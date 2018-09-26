Обзор МФУ Xerox В1025: компактное универсальное решение формата А3

Небольшой офис — это не всегда маленькие потребности, зачастую необходимо все и сразу. Однако серьёзное ограничение на габариты техники нередко ограничивает и функциональность. Но только не в случае Xerox B1025. Давайте разбираться, что умеет это МФУ и чем может быть полезным.

Габариты и внешний вид

Модель называется Xerox В1025, внешне это классический МФУ в компактном корпусе, 556x417x560 мм, при этом мы можем получить дополнительные функции в виде печати (а также сканирования и, как следствие, копирования) формата А3 с качеством до 1200 точек на дюйм, что позволяет воспроизводить даже мелкие детали. И всё это в компактном корпусе! Ещё 3-5 лет назад это можно было назвать фантастикой.

Дизайн МФУ сразу выдает фирменные черты Xerox, сочетание двух цветов белого и темно-синего, а также прямые вертикальные линии и отсутствие острых углов. Выглядит достаточно свежо, но при этом в меру строго и стильно. Сможет легко найти свое место абсолютно в любом офисе.

По весу все оказалось тоже не критично, 30,4 кг., один взрослый мужчина сможет перенести его с места на место без особых проблем.

Расходные материалы и сканер

Для печати предусмотрено несколько лотков загрузки бумаги, так, например, если вы хотите напечатать А3, то бумагу нужного размера необходимо разместить в нижнем лотке, а для печати А4 в боковом откидном. Такое разделение вполне логично и оказалось весьма удобным при реальном опыте эксплуатации, объемы самих лотков аналогично не вызывают вопросов: до 600 листов, даже для печати большого количества материалов этого будет более чем достаточно.

Сканер имеет большую площадь по сравнению со своими одноклассниками, что позволяет более гибко использовать данную функцию. Добавим сюда и копировальную функцию – всё, что отсканировано, можно тут же напечатать, не используя компьютер.

Очень порадовала верхняя система загрузки для сканирования и возможность сохранять результат сразу на флешку. Достаточно подключить USB-накопитель – и всё будет сразу сохраняться туда. Опять же, компьютер использовать не придётся.

Качество получаемых в итоге изображений мы оценили как высокое: картинка яркая, цветные изображения не теряют резкости и контрастности, а текстовые документы легко могут быть распознаны и переведены в тест, через стороннее программное обеспечение.

Качество и скорость печати

Скорость печати 25 страниц в минуту - мы протестировали, производитель не лукавит, все как заявлено.

По качеству печати никаких нареканий, все максимально четко, как при печати изображений, так и документов. Одна из главных функций, что может значительно сократить затраты — это автоматическая двусторонняя печать и она тут тоже предусмотрена. В этом случае скорость печати чуть ниже из-за необходимости печатать сразу две страницы, но зато вы получаете значительную экономию, сократив траты на расходники.

Широкая функциональность и защита данных

Подключать принтер к различным устройствам можно с помощью проводной сети (предусмотрен порт Ethernet), беспроводной (для этого есть опциональный Wi-Fi), а также в наличии и классический USB-B разъём для подключения напрямую к компьютеру. Печать со смартфонов и планшетов доступна, МФУ поддерживает сетевое сканирование, WiFi Direct опционально, протоколы AirPrint и Mopria. МФУ может отправлять оцифрованные документы по электронной почте и печатать напрямую из облака.

Для управления самим устройством предусмотрена россыпь функциональных клавиш на фронтальном откосе, что дает нам возможность получить простой и удобный вариант взаимодействия. Однако это не все: цветной сенсорный экран имеет диагональ 4,3 дюйма.

За счет этого управление всеми функциями получается максимально интуитивным, если возникают какие-то сложности или необходимо обслуживание, на экране отображаются понятные сообщения с небольшой наглядной видеоинструкцией.

Для сохранности ваших данных поддерживается 256-битное шифрование, а с помощью веб-страницы аппарата возможно удаленно администрировать и мониторить состояние устройства и отправленных заданий. Это помогает облегчить работу с устройством и не бояться, что кто-то посторонний получит доступ к вашим документам.

Также в качестве опции для Xerox B1025 доступен и модуль факса.

Итоги

Xerox В1025 – это по-настоящему универсальное МФУ. Компактные размеры позволят разместить его даже в небольшом офисе, но при этом по объемам и скорости печати он не будет уступать более массивным устройствам от конкурентов. Качество получаемых материалов на высоте, есть поддержка формата А3 с возможностью двухсторонней печати и отличный сканер документов, который вместе с функцией печати заменяет копировальный аппарат.

В Xerox B1025 удачно сочетаются как проверенные временем технологии, так и современные: в дополнение к проводному подключению по USB или Ethernet вы можете опционально установить модуль Wi-Fi и получить функции Wi-Fi Direct и AirPrint, а большой цветной сенсорный дисплей сделает возможной полноценную работу и без использования компьютера.