Обзор телевизора Hisense H75U9A

Премиальный 75 дюймовый 4K-телевизор Hisense H75U9A с крутой картинкой, HDR и за разумные деньги. Отличный выбор для тех, кто хочет получить максимум, но при небольших вложениях.

В современном мире есть одна глобальная и важная вещь, которой уделяют внимание большинство современных людей - и это развлечения. Да, многие любят куда-то сходить, развеяться, но нередко все сводится к потреблению медиаконтента дома. Все больше стриминговых сервисов, кинотеатров с возможностью купить контент за весьма лояльный ценник (дешевле похода в кино), а также видеоигры, с которыми рука об руку выросло уже не одно поколение и продолжает всем сердцем любить этот вид интерактивных развлечений. Все это невозможно без телевизора, а он может быть очень крутым и при этом стоить вполне адекватно. В этом обзоре поговорим про Hisense H75U9A, узнаем можно ли его сравнивать с топовыми решениями на рынке, имеющими ту же гигантскую диагональ в 75 дюймов (186 сантиметров).

Комплектация и внешний вид

Внешне телевизор Hisense H75U9A поражает не только размером экрана, но и стильным дизайном. Все выполнено в минималистичном исполнении, черная фронтальная панель имеет минимальную толщину, а по периметру находится темно серебристая окантовка. Все вместе выглядит дорого и чувствуется, что это не рядовой телевизор, а по-настоящему флагманское решение.

При этом, благодаря минималистичности, он легко впишется в любой дизайн и займет в нем ключевое место, поверьте, куда бы вы его нт установили. Ножка состоит из двух частей: тыльная находится по центру и она выполнена из крепкого прозрачного пластика, а фронтальная - металлическая, хромированная. Итоговая конструкция весьма устойчива.

В комплекте идёт сам телевизор, стойка для установки его на тумбу, боковые заглушки для ножки при размещении на стене, кабель питания, а также пульт дистанционного управления. Пульт удобный, хорошо сбалансирован, нажатие на кнопки выделено характерным тактильным кликом и пользоваться очень удобно. В нижнюю часть вынесены кнопки быстрого запуска Netflix и YouTube.

Экран и звук

Матрица выполнена по собственной технологии ULED QDot, при этом ближайшим технологическим конкурентом будут квантовые дисплеи от Samsung и LG.

Цветопередача дисплея Hisense H75U9A в хорошем смысле удивляет богатством и точностью, мельчайшие изменения цветовой палитры различимы, что не часто можно наблюдать на телевизорах без OLED-матриц. Чёрный цвет здесь также достаточно глубокий, за счет чего и разница в картинке с включенным HDR заметна невооруженным глазом. Таким образом, все великолепие 4K фильмов и видеоигр с поддержкой данной технологии раскрывается в полной мере.

Итоговое разрешение - 3840x2160 пикселей, классическое UHD 4K. Есть поддержка всех современных технологий вроде HDR10 и Dolby Vision. Матрица 8-битная, при помощи технологии FRC она позволяет отображать 10-битный расширенный диапазон (HDR10).

Основной источник звука расположен на фронтальной части в формате саундбара под нижней гранью телевизора, звучание получается равномерное, и легко справится даже с очень большим помещением. Детализация звука отличная, верха и низы не перегружены, а вот басов немного не хватает, однако, это можно исправить, переключив режим в настройках со «стандартного» на «театр». Суммарная мощность всех динамиков 30 Вт (2х 15 Вт плюс 2х 15 Вт), также есть поддержка технологий Dolby Digital, DTS и встроенных технологий улучшения звука.

Порты и средства коммуникации

Всего в телевизоре предусмотрено три USB порта, один из которых USB 3.0, кроме этого 4 порта HDMI 2.0 с возможностью управления другими устройствами с пульта.

Мелочь, но удобно, когда запуск и использование, к примеру, Apple TV, не требует поиска пульта Siri, и можно использовать одно универсальное решение.

Для связи с интернетом предусмотрен порт Ethernet (RJ-45) и Wi-Fi 802.11ac, последний легко справляется с большими потоками данных при воспроизведении 4K-контента.

SmartTV и умные возможности

В качестве операционной системы выступает Linux с оболочкой VIDAA U2.5, адаптированной под особенности телевизора и пульта дистанционного управления. Интерфейс красочный, есть информационный виджет погоды и большой выбор приложений, все основные будут на месте, включая кинотеатры и YouTube.

Основное меню телевизора представляет собой линейку пунктов меню, оттуда можно получить доступ к приложениям, браузеру, а также есть виджет погоды и многое другое. Предусмотрена удобная навигация между DLNA-серверами, отображаемыми в списке внешних источников подключенных по HDMI. Запуск большинства современных форматов и видеофайлов в 4k сложности не вызывал, включая H.265, телевизор легко с этим справился.

Тестирование на различных типах контента

Тестировался телевизор на нескольких типах контента, что позволило нам максимально полно оценить, как он справляется с разным типом изображения.

В первую очередь мы потестировали обычное цифровое вещание, от классической комнатной антенны за 500 рублей. Все каналы были успешно найдены, претензий к картинке нет, изображение не пикселизированное, мутных участков в динамических сценах не замечено.

Через встроенный Smart TV легко запустить фильм, причем как при помощи DLNA-сервера, так и приложений онлайн-кинотеатров. В обоих случаях к скорости работы телевизора никаких нареканий, соединение с сетью проходило через WiFi ac 5 ГГц. Шумодав для MPEG-кодека очень наглядно подтягивал Full-HD картинку до 4K, без каких-либо неприятных артефактов, что особенно впечатляет на столь немалой диагонали.

Видеоигры мы тестировали с помощью PlayStation 4 Pro. Все последние релизы смотрелись просто великолепно, там, где есть поддержка технологии HDR, она активировалась без каких-либо дополнительных действий от пользователя.





Главное, что стоит отметить, это простота настройки телевизора и получения всех возможностей без дополнительных сложностей. Переключение режимов работы, вариантов HDR и других моментов делается либо в пару нажатий на пульте управления, или же автоматически.

Итоги

Hisense H75U9A это телевизор, который является настоящим премиальным решением, способным удовлетворить потребности самого притязательного зрителя. Широкая функциональность, простота использования, отличный дизайн, качественный 4k-экран по-настоящему большого размера и многое другое не смогут никого оставить равнодушными. Однозначно можно советовать к покупке всем, кто хочет максимум за разумные деньги.