Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года

Изменения в федеральном законодательстве затронули такие сферы, как деятельность по оказанию услуг связи и использование полосы радиочастот для создания федеральной системы транспортной телематики. Отдельные изменения внесены в программу «Экономическое развитие и цифровая экономика» и перечень сведений о гостайне. На региональном уровне новые законодательные акты регламентируют работу региональных информационных систем, информационную политику регионов и цифровизацию отдельных ведомств.

Федеральное законодательство

Указ Президента РФ от 3 сентября 2018 г. N 506 «О внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203»

Скорректирован перечень сведений, отнесенных к гостайне. В него включены данные о привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках органов внешней разведки, не входящих в кадровый состав названных органов.

Полномочиями распоряжаться указанными данными наделены Минобороны России, СВР России, ФСБ России. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства РФ от 7 сентября 2018 г. N 1065 «О Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности»

Решено преобразовать Правительственную комиссию по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Теперь речь идет о Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Утверждено положение о комиссии.

Упразднена Правительственная комиссия по связи. Внесены сопутствующие изменения в ряд актов Правительства РФ.

Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2018 г. N 1111 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Скорректирована федеральная госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика». Уточнены участники программы. Объем финансирования программы увеличен на ₽120 млн.

В число мероприятий включено повышение квалификации гражданских служащих по приоритетным направлениям профессионального развития. В 2018 г. пройти такое повышение квалификации должны более 15 тыс. гражданских служащих.

Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2018 г. N 1108 «О внесении изменения в перечни лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи»

Услуги должны предоставляться в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Ранее было закреплено, что правила оказания услуг почтовой связи утверждает Правительство РФ, что не соответствовало Закону о почтовой связи.

Распоряжение Правительства РФ от 11 сентября 2018 г. N 1912-р

ООО «ГЛОНАСС-ТМ» может использовать полосы радиочастот для создания федеральной системы транспортной телематики, расширения применения и массового внедрения глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в гражданских отраслях экономики.

Региональное законодательство

Приказ Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 4 сентября 2018 г. N 396-пр «Об утверждении порядка предоставления справочных и коммуникационных услуг с использованием средств видео, телефонной и интернет-связи в диспетчерском пункте видеотелефонной связи для инвалидов по слуху»

К получателям, которым предоставляется данная услуга, относятся: физические лица – инвалиды по слуху, слабослышащие граждане, проживающие на территории Республики Калмыкия; юридические лица – представители организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, нуждающиеся в передаче информации инвалидам по слуху и слабослышащим гражданам, проживающим на территории Республики Калмыкия.

Услуга предоставляется бесплатно по обращению гражданина или его законного представителя в бюджетном учреждении Республики Калмыкия «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения».

Постановление администрации Владимирской области от 7 сентября 2018 г. N 673 «Об утверждении перечня информации о деятельности администрации Владимирской области, размещаемой в сети «Интернет»

Определен перечень информации о деятельности администрации Владимирской области, размещаемой в сети «Интернет». В частности, размещению подлежит общая информация об администрации Владимирской области, информация о нормотворческой деятельности администрации Владимирской области, о текущей деятельности администрации Владимирской области, статистическая информация о деятельности администрации Владимирской власти, информация о координационных и совещательных органах, образованных администрацией Владимирской области, о кадровом обеспечении администрации Владимирской области, а также информация о работе администрации Владимирской области с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц). Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Республики Мордовия от 18 сентября 2018 г. N 471 «О создании межведомственной рабочей группы по реализации проектов, направленных на устранение цифрового неравенства и подключение социально значимых объектов к интернету на территории Республики Мордовия»

Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом по организации и координации работ между органами государственной власти Республики Мордовия и местного самоуправления, организациями и иными заинтересованными сторонами по реализации проектов, направленных на устранение цифрового неравенства и подключение социально значимых объектов к интернету на территории Республики Мордовия.

Рабочая группа рассматривает на своих заседаниях вопросы, относящиеся к компетенции рабочей группы, принимает по ним решения; обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления, организациями, инфраструктура которых задействуется в рамках реализации проектов по устранению цифрового неравенства и подключения социально значимых объектов к сети «Интернет» и иными заинтересованными сторонами; запрашивает необходимую информацию по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы.

В состав рабочей группы входят руководитель, заместитель руководителя, секретарь, члены рабочей группы. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости по инициативе руководителя рабочей группы или его заместителя. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Самарской области от 17 сентября 2018 г. N 555 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 26.12.2016 N 803 «Об утверждении Регламента осуществления малых закупок с использованием государственной информационной системы Самарской области «Автоматизированная информационная система государственного заказа Самарской области»

Согласно внесенным изменениям в целях совершенствования закупочной деятельности с использованием государственной информационной системы «Автоматизированная информационная система государственного заказа Самарской области» извещение формируется путем выбора позиции каталога либо текстового описания объекта закупки. Текстовое описание объекта закупки допускается только в случае отсутствия необходимого товара в каталоге. В закрытой части модуля участник малой закупки направляет заявку заказчику в срок, указанный в извещении (при этом участнику отображается количество поданных заявок и ценовые предложения по ним без указания наименования участника, подавшего ценовое предложение).

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений абзацев шестого, седьмого пункта 1 постановления, вступающих в силу с 1 января 2019 г.

Постановление Правительства Республики Мордовия от 20 сентября 2018 г. N 484 «О внесении изменений в пункт 9 Положения о Министерстве информатизации и связи Республики Мордовия»

Установлено, что количество заместителей Министра информатизации и связи Республики Мордовия определяется Главой Республики Мордовия. Определено, что в случае отсутствия Министра его обязанности исполняет первый заместитель Министра – начальник управления цифрового развития, а в случае его отсутствия первый заместитель Министра. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Распоряжение Министерства образования Кировской области от 7 сентября 2018 г. N 5-392 «О совете по информатизации образования при министерстве образования Кировской области»

Совет по информатизации образования при министерстве образования Кировской области является постоянно действующим совещательным, консультативным, координационным органом. В состав совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены совета.

Основными задачами совета являются: осуществление взаимодействия субъектов образовательного пространства Кировской области при выработке единых подходов и формировании стратегии развития информатизации образования; рассмотрение вопросов, связанных с разработкой и реализацией программ и проектов в сфере информатизации образования области, подготовкой проектов правовых актов, направленных на реализацию мероприятий по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс; определение механизмов реализации программ и проектов, направленных на развитие информатизации системы образования области.

Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, и являются правомочными, если на них присутствует более половины его состава. Решение совета считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов.

Постановление Правительства Забайкальского края от 18 сентября 2018 г. N 383 «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 25 декабря 2013 года N 583»

Скорректированы отдельные положения государственной программы края. Срок реализации государственной программы продлен на период 2021 г. Общий объем финансирования программы увеличен на ₽61958,39 тыс. (с ₽234 612,12 тыс. до ₽296 570,51 тыс.).

Приказ Комитета государственного заказа Ленинградской области от 20 сентября 2018 г. N 11-п «Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению закупок путем проведения открытого конкурса в электронной форме»

Определены основные задачи, порядок деятельности и правила формирования в Комитете госзаказа Ленобласти комиссии по осуществлению закупок путем проведения открытого конкурса в электронной форме. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседании присутствует не менее половины общего числа ее членов.

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколами. Проведение заочного голосования, а также делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не допускается. Протоколы Комиссии в установленном порядке размещаются в ЕИС в сфере закупок.

Распоряжение Губернатора Орловской области от 17 сентября 2018 г. N 41-р

Целью Концепции является создание на территории Орловской области условий для обеспечения информационной безопасности детей, защиты от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Основными задачами Концепции определены: обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; снижение роста правонарушений и преступности среди несовершеннолетних; информирование несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам обеспечения информационной безопасности; выявление фактов распространения в сети Интернет информации, способной причинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних.

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 сентября 2018 г. N 132-УГ «О государственной информационной системе, используемой на государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»

Указано, что в целях информационного обеспечения государственной гражданской службы КБР и оптимизации работы кадровых служб госорганов КБР используется ФГИС в области государственной службы. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 сентября 2018 г. N 546 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года N 960 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Информационное общество Кубани»

В рамках государственной программы Краснодарского края «Информационное общество Кубани» в 2018 году ₽7,5 млн. будут выделены на модернизацию систем информационной безопасности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (на эту сумму увеличен общий объем финансирования программы из средств краевого бюджета).

Мероприятия по оцифровке архивных описей Государственного архива Краснодарского края и Центра документации новейшей истории Краснодарского края курирует теперь управление делами администрации края (ранее этот вопрос был в ведении министерства культуры). Финансирование этих работ остается прежним (по ₽2 млн. в год). Более скромным стало задание по переводу предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде через Портал госуслуг (к 2021 г. 9 000 позиций против предусмотренных ранее 14 200). Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Постановление Правительства Забайкальского края от 7 сентября 2018 г. N 369 «Об утверждении региональной программы Забайкальского края «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в Забайкальском крае» на 2018 – 2025 годы»

Целью программы является создание условий формирования безопасной информационно-образовательной среды для обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних. В программу входят подпрограммы по развитию безопасного информационного контента для детской аудитории и защите детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью; информационному просвещению детей, совершеннолетних граждан по вопросу защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; развитию мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве. Программа будет реализована в период 2018–2025 гг.

Постановление Правительства Ленинградской области от 7 сентября 2018 г. N 325 «Об организации информационного взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах»

Комитет по связи и информатизации Ленобласти наделен полномочиями по обеспечению информационного взаимодействия с ГИС о государственных и муниципальных платежах госучреждений области, администраторов доходов областного бюджета и Комитета финансов как финансового органа субъекта РФ, а также полномочиями главного администратора начислений и главного администратора запросов Ленобласти. Полномочиями администратора платежей наделен Комитет финансов.

Органы исполнительной власти Ленобласти, для которых информация из названной ГИС в соответствии с требованиями законодательства необходима в рамках предоставления госуслуг и исполнения функций регионального госконтроля, наделяются полномочиями администраторов запросов. В компетенцию ГБУ ЛО «МФЦ» входит обеспечение информационного взаимодействия с ГИС ГМП многофункциональных центров.

Органам исполнительной власти Ленобласти, осуществляющим функции и полномочия учредителей госучреждений, поручается определить подведомственные учреждения с полномочиями администратора запросов и обеспечить их регистрацию в качестве таковых. Даются конкретные поручения в части обеспечения подключения к ГИС, оговариваются отводимые на это сроки. Постановления вступает в силу со дня подписания.

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18 сентября 2018 г. N 375 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 N 400 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2020 годы»

Срок реализации государственной программы Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» продлен на 2021 г. с увеличением финансирования на ₽179667,6 тыс. Общий объем средств, выделяемых на реализацию Программы, составит ₽1802294,2 тыс.

Внесены соответствующие изменения в перечень программных мероприятий, ресурсное обеспечение и сведения о планируемых значениях целевых показателей Программы. В частности, для мероприятия «Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения» введен такой показатель, как доля государственных медицинских организаций, участвующих в электронном медицинском документообороте, в т.ч. обеспечивающих ведение электронных медицинских карт пациентов, обмен медицинской документацией в форме электронных документов между медицинскими организациями, от общего числа государственных медицинских организаций.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

Постановление Правительства Московской области от 14 сентября 2018 г. N 649/33 «Об утверждении Положения о Единой информационной системе оказания государственных и муниципальных услуг Московской области»

В Московской области установлена Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг. Определены ее назначение и функции, участники информационного взаимодействия, их права и обязанности, структура системы и перечень взаимодействующих с ней государственных информационных систем. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 сентября 2018 г. N 772 «О внесении изменения в Положение о Едином реестре информационных систем Республики Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2015 N 387 «О порядке координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, планированию, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан»

Корректируется Положение о Едином реестре информационных систем Республики Татарстан. Закреплено новое понятие «распределенный ситуационный центр» – набор функционально независимых, но информационно связанных общеприменяемыми информационными ресурсами и информационно-аналитическими моделями ситуационных центров.

Вместо «электронного паспорта объекта учета» включено понятие «паспорт информационной системы», под которым понимается структурированная совокупность сведений об информационной системе, представленная в виде электронного документа.К целям формирования единого реестра отнесено повышение эффективности использования государственных информационных систем республики.

В едином реестре подлежат учету государственные информационные системы республики, а также информационные системы, используемые в распределенном ситуационном центре. Порядок регистрации и ведения информационных систем в едином реестре устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в сфере информатизации.

Постановление Правительства Калининградской области от 6 сентября 2018 г. N 525 «О реестре государственных информационных систем Калининградской области»

В реестр государственных информационных систем Калининградской области вносятся сведения о государственных информационных системах органов государственной власти Калининградской области, государственных органов Калининградской области. Регистрация в реестре, актуализация сведений, отмена регистрации, доступ к сведениям, содержащимся в реестре, осуществляются на безвозмездной основе. Эксплуатация государственных информационных систем Калининградской области без их регистрации в реестре не допускается.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Постановление Правительства Ставропольского края от 4 сентября 2018 г. N 368-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. N 601-п «О региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ставропольского края»

Расширен объем информации, которая размещается в региональной информационной системе. Напомним, что там находятся планы и планы-графики закупок; информация об их реализации; информация о закупках, об исполнении контрактов; запросы пользователей, в том числе запросы цен товаров, работ, услуг; отчеты пользователей. Отныне в системе размещаются также типовые контракты, типовые условия контракта.

Кроме того, отмечено, что информация и документы, передаваемые из региональной информационной системы в единую информационную систему, подписываются электронной подписью. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 14 сентября 2018 г. N 13ВР-1251 «Об утверждении Порядка предоставления услуги посредством информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» – «Подача замечаний к промежуточным отчетным документам об определении кадастровой стоимости»

Регламентирован порядок предоставления услуги «Подача замечаний к промежуточным отчетным документам об определении кадастровой стоимости». Услуга предоставляется Государственным бюджетным учреждением Московской области «Центр кадастровой оценки» посредством информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области».

Право на получение указанной услуги имеют физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, обратившиеся в ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» с заявлением о предоставлении услуги. Определены сроки предоставления услуги, перечень предоставляемых заявителем документов, основания для отказа в ее предоставлении и порядок досудебного обжалования действий должностных лиц, участвующих в предоставлении услуги.

Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края от 10 сентября 2018 г. N 124 «Об установлении объема сведений об объектах учета реестра имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, подлежащих размещению на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет», а также их сроков размещения и порядка актуализации»

Сведения об объектах учета реестра имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края подлежат размещению и ежегодной актуализации на странице Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края.

Среди сведений, подлежащих размещению информация об адресе (местонахождении) объекта; вид объекта; его кадастровый номер и площадь; правообладатель и тип права; вид обременения (ограничения) и др. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Нижегородской области от 3 сентября 2018 г. N 625 «Об утверждении Порядка отбора потенциальных проектов модернизации для их подготовки с целью использования Нижегородской областью средств финансовой поддержки на подготовку проектов модернизации»

Порядок регламентирует процедуру проведения отбора потенциальных проектов модернизации (далее – ППМ) систем коммунальной инфраструктуры для их подготовки с целью использования средств финансирования. Организатором проведения отбора ППМ является министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. Отбор ППМ систем коммунальной инфраструктуры осуществляется в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твердыми коммунальными отходами, объекты которых находятся или будут находиться в государственной собственности или муниципальной собственности Нижегородской области.

Участниками отбора ППМ являются: орган исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченный на участие в отборе ППМ систем коммунальной инфраструктуры – в отношении объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, которые находятся или будут находиться в государственной собственности области; администрации муниципальных образований Нижегородской области – в отношении систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности.