Обзор телевизора Hisense H50U7A

Компания Hisense стремительно завоёвывает рынок телевизоров. Сегодня мы поговорим о новинке среди ТВ среднего, по современным меркам, размера – 50 дюймов, в категории 4K HDR. Модель H50U7A, ко всему прочему, также оборудована функциями Smart TV, но и это далеко не всё.

Hisense H50U7A удивил нас, прежде всего, двумя вещами: качеством изображения и универсальностью. То, что не все телевизоры показывают хорошую, сочную картинку – это наверно и так всем понятно. Но что касается функций, здесь покупатели иногда теряются, просто не подозревая даже, что можно от телевизора ожидать, кроме просмотра ТВ-программ. Поэтому мы особенное внимание уделили изучению возможностей модели U7A, протестировав её в самых различных режимах.

Технические характеристики

Диагональ 50’’ (127 см) Разрешение 3840х2160 пикс. Стандарт HDTV Ultra HD/4K/2160p Поддержка HDR Да, HDR10 Частота обновления экрана 60 Гц VESA 400x200 мм Габариты с подставкой 1116х723х262 мм, 18,1 кг Цена 57 000





Источник: ZOOM.CNews

Внешний вид

Телевизор Hisense H50U7A имеет 50-дюймовый экран, обрамлённый довольно узкими рамками. Снизу рамка потолще, но её и так практически не замечаешь. Так что, визуально ТВ воспринимается как почти безрамочный.

Телевизор Hisense H50U7A

Устанавливается U7A либо на V-образную подставку, либо на VESA-кронштейн 400х200 мм. Масса устройства с подставкой – 18,1 кг, поэтому установить его можно в одиночку. Без подставки один телевизор весит 16 кг.

Подставка без телевизора

Вся конструкция весьма устойчива и выглядит очень надёжно: габариты ТВ без подставки -1116х655х52 мм, с подставкой – 1116х723х262 мм. Кстати, за неё - за подставку, а точнее за её удачную форму и компактный размер - отдельное спасибо производителю. «Ножки» не займут много места на стандартной тумбочке или столешнице, если вы захотите поставить телевизор, а не прикрепить его к стене.

Экран

50-дюймовый экран модели H50U7A имеет разрешение 3840х2160 пикселей, соотношение сторон – 16:9, максимальная частота вертикальной развёртки – 60 Гц. Матрица 8-битная, то есть, каждая составляющая цвета кодируется 8-битным числом, а поддержка HDR10 (10-битного цвета) достигается за счёт технологии FRC. Суть этой технологии в быстром переключении между двумя смежными оттенками субпикселя для достижения промежуточного. Для LCD матриц это нормально, зато можно не бояться выгорания.

Главный экран Smart TV

Яркость экрана составляет 400 кд/м2 – для помещения этого на практике более чем достаточно даже в солнечный день. Всё время тестирования мы держали значение яркости на 50 из 100, желания сделать поярче не возникало.

Дополнительно U7A поддерживает локальное затемнение, что позволяет видеть более глубокий чёрный, чем на обычных LCD-панелях.

Разъёмы

Телевизор Hisense H50U7A имеет два антенных разъёма: «мама» DVB-T/T2/C и «папа» DVB-S/S2. Слева от них расположен цифровой оптический выход для подключения внешних акустических систем.

Тыльная сторона Hisense H50U7A

Количество входов HDMI здесь четыре, из них два (с номерами 1 и 2) имеют стандарт HDMI 2.0, то есть, позволяют передавать контент 4K HDR 60 Гц. Два других, с номерами 3 и 4, являются HDMI 1.4, там на 4K ограничение – 30 Гц, а Full-HD можно выводить и 60 Гц. Таким образом, если вы планируете играть на ПК, Xbox One X или PlayStation 4 Pro, стоит использовать только HDMI 1 и HDMI 2.

Цифровые и аналоговые порты

Также на телевизоре есть два USB-разъёма, причём один из них – USB 3 с силой тока до 1А. От этих USB-разъёмов можно или запитать какие-то устройства (сплиттеры, компактные медиаприставки) или подключить к ним флешки или HDD для воспроизведения медиаконтента напрямую.

Из аналоговых разъёмов данная модель имеет лишь композитный вход (три «тюльпана») и S-Video.

Композитное подключение и сетевой порт

Дополнительно на задней панели скрывается Common Interface (IC) для карт расширения - например, для провайдеров цифрового ТВ.

Функции

Помимо основных функций типичного телевизора, Hisense H50U7A наделён возможностями Smart TV. Здесь присутствует магазин приложений, хотя все самые важные приложения уже установлены – например, YouTube, Netflix, Okko, ivi.ru, TVZavr, Megogo, RuTube и т.п. Кстати, кнопки YouTube и Netflix даже присутствуют на самом пульте дистанционного управления.

Комплектный пульт дистанционного управления

Помимо проводных подключений, телевизор поддерживает и технологию Miracast. Можно передавать с любого совместимого смартфона картинку прямо на большой экран – это касается не только медиаконтента. Мы без проблем смогли продублировать всё изображение, включая даже интерфейс, с нашего редакционного смартфона ZTE Axon 7.

Приложения, установленные на ТВ «из коробки»

Разумеется, не обошлось здесь и без пост-обработки. Телевизор умеет повышать плавность изображения и выполнять качественный апскейл (повышение разрешения) контента с разрешением меньше 4K. О последнем мы ещё поговорим чуть ниже.

Игровой режим

Для каждого входа Hisense U7A можно включить так называемый «игровой режим». Суть этого режима в снижении инпут-лага (задержки отображения информации) до минимально возможного значения. Здесь отключается сглаживание развёртки, которое в играх, собственно, и не нужно (многие игры используют собственное сглаживание).

В «игровом режиме» инпут-лаг составляет всего 31 мс в разрешении Full-HD как для SDR-контента, так и для HDR. В 4K значение инпут-лага выше – 48 мс для SDR и HDR.

Мы тестировали телевизор с игровыми консолями Xbox One X и PlayStation 4 Pro, запуская на них, в том числе, 4K HDR контент. Цвета на телевизоре довольно сочные, особенно нам понравилось играть в Sea Of Thieves и Forza Motorsport 7 – потрясающая графика, честное 4K разрешение (в Forza ещё и с кадровой частотой 60 FPS), очень приятный для глаз HDR. По качеству изображения телевизор, учитывая его цену, нас приятно удивил.

Магазин приложений для Smart TV

Стоит также отметить, что и более низкое разрешение на телевизоре выглядит добротно – даже в игровом режиме производится небольшое сглаживание, которое улучшает восприятие контента в разрешениях 1080p, 900p, 720p при этом не превращая картинку в «мыло». Собственно, разница между Full-HD и 4K на расстоянии 1,5-2 метра от телевизора воспринимается именно на уровне детализации мелких объектов, а сами пиксели различить всё равно сложно. То есть, апскейл с Full-HD до 4K достаточно качественный, мы не всегда сходу определяли – где Full-HD, а где 4K.

Также мы поиграли и в старые 8-битные и 16-битные игры, с очень низким разрешением (320х240, 254х224 и т.п.) – здесь уже любители ретро-игр останутся довольны, т.к. крупные пиксели видно чётко, без размытия. Получается, телевизор сглаживает ту картинку, которую стоит сгладить (разрешения в диапазоне 720p-1080p), но при этом не портит ретро-игры, позволяя им работать в первозданном виде.

Дополнительные функции

Помимо всего вышеперечисленного стоит отметить ещё несколько возможностей телевизора Hisense U7A. И прежде всего, то, что мы совсем не ожидали – Bluetooth. Мы подключили беспроводную Bluetooth-гарнитуру к телевизору, и он действительно передавал на неё весь звук! При этом динамики ТВ автоматически глушатся, что удобно.

Конечно, геймерам такая возможность вряд ли пригодится – из-за особенностей технологии передачи звука возникает задержка, то есть, небольшая рассинхронизация звука и картинки в игровом режиме. Однако смотреть фильмы и телепередачи можно и в беспроводных наушниках – например, если вы смотрите что-то ночью, когда все спят.

Далее – сетевые подключения. Hisense U7A можно подключать к интернету как через двухдиапазонный встроенный модуль Wi-Fi 802.11ac, так и через сетевой разъём RJ-45. Оба способа работают идеально, нареканий нет.

Благодаря излучателям низких частот звук у телевизора вполне достойный

Ну и, напоследок, отметим встроенные динамики общей мощностью 20 Вт. Они обеспечивают достаточно неплохой звук с преобладанием средних частот, как и ожидалось, но и с присутствием хорошо различимых высоких, а также басов. Неплохо для кино и даже для игр, если вы не хотите тратиться на внешнюю акустику. Но если что напоминаем про оптический цифровой выход, который позволит легко подключить к телевизору, например, саундбар.

Итого

Телевизор Hisense H50U7A можно купить приблизительно за 57-58 тысяч рублей. Для 50-дюймового ТВ с поддержкой 4K HDR это очень неплохо. По функциям модель можно назвать универсальной – U7A подойдёт даже геймерам, причём, безотносительно того, поддерживает ваше игровое устройство 4K или нет. Несколько режимов подключения антенны, четыре HDMI-порта, наличие двух портов USB, подключение наушников по Bluetooth, беспроводная и проводная сеть, вывод цифрового аудио, в конце-концов – HDR10, такое встретишь далеко не в каждом ТВ.