директора СУЭК, поделился опытом использования SAP HANA Enterprise Cloud для хранения и управления данными компании. Сегодня решение покрывает около 80% задач бизнеса. Сторонние решения используются в управлении логистикой (собственная разработка), трейдинге и управлении активами («Парус»). «За счет того, что наша ERP-система на платформе SAP HANA находится в облаке, мы получаем полноценный доступ к данным из любой точки мира, что позволит нам расширить периметр использования функционала системы во всех структурах СУЭК», – говорит Максим Матосов.

Дмитрий Великожон, директор по ИТ Aldo Coppola поделился с участниками конференции опытом выбора поставщика облачных услуг. Он призвал вначале определиться, какие сервисы компания готова отдавать на аутсорсинг, а какие предпочитает оставить себе, затем обратить особое внимание на прописанные в SLA показатели, работу службы технической поддержки и предлагаемые средства виртуализации. Также очень важно собрать мнения о провайдере от текущих или бывших клиентов с тем, чтобы минимизировать риск нарушения достигнутых соглашений.

Презентации участников

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