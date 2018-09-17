Роман Дзвинко: Мы стараемся внедрять искусственный интеллект в уже понятные всем ERP

Еще несколько лет назад отечественные разработки использовались преимущественно в силовых ведомствах и на оборонных предприятиях. Сегодня создающие их компании начинают выходить на коммерческий рынок и приносят с собой новые решения, основанные на самых современных технологиях. О том, каким будет процесс цифровизации и готовы ли российские поставщики «оцифровать» всех желающих, в интервью CNews рассказал Роман Дзвинко, исполнительный директор НПЦ «БизнесАвтоматика».

CNews: XXI обещает быть веком цифровизации. Как изменится жизнь человека, каким будет бизнес в новых условиях?

Роман Дзвинко: Жизнь человека, родившегося на стыке 90-х и 2000-х годов, значительно усложнится с наступлением тотальной цифровизации. Многие профессии попросту исчезнут, им на смену придет искусственный интеллект. Трансформируются востребованные сегодня профессии бухгалтера, юриста, экономиста. Компании избавятся от необходимости иметь дополнительные ресурсы для того, чтобы обеспечивать обработку первичных документов, проводить расчетные и прогнозные операции. Все рутинные задачи будут выполнять роботы.

Например, сегодня главный бухгалтер – одна из ключевых фигур в компании. Но если на место бухгалтерии приходит автоматизированная система, то он превращается в простого оператора ЭВМ, которого можно легко заменить. И это касается любых бизнес-процессов. Они становятся абсолютно прозрачными, а люди, которые в них участвуют, по сути, уже не имеют особого значения.

Список профессий, которые будут заменены искусственным интеллектом, можно продолжать долго. Искусственный интеллект эффективнее человека обрабатывает большие объемы неструктурированных данных, выявляя в них закономерности. Для многих людей развитие технологий в этом контексте станет проблемой.

Система российского образования устарела, так как по-прежнему продолжает учить людей конкурировать с машинами. Запрос общества на профессиональную переориентацию неизбежно должен привести к изменению государственной образовательной парадигмы.

Уверен, через пару лет, в эпоху цифровизации, рынок будет формировать спрос на более творческие профессии, базирующиеся на креативном подходе и нестандартном мышлении.

CNews: Как ваша компания готовится к цифровой трансформации?

Роман Дзвинко: Мы уделяем огромное внимание созданию и совершенствованию интеллектуальных систем. Для наиболее эффективного решения задач заказчика мы встраиваем механизмы искусственного интеллекта в уже понятные всем ERP и другие программные модули. В Научно-производственном центре развитием этого сегмента занимается специализированная лаборатория в Кирове.

С помощью искусственного интеллекта, анализирующего базу действующих НПА и степень их перекрестного регулирования, нами решаются такие сложные задачи как оценка непротиворечивости, целостности и эффективности разрабатываемых норм. Следующим этапом будет создание универсального решения, которое на основании конкретных требований и нормативов позволит автоматически осуществлять проверку условий договора и проводить оценку рисков.

Еще один яркий пример применения методов искусственного интеллекта реализован в проекте «За честные закупки» для Общероссийского народного фронта (ОНФ). С помощью системы ежедневно выявляется колоссальное количество коррупционных контрактов. На ее создание у нас ушло около года. Еще год мы потратили на обучение нейросети правильному определению случаев картельного сговора. Сотни тысяч активистов ОНФ, заходя в систему и сигнализируя о подозрительных госзакупках, обучали нейросеть распознавать «типовые» признаки нарушения.

Важно отметить, что в последнее время все большее количество коммерческих компаний пришли к осознанной автоматизации деятельности. Современные рыночные реалии не оставляют выбора, делая внедрение информационных технологий неотъемлемым условием экономической рентабельности.

CNews: С кем проще работать – с госсектором или с коммерческими компаниями?

Роман Дзвинко: Проще работать не с компаниями или ведомствами, а с людьми, которые понимают, что без цифровой трансформации существовать в XXI веке невозможно. Поэтому бывает, что мы приходим в министерство с исторически сложными регламентными процессами, в котором уже сформирован острый запрос на цифровую трансформацию.

В тоже время, в некоторых коммерческих организациях мы можем столкнуться с колоссальным сопротивлением и внутренним саботажем сотрудников, потому что они боятся, что с внедрением информационной системы их функции или ставки как таковые могут быть сокращены. Залог успеха при внедрении больших систем – это поддержка со стороны топ-менеджмента или политического руководства.

CNews: Вы работаете с такими структурами, как Министерство обороны и другие силовые ведомства. Каковы плюсы и минусы такой работы?

Роман Дзвинко: Самый главный плюс – это люди, которые там работают. Они решают задачи очень четко и на 5+. Это позволяет, несмотря на сложность и масштабность разрабатываемых программных решений, выполнять все обязательства в срок. В результате у нас с ними получаются очень сильные информационные системы, за которые высшее политическое руководство страны неоднократно выражалоблагодарность специалистам компании.

Если говорить о минусах, то, определенно – это закрытость министерства. Иногда людям трудно принять тот факт, что причастность к какому-то большому проекту влечет за собой отсутствие возможности выехать за границу на отдых. Хотя, с учетом того, что теперь у нас в стране есть такие замечательные места, как Крым, я думаю, что эта проблема скоро станет не столь актуальной.

На сегодняшний день Министерство обороны – одно из самых технологически продвинутых российских ведомств, работающих на отечественных программных решениях.

CNews: Вы хотите сказать, что импортозамещение уже стало реальностью?

Роман Дзвинко: Честно говоря, для меня тоже было откровением, какое колоссальное количество систем уже создано силами российских разработчиков. И у меня нет никаких сомнений в том, что они будут совершенствоваться.

CNews: В каких направлениях вы планируете развиваться?

Роман Дзвинко: В настоящее время компания работает над созданием собственного универсального продукта для управления транспортной логистикой. Дело в том, что при реализации проектов, связанных с разработкой систем мониторинга транспортных средств, мы достаточно часто сталкиваемся с тем, что большинство транспортных терминалов не позволяют определять свое местонахождение в реальном времени с высокой точностью, а иногда и вовсе выходят из строя.

Изучив имеющиеся на рынке терминалы, мы поняли, что большинство из них сделано на самом примитивном уровне. Нет интеллектуальной предобработки данных, которые посылаются в систему. Кроме того, мы столкнулись с необходимостью учета множества факторов для обеспечения работоспособности этих устройств. Например, при оценке уровня топлива в баке важно учитывать не только положение транспортного средства и карту высот, но и температуру окружающей среды.





1 | 2 | 3 Роман Дзвинко, исполнительный директор НПЦ «БизнесАвтоматика»

Наш навигационный терминал использует технологии ГЛОНАСС, GPS, «Галилео» и Beidou чтобы обеспечить супер-точное позиционирование объектов. Кроме того, благодаря специальной системе подогрева, наше устройство может работать в сложных погодных условиях, например, в Якутии при температуре -70 градусов. Оно упаковано в сверхпрочный вандалозащищенный корпус. Терминалы проектируются в нашем тверском филиале и производятся в Кирове.

Опыт работы с искусственным интеллектом позволил нам сделать систему, которая адаптируется под индивидуальные особенности каждого транспортного средства. Например, если установить ее на автомобили одной марки, но разных годов выпуска, томожно учитывать износ коробки передач, двигателя и других деталей при расчете самых разных параметров.

Наше решение уже использует международный детский центр «Артек», а также одна из крупнейших логистических компаний, работающих на рынке Китая и СНГ. На данный момент реализуется несколько комплексных проектов по управлению перевозками для крупных государственных и коммерческих заказчиков.

Помимо этого, мы завершаем работы по созданию комплексного портфеля офисных программ. Программный продукт полностью соответствует современным требованиям по импортозамещению и безопасности и обладает функциональностью, сопоставимой с распространенными сегодня продуктами от иностранных вендоров.

CNews: Над чем вы работаете сейчас? Или, может быть, у вас есть интересные идеи, которые вы планируете претворить в жизнь в ближайшие годы?

Роман Дзвинко: Компания сейчас сконцентрирована на том, чтобы сделать платформу Visary максимально удобной и полностью отказаться от зарубежных технологий. В свое время мы ориентировались на СУБД Oracle, Microsoft и SQL-сервер, в качестве операционной системы, как правило, использовали Windows, потому что он был понятен для системных администраторов заказчиков.

Сегодня наша платформа имеет полную абстракцию от используемых операционных систем и СУБД. Системы хорошо работают на Linux, в том числе на Astra Linux. В качестве СУБД зачастую используется PostgreSQL. Мы уделяем большое внимание аналитическому модулю, потому что именно благодаря ему нашу систему активно внедряют федеральные министерства.

Наша основная цель – создание сверхкачественного продукта, который был бы на голову выше любого иностранного аналога. Уверен, что ближайшее время на российском ИТ-рынке появится множество новаторских высокотехнологичных программных решений, внедрение которых будет определять эффективность функционирования государственных учреждений и прибыльность коммерческих компаний.