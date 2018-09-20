Государство потратит 34,9 млрд руб на доступность данных дистанционного зондирования Земли

Программа «Цифровая экономика» предполагает целый комплекс мероприятий по обеспечению доступности пространственных данных и данных дистанционного зондирования Земли суммарной стоимость ₽34,9 млрд. Предполагается создать порталы для обоих типов данных, построить федеральную сеть геодезических станций и контролировать эффективность расходов федерального бюджета из космоса.

Как развивать пространственные данные и данные ДЗЗ

Раздел «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика» предполагает создание отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения пространственных данных и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса, обеспечивающие потребности граждан, бизнеса и власти. По подсчетам CNews, затраты на соответствующие мероприятия составят ₽34,9 млрд, большая часть данной суммы будет взята из федерального бюджета.

В первую очередь планируется разработать глоссарий терминов в сфере работы с пространственными данными и данными ДЗЗ из космоса. В этих же сферах, включая созданные на их основе продукты и услуги, должны быть поставлены задачи и сформированы требования к исследованию потребностей цифровой экономики в отечественных услугах и технологиях сбора, обработки, распространения и анализа.

Соответствующей работой займутся Минэкономразвития, Минкомсвязи, «Роскосмос», Росреестр, «Ростелеком», МГУ им. М.В. Ломоносова и рабочая группа «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ). На эти цели будет потрачено ₽88 млн, из которых ₽65 млн выделит федеральный бюджет. Отметим, что, согласно российскому законодательству, данные ДЗЗ не относятся к пространственным данным.

Параллельно для пространственных данных и данных ДЗЗ из космоса будет разработана архитектура и дорожная карта создания инфраструктуры сбора, хранения, обработки и распространения. Инфраструктура будет функционировать на базе межведомственной единой территориально-распределенной информационной системы (ЕТРИС ДЗЗ).

Этим займутся «Роскосмос», «Ростелеком» и Минэкономразвития. Стоимость мероприятия составит ₽85 млн, из которых ₽65 млн выделит федеральный бюджет.

Сертификация данных ДЗЗ

Использование сертифицированных данных дистанционного зондирования Земли должно быть нормативно закреплено. В федеральное законодательство будут внесены изменения с целью закрепления статуса федерального фонда ДЗЗ.

Также будет разработана дорожная карта создания соответствующего нормативно-правового обеспечения. Нормативно будут утверждены требования к предоставлению и порядку предоставления в электронном виде пространственных данных и материалов и данных ДЗЗ, содержащихся в соответствующем федеральном фонде.

В нормативных актах будет закреплено создание системы сертификации данных ДЗЗ из космоса и алгоритмов их обработки в целях получения юридически значимых данных, а также порядок использования в хозяйственном обороте сертифицированных данных ДЗЗ из космоса и данных, полученных иными методами дистанционного зондирования Земли. Этими мероприятиями будут заниматься «Роскосмос», «Ростелеком», Минкомсвязи, Минэкономрзавития и НТИ «Аэронет».

Федеральный портал пространственных данных

Далее будут обеспечены способы предоставления в электронном виде пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, а также данных ДЗЗ, содержащихся в соответствующем Федеральном фонде.

С этой целью будет разработана государственная информационная система Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД), обеспечивающей доступ к сведениям, содержащимся в федеральном фонде пространственных данных.

Сначала будет создана концепция соответствующей системы. Затем – к апрелю 2019 г. – она будет введена в опытную эксплуатацию, а до конца 2019 г. ее запустят в промышленную эксплуатацию. Разработка, запуск и модернизацию ГИС ФППД обойдутся федеральному бюджету в ₽625 млн.

У ГИС ФППД будет создана подсистема «Цифровая платформа межведомственного геонформационного взаимодействия». Ее запуск в опытную эксплуатацию состоится в ноябре 2019 г., это обойдется федеральному бюджету еще в ₽50 млн.

Будут разработаны планы подключения данной подсистемы к федеральному фонду данных ДЗЗ, фондам пространственных данных и материалов органов госвласти с целью предоставления в электронном виде имеющихся в их распоряжении материалов. Соответствующими мероприятиями займутся Минэкономразвития, Росреестр и «Роскосмос».

Органы госвласти поделятся пространственными данными и данными ДЗЗ

Также планируется обеспечить возможность предоставления в автоматическом режиме с использованием координат установленного перечня сведений, находящихся в распоряжении органов государственной власти и местного самоуправления.

Сначала будет проведена оценка экономических эффектов, которые возможно получить при пересмотре требований к параметрам раскрытия пространственных данных и данныхДЗЗ, находящихся в распоряжении органов госвласти. Затем будут внесены изменения в перечень сведений (а также их реквизитов и форматов), подлежащих предоставлению в автоматизированном режиме с использованием координат, вместе с перечнем органов-владельцев таких сведений.

До конца 2019 г. будет разработан и введен в эксплуатацию автоматизированный картографический сервис, обеспечивающий предоставление с использованием координат тематических сведений, находящихся в распоряжении органов госвласти. Соответствующими работами будут заниматься Минэкономрзавития, «Роскосмос», Росреестр, ФСБ и Минобороны, на их осуществление федеральный бюджет выделит ₽250 млн.

Кроме того, будет обеспечена возможность автоматизированной обработки, распознавания, подтверждения достоверности и использования пространственных данных. Для этого будут разработаны функциональные требования к вышеупомянутым средствам, включая системы автоматизированной генерализации изображений пространственных объектов, а также к средствам мониторинга изменений местности.

Целью ставиться обеспечение соблюдения требований к периодичности обновления ресурсов пространственных данных. Опытная эксплуатация соответствующих средств должна начаться в сентябре 2019 г., промышленная эксплуатация – до конца 2020 г.

Также должна быть создана инфраструктура опытных полигонов для проведения испытаний роботизированных комплексов, используемых в целях сбора и обработки пространственных данных. Обозначенными мероприятиями займутся Минэкономразвития, Росреестр и НТИ «Аэронет».

Отечественное геоинформационное ПО для органов госвласти

Другое направление документа заключается в обеспечение разработки и использования отечественных геоинформационных технологий в органах госвласти и местного управления, а также гсокомпаниях. Требования к соответствующим программным средствам будут разработаны и опубликованы в интернете.

Затем будет сформирован перечень программных средств, удовлетворяющим установленным требованиям, с учетом Единого реестра российского ПО. Также будет проведено исследование перспективных технологий и моделей управления с использованием геоинформационных технологий и отечественных данных ДЗЗ в органах госвласти и будут разработаны методические рекомендации по переходу на отечественные программные средства в данных областях.

Кроме того, будет проведен мониторинг и анализ использования программных средств геоинформационных систем в информационных системах органов госвласти и госкомпаний. После этого будут разработаны планы мероприятий федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и госкомпаний, направленных на обеспечение использования отечественных программных средств в данной области. Этими мероприятиями займутся Минэкономрзавития, Минкомсвязи, «Роскосмос» и «Ростелеком».

4,8 миллиарда на федеральную сеть геодезических станций

План мероприятий предполагает создание единой геодезической инфраструктуры, необходимой для задания, уточнения и распространения государственных и местных систем координат. Соответствующими мероприятиями будут заниматься Минкэономразвития, Минобороны, Росреестр, Росстандарт, Федеральное агентство научных исследований, «Роскосмос», гсопредприятие «Центр геодезии, картографии и ИПД» и АО «Роскартография».

С этой целью сначала будут проведены научно-исследовательские работы по уточнению параметров фигуры и гравитационного поля, геодезических параметров Земли, иных параметров, необходимых для уточнения государственных систем координат, государственной системы высот, государственной гравиметрической системы и обоснования развития геодезической сети.

Фото: Depositphotos Сеть геодезических станций заработает до конца 2020 г. На ее создание и запуск будет потрачено ₽1,65 млрд.

Также будет обеспечен государственный учет и сохранности пунктов государственной геодезической сети (ГТС), государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети. Будет организована система мониторинга характеристик пунктов ГТС, государственных нивелирной и гравиметрической сетей, и обеспечено развитие отечественной сети колоцированных станций геодезических наблюдений. На эти цели федеральный бюджет выделит в 2018-20 гг. ₽3,18 млрд.

Далее будет создан сервис (служба), обеспечивающая определение движений земной коры, обусловленных природными и антропогенными геодинамическими процессами, а также сервис по определению и уточнению параметров точных орбит навигационных космических аппаратов и космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

На следующем этапе будет создана федеральная сеть геодезических станций, обеспечивающих повышение точности определения координат, а также центр интеграции сетей геодезических станций и обработки получаемой информации. Сначала будет разработана концепция соответствующей сети, включающая в себя сервисы и географию их использования, технико-экономические показатели создания и эксплуатации сети.

К августу 2019 г. будут созданы и введены в эксплуатацию «пилотные зоны» федеральной сети геодезических базовых станций не менее, чем в трех регионах. Также в опытную эксплуатацию будет запущен центр интеграции сетей геодезических станций. С учетом опыта работы «пилотных зон» будет создано техническое задание для будущей сети.

Сама сеть заработает до конца 2020 г. На ее создание и запуск будет потрачено ₽1,65 млрд. При этом ₽1,35 млрд будут взяты из федерального бюджета, остальные ₽200 млн –из внебюджетных источников. Общие затраты на создание и поддержание геодезической инфраструктуры составят ₽4,83 млрд.

19 миллиардов на Единую электронную картографическую основу

Еще один заложенный в документе проект – это создание Единой электронной картографической основы (ЕЭКО) и государственной системы ведения ЕЭКО. Сначала будут созданы концепция, техническое задание эскизный проект ГИС ЕЭКО. Запуск системы в опытную эксплуатацию должен состоятся в апреле 2019 г., в промышленную –до конца 2019 г.

Далее будет проводиться создание основы ГИС ЕЭКО, в том числе на базе открытых цифровых топографических карт и планов, помещенных в федеральный фонд пространственных данных, и создание базового высокоточного (масштаб 1:2000) слоя пространственных данных территорий с высокой плотностью населения в интересах накопления ГИС ЕЭКО.

Должны быть разработаны целевые состав и структура данных и сервисов ЕЭКО, методы и алгоритмы использования картографической основы и пространственных данных в интересах различных групп потребителей и перечень возможностей применения технологий распределенных реестров (блокчейн).

Также планируется создать перспективную модель ГИС ЕЭКО для использования различными категориями потребителей, в том числе автоматизированными и роботизированными системами. Соответствующими мероприятиями займутся Росреестр, Минэкономразвития и НТИ «Аэронет». Мероприятия, связанные с ГИС ЕЭКО, обойдутся федеральному бюджету в ₽19,32 млрд.

Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли

Документ предполагает обеспечение предоставления в электронном виде данных дистанционного зондирования Земли и материалов, содержащихся в федеральном фонде ДЗЗ. Для этого будет проведена модернизация информационно-технологических механизмов (в составе информационных систем «Роскосмоса») системы предоставления доступа к данным с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и геопортала госкорпорации «Роскосмос».

Будет разработана концепция, техническое задание и эскизный проект государственной информационной системы Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли из космоса (ГИС ФПДДЗ), обеспечивающей доступ к сведениям, содержащимися в федеральном фонде данных ДЗЗ из космоса.

Ввод ГИС ФПДДЗ в опытную эксплуатацию состоится до конца 2019 г, в промышленную эксплуатацию – до конца 2020 г. Проектом будет заниматься «Роскосмос». На соответствующие цели федеральный бюджет выделит ₽315 млн.

Единое бесшовное сплошное многослойное покрытие данными ДЗЗ

Также будет создано Единое бесшовное сплошное многослойное покрытие данными ДЗЗ из космоса различного пространственного разрешения. Соответствующими мероприятиями будут заниматься «Роскосмос», Росреестр и Минкэономразвития, они обойдутся федеральному бюджету в ₽6,44 млрд.

С этой целью сначала будет подготовлена концепция соответствующего покрытия с высоким разрешением (2–3 метра). До конца 2018 г. будет создан технологический Комплект Сплошного высокоточного бесшовного покрытия высокого пространственного разрешения (СБП-В) по данным ДЗЗ с российских космических аппаратов с точностью не хуже 5 метров. В том числе будет использоваться определение дополнительных опорных точек в результате проведения полевых работ и измерений по космическим снимкам.

В 2018 г. СБП-В будет развернут на территориях приоритетных районов общей площадью 2,7 млн кВ км. В 2019 г. СБП-В будет развернут на территорию районов второй очереди общей площадью 2,9 млн кв км. В 2020 г. СБП-В будет развернут на территории остальных районов, в том числе районов с высокой плотностью населения, общей площадью 11,4 млн кв км.

Параллельно будет создан комплект Сплошного мультимасштабного покрытия покрытия массового использования (СБП-М) данными мультиспектральной съемки с российских космических аппаратов ДЗЗ с точностями в плане по высокому разрешению не хуже 15 м.

В 2018 г. СБП-М будет развернуто на территории первоочередных районов общей площадью 2,7 млн кВ км. В 2019 г. – на территории районов второй очереди общей площадью 2,9 кв км. В 2020 г. СБП-М будет развернута на других территориях общей площадью 11,4 млн кВ км.

В 2020 г. на основе Комплекта Сплошного высокоточного бесшовного бесшовного покрытия высокого пространственного разрешения и комплекта Сплошного мультимасштабного покрытия массового использования будет создано Единое бесшовное сплошное многослойное покрытие данными дистанционного зондирования Земли (ЕБСПВР). Также в опытную эксплуатацию будет запущена государственная информационная система (ГИС) ЕБСПВР.

В результате должна получится информационная основа, обеспечивающая стабильность и конкурентоспособность измерительных характеристик отечественных данных ДЗЗ из космоса и продуктов на их основе. Также будет создана технология и базовая информационная основа для формирования широкой номенклатуры прикладных клиенто-ориентированных сервисов и услуг на базе технологий ДЗЗ и информационного обеспечения сторонних информационных систем.

ПО для автоматической обработки данных дистанционного зондирования Земли

Планируется обеспечить возможность автоматизированной обработки, распознавания, подтверждения и использования данных ДЗЗ из космоса. С этой целью сначала будут проведены экспериментальные исследования, разработка технологий и ПО автоматической потоковой и распределенной обработки данных ДЗЗ из космоса с созданием элементов стандартизации выходных информационных продуктов.

Соответствующие средства и унифицированное ПО будут запущены в опытную эксплуатацию к маю 2020 г. Ввод в промышленную эксплуатацию состоится до конца 2020 г. Проектом будут заниматься «Роскосмос», Минэкономразвития и Росреестр, расходы федерального бюджета составят ₽975 млн.

Будущие унифицированные аппаратно-программные средства первичной обработки данных ДЗЗ из космоса с элементами стандартизации информационных ресурсов будут введены в действие на базе территориально-распределенных облачных вычислительных ресурсов наземной космической инфраструктуры ДЗЗ.

Фото: Depositphotos В 2018 г. будет разработана концепция, номенклатура и технологии создания на основе ДЗЗ специализированных отраслевых сервисов в целях информационного обеспечения следующих отраслей: недропользования, лесного хозяйства, водного хозяйства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и других

Образцы унифицированных комплексов распределенной обработки и хранения информации будут предназначены для решения задач оператора российских космических систем ДЗЗ из космоса с максимальным уровнем автоматизации и стандартизации обработки, автоматическим контролем качества, экономичностью в обслуживании и эксплуатации. Уровень унификации специального ПО составит до 80%.

Также будет обеспечено внедрение технологий автоматического потокового формирования стандартных и базовых информационных продуктов ДЗЗ по запросу пользователей через подсистему предоставления доступа потребителей и выдачу в течение до 1,5 часов после приема целевой информации с космических аппаратов ДЗЗ.

Кроме того, будут модернизированы полигонные инструментальные средства контроля спектро-радиометрических и координатно-измерительных характеристик космических аппаратов ДЗЗ и верификации информационных продуктов ДЗЗ из космоса, а также создано инструментальное и методическое обеспечение центра сертификации данных ДЗЗ из космоса.

«Роскосмос» создаст территориально-распределенный вычислительный ресурс потоковой обработки данных ДЗЗ

Еще одно направление плана реализации мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная инфраструктура» состоит в обеспечение разработки и использовании отечественных технологий обработки (в том числе тематической) данных ДЗЗ в органах гсовласти и местного самоуправления, а также госкомпаниях.

В рамках реализации данной идеи будет проведено создание и модернизация территориально-распределенного вычислительного ресурса обеспечения потоковой обработки данных ДЗЗ из космоса в составе центров обработки данных и вычислительных кластерах наземных комплексов приема, обработки и распространения данных ДЗЗ. Проектом займется «Роскосмос».

В 2019 г. соответствующие мероприятия пройдут в Европейской зоне России, в 2020 г. – вДальневосточной зоне. На эти цели федеральный бюджет выделит ₽690 млн.

Контроль расходов федерального бюджета проверят из космоса

Параллельно пройдет разработка и модернизация аппаратно-программных решений и прикладных клиенто-ориентированных сервисов сельского и лесного хозяйства на базе технологий ДЗЗ из космоса, это обойдется федеральному бюджету в ₽180 млн.

Также в 2018 г. будет разработана концепция, номенклатура и технологии создания на основе ДЗЗ специализированных отраслевых сервисов в целях информационного обеспечения следующих отраслей: недропользования, лесного хозяйства, водного хозяйства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и других. Вместе с «Роскосмосом» эти задачи будет решать Минэкономразвития.

В 2019 г. будут выбраны иные отрасли для разработки аналогичных сервисов и решений. В 2020 г. сервисные решения будут отработаны на пилотных зонах с последующим вводом в опытную эксплуатацию, соответствующие мероприятия обойдутся федеральному бюджету в ₽460 млн.

В 2018 г. будет спроектирован и создан сервис контроля по космической съемке целевого и эффективного использования средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, направленных на финансирование всех видов строительства. Этим займутся «Роскосмос» и Счетная Палата, федеральный бюджет выделит на данный проект ₽125 млн.

Аналогичным образом будет создан сервис контроля по космической съемке использования средств федерального бюджета, направленных на финансирование инфраструктурных проектов и особых экономических зон. Соответствующий ресурс будет спроектирован и введен в опытную эксплуатацию до конца 2018 г., а его промышленная эксплуатация начнется в июне 2019 г. Стоимость проекта для федерального бюджета составит ₽125 млн.

Также будет создан сервис контроля по космической съемке использования средств федерального бюджета, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (пожаров, паводков и т.д.), а также на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду. Федеральный бюджет потратит на этот проект ₽170 млн.

Будет создан сервис определения эффективности и соответствия нормативным правовым актам порядка финансирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами: лесными, водными, минеральными и т.д. Федеральный бюджет потратит на это ₽155 млн.

Аналогичный сервис будет создан для обеспечения контроля хозяйственной деятельности с целью выявления нарушений земельного законодательства, установления фактов использования земель не по назначению и определению экономического ущерба. Проект обойдется федеральному бюджету в ₽125 млн.

Еще один запланированный сервис будет обеспечивать оценку перспективности вовлечения в различные виды хозяйственной деятельности (сельское хозяйство, строительство, рекреация и др.). Стоимость проекта для федерального бюджета составит ₽145 млн.

Также будет создан сервис выявления по космическим снимкам изменений, происходящих на территории регионов России для целей определения темпов их развития, принятия решений по планированию и оптимизации бюджетных средств. Федеральный бюджет выделит на этот проект ₽160 млн.