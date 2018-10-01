Цифровизация госсектора: на передовой эволюции

Государственные и региональные ведомства готовятся к старту программы «Цифровая экономика». Во многих из них уже внедрено значительное число информационных систем, и речь и дет о том, как наиболее эффективно использовать их в новой цифровой среде. Об это говорили участники организованной CNews Conferences конференции « ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее ».

«Госорганы – один из самых благодарных партнеров, – начала свое выступление Наталья Соболева, руководитель отдела экспертизы Проектного управления Inline Technologies. – Если вам удается правильно выстроить с ними отношения, то эффект от внедрения проекта будет моментальным». Она поделилась с участниками конференции опытом внедрения системы проектного управления в Минпромторге. Проект стартовал в 2014 г. Был проведен анализ потребностей ведомства и проблем, с которыми оно сталкивается в сфере управления проектами, разработана необходимая нормативно-методическая документация.

Затем специалисты Inline Technologies приступили к созданию автоматизированной информационной системы (АИС) проектного управления. С 2016 г. осуществляется промышленная эксплуатация и развитие решения. На сегодняшний день в АИС загружено 1400 проектов, к системе подключено 750 пользователей и 300 организаций, которые ведут в ней 30 000 задач. Среди основных направлений развития АИС – решение практических задач сотрудников, удовлетворение потребностей руководителей, выявление стратегических направлений, развитие коммуникационных возможностей и интеграция в федеральную ИТ-среду.

От управления проектами к сбору статистики

О создании централизованной системы сбора данных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для Росстата рассказал Илья Черепов, директор по работе с ключевыми заказчиками «Крок». Ее внедрение происходило без остановки уже работающих систем. На основании данных ФНС был создан реестр всех юридических лиц. Затем была реализована подсистема нормативно-справочной информации (НСИ), в которой содержатся все необходимые для обработки данных справочники. Также в состав системы входят подсистема подготовки электронных экономических описаний, единая подсистема сбора и обработки статистической информации, единое хранилище данных, подсистема распространения результатов и пр.

Сегодня любой сотрудник Росстата может сам настроить все необходимые источники сбора данных и задать формулы для их обработки. А юридические лица получили возможность сдавать статистическую отчетность через Личный кабинет на сайте Росстата. В конце 2018 г. должна появиться витрина данных, и тогда на сайте ведомства можно будет в режиме онлайн формировать любые статистические отчеты.

Как организовать работу с документами

Илья Веригин, руководитель направления аналитики и работы с госсектором корпорации «Элар», рассказал об особенностях создания цифровых ресурсов и наполнения баз данных на федеральном и региональном уровнях. Переход к цифровому государственному управления подразумевает наличие достоверных баз данных, взаимодействующих между собой по технологическим схемам и в рамках единой цифровой платформы.









1 | 2 | 3 | 4 | 5 Антон Лебедев, заместитель директора Департамента государственного управления Минэкономразвития: В 2019 г. планируется разработать основополагающие нормативные и методические документы для развития национальной системы управления, а в 2020 г. – новый базовый закон об услугах

Для того чтобы добиться этого, проекты оцифровки необходимо инициировать и выполнять на уровне региона или головной организации, говорит эксперт. Это позволит придерживаться единых стандартов качества – обеспечит сводимость данных, минимизирует затраты на конвертацию и исправление ошибок, а также разработку сервисов на основе этих данных. Кроме того, наличие единого центра даст возможность администрировать и контролировать выполнение работ, укрупнить статус, значимость проекта и его отчетные показатели. Илья Веригин призвал участников конференции совместными усилиями сформулировать и утвердить региональные и отраслевые стандарты перевода различных групп документов в электронный вид.

Тему работы с документами в госорганах продолжил Дмитрий Матвеев, ведущий специалист компании ЭОС. Он поделился опытом внедрения целого ряда проектов, таких как интеграция АИС МФЦ с ФНС России через СМЭВ 3, интеграция с ПФР в части получения СНИЛС онлайн через СМЭВ 3. Особый интерес участников конференции вызвал проект интеграции АИС МФЦ с ведомственными информационными системами. «Раньше передача комплектов документов из МФЦ в ведомство и обратно осуществлялась через курьеров, сейчас это выполняется в электронном виде. Результат получается либо мгновенно, либо в течение нескольких часов, а не дней или недель как ранее, – рассказал Дмитрий Матвеев. – Прогресс в сроках оказания услуг особенно заметен в удаленных и труднодоступных районах. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

По словам эксперта, сегодня требование интеграции с внешними системами уже закладывается в техническое задание по созданию АИС МФЦ. «Если раньше в МФЦ выбирали систему, а впоследствии развивали ее, добавляя различные интеграции, то теперь все требования по интеграции прописываются изначально в конкурсной документации, то есть это необходимый джентельменский набор», – говорит он.

Сергей Курьянов, директор по стратегическому маркетингу Docsvision, поделился опытом портирования ECM-системы с Windows на российскую программную платформу, входящую в реестр российского ПО. В результате слой по работе с базами данных был адаптирован для работы с PostgreSQL, были реализованы поддержка серверного рантайма и базового клиентского API под .Net Core, REST-интерфейс к серверу, полнотекстовый поиск через Elastic.

Пилотный проект внедрения СДУ «Приоритет» – системы, созданной на базе Docsvision специально для государственных организаций, уже реализован в Минпромторге. По словам Марии Токаревой, руководителя направления Digital Design, в решении предусмотрена возможность интеграции с госсистемами, такими как Межведомственная система электронного документооборота с поддержкой ЭП (МЭДО 2.7), система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), порталы ССТУ.РФ и Kremlin.ru, система «Обращения граждан» Администрации Президента РФ. Кроме того, имеется открытый API для интеграции с порталами органов госвласти. В ближайших планах – появление чат-ботов для взаимодействия с СЭД, роботизация обработки документов и внедрение функций машинного обучения.

Перспективные решения

О перспективах внедрения блокчейна в госведомствах рассказал Тимур Аитов, заместитель генерального директора компании «Программный продукт». На сегодняшний день к новой технологии относятся очень осторожно. Самый известный и успешный проект реализован в Москве – именно на блокчейне работает городская платформа «Активный гражданин». Еще один пример – ведение реестра заявлений о государственной регистрации распоряжения правом по договору и заключения договоров между заявителями для ФИПС на базе платформы Exonum, позволяющей использовать отечественную криптографию. По мнению Тимура Аитова, чтобы потенциал блокчейна стал реальностью, придется преодолеть ключевые вызовы: создать адекватное регулирование, обеспечить безопасность и защищенность технологии, а также удобство ее использования – возможно, для специальных случаев и процессов, которые будут реализованы только с помощью этой технологии.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Наталья Соболева, руководитель отдела экспертизы Проектного управления Inline Technologies: Госорганы – один из самых благодарных партнеров

Цифровизация государственных ведомств неизбежно приведет к росту киберугроз, напомнил участникам конференции Иван Гузев, директор по информационной безопасности IBS DataFort. Он предложил госорганизациям воспользоваться возможностями предлагаемого его компанией облака DF Cloud, которое содержит все необходимые для надежной защиты решения: систему обнаружения вторжений и интеллектуального управления трафиком, потоковый антивирус и антиспам-решение и пр. Таким образом, IBS DataFort готов взять на себя заботу о мониторинге событий информационной безопасности, защите от всех видов вторжений, сканированию уязвимостей, шифрованию каналов связи и пр.

Что происходит в госведомствах

Антон Лебедев, заместитель директора Департамента государственного управления Минэкономразвития России рассказал о том, какие изменения произойдут в существующей нормативной базе в ходе реализации программы «Цифровая экономика». По словам спикера, на первом этапе планировалось внести около 50 законопроектов, однако теперь их список значительно сокращен. Он подробно рассказал обо всех изменениях в законодательстве, которые будут способствовать построению полноценной цифровой среды, созданию условий для построения электронного гражданского оборота, сбора, хранения и обработки данных, внедрения и использования инноваций в финансовой сфере, в сфере судопроизводства и так далее. В 2019 г. Минэкономразвития планирует разработать основополагающие нормативные и методические документы для развития национальной системы управления, а в 2020 г. – новый базовый закон об услугах.

Владимир Тумарев, первый заместитель председателя Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, рассказал о том, как движется в сторону цифровизации северная столица. По его словам, сегодня в реестре информационных систем города находится 84 уже работающих ИТ-систем. С учетом тех, которые находятся в стадии создания или внедрения, их общее число приближается к 150. Все они объединены в единое целое с помощью региональной системы межведомственного электронного взаимодействия. В городе создана необходимая для внедрения цифровых сервисов технологическая инфраструктура, успешно работает АПК «Безопасный город», развивается электронное взаимодействия между правительством, гражданами и бизнесом, появляется все больше удобных электронных сервисов. Кроме того, уже разработан проект создания города-спутника Санкт-Петербурга Южный, в котором будут проходить апробацию важнейшие технологии умного города.

В ближайшие несколько лет Москва намерена перейти от практики создания для граждан ИТ-сервисов как таковых к использованию технологий, которые позволят предоставлять уже существующие сервисы в проактивном режиме, то есть превентивно, рассказал замруководителя Департамента информационных технологий столичного правительства (ДИТ Москвы) Александр Горбатько.

«Москва сейчас настолько автоматизирована, что у нас не возникает потребности в новых и новых сервисах, хотя они конечно появляются, – отметил он. – Мы переходим на тот уровень, когда внедряем искусственный интеллект и роботов для помощи человеку в получении того или иного сервиса. То есть следующий этап развития информсистем заключается в том, чтобы предугадывать желания человека и без его участия выдавать ему те услуги, которые ему нужны, — в нужное время и в нужном месте». В настоящий момент в Москве существует более 250 сервисов и услуг в электронном виде, в том числе более 80 для бизнеса. Все они доступны на городском портале, и по итогам 2017 г. граждане обращались за ними порядка 260 млн раз.

«Многие ведомственные услуги по-прежнему доступны только в самих ведомствах, а муниципальные организации зачастую не имеют элементарных информационных систем, – говорит Юрий Палюх, министр информационных технологий и связи Кировской области. –В итоге, гражданам приходится тратить много времени и сил на их получение». В Кировской области пошли по пути создания электронных сервисов по жизненным ситуациям, например, таким как рождение ребенка и пр. В качестве единого ключа доступа ко всем услугам планировалось использовать УЭК, однако проект закрылся. Теперь для идентификации гражданина в МФЦ региона используется банковская карта – после того, как система прочитает его фамилию, имя и отчество, она запросит СНИЛС и ИНН.

В ближайших планах – внедрить систему оплаты проезда в общественном транспорте с помощью банковской карты. Сегодня нерешенной остается одна проблема – как отличить льготника от обычного гражданина. Кроме того, транспортные компании не имеют право работать с персональными данными, и этот вопрос представители Кировской области сегодня обсуждают с Роскомнадзором.