В российские банки пришли блокчейн и роботы

Цифровизация банковского сектора – уже не просто модный тренд, а необходимое условие существования на рынке. Финансовые организации одни из первых опробуют новые технологии. О том, какое место в российских банках занимают облака, роботы, блокчейн и другие инновации, говорили участники организованной CNews Conferences конференции « ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции ».

Сервисы для банков

«Сегодня на рынке ощущается серьезная конкуренция между банками, финтех-компаниями и микрофинансовыми организациями, – начал свое выступление Максим Бабенко, руководитель группы развития национальных продаж IBS DataFort. – В основе работы всех этих организаций лежат технологии. При этом банки в основном строят собственную ИТ-инфраструктуру, в то время как остальные участники рынка стараются использовать облака». По мнению эксперта, оптимальным решением для банков может быть размещение ключевых сервисов, таких как АБС, CRM, система управления рисками, бэк-офис пластиковых карт и пр., в собственной ИТ-инфраструктуре и использование облаков для дополнительных сервисов и развития. Например, в облако можно поместить все фронт-офисные системы.

Максим Бабенко рассказал о предлагаемой IBS DataFort услуге частного облака DF Cloud, в состав которой входит аренда виртуального центра обработки данных (ВЦОД) – ИТ-инфраструктуры, вычислительных ресурсов для обработки информации, ресурсов для хранения информации, средств управления и мониторинга, а также профессиональные средства защиты информационной безопасности.

«Современные банки стараются быть как можно ближе к клиентам, то есть не ждать, пока они сами постучатся в отделение, а приходить к ним самостоятельно», – говорит Евгений Тесленко, руководитель программы Magenta Technology. Прекрасный повод для этого – доставка банковской карты. Банки, которые прибегают для этого к услугам курьерской службы, делают большую ошибку, считает эксперт. По его мнению, грамотный подход к доставке может превратить ее в еще один канал продаж банковских сервисов.

Так, Magenta Technology предлагает услуги не только по доставке банковских карт, но и по формированию персональных скриптов продаж для каждого получателя карты, автоматической онлайн-активации карт, автоматическому распознаванию сфотографированных документов, рассылке SMS/Email уведомлений о доставке, интеллектуальной сортировке и распределению карт и конвертов по сумкам, редактированию карточки клиента в момент встречи и др.

О том, какую деятельность банки могут поручить роботам уже сегодня, участникам круглого стола рассказал Роман Чесов, основатель компании Flexbby. Роботы уже эффективно управляют лидами, продлевают сотрудничество клиента с банком, сокращают время обслуживания клиентов, оптимизируют работу с входящими документами, ускоряют процесс модификации продуктовых банковских линеек, автоматически формируют клиентские выгрузки и отчетность. И это только часть их возможностей, уверен Роман Чесов.

Не только для клиентов

Большой интерес участников мероприятия вызвал доклад Олега Нагаева, ИТ-директора UBS Moscow. В настоящее время банк реализует 73 инновационных проекта, большинство из которых направлено на оптимизацию внутренних бизнес-процессов. UBS Moscowсоздано 10 инновационных лабораторий. Значительная часть проектов ориентирована на применение искусственного интеллекта. Около 10 проектов использует блокчейн в качестве средства платежей. Например, благодаря блокчейн-платформе Batavia банку удалось сократить время подготовки и подписания контрактов с 7 дней до 1 часа. Существенно ускорить трансграничные платежи удалось при помощи блокчейн-платформы Ripple.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Семен Алперин, управляющий директор Департамента рисков CIB Сбербанка: Мы занимаемся модернизацией cash-flow модели с тем, чтобы учитывать в ней максимальное число параметров и вовремя давать рекомендации по хэджированию рисков

Рафаэль Валеев, заместитель директора департамента ИТ «АК Барс» рассказал о том, как инновационная лаборатория «АК Барс Цифровые технологии» организовала процесс внедрения цифровых технологий в банке. «Мы отказались от сервисной модели разработки в пользу продуктовой, – говорит эксперт. – Это позволяет сосредоточиться на достижении бизнес-целей, иногда путем отказа от использования некоторых технологических подходов». Он привел несколько примеров уже реализованных решений и поделился ближайшими планами, в числе которых разработка собственной платформы Robotic Process Automation, платформы событийной клиентской аналитики реального времени «АК Барс 360», реализация Open API на платформе OK.NET и создание частного облака для банковской группы ABCloud.

Прибыль от инвестиций банка в проекты зависит от того, насколько правильно они были отобраны и реструктурированы. А значит, банки должны иметь возможность оперативно получать максимум информации от заемщика. Более прозрачный заемщик может претендовать на улучшение условий финансирования за счет снижения кредитных рисков и затрат на мониторинг, считает Евгений Погребняк, заместитель директора департамента ИТ Внешэкономбанка. Стандартная модель получения банковского кредита: заявка – финансирование – мониторинг – результат на деле оказывается значительно сложнее. Результаты мониторинга не всегда вписываются в первоначальную финансовую модель, и банк должен иметь возможность правильно оценить необходимость изменений.

Евгений Погребняк призвал представителей банковского сектора договориться о стандартах создания «цифрового финансового двойника», которым могут воспользоваться и заемщики, и инвесторы для добровольного раскрытия информации. По его мнению, стандартизация финмоделей проектов и развитие платформ инвестирования расширяют круг участников рынка и возможности финансирования.

Семен Алперин, управляющий директор Департамента рисков CIB Сбербанка, рассказал об основных направлениях автоматизации компании. Во-первых, это внедрение специальной платформы контроля за работой алгоритмов, которые пришли на смену трейдерам. Такая платформа должна оперативно оценивать возникающие риски, чтобы не допустить ситуации, когда ошибки в работе роботов приводили к обвалу на биржах. Во-вторых, внедрение онлайн-мониторинга контрагентов с целью оперативного пересмотра лимитов. До самого последнего времени лимиты устанавливались сроком на 1 год. После появления системы, позволяющей оперативно отслеживать всю необходимую информацию о контрагентах, 93% из них получили право на бессрочные лимиты, пересмотр которых осуществляется только при получении соответствующих сигналов.В-третьих, это модернизации cash-flow модели с тем, чтобы учитывать в ней максимальное число параметров и вовремя давать рекомендации по хэджированию рисков. И в-четвертых, создание единой платформы, позволяющей формировать любую отчетность в четком соответствии с постоянно меняющимися требованиями регулятора.

Не забывать о клиентах

Александр Бычков, директор департамента ИТ Геобанка отметил, что в мире наиболее востребованы банки, которые могут предложить самый удобный интерфейс взаимодействия с клиентом. В России об этом всерьез заботятся только 30% банков. Причин для этого несколько – это и отсутствие ясного понимания реальных потребностей целевой аудитории, и страх сделать коммуникацию с ним менее официальной, и целый ряд других.









1 | 2 | 3 | 4 | 5 Рафаэль Валеев, заместитель директора департамента ИТ «АК Барс»: Мы отказались от сервисной модели разработки в пользу продуктовой

С другой стороны, несмотря на достаточно высокий уровень проникновения интернета и мобильных устройств, онлайн-банкинг до сих пор использует лишь около 30% граждан России. Все остальные предпочитают обналичивать поступающие на их банковские карты средства и затем совершать банковские операции через кассу в банковском офисе. «В такой ситуации надо сделать так, чтобы клиент мог получать все банковские услуги в режиме «одного окна». Осталось только определиться с тем, онлайн или офлайн-окно это будет», – говорит Александр Бычков. По его словам, по мере того, как цифровизация банкинга развивается, потребители все чаще выбирают мобильные и онлайн-каналы традиционных игроков рынка, отдавая предпочтение им, а не компаниям, представляющим исключительно банковские приложения.

В России около 5,9 млн предпринимателей, и их уровень удовлетворенности банковскими услугами остается чрезвычайно низким, продолжил тему клиентоориентированности банков Сергей Иванов, директор проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка. Происходит это потому, что разрабатывая цифровые продукты, банки часто слишком увлекаются технологиями и забывают о клиентах. Однако надо тщательно анализировать их потребности, уверен эксперт. Сергей Иванов рассказал о внебанковских сервисах, которые уже реализованы для клиентов Сбербанка. Среди них бизнес-профиль и сервис проверки контрагентов, регистрация бизнеса онлайн и многие другие.

Основным трудностям построения цифровой коммуникации с клиентом посвятила свое выступление Алина Кишова, руководитель группы цифровых b2b решений банка «ДельтаКредит». Идеальный цифровой сервис должен быть простым и понятным, содержать удобный навигатор, не размывать фокус клиента, оставлять ему возможность выбора и так далее. Также очень полезно бывает внимательно изучать отзывы пользователей о работе сервиса и на этой основе проводить его усовершенствование.

Как обеспечить безопасность

Проблеме противодействия киберугрозам было посвящено выступление Вячеслава Касимова, директора департамента информационной безопасности «Московского кредитного банка». Сегодня большинство банков тщательно скрывают информацию о кибератаках на свои информационные системы. Так, в созданный ЦБ РФ Финцерт поступают сведения только от 17% банков, и лишь 5% предоставляют их в полном объеме. Между тем, по словам спикера, кибератаки на банки происходят постоянно. Кроме того, с помощью ИТ пытаются похитить деньги со счетов клиентов и сами сотрудники банков.

Надежная защита банка от киберугроз должна быть эшелонированная, обеспечивать полноту контроля и качественные процессы. И при этом, естественно, надо стараться минимизировать затраты на приобретение средств защиты. В МКБ пошли по пути разработки собственных ИБ-решений – это оказалось значительно быстрее и эффективнее, чем работа с вендорами.

Презентации участников