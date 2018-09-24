Дом будущего будет управляться голосом
Японская корпорация Panasonic представила на международной выставке потребительской электроники IFA 2018 в Берлине дом будущего на базе искусственного интеллекта и интернета вещей. Также корпорация продолжает поиск уникальных разработок для инфраструктуры умного города и превращает столбы городского освещения в многофункциональные системы городского хозяйства, передающие данные по силовому кабелю.
Многие технологические компании сейчас соревнуются в создании систем управления умным домом. Panasonic еще в прошлом году представил голосовую аудиоколонку GA10, управляемую с помощью Google Assistant. Теперь инженеры компании пошли дальше и предложили концептуальную идею по голосовому управлению не только музыкальным контентом, но и многими компонентами жилого помещения.
К колонке подключаются самые разные устройства – телевизор, звуковая система, кондиционер с технологией nanoe, освещение в гостиной, жалюзи и многое другое. Голосом можно активировать различные сценарии «Ок, Гугл, я дома!», предоставив умному дому возможность приглушить свет, создать комфортную температуру, включить любимую музыку или телеканал и заказать пиццу из ресторана. Теперь нет необходимости в использовании пульта дистанционного управления для кондиционера или телевизора. Голосовой помощник способен справляться с более интеллектуальными задачами, чем дистанционный пульт. Можно задать поиск конкретного контента, допустим, боксерского поединка или определенной передачи.
Для кухонного пространства также есть идея для совершенства. Например, варочная панель расположена не в определённом месте, а там, где вы решили поставить кастрюлю для приготовления. Если вам необходимо ее передвинуть, то варочная панель последует за кухонным прибором по рабочей поверхности.
Кухня, оснащенная системой искусственного интеллекта, аудиовизуальными технологиями и элементами робототехники, это не только технологический комфорт, но еще и контроль качества приготовления и подсказки вариантов меню. Искусственный интеллект проецирует меню на сенсорную поверхность кухонного стола – как только пользователь остановит свой выбор на одном из них, система запускает анализ продуктов в холодильнике и, если чего-то не хватает, отправляет заказ в близлежащий супермаркет. Пока заказ доставляется, «умный» кухонный помощник пошагово ознакомит пользователя со всеми этапами приготовления: покажет, насколько мелко должны быть нарезаны ингредиенты, как они должны располагаться на противне перед загрузкой в духовой шкаф.
Внутрь стола встроена специальная компактная посудомойка с ультрафиолетом, которая не только вымоет, но и продезинфицирует посуду.
Все эти новшества выглядят достаточно привлекательно, но всегда остается вопрос массового применения подобных технологий и их экономической оправданности. Но очевидно, что отдельные элементы, так или иначе, начнут поступать со временем в массовое производство и становиться более доступными. К примеру, те же голосовые помощники и создание удобного мультимедийного пространства уже сейчас борются за свою рыночную нишу.
Универсальный городской столб
В умном городе поумнеть могут многие неожиданные вещи. Мачта городского освещения раньше служила дополнительной опорой для светофора или в лучшем случае для камеры видеонаблюдения, однако, она может быть более технологичной. Panasonic предлагает нагрузить городские столбы максимально полезной функциональностью. Задача – сделать освещение более эффективным и интеллектуальным. Параллельно с этим можно на уже имеющейся основе развивать еще несколько сервисов, для которых обычно в городских условиях создают отдельные коммуникации и системы. Главный вопрос – это наличие кабеля. Ко всем фонарям подведено электричество и соответствующий электрический кабель можно использовать для обмена информацией.
Ранее Panasonic уже представлял технологию коммуникации по энергосети: узкополосную передачу данных с пропускной способностью около 5 Кбит в секунду. Затем компания изобрела технологию HD-PLC – для широкополосной передачи данных по силовому кабелю. Она обеспечивает уже около 240 Мбит в секунду (брутто) и около 100 Мбит в секунду чистого интернета. Теперь городские службы могут использовать линии электропередачи не только для включения и выключения света или сбора диагностической информации (ток, напряжение, температура, количество часов работы и т.д.), но и для получения данных с камер или микрофонов, установленных на мачте освещения, для зарядки электромобилей.
Кроме того, столб может использоваться, как точка доступа WLAN для предоставления доступа в Интернет. В Москве такие способы раздачи интернета уже применяются, однако, все-таки городские власти создали для этого отдельную инфраструктуру опор, ну и обмен данными и связь с ним осуществляется не по электрической сети, а по оптоволокну, что значительно дороже.
Panasonic предлагает возможность подключения к сети на скорости до 240 Мбит в секунду. Система модульная и конкретные возможности умного столба должен определить сам заказчик. Кому-то нужна точка доступа WLAN, другим сенсор загрязнения атмосферы, третьим – система экстренного вызова, еще кому-то спикерфон, для объявлений по громкой связи. Мачты могут быть и бюджетные, которые не обладают интеллектуальными характеристиками. Они просто передают видеосигнал на пульт диспетчерских служб.
Показательным для компании был случай установки умных столбов в немецком городе Бремен. Разработчики предложил городу установить на столб освещения дополнительно датчики загрязнения атмосферы и WLAN-модули. Но власти ответили, что в связи с повышенной криминогенной обстановкой им больше подойдут кнопки экстренного вызова.
Так каждый случай использования умных столбов уникален. Но этим и подчеркивается выгода их использования, когда функционал является не фиксированным, а может быть подобран под конкретный город, территорию, и даже район.
Глава Panasonic Europe: Почему интернет в северных странах Европы лучше, чем в южных
О трендах создания единых платформ обработки данных, о том, как мачта городского освещения может стать «умной», о состоянии средств связи в различных странах Европы, о путешествии из Петербурга в Москву за 40 минут, а также о качестве городской инфраструктуры в пригороде Парижа CNews побеседовал с главой компании Panasonic Europe Лораном Абади.
Cnews: Компания представила систему управления энергетикой. Каковы ее преимущества? Чем она принципиально отличается от аналогов?
Лоран Абади: Система позволяет комплексно управлять производством солнечной энергии, ее хранением в аккумуляторах, тепловыми насосами и так далее. Поскольку все эти технологии разработаны Panasonic, то мы можем создать самый точный алгоритм для объединения всех компонентов в систему.
Cnews: Какие конкретно преимущества это дает для пользователя?
Лоран Абади: Главное преимущество Energy Management System (EMS) – сохранение энергии и снижение расходов на нее. В России стоимость электричества не так велика, в отличие от Европы, и EMS существенно сокращает счета за энергию. Для немцев также важна экологичность и отсутствие выбросов СО2, они очень грамотные и сознательные в этом смысле. И потому люди готовы доплачивать, зная, что потом сэкономят на электричестве и будут производить меньше углекислого газа. EMS – умная платформа с алгоритмом, который мы можем настраивать в зависимости используемого оборудования, типа жилья, и того, где устанавливается система (отдельный дом, квартира или несколько зданий).
Cnews: Нужна ли будет какая-либо кооперация организаций, чтобы это решение работало?
Лоран Абади: Зависит от конкретного проекта. Это могут быть муниципалитеты, государственные органы, архитекторы, службы ЖКХ, энергетические компании – в каждом случае набор партнеров может отличаться. Но часто, чтобы ускорить установку, нужно привлекать государственные субсидии. Например, правительство Германии это понимает и вкладывает существенные средства.
И, наконец, коммунальные службы, которые обеспечивают подачу энергии, также заинтересованы в повышении эффективности всей системы. То есть, могут быть варианты, но государственные структуры, муниципалитеты, ЖКХ, архитекторы – ключевые стороны этого процесса.
Cnews: Есть пилотные внедрения этой платформы?
Лоран Абади: Да, конечно. В Японии. И в Берлине – в рамках проекта Future living Berlin. Это район с высокотехнологичными домами, который должен открыться в следующем году.
Cnews: Есть у вашей платформы период окупаемости? Возможно кто-то пытался посчитать его?
Лоран Абади: Зависит от цен на электричество и стоимости оборудования. В среднем, мы ориентируемся на возврат инвестиций в течение 5 лет. Но иногда это может растянуться на больший срок – например, в России, где электроэнергия в разы дешевле. В этом смысле ваша страна – сложный случай для нас.