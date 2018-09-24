Дом будущего будет управляться голосом

Японская корпорация Panasonic представила на международной выставке потребительской электроники IFA 2018 в Берлине дом будущего на базе искусственного интеллекта и интернета вещей. Также корпорация продолжает поиск уникальных разработок для инфраструктуры умного города и превращает столбы городского освещения в многофункциональные системы городского хозяйства, передающие данные по силовому кабелю.

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Многие технологические компании сейчас соревнуются в создании систем управления умным домом. Panasonic еще в прошлом году представил голосовую аудиоколонку GA10, управляемую с помощью Google Assistant. Теперь инженеры компании пошли дальше и предложили концептуальную идею по голосовому управлению не только музыкальным контентом, но и многими компонентами жилого помещения.

К колонке подключаются самые разные устройства – телевизор, звуковая система, кондиционер с технологией nanoe, освещение в гостиной, жалюзи и многое другое. Голосом можно активировать различные сценарии «Ок, Гугл, я дома!», предоставив умному дому возможность приглушить свет, создать комфортную температуру, включить любимую музыку или телеканал и заказать пиццу из ресторана. Теперь нет необходимости в использовании пульта дистанционного управления для кондиционера или телевизора. Голосовой помощник способен справляться с более интеллектуальными задачами, чем дистанционный пульт. Можно задать поиск конкретного контента, допустим, боксерского поединка или определенной передачи.

Для кухонного пространства также есть идея для совершенства. Например, варочная панель расположена не в определённом месте, а там, где вы решили поставить кастрюлю для приготовления. Если вам необходимо ее передвинуть, то варочная панель последует за кухонным прибором по рабочей поверхности.

Голосовое устройство для управления домашней техникой и обстановкой

Кухня, оснащенная системой искусственного интеллекта, аудиовизуальными технологиями и элементами робототехники, это не только технологический комфорт, но еще и контроль качества приготовления и подсказки вариантов меню. Искусственный интеллект проецирует меню на сенсорную поверхность кухонного стола – как только пользователь остановит свой выбор на одном из них, система запускает анализ продуктов в холодильнике и, если чего-то не хватает, отправляет заказ в близлежащий супермаркет. Пока заказ доставляется, «умный» кухонный помощник пошагово ознакомит пользователя со всеми этапами приготовления: покажет, насколько мелко должны быть нарезаны ингредиенты, как они должны располагаться на противне перед загрузкой в духовой шкаф.

Внутрь стола встроена специальная компактная посудомойка с ультрафиолетом, которая не только вымоет, но и продезинфицирует посуду.

Все эти новшества выглядят достаточно привлекательно, но всегда остается вопрос массового применения подобных технологий и их экономической оправданности. Но очевидно, что отдельные элементы, так или иначе, начнут поступать со временем в массовое производство и становиться более доступными. К примеру, те же голосовые помощники и создание удобного мультимедийного пространства уже сейчас борются за свою рыночную нишу.

Универсальный городской столб

В умном городе поумнеть могут многие неожиданные вещи. Мачта городского освещения раньше служила дополнительной опорой для светофора или в лучшем случае для камеры видеонаблюдения, однако, она может быть более технологичной. Panasonic предлагает нагрузить городские столбы максимально полезной функциональностью. Задача – сделать освещение более эффективным и интеллектуальным. Параллельно с этим можно на уже имеющейся основе развивать еще несколько сервисов, для которых обычно в городских условиях создают отдельные коммуникации и системы. Главный вопрос – это наличие кабеля. Ко всем фонарям подведено электричество и соответствующий электрический кабель можно использовать для обмена информацией.

Ранее Panasonic уже представлял технологию коммуникации по энергосети: узкополосную передачу данных с пропускной способностью около 5 Кбит в секунду. Затем компания изобрела технологию HD-PLC – для широкополосной передачи данных по силовому кабелю. Она обеспечивает уже около 240 Мбит в секунду (брутто) и около 100 Мбит в секунду чистого интернета. Теперь городские службы могут использовать линии электропередачи не только для включения и выключения света или сбора диагностической информации (ток, напряжение, температура, количество часов работы и т.д.), но и для получения данных с камер или микрофонов, установленных на мачте освещения, для зарядки электромобилей.

Многофункциональный городской столб: освещение, мониторинг окружающей среды, тревожная кнопка, Wi Fi и видеонаблюдение

Кроме того, столб может использоваться, как точка доступа WLAN для предоставления доступа в Интернет. В Москве такие способы раздачи интернета уже применяются, однако, все-таки городские власти создали для этого отдельную инфраструктуру опор, ну и обмен данными и связь с ним осуществляется не по электрической сети, а по оптоволокну, что значительно дороже.

Panasonic предлагает возможность подключения к сети на скорости до 240 Мбит в секунду. Система модульная и конкретные возможности умного столба должен определить сам заказчик. Кому-то нужна точка доступа WLAN, другим сенсор загрязнения атмосферы, третьим – система экстренного вызова, еще кому-то спикерфон, для объявлений по громкой связи. Мачты могут быть и бюджетные, которые не обладают интеллектуальными характеристиками. Они просто передают видеосигнал на пульт диспетчерских служб.

Телефон для связи на городском столбе с возможностью видеонаблюдения

Показательным для компании был случай установки умных столбов в немецком городе Бремен. Разработчики предложил городу установить на столб освещения дополнительно датчики загрязнения атмосферы и WLAN-модули. Но власти ответили, что в связи с повышенной криминогенной обстановкой им больше подойдут кнопки экстренного вызова.

Так каждый случай использования умных столбов уникален. Но этим и подчеркивается выгода их использования, когда функционал является не фиксированным, а может быть подобран под конкретный город, территорию, и даже район.

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