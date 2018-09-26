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Обзор МФУ Xerox В1025: компактное универсальное решение формата А3

xerox2018
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, Текст: Дмитрий Гайдаш

Небольшой офис — это не всегда маленькие потребности, зачастую необходимо все и сразу. Однако серьёзное ограничение на габариты техники нередко ограничивает и функциональность. Но только не в случае Xerox B1025. Давайте разбираться, что умеет это МФУ и чем может быть полезным.

Габариты и внешний вид

Модель называется Xerox В1025, внешне это классический МФУ в компактном корпусе, 556x417x560 мм, при этом мы можем получить дополнительные функции в виде печати (а также сканирования и, как следствие, копирования) формата А3 с качеством до 1200 точек на дюйм, что позволяет воспроизводить даже мелкие детали. И всё это в компактном корпусе! Ещё 3-5 лет назад это можно было назвать фантастикой.

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Дизайн МФУ сразу выдает фирменные черты Xerox, сочетание двух цветов белого и темно-синего, а также прямые вертикальные линии и отсутствие острых углов. Выглядит достаточно свежо, но при этом в меру строго и стильно. Сможет легко найти свое место абсолютно в любом офисе.

По весу все оказалось тоже не критично, 30,4 кг., один взрослый мужчина сможет перенести его с места на место без особых проблем.

Расходные материалы и сканер

Для печати предусмотрено несколько лотков загрузки бумаги, так, например, если вы хотите напечатать А3, то бумагу нужного размера необходимо разместить в нижнем лотке, а для печати А4 в боковом откидном. Такое разделение вполне логично и оказалось весьма удобным при реальном опыте эксплуатации, объемы самих лотков аналогично не вызывают вопросов: до 600 листов, даже для печати большого количества материалов этого будет более чем достаточно.

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Сканер имеет большую площадь по сравнению со своими одноклассниками, что позволяет более гибко использовать данную функцию. Добавим сюда и копировальную функцию – всё, что отсканировано, можно тут же напечатать, не используя компьютер.

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Очень порадовала верхняя система загрузки для сканирования и возможность сохранять результат сразу на флешку. Достаточно подключить USB-накопитель – и всё будет сразу сохраняться туда. Опять же, компьютер использовать не придётся.

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Качество получаемых в итоге изображений мы оценили как высокое: картинка яркая, цветные изображения не теряют резкости и контрастности, а текстовые документы легко могут быть распознаны и переведены в тест, через стороннее программное обеспечение.

Качество и скорость печати

Скорость печати 25 страниц в минуту - мы протестировали, производитель не лукавит, все как заявлено.

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По качеству печати никаких нареканий, все максимально четко, как при печати изображений, так и документов. Одна из главных функций, что может значительно сократить затраты — это автоматическая двусторонняя печать и она тут тоже предусмотрена. В этом случае скорость печати чуть ниже из-за необходимости печатать сразу две страницы, но зато вы получаете значительную экономию, сократив траты на расходники.

Широкая функциональность и защита данных

Подключать принтер к различным устройствам можно с помощью проводной сети (предусмотрен порт Ethernet), беспроводной (для этого есть опциональный Wi-Fi), а также в наличии и классический USB-B разъём для подключения напрямую к компьютеру. Печать со смартфонов и планшетов доступна, МФУ поддерживает сетевое сканирование, WiFi Direct опционально, протоколы AirPrint и Mopria. МФУ может отправлять оцифрованные документы по электронной почте и печатать напрямую из облака.

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Для управления самим устройством предусмотрена россыпь функциональных клавиш на фронтальном откосе, что дает нам возможность получить простой и удобный вариант взаимодействия. Однако это не все: цветной сенсорный экран имеет диагональ 4,3 дюйма.

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За счет этого управление всеми функциями получается максимально интуитивным, если возникают какие-то сложности или необходимо обслуживание, на экране отображаются понятные сообщения с небольшой наглядной видеоинструкцией.

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Для сохранности ваших данных поддерживается 256-битное шифрование, а с помощью веб-страницы аппарата возможно удаленно администрировать и мониторить состояние устройства и отправленных заданий. Это помогает облегчить работу с устройством и не бояться, что кто-то посторонний получит доступ к вашим документам.

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Также в качестве опции для Xerox B1025 доступен и модуль факса.

Итоги

Xerox В1025 – это по-настоящему универсальное МФУ. Компактные размеры позволят разместить его даже в небольшом офисе, но при этом по объемам и скорости печати он не будет уступать более массивным устройствам от конкурентов. Качество получаемых материалов на высоте, есть поддержка формата А3 с возможностью двухсторонней печати и отличный сканер документов, который вместе с функцией печати заменяет копировальный аппарат.

В Xerox B1025 удачно сочетаются как проверенные временем технологии, так и современные: в дополнение к проводному подключению по USB или Ethernet вы можете опционально установить модуль Wi-Fi и получить функции Wi-Fi Direct и AirPrint, а большой цветной сенсорный дисплей сделает возможной полноценную работу и без использования компьютера.

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