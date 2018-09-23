Hisense: высокотехнологичная китайская техника на российском рынке

О китайской компании Hisense российские потребители услышали только недавно. Между тем, ее история началась еще в 1969 году, и сегодня Hisense стала одним из ведущих мировых производителей электроники, а в Китае, Австралии и ЮАР бренд лидирует на рынке телевизоров и находится в топе в сфере производства холодильников и систем кондиционирования.

Отечественные пользователи привыкли считать, что китайские бренды — это что-то очень недорогое с качеством уровня «А вдруг повезет?». Но компания Hisense рушит стереотипы — она предлагает технику премиального уровня, в которой есть место именно инновационным технологиям, а вот компромиссы как раз отсутствуют.

На счету компании — свыше 860 технологий и разработок, собственные лаборатории, научно-исследовательские и инновационные центры, а также 18 предприятий, разбросанных по всему миру, от Нидерландов до китайских провинций, и 4 международные производственные площадки, а также стратегическое партнерство с MIT Media Lab. В прошлом году оборот у Hisense составил $16,43 млрд, причем на долю внешних рынков приходится примерно 1/4 часть.

О серьезных намерениях Hisense могут говорить и другие факты. Так, в 2015 году компания купила производственную площадку по производству телевизоров Sharp в Мексике, чтобы выпускать их под этим брендом в Северной и Южной Америке. В прошлом году китайская корпорация приобрела отвечающее за дисплеи и телевизоры подразделение Toshiba и тем самым еще больше расширила свое влияние на этом рынке. А совсем недавно был выкуплен контрольный пакет акций Gorenje. Сейчас Hisense планирует наращивать обороты в Европе и, в частности, на российском рынке, развивая такие направления, как продажи телевизоров, холодильников, стиральных машин и кондиционеров. Есть у бренда планы и на продажи собственной линейки смартфонов.

Официальные продажи продукции Hisense в РФ начались в прошлом году, а в апреле 2018 года открылось российское представительство марки. Кроме того, Hisense выступила в этом году официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA. Для того, чтобы обеспечивать гарантийное обслуживание техники, в России уже открыто 150 авторизованных сервисных центров марки (на продукцию действует официальная гарантия), также для покупателей работает бесплатный информационный центр. Планируется и дальнейшее расширение сети, в основном, на Дальний Восток.

Рассмотрим самые интересные продукты, с которыми компания уже успела выйти на российский рынок.

Система Hisense 4K Ultra HD Smart Laser TV

В конце прошлого года компанией был представлен действительно инновационный и уникальный продукт — лазерный телевизор Hisense 4K Ultra HD Smart Laser TV, который, если быть точными, телевизором формально называть не стоит. Скорее, это система, которая объединяет в себе экран, лазерный проектор с ультракоротким фокусом и акустику. Фактически, перед нами уже готовый домашний кинотеатр.

В основе проектора — чип TI DLP 4K UHD DMD, яркость воспроизводимого изображения может достигать 3000 кд/м², а ресурс такого проектора в несколько раз выше, чем у стандартного аналога (лампа работает 25 000 часов). Разрешение картинки, как видно из названия, достигает 4К (3840х2160 пикс.), причем тут имеется и технология масштабирования, которая позволяет повысить качество изображения до 4К, максимально сохраняя четкость деталей.

Диагональ экрана составляет 80–100 дюймов, разрешение, соответственно — 3840х2160 пикс., углы обзора — по 178°. Также в комплекте предлагается беспроводной сабвуфер Harman Kardon мощностью 60 Вт, плюс у проектора есть своя акустическая система из двух колонок по 10 Вт каждая.

В системе реализовано смарт-ТВ — фирменный довольно простой интерфейс VIDAA U2 настраивается пользователем, как душе угодно. Платформа позволяет дублировать на большом экране изображение со смартфона или планшета, а также воспроизводить мультимедийный контент с других устройств. Соответственно, сам смартфон тоже можно использовать в качестве пульта ДУ.

Рекомендованная цена 100-дюймового устройства — 1 299 000 руб., и на данный момент в России уже продано несколько экземпляров Hisense Laser TV.

Телевизор Hisense H75U9A

Серия телевизоров U9A у Hisense относится к премиальному сегменту, она представлена 75-дюймовой моделью. Разрешение экрана — 3840x2160 пикс., а пиковая яркость изображения достигает 2500 кд/м². Этот ULED-телевизор использует фирменную светодиодную подсветку Prime Array Backlight, уменьшающую блики. По сути, это разновидность прямой задней подсветки, но диоды размещены очень плотно друг к другу, за счет чего сама подсветка яркая, энергоэффективная и с длительным сроком службы светодиодов.

Присутствует здесь и технология квантовых точек Quantum Dot Colour, обеспечивающая идеальную цветопередачу. Есть поддержка HDR Supreme, включающая в себя стандарты HDR 10 и HLG для вещательного телевидения. Технология Ultra Motion Plus отвечает за плавность движений в динамических сценах, за звук ответственна система Dolby Audio.

Пару слов скажем и про дизайн: рамки «от края до края» и интересная металлическая подножка по всей длине панели позволяют не отвлекаться от главного, т.е. от красивой картинки на экране, и в то же время смотрятся очень современно и стильно.

Стоимость такого телевизора составляет 300 000 руб. — если сравнивать с флагманскими моделями более именитых конкурентов, то такое предложение более чем выгодно.

Телевизоры Hisense H50U7A/H55U7A/H65U7A

Еще одна флагманская, но уже более доступная в плане стоимости линейка ULED телевизоров от Hisense —U7A. Диагональ у моделей тут поменьше, чем у серии U9A: сейчас в линейке присутствуют три телевизора, 50-, 55- и 65-дюймовый. Они тоже выполнены в «безрамочном» дизайне, но отличаются более классической формой ножки-подставки.

Все три модели имеют разрешение картинки 4К и радуют своей достойной яркостью и контрастностью: работают технологии Ultra Dimming для поддержания высокого качества изображения и Depth Enhancer для автоматической настройки динамической контрастности. Для подсветки задействована система Elite Backlight (разновидность боковой подсветки с локальным затемнением). Поддерживается HDR 10.

В качестве платформы смарт-ТВ — фирменный интерфейс VIDAA U, как и в серии U9A, с простой настройкой и возможностью управления со смартфона.

Телевизоры этой линейки более доступны — их стоимость начинается от 57 000 руб. за 50-дюймовую модель.

Холодильник Hisense RQ-56WC4SAW

Кроме телевизоров, под брендом Hisense выпускаются и достойные холодильники — четырехдверные, классические двухдверные и морозильные лари. Новый четырехдверный холодильник Hisense RQ-56WC4SAW выполнен в лаконичном и в то же время премиальном дизайне с покрытием из стекла — выглядит очень привлекательно. Несмотря на внушительный объем (432 л, из них 290 л — объем холодильной камеры), ширина устройства составляет 79,4 см при стандарте 91 см, а это разница может оказаться очень важна при установке в небольшой кухне.

Разморозка происходит по технологии Total No Frost (автоматически во всех камерах), а для замораживания используется система двойного охлаждения, когда температура в разных отделениях регулируется отдельно. Имеется многопоточное охлаждение, есть генератор льда, функции отпуска и суперзаморозки, а также поддержания холода в течение 15 часов — все современные возможности на месте. Присутствует и LED-дисплей для настройки параметров, и светодиодная подсветка. Кстати, в отличие от многих холодильников, тут не две, а три зоны хранения — у одного из нижних отделений температура составляет от –5° до –18°, а у второго — от –15° до –25°. Это удобно: можно держать в них продукты с разными условиями хранения.

При такой «начинке» стоимость холодильника 89 990 руб., когда цена у конкурентов стартует от 120 000 руб., кажется очень приятной.

Стиральная машина Hisense WFBL7014V

Стиральные машины Hisense тоже радуют своей доступной ценой (от 29 990 рублей) и при этом наличием всех нужных и современных функций. Так, у модели WFBL7014V загрузочный люк специально увеличен, чтобы пользователю было удобнее, присутствует множество режимов стирки от детской до спортивной одежды; не забыл производитель и о дополнительных возможностях, например, в машину можно доложить забытое белье, поставив стирку на паузу.

Не обошлось и без специальной конструкции барабана — это сейчас практикуют многие бренды. В случае с Hisense тут используется технология Snowflake Drum System. Название говорящее — отверстия напоминает по виду снежинки, что позволяет моющему средству хорошо распределяться по барабану и белье лучше отстирывается, при этом не рвется и не изнашивается. Для чистки самого барабана тоже имеется специальный режим.

Также стоит выразить респект производителю за использование инверторного мотора, который снижает трение и продлевает срок службы техники, не говоря уже о том, что снижается уровень шума во время работы. Приятный бонус — экономия электричества, устройство работает по классу энергоэффективности A+++.

Управление происходит при помощи LED-дисплея, но машина имеет и «умные» функции: пользователь может установить на смартфон приложение и управлять параметрами стирки оттуда.