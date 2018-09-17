Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров

Мало кто на рынке печатающего оборудования занимается вопросами экологии и безопасности так много и так тщательно, как японская корпорация KYOCERA и её подразделение KYOCERA Document Solutions. Совмещая идеи постоянного технологического совершенствования, экономической выгоды, удобства использования и экологичности, KYOCERA уже много лет использует в своём производстве концепцию ECOSYS. Эта концепция распространяется на весь спектр товаров корпорации: от мощных полиграфических комплексов до обычного тонера для лазерных принтеров.

Теоретиком концепции ECOSYS, впервые сформулировавшим её составляющие, стал сам основатель KYOCERA Казуо Инамори. Согласно его идее, базовыми ценностями ECOSYS стали: экономия (ECOnomy), экология (ECOlogy) и системность (SYStem). Последнее как раз и обозначало сквозное следование высоким технологическим нормам для всех продуктов KYOCERA, их взаимопроникновение, взаимную сочетаемость и увеличение эффективности от их совместного использования.

Надо сказать, что сама по себе концепция ECOSYS хорошо отражает традиционное японское сознание и образ жизни японского народа. Во все времена в стране Восходящего солнца очень трепетно относились к природе, ценили лаконичность и умеренность в труде и творчестве, а также всегда разумно, гармонично и технологически тщательно обустраивали мир вокруг себя – дома, на рабочем месте, в местах коллективного пользования…

Чтобы увидеть все преимущества ECOSYS совершенно не нужно изучать полный ассортимент устройств, услуг и сопутствующих им товаров KYOCERA Document Solutions. Как всякая хорошо структурированная система, концепция ECOSYS показывает себя в любой мелочи. Например, в создании и производстве оригинального тонера для лазерных принтеров и МФУ KYOCERA.

Системность (SYStem)

Системный подход к производству оригинального тонера KYOCERA хорошо виден по тому, что в KYOCERA Document Solutions считают красящий порошок важным, но не единственным звеном в обеспечении высокого качества печати и удобства эксплуатации техники.

Например, помимо разработки и запуска в производство самого тонера, инженеры KYOCERA внедрили в новые модели лазерных принтеров и МФУ уникальный печатающий узел. Этот узел состоит из отдельно расположенного фотобарабана из аморфного кремния, тубы с тонером и специального приёмника для сбора отработанного красящего вещества. Благодаря такой технологической особенности, в устройствах KYOCERA удалось уйти от традиционной сложной конструкции картриджа с красящим веществом (количество сменных деталей уменьшилось на порядок – с 50-60 до 5-6), максимально упростить замену отработанных компонентов и улучшить эффективность расходования порошка. Всё это, в свою очередь, положительно сказалось на себестоимости тонера, ценах эксплуатации и обслуживания печатающих устройств.

Следует заметить, что KYOCERA Document Solutions модифицирует порошок тонера под каждую модель печатающего устройства так, чтобы оригинальный тонер давал идеальный результат именно на этом аппарате. Регуляции, в частности, подвергается температура запекания порошка на носителе, дозирование тонера печатающим механизмом, а также нормы вывода отработанного материала. Все компоненты оригинальных тонеров KYOCERA разрабатываются в полном соответствии с жёсткими международными экологическими регламентами и проходят многоуровневую проверку в лабораториях KYOCERA Document Solutions. Таким образом, принцип системности в отношении оригинального тонера KYOCERA превращает его не в просто расходный материал печати, а равноценный элемент качественной работы всех технологической среды.

Экология (ECOlogy)

Принцип экологичности при создании оригинального тонера для лазерных печатающих устройств KYOCERA можно считать определяющим. При этом, учитывается не только фактор безопасности производства тонера, но и безопасность его применения в условиях офиса для здоровья сотрудников, а также фактор снижения общей нагрузки на окружающую среду. Вопросы экологии требуют от инженеров KYOCERA Document Solutions разработки надёжных, эффективных и безопасных решений.

Общая схема производства тонера для лазерных принтеров хоть и не выглядит сегодня каким-то технологически сложным процессом, тем не менее, требует от компании немалой технологической дисциплины. Отход же от регламентирующих процесс производства привил неизбежно сказывается на качестве продукта, его стоимость и безопасность использования.





Так, полимерный материал, с истирания которого в порошок начинается создание тонера, должен отвечать всем необходимым требованиям экологической безопасности, быть химически инертным и не вызывать проблем со здоровьем при контакте. Производства оригинального тонера KYOCERA Document Solutions всегда начинается с полной экологической проверки полимерной базы, тестировании её и тщательном сертифицировании на предмет безопасности.

Вопросы экологии и бережного отношения к окружающей среде привели инженеров KYOCERA к разработке более прогрессивного метода производства частиц красящего порошка. Если традиционное измельчение базы позволяет получать «зёрна» тонера довольно крупного размера (до 50 микрон в диаметре) с плохо обработанными, острыми краями, то используемое KYOCERA Document Solutions химическое выращивание частиц тонера позволяют сделать их меньше (5-15 микрон) и более гладкими по форме.

Крупное «зерно» тонеров с острыми гранями, в свою очередь, заметно хуже ведёт себя при запекании на бумагу – требуется затратить больше тонера для увеличения толщины слоя и нагреть порошок на большее количество градусов. Острые же грани частиц быстрее истирают узлы печатающего модуля принтера, уменьшая срок эксплуатации техники.

Выращенный химически, оригинальный тонер KYOCERA при меньшем размере частиц ложится на бумагу более тонким слоем, требует заметно меньшей температуры запекания и за счёт округлой формы более бережно взаимодействует с печатающим узлом. Меньшая температура плавления тонера KYOCERA снижает затраты на потребление электроэнергии принтером. Кроме того, меньший нагрев элементов печатающего узла позволяют упростить систему охлаждения устройства – что сказывается на его себестоимости и цене обслуживания.

Экономия (ECOnomy)

Конкурентное превосходство оригинального тонера KYOCERA над конкурентами – вот та экономическая составляющая концепции ECOSYS, которая присутствует в его производстве и использовании.

Под главными конкурентами оригинального тонера в первую очередь подразумеваются так называемые «совместимые» тонеры сторонних производителей и порошок для «дозаправки» картриджей, выпускаемый на рынок безвестными фирмами Юго-Восточной Азии. Как известно, эти два варианта считаются весьма выгодными для бюджета – особенно если закрыть глаза на возможные риски их использования и снизить планку качества для итоговой печати.

Не секрет, что для снижения стоимости производства многие производители неоригинального тонера или красящего порошка для перезаправки могут закупать низкокачественные компоненты и использовать устаревшие технологии их обработки. Поскольку, помимо полимерной основы, частица тонера включает в себя органические кислоты, азокрасители, четвертичные соли и нигрозиновые красители – это даёт большой простор для удешевления за счёт снижения качества и безопасности.

Меж тем, тонер или порошок, созданный из не имеющих строгих сертификатов полимеров, добавок, модификаторов и красителей может вызвать у пользователя аллергию, приступ астмы, воспаление слизистых оболочек рта и глаз. Наконец, игнорирование экологических норм на производстве, невозможное при создании оригинального тонера KYOCERA, пагубно влияет и на здоровье рабочих, выпускающих «альтернативные» расходники.

Помимо неочевидной истории производства, сторонний тонер или порошок не имеет никакого гарантийного сопровождения. Однако на рынке практически нет картриджей от сторонних компаний, которые бы отличались полной совместимостью с техникой KYOCERA. Это означает, что при их использовании в печати всегда существует риск отказа или поломки принтера или МФУ. Поскольку гарантийных обязательств на неоригинальный расходник нет, а гарантия KYOCERA на такие случаи не распространяется – стоимость ремонта можно смело плюсовать к «низкой» цене тонера сторонней фирмы.

Как уже было сказано выше, оригинальный тонер KYOCERA разрабатывается и создаётся специально для каждой модели или линейки устройств. Это позволяет ему так «встроиться» в процесс печати, что достигается максимальное её качество и эффективность. Благодаря тому, что порошок оригинального тонера имеет очень мелкое (5-15 микрон) зерно с округлыми краями, он ровно ложится на материал, равномерно запекается, не деформирует волокна бумаги, не растекается и не теряет и не изменяет цвет, не выцветает со временем. В результате распечатанный документ имеет высочайшее, практически полиграфическое качество – достичь которого с использованием стороннего тонера или порошка-заправки невозможно.

Модернизированная конструкция печатающего узла в новых аппаратах KYOCERA не только упростила их эксплуатацию, но и позволила снизить себестоимость туб с оригинальным тонером. Фактически, объём красящего средства в тубах больше, чем в аналогах, расход при печати – меньше, а цена оригинального расходника лишь немного отличается от его «бюджетных» альтернатив. Таким образом, оригинальных тонер KYOCERA по совокупности нюансов использования является заметно более выгодным приобретением, чем его конкуренты.

ECOSYS как знак качества

Гораздо более опасным конкурентом оригинального тонера KYOCERA, прямо подрывающего репутацию продукции KYOCERA Document Solutions и доверие людей к концепции ECOSYS стал в последнее время поддельный (контрафактный) тонер. К счастью, за последнее десятилетие KYOCERA Document Solutions сделано немало шагов, чтобы пользователь мог отличить подделку от оригинального тонера ещё на стадии покупки.

Первые признаки того, что тонер может быть поддельным – это его излишне низкая цена и место продажи (не специализированный магазин и не агент, ассоциированный с KYOCERA).

Также о контрафакте может сказать его упаковка низкого качества, размытые надписи на ней, «гуляющие» строчки и шрифты.

Те же проблемы укажут на поддельный тонер, если внимательно рассмотреть сопровождающую тубы и картриджи KYOCERA документацию. Она не должна быть напечатана на бумаге из вторсырья, шрифты не должны выглядеть смазанными. К оригинальному тонеру всегда прилагается руководство по установке, имеющее логотип KYOCERA.

В фирменной поставке оригинального тонера широко используются голографические наклейки, изменяющие свой цвет при ярком освещении. У оригинального тонера язычок-индикатор цвета печати окращен в оранжевый цвет лишь с одной (лицевой) стороны.

Пользователю, покупающему тонер KYOCERA, всегда следует помнить, что фирменная гарантия распространяется лишь на оригинальные расходники, произведённые под маркой KYOCERA самой KYOCERA Document Solutions. А для лиц, продающих, распространяющий и производящих поддельный тонер во всех странах мира существуют нормы административного и уголовного наказания.