Платформа-конструктор: как создать ИТ-инфраструктуру без программистов?

Программные платформы-конструкторы с возможностью самостоятельной сборки ПО возникли как ответ на ключевые требования бизнеса: сократить стоимость владения корпоративными ИТ и обеспечить импортозамещение. Компания RedSys развивает это направление в том числе чтобы предоставить клиентам выбор из иностранных и отечественных решений. В партнерстве с компанией Industrial Data Systems она продвигает перспективную платформу Х360. Подробнее о ней и о том, какие возможности Х360 дает бизнесу в построении собственной ИТ-инфраструктуры, рассказывает коммерческий директор IDS Александр Гелик.

CNews: Что ожидают заказчики от ИТ-вендоров и интеграторов сегодня и что изменилось в подходе поставщиков решений?

Александр Гелик: Ожидания заказчиков и системных интеграторов связаны в первую очередь с возможностью сократить сроки внедрения программных решений и снизить стоимость владения ими. Конечным клиентам нужен конструктор для проектирования бизнес-приложений, который не требует привлечения дорогостоящих программистов, создания большого проекта разработки, а позволяет в кратчайшие сроки собрать прототип и проверить его эффективность. Предоставление клиентам таких возможностей и стало ответом поставщиков ИТ на их запросы. Системным интеграторам платформа нужна для тех же целей: быстро создать прототип и «примерить» его к бизнес-процессам заказчика в ходе пилотного проекта. После этого уже можно дорабатывать функциональность.

Второй запрос заказчиков – импортозамещение. Оно, помимо ряда других задач, позволяет сократить стоимость владения программными продуктами.

CNews: Как платформа поможет снизить стоимость владения ИТ?

Александр Гелик: Если сравнивать с западными аналогами, то наш продукт дешевле именно потому, что он отечественный. Мы выстроили лицензионную политику таким образом, чтобы было комфортно всем: и заказчикам, и партнерам-интеграторам, и нам. Причем речь идет о суммах значительно более низких, чем у иностранных решений. Стоимость владения включает в себя и затраты на техническую поддержку – она связана с лицензированием и точно так же обходится значительно дешевле по сравнению с западными системами.

Александр Гелик: Платформа построена таким образом, что на ней можно спроектировать систему любого класса

Наша компания как вендор находится в России, поэтому мы всегда доступны при необходимости оказать поддержку. Более того, руководитель проекта, работавший с интегратором в период внедрения решения у клиента, продолжает работать с ним в рамках поддержки. Он знает особенности бизнеса клиента, может принимать более оперативные и правильные решения. Тем самым сокращается стоимость доработки, устранения возможных ошибок, а также снижается риск, что что-то не заработает как надо – это тоже влияет на затраты заказчика.

Еще один важный момент: наша low-code платформа Х360 ориентирована на аналитиков, а не на программистов. Поэтому большая часть изменений может быть выполнена на стороне заказчика силами его собственных специалистов очень быстро и без дополнительных затрат. Если понадобится более серьезное вмешательство, то поддержку может оказать интегратор, с которым у заказчика есть договор на сопровождение системы.

CNews: Каким образом ведется разработка программных продуктов на базе вашей платформы?

Александр Гелик: Во главе стоит методология Agile, которую мы используем при разработке и развитии платформы Х360 и совместно с нашими партнерами и заказчиками программных продуктов на ее базе. Эффект синергии получается благодаря вовлеченности всех участников процесса. Причем непосредственно «собирают» продукт не программисты, а сами заказчики – те же аналитики, которые понимают цели его применения и знают бизнес-процессы. Это и есть преимущество технологии low-code.

Повысить скорость и эффективность разработки позволяет подход, в соответствии с которым каждые одну-две недели назначаются так называемые «спринты» – временные отрезки с реализацией небольших готовых функциональных частей платформы или продукта, закрывающие определенные задачи. В первую очередь так и реализуют самую необходимую функциональность.

CNews: Какие именно продукты можно разрабатывать на платформе Х360?

Александр Гелик: Платформа построена таким образом, что на ней можно спроектировать систему любого класса. В основе платформы лежат: конструктор модели данных – это инструмент для создания структуры будущего приложения, – затем конструктор создания экранных форм, с которым можно спроектировать любой интерфейс пользователя на основе модели данных, а также конструктор бизнес-процессов, позволяющий спроектировать и протестировать процесс. Кроме того, в платформе реализованы встроенные механизмы для высокопроизводительного поиска информации, формирования отчетности и интеграции.

Эти компоненты применяются для построения различных решений. Для каждого из них используют свой набор инструментов из всего спектра, предоставляемого платформой. Главное – это достаточная компетентность разработчиков-аналитиков, создающих программные решения. Если она на высоком уровне, то при построении, например, системы бизнес-аналитики можно подстроиться под конкретные требования заказчика и реализовать любую сложную логику. Или средствами платформы настроить интеграцию с платежной системой, если речь будет идти об информационных учетных системах с возможностью исполнения платежей.

Вариантов решений может быть очень много. Платформа Х360 позволяет реализовать весь цикл – от проектирования прототипа до создания и развития сложных систем. Если говорить об их разнообразии, то мы выделяем несколько направлений. Первое – управление жизненным циклом данных. К нему относятся все продукты, позволяющие управлять процессами создания, хранения, поиска и обработки данных: документов, нормативно-справочной информации, консолидированных данных из других систем. Управление жизненным циклом позволяет обеспечить доступность данных для сотрудников, которые с ними работают.

Структура и возможности платформы Х360

Второе направление – управление основными фондами. Мы его очень активно развиваем вместе с интегратором RedSys, поскольку эта компания-партнер обладает серьезными компетенциями в области Enterprise Asset Management – управления активами, от недвижимости и оборудования до сервисов и мобильных бригад. Предоставляя инструмент и основные функциональные блоки программных продуктов, мы помогаем развивать эти компетенции.

Платформа позволяет создавать серьезные решения, которые можно предлагать заказчикам, и для многих бизнес-процессов уже заготовлены шаблоны, позволяющие быстро их внедрить и при необходимости кастомизировать в ходе реального проекта.

Наше решение позволяет управлять и цифровыми активами, если говорить об ITSM. Для этих целей разработан «коробочный» продукт, позволяющий управлять ИТ-инфраструктурой, системами и т.д. В рамках построения таких решений мы можем использовать как сторонние системы, так и сконструированные самостоятельно.

Отдельно мы развиваем решение по управлению закупками, которое предусматривает автоматизацию закупочных процедур в соответствии с требованиями законодательства 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Мы выделили это направление как отдельное, потому что вели в партнерстве с RedSys серьезный масштабный проект в крупном государственном заказчике и имели проектную команду, задачей которой и была разработка решения со специализированной функциональностью. С учетом востребованности на рынке создание отдельного продукта на базе этой разработки было логичным решением.

CNews: Какие еще системы можно создавать на базе Х360?

Александр Гелик: Я назвал три основных направления – управление жизненным циклом данных, управление основными фондами и управление закупками. Помимо них, можно автоматизировать корпоративные бизнес-процессы различного профиля, в том числе конструировать системы автоматизации деятельности ситуационных центров, управления качеством продукции, а также CRM и другие.

Стоит добавить, что в рамках управления основными фондами мы развиваем и тему управления надежностью оборудования. Она, в частности, интересна нашим партнерам из RedSys, обладающим богатым проектным опытом в этой сфере, потому что системы класса Reliability Centered Maintenance позволяют оптимизировать план работ по обслуживанию оборудования. Оптимизация может быть весьма существенной, особенно когда компания хочет перейти от системы плановых ремонтов к ремонту оборудования «по состоянию».

Александр Гелик: X360 может быть и интеграционной платформой, позволяющей связать несколько систем в рамках единого информационного пространства

Как правило, это влечет за собой значительную экономию, снижение рисков выхода оборудования из строя и оптимизацию персонала, занятого на обслуживании. Поэтому системы класса RCMстановятся все более востребованными среди заказчиков, и мы включили развитие управления надежностью в число наших приоритетов.

CNews: Позволяет ли Х360 интегрировать готовые вендорские решения?

Александр Гелик: Платформа X360 – это не только платформа-конструктор. Она же может быть и интеграционной платформой, позволяющей связать несколько систем в рамках единого информационного пространства. Единое пространство позволяет более эффективно управлять процессами в компании. Ведь в чем обычно заключается проблема: есть функциональный заказчик, системный аналитик и программист. Каждый из них смотрит на аналитическую систему со своей стороны и понимает стоящие задачи по-своему. В нашем случае аналитик может лучше понять задачи заказчика и самостоятельно реализовать их в системе.

В этом разрезе мы можем говорить как о связке информационных систем с нашей платформой, так и о миграции имеющихся у заказчика систем на Х360. Компания может создать свой собственный программный продукт и не заботиться об интеграции, потому что все будет разработано на единой платформе. Таким образом, в частности, можно вполне комфортно реализовать план импортозамещения, если перед компанией стоит такая цель.

CNews: Что представляет собой партнерская программа в отношении проектных решений и развития продуктов на базе платформы Х360?

Александр Гелик: Партнерская программа предусматривает несколько пунктов. Так, мы проводим обучение специалистов. Оно бывает общее, чтобы аналитики и разработчики узнали о возможностях платформы и основных инструментах конструкторов применительно к своей роли на проекте и в системе. Обучение также бывает специализированное, направленное на менеджеров компании-партнера, которым предстоит продавать платформу и программные решения своим клиентам. И, наконец, мы проводим обучение по каждому из продуктов – либо по общим для всех направлениям, либо по особенностям конкретного проекта.

Если речь идет о создании новых продуктов, мы придерживаемся различных подходов. При необходимости мы изучаем потребность рынка, можем создать новый продукт и впоследствии предлагать его нашим партнерам и заказчикам. Партнерам такой подход выгоден, потому что мы расширяем охват потенциальных клиентов, с которыми они потом смогут работать. Второй вариант – берем базовые функциональные возможности платформы и соответствующих продуктов и настраиваем их в соответствии с условиями проекта.

Мы ищем и находим с партнерами устраивающие всех условия договоров, чтобы наше взаимодействие было максимально комфортным. И мы активно участвуем в работе партнера с заказчиком. Участие в проекте – одно из наших ключевых условий, позволяющее поддержать партнера и реализовать проект максимально успешно. Для IDS очень важен постоянный контакт с компаниями-партнерами и оказание им соответствующей поддержки.